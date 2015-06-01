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    1 июня 2015

    Компания ReFLEX CES представила набор для разработчиков Attila Arria 10 FPGA FMC Instant-DevKit на базе FPGA Altera Arria 10: В числе приложений, которые можно создать, используя DevKit, названы высокоскоростные средства связи

    20:03

    ZipStand — комбинация из подставки и автомобильного крепления для смартфона : На сайте Kickstarter начат сбор средств на выпуск ZipStand

    19:474

    В состав SoC MediaTek Helio P10 для смартфонов входит восьмиядерный CPU ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali-T860: Однокристальная система MediaTek Helio P10 рассчитана на выпуск по 29-нанометровому техпроцессу

    19:149

    В компьютерном корпусе Corsair Obsidian 750D Airflow Edition есть девять слотов для карт расширения: Цена Obsidian Series 750D Airflow Edition — $160

    18:178

    Спор BlackBerry и Typo окончательно завершился: Компания Typo более не может продавать свои клавиатурные чехлы для смартфонов

    17:581

    Corsair выпускает СВО Hydro Series H110i GTX и кронштейн HG10 для установки СВО на GPU GeForce Titan X, GTX 980 Ti, GTX 980 и GTX 970: СВО Hydro Series H110i GTX и кронштейн Hydro Series HG10 N970 поступят в продажу в июле, кронштейн Hydro Series HG10 N980 — в августе

    17:53

    Системная плата Gigabyte B150M-D3H типоразмера microATX построена на чипсете Intel B150 Express : Подсистема питания процессора на плате Gigabyte B150M-D3H выполнена по схеме с шестью фазами

    17:242

    Специалистами STRL создан дисплей 4К с самым широким в мире цветовым охватом : В Японии создан дисплей, почти полностью охватывающий цветовое пространство BT.2020

    17:0023

    ECS показала множество мини-ПК, включая модели, основанные на платформах Intel Quark : Мини-ПК ECS Quark основаны на SoC Intel Quark X1021

    16:46

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Вышел новый номер журнала iТоги!

    16:352

    Смартфоны ZTE будут узнавать пользователя по глазам: В смартфонах ZTE будет использоваться технология Eyeprint ID

    16:154

    Ключевыми компонентами микросхемы MediaTek MT7687 являются ядро ARM Cortex-M4F и модуль Wi-Fi 802.11b/g/n 1x1 : Чипсет MediaTek MT7687 производитель называет ответом на растущие потребности разработчиков устройств IoT

    16:00

    Игровая механическая клавиатура Corsair Strafe может быть основана на переключателях Cherry MX Red и Brown: Игровая механическая клавиатура Corsair Strafe обойдётся покупателям в $110

    15:53

    Corsair Bulldog — комплект DIY для сборки игрового ПК на основе системной платы Mini-ITX: Комплект Corsair Bulldog стоит $400

    15:391

    На видео Google засветился смартфон Nexus 5 в необычной модификации: Google тестирует систему Android Pay на смартфонах Nexus 5 со сканерами отпечатков пальцев

    15:151

    Nvidia ожидает, что через 2-3 года её доход от направления облачных вычислений достигнет 1 млрд долларов: Выручка Nvidia на рынке облачных вычислений растёт на 60%-70% в год

    15:04

    Amazon намерена инвестировать более 1 млрд долларов в создание нового ЦОД : Новый центр обработки данных Amazon создаст более 1000 рабочих мест

    14:53

    Названа дата анонса смартфона Huawei Honor 7: Ждать Huawei Honor 7 осталось недолго

    14:27

    Zotac представила сразу четыре видеокарты GeForce GTX 980 Ti, одна из которых оснащена гибридной СО: Адаптер Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme получил оригинальную печатную плату

    14:13

    В Японии создана 81-дюймовая панель OLED 8K : 81-дюймовая панель 8K является самой большой панелью OLED в мире

    14:1116

    Производитель называет чипсеты MediaTek MT7623 и MT7683 первыми шлюзами для систем умного дома, поддерживающими основные стандарты IoT : Чипсеты MediaTek MT7623 и MT7683 будут доступны для разработчиков в третьем квартале 2015 года

    13:58

    В этом году будет отгружено рекордное количество телевизионных панелей — 265 млн штук, полагают аналитики IHS: Суммарная площадь панелей для телевизоров, выпущенных в 2015 году, будет на 9% больше, чем в 2014 году

    13:041

    AUO привезла на мероприятие SID DisplayWeek панель RGBY AMOLED, превосходящую панели RGB по эффективности: Панель типа RGBY состоит из субпикселей красного, зеленого, синего и желтого цветов

    12:496

    Системная плата Gigabyte Z170-HD3 на чипсете Intel Z170 относится к начальному уровню: Процессорный разъем платы Gigabyte Z170-HD3 рассчитан на процессоры Intel Core шестого поколения (Skylake)

    12:321

    Умные часы TAG Heuer получат имя Carrera Wearable 01 и с расстояния будут неотличимы от механических часов Carrera Heuer 01 : Умные часы TAG Heuer Carrera Wearable 01 смогут похвастаться некоей модульностью

    12:261

    Твердотельные накопители SanDisk CloudSpeed Eco Gen. II предназначены для поставщиков облачных сервисов: Объем твердотельных накопителей SanDisk CloudSpeed Eco Gen. II достигает 2 ТБ

    12:08

    ZTE может готовить смартфон Nubia X8 с аккумулятором ёмкостью 5120 мА·ч и толщиной 7,9 мм: Смартфон ZTE Nubia X8, если верить утечкам, будет представлять из себя достаточно необычный аппарат

    12:02

    Названа точная дата выхода Windows 10 : В течение года с указанной даты пользователи смогут перейти на новую операционную систему бесплатно

    11:3873

    Производитель называет SanDisk Ultra Fit USB 3.0 самым маленьким флэш-накопителем объемом 128 ГБ с интерфейсом USB 3.0: Одновременно представлен накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 объемом до 256 ГБ

    11:112

    Система охлаждения 3D-карты Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Gaming G1 включает три вентилятора типоразмера 100 мм: 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Gaming G1 оснащена шестью видеовыходами

    10:51

    SanDisk выходит на рынок внешних SSD с самыми быстрыми в мире моделями с портами USB Type-C: Объем накопителей SanDisk Extreme 900 Portable SSD достигает 1,92 ТБ

    10:383

    Жесткий чехол aXtion Edge M защищает планшет Surface Pro 3 и позволяет подвешивать его на кронштейне: Чехол aXtion Edge M соответствует требованиям теста MIL-STD-810, защищая планшет в случае падений с высоты до 1,8 м

    10:15

    Google Project Jacquard — проект по превращению одежды в интерфейс управления техникой посредством проводящих нитей: Проект Google Project Jacquard уже имеет сторонника в лице компании Levi

    10:001

    Компания sureCore представила IP-ядро встраиваемой памяти SRAM со сверхнизким энергопотреблением : Память SRAM, разработанная sureCore, потребляет на 50% меньше электроэнергии, чем выпускаемая сейчас

    09:15

    Первые мини-ПК Intel NUC с процессорами Skylake линейки Core i3 появятся на рынке в третьем квартале: В третьем квартале Intel выпустит мини-ПК NUC с процессорами Skylake

    09:0013

    Сервер SRC Computers Saturn 1 Server построен на процессоре, конфигурацию которого можно менять: Сервер SRC Computers Saturn 1 Server обеспечивает 100-кратный прирост производительности

    08:4516

    Intel рассматривает возможность интеграции в чипсеты меток RFID: Intel может начать интегрировать метки RFID в чипсеты для серверных систем

    08:20

    Семейство процессоров Freescale i.MX пополнили модели i.MX 6DualPlus, i.MX 6QuadPlus и i.MX 6UltraLite : Ознакомительные образцы i.MX 6DualPlus и i.MX 6QuadPlus уже доступны, а образцы i.MX 6UltraLite должны появиться в июле

    08:00

    Huawei объявила о сотрудничестве с Volkswagen: Huawei и Volkswagen будут сотрудничать на китайском рынке

    08:002

    Bluboo X500 - ещё один китайский флагман с платформой MediaTek Helio X10 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Bluboo X500 получит SoC MediaTek MT6795

    07:201

    В модуль Pulse Electronics JT6 с поддержкой Power over Ethernet (PoE) встроено четыре разъема 10GBASE-T : К достоинствам JT6 относится дополнительное индивидуальное экранирование портов

    07:00

    На Computex 2015 будут показаны ноутбуки и мониторы с поддержкой технологии Nvidia G-Sync: Технология Nvidia G-Sync теперь доступна и в мобильных компьютерах

    02:101

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 Ti: В России 3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 Ti будет стоить 40 000 рублей

    01:344

    Lenovo планирует оснастить смартфон лазерным проектором, который можно будет использовать как устройство ввода: Чтобы смартфон сохранял необходимое для проецирования положение, он оснащен встроенной опорой

    01:1012

    Lenovo Cast позволяет просматривать материалы с мобильных устройств на большом экране, используя беспроводное подключение: Устройство Lenovo Cast стоит $49

    00:412

    Продажи массивов хранения данных Lenovo S2200 и S3200 SAN стартуют в июне: К достоинствам Lenovo Storage S2200 и S3200 относится технология Intelligent Real-Time Tiering

    00:241

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