Дмитрий Шепелев Планшеты 29

С ростом диагонали смартфонов популярность планшетов стала снижаться, и сейчас производители уделяют все меньше и меньше внимания и сил выпуску этого типа устройств. Тем не менее, Xiaomi продолжает поддерживать и обновлять свою линейку планшетов Mi Pad, а все, что носит на себе название Xiaomi, имеет теперь почти такую же притягательную силу, как продукция Apple. Так что многим наверняка будет интересно узнать, каков он, Xiaomi Mi Pad 3, и в чем его отличия от предыдущей версии Mi Pad 2, вызвавшей в свое время большой интерес у пользователей. Как и почти вся продукция Xiaomi, этот аппарат интересен тогда, когда обходится покупателю дешево. Приобретать за 21 тысячу несертифицированный планшет без модуля сотовой связи — идея весьма сомнительная: это слишком дорого, и даже именитый бренд здесь не спасет. В целом Xiaomi Mi Pad 3 представляет собой простенький по техническим возможностям планшет в привлекательном и практичном корпусе. У него хорошие экран и звук, все остальное на удовлетворительном уровне. В качестве рабочей лошадки он вполне сгодится, но только при условии, что его удастся приобрести по вменяемой цене.