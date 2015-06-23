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    23 июня 2015

    Приложение Dark Sky теперь использует встроенный барометр в iPhone 6 для формирования прогноза погоды: Пользователи предыдущих поколений iPhone тоже смогут помочь в формировании погодной картины

    23:105

    Лаборатория Google X разработала умные часы, которые нацелены на использование в медицинских учреждениях: Google создала медицинские умные часы

    20:4722

    Asus увеличила объёмы онлайн-продаж своих смартфонов: Asus наращивает объёмы продаж смартфонов через интернет

    16:574

    Microsoft хочет увеличить стоимость лицензий для ноутбуков высокого класса: Высокоуровневые мобильные ПК будут обходиться производителям дороже из-за Microsoft

    16:4037

    Google поможет LG продвигать телевизоры OLED : Google и LG будут вместе продвигать телевизоры OLED

    16:1428

    Google ищет специалистов, чтобы раздать им свои платформы Jump: Google раздаст желающим платформы Jump для создания материалов виртуальной реальности

    15:505

    Масштабное исследование работы платформы Samsung Exynos 7420 в различных режимах: Ресурс Android Authority исследовал работу SoC Samsung Exynos 7420 в различных режимах

    15:2528

    В Индию ввезены прототипы четырех новых смартфонов Sony: Seahawk Rex PQ, Eagle Rex AP, Seahawk Gina AP и Eagle Rilads AP: Цель импорта — тестирование и отладка

    14:382

    Попытка номер два — разработчики ноутбука Librem 15 хотят собрать средства на выпуск меньшей модели: На выпуск ноутбука Librem 13 хотят собрать 250 000 долларов

    14:1910

    Смартфоны Katana 01 и Katana 02 японской компании Freetel работают под управлением Windows 10: Freetel выпустила смартфоны с Windows 10

    13:4026

    В процессорах Freescale Semiconductor QorIQ LS1088A и LS1048A используются 64-разрядные ядра ARM Cortex-A53: Freescale планирует использовать в процессорах QorIQ LS2 ядра ARM Cortex-A72

    13:362

    Мониторы AOC G2460PF и G2770PF с поддержкой AMD FreeSync основаны на панелях TN: Мониторы AOC G2460PF и G2770PF стоят $350 и $450 соответствено

    13:213

    Сервер Dell PowerEdge C6320 вдвое превосходит своего предшественника по производительности: Примером использования Dell PowerEdge C6320 назван проект Comet

    13:162

    Microsoft предлагает искать видеоролики не через YouTube, а через Bing: Чтобы использовать данную функциональность в полном объеме, необходимо авторизоваться под своей учетной записью Microsoft

    12:5215

    Создатели сверхтонких наручных часов CST-01 с дисплеем E Ink ошиблись: У авторов разработки заканчиваются средства

    12:3710

    Использовать широкополосный доступ в Интернет сегодня могут 64% россиян: Ранее Николай Никифоров пообещал, что к 2018 году у 97% населения РФ будет возможность пользоваться услугами ШПД

    12:0517

    Миниатюрное носимое устройство Mace Alert 911 предназначено для экстренного вызова спасателей: Mace Alert 911 стоит $250

    11:459

    Опубликована блок-схема GPU AMD Fiji: Рекомендованная цена Radeon R9 Fury X составляет $650

    10:4517

    Freescale называет i.MX 6Dual SCM «самой маленькой в мире умной интегрированной системой для интернета вещей»: Модуль i.MX 6Dual SCM занимает на плате участок размерами 17 х 14 мм

    10:06

    Микроконтроллеры семейства Freescale Kinetis KW40Z поддерживают Bluetooth Smart и IEEE 802.15.4: Микроконтроллеры Freescale Kinetis KW40Z предназначены для интернета вещей

    09:50

    Новые процессоры Freescale i.MX 7Solo и i.MX 7Dual потребляют лишь 250 мкВт в режиме LPSR: Процессоры Freescale i.MX 7Solo и i.MX 7Dual основаны на ядрах Cortex-A7

    09:30

    Смартфон OnePlus 2 получит разъём USB Type-C: Смартфон OnePlus 2 оснастят разъёмом USB Type-C

    09:0017

    Данные GeekBench подтверждают, что смартфон Meizu MX5 будет основан на платформе MediaTek Helio X10 (MT6795): Meizu MX5 получит SoC MediaTek MT6795T

    08:20

    В смартфонах iPhone 6s Apple может использовать решения класса SiP (System-in-Package): Новый смартфоны Apple могут получить SiP

    07:4029

    Мониторы Samsung U24E590D и U28E590D получили панели разрешением 4K, но выполненные по разным технологиям: Мониторы Samsung U24E590D и U28E590D поддерживают AMD FreeSync

    07:1536

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