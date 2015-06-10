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    10 июня 2015

    Gionee Elife E8 — огромный флагманский смартфон с 24-мегапиксельной камерой и немалой стоимостью: Смартфон Gionee Elife E8 оценили в $645

    20:2914

    Sony пока не намерена использовать разъём USB Type-C в своих смартфонах: Sony пока не видит необходимости использовать порт USB Type-C

    20:039

    Xiaomi представила умный светильник, Bluetooth-гарнитуру и умный кондиционер: Xiaomi представила устройства Yeelight Bedside Lamp, Mi Bluetooth Headset и i-Youth Smart Air Conditioner

    19:5019

    Xiaomi представила новый роутер Mi Wi-Fi с накопителем объёмом 6 ТБ: Xiaomi представила новый роутер Mi Wi-Fi и усилитель Wi-Fi Amplifier

    19:068

    Для борьбы с Apple Music сервис Spotify привлёк более полумиллиарда долларов инвестиций: Spotify получила 526 млн долларов инвестиций для расширения сервиса

    17:121

    Компания Rosewill представила пять новых серий блоков питания, включая БП с сертификатом 80 Plus Titanium: Крупное обновление блоков мощностью от 750 до 1600 Вт

    17:041

    Asus полностью автоматизировала всё производство видеокарт: Отныне все видеокарты Asus производятся без участия людей

    16:4611

    Apple намерена инвестировать несколько миллиардов долларов в модернизацию своих ЦОД и соединяющих их сетей: Apple улучшит свои ЦОД

    16:357

    Операционная система Huawei Kirin OS может дебютировать вместе со смартфонами Honor 7: Смартфоны Huawei Honor 7, возможно, получат Kirin OS

    16:236

    BlackBerry снизила стоимость смартфона Passport: Смартфон BlackBerry Passport стал дешевле на $50

    15:4214

    Начат серийный выпуск твердотельных накопителей SMART HRS-S3 объемом до 960 ГБ, в которых используется флэш-память SLC NAND: Накопители SMART HRS-S3 рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +85°C

    15:409

    Учёные Института Фраунгофера показали панель OLED с плотностью 1667 точек на дюйм, способную выступать датчиком изображения: Учёные создали панель OLED диагональю 0,6 дюйма разрешением 800 х 600 точек

    15:2913

    Mercedes-Benz также предложила аккумуляторы для дома с максимальной ёмкостью 20 кВт·ч: Домашние системы аккумуляторов Mercedes-Benz представляют собой модульную конструкцию

    15:0416

    Archos 50 Helium Plus и 55 Helium Plus — смартфоны с LTE, Android 5.1 и платформой MediaTek MT6735P, стоимостью $110 и $140: Смартфон Archos 50 Helium Plus и 55 Helium Plus предлагают хорошее соотношение цены и характеристик

    14:42

    CenturyLink и LGS Innovations модернизируют сеть американских военных суперкомпьютеров DREN: Первой модернизация коснется космического центра имени Джона Стенниса

    14:28

    Facebook будет бесплатно раздавать Bluetooth-маячки в рамках программы Facebook for Business: Facebook будет бесплатно раздавать Bluetooth-маячки

    14:26

    В клавиатуре Rosewill Mabelode RGB 100 используются механические клавиши: Игровая клавиатура Rosewill Mabelode RGB 100 оснащена полноцветной подсветкой

    14:03

    Стыковочная станция OWC USB-C Dock предназначена для компьютеров с портами USB Type-C : Док OWC USB-C Dock комплектуется блоком питания мощностью 80 Вт

    13:3020

    BOE Display показала четыре прототипа панелей AMOLED, включая гибкую прозрачную панель размером 9,55 дюйма и панель разрешением WQHD: BOE Display давно проявляет интерес в выпуску дисплеев AMOLED

    12:56

    Игровая мышь Rosewill RGM-1100 подключается к компьютеру кабелем USB в оплетке с позолоченным разъемом: В мыши Rosewill RGM-1100 используется лазерный датчик разрешением 8200 точек на дюйм

    12:2611

    S3 Group выпускает самый маленький и энергетически эффективный АЦП, выполняющий до 320 млн преобразований в секунду: Преобразователь доступен в вариантах для 40-нанометрового и 28-нанометрового техпроцесса

    12:115

    Tesla удвоила мощность домашнего аккумулятора Powerwall, не меняя цену: Илон Маск сразу же подтвердил, что компания не меняет ранее озвученную ценовую политику

    11:3129

    Начались продажи умных светодиодных ламп iLuv Rainbow7, управляемых с помощью смартфона: Цена iLuv Rainbow7 — $40

    11:2418

    Беспилотный автомобиль Baidu выедет на улицы Китая во второй половине года: На днях компания официально сообщила о том, что первый беспилотный автомобиль Baidu выедет на улицы Китая во второй половине года

    11:175

    Первые тесты SoC MediaTek Helio X10 в составе смартфона LeTV S1 указывают на примерно равную Snapdragon 810 производительность: Платформа MediaTek Helio X10 набирает в AnTuTu около 50 000 баллов

    11:004

    Kodak и Окриджская национальная лаборатория будут совместно разрабатывать технологии производства аккумуляторов методом рулонной печати: Kodak и Окриджская национальная лаборатория объявили о сотрудничестве

    10:563

    Фото дня: прототип пульта управления для гарнитуры виртуальной реальности Oculus : Потребительский вариант шлема виртуальной реальности Oculus Rift выйдет в первом квартале 2016

    10:365

    Смартфоны Xiaomi Redmi 2 и Redmi 2A за пять месяцев продаж разошлись тиражом 13 млн устройств: Xiaomi продала 13 млн смартфонов Redmi 2 и Redmi 2A за пять месяцев

    10:10

    Фотогалерея дня: смартфон BlackBerry Oslo, являющийся азиатской версией модели Passport: Смартфон BlackBerry Oslo запечатлён на фото

    10:001

    Visionox приступила к массовому производству панелей AMOLED диагональю 5,5 дюйма: Visionox стала следующей, кто приступил к производству панелей AMOLED

    09:10

    Sony ожидает увеличения поставок датчиков изображения на 20% к концу текущего финансового года: Sony хочет меньше зависеть от Apple в вопросе поставок датчиков изображения для смартфонов

    09:00

    Слухи приписывают компании ZTE намерение выпустить смартфон с дисплеем 4K: ZTE может выпустить смартфон с экраном 4K

    08:307

    Смартфон Coolpad Dazen F1 Plus — конкурент Xiaomi Redmi 2A всего за $65: Смартфон Coolpad Dazen F1 Plus оценён всего в $65

    08:105

    Планшеты Samsung линейки Galaxy Tab E также получат экраны диагональю 9,6 дюйма (Обновлено): Планшеты Samsung линейки Galaxy Tab E будут основаны на бюджетных платформах

    07:2021

    За прошлый месяц Huawei удалось реализовать 10 млн смартфонов: Huawei установила новый личный рекорд по продажам смартфонов

    07:204

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