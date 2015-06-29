  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 июня 2015

    В третьем квартале 2015 финансового года доход Micron составил 3,85 млрд долларов : Компания Micron начала поставки памяти GDDR5, выпускаемой по нормам 20-нанометрового класса

    19:28

    Sony рассматривает возможность выпуска смартфонов в Индии: Вслед за Samsung и Foxconn, Sony построит в Индии завод по выпуску смартфонов

    18:374

    В ближайшее время Micron будет активно переводить свои SSD на память TLC NAND: Micron начинает использовать память типа TLC NAND для своих SSD

    18:2323

    Партнёры Apple уже приступили к производству новых смартфонов iPhone, оснащённых экранами с технологией Force Touch: Новые смартфоны Apple действительно получат поддержку Force Touch

    18:0952

    Через пять лет Foxconn планирует автоматизировать до 30% своих производственных мощностей: Планы Foxconn предполагают полную автоматизацию через 10-15 лет

    17:2223

    Смартфон Doogee F2015 будет выделяться очень тонкими рамками: Смартфон Doogee F2015 оснастят дактилоскопом

    15:414

    Представлен трансформируемый ноутбук Nextbook Flexx 10 стоимостью $180: Изделие оснащено АКБ емкостью 7000 мАч

    15:085

    Uber запустила в Стамбуле услугу по вызову морского такси UberBOAT: UberBOAT позволит быстро и комфортно перебраться, например, через пролив Босфор

    12:341

    Продажи смартфонов Samsung Z1 с ОС Tizen перевалили за миллион штук: В июле ожидается выпуск золотистого варианта Samsung Z1

    12:0712

    Системная плата Asus N3050I-C оснащена SoC Intel Braswell и пассивной системой охлаждения: Asus N3050I-C оснащена слотом расширения PCI Express x4

    11:4018

    Уровень шума корпусных вентиляторов Antec TrueQuiet 120 UFO при скорости вращения 600 об/мин не превышает 8,9 дБА: Ассортимент Antec пополнился корпусными вентиляторами TrueQuiet 120 UFO

    11:3413

    Планшетный компьютер Toshiba Portege WT20 с экраном диагональю 12,5 дюйма оценен в $900: В Toshiba Portege WT20 используется процессор Intel Core M-5Y10c

    11:2016

    Заказать говорящую акустическую систему Amazon Echo теперь можно без приглашения: Поставки Amazon Echo начнутся 14 июля

    11:04

    Samsung пытается снова стать поставщиком флэш-памяти для смартфонов Apple iPhone: Samsung Electronics рассчитывает обойти Toshiba, предложив микросхемы для новых моделей Apple iPhone 6S и iPhone 6S Plus

    10:4614

    Новая технология Samsung позволит существенно повысить емкость аккумуляторных батарей: Технология позволяет повысить плотность литий-ионных аккумуляторных батарей почти вдвое

    10:0918

    Шлемы Microsoft HoloLens не долетели до международной космической станции : На МКС располагают запасами на четыре месяца полета

    10:0721

    3D-карты Nvidia Tesla M60, Quadro M5000 и Quadro M4000 упомянуты в новых драйверах : Анонс новых 3D-карт Nvidia Quadro ожидается на мероприятии SIGGRAPH 2015 в первой половине августа

    09:46

    Ozone Gaming Gear представила тканевый игровой коврик Origen: Пополнение в обширном каталоге ковриков Ozone Gaming Gear

    08:22

    В конфигурацию смартфона Intex Aqua Xtreme II стоимостью $150 входит 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Intex Aqua Xtreme II стоит $150

    08:204

    Lenovo оказалась единственной компанией, увеличившей поставки мониторов в годовом выражении: IDC оценила рынок мониторов в первом квартале текущего года

    07:457

    Oura — способный трекер активности, выполненный в виде перстня: Перстень Oura оценивается в $250

    07:101

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018