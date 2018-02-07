Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
15-дюймовый игровой ноутбук MSI GE62VR 7RF Camo Squad Limited Edition представляет собой камуфляжную разновидность модели MSI GE62VR 7RF Apache Pro. К его достоинствам можно отнести качественный экран, хорошую клавиатуру и тачпад. Добавим сюда высокую производительность (процессор Core i7-7700HQ, 16 ГБ памяти, SSD + HDD) и возможность играть в любые игры как минимум на средних настройках за счет видеокарты GeForce GTX 1060 (3 ГБ). Что касается камуфляжного дизайна, то это вопрос вкуса. На момент публикации статьи ноутбук MSI GE62VR 7RF Apache Pro был широко представлен в рознице по цене в районе 95-100 тысяч рублей, а вот модификацию Camo Squad Limited Edition найти было гораздо сложнее, хотя стоить она, по идее, должна столько же.
Asus ROG Strix GL503VS Scar Edition — 15-дюймовый игровой ноутбук с высокой производительностью, отличным экраном и стильным дизайном. Его можно с успехом использовать в качестве замены настольного ПК при работе с ресурсоемкими приложениями. Конечно, чудес не бывает, и на момент подготовки обзора ноутбук в описанной нами конфигурации стоил от 125 до 145 тысяч рублей в московской рознице.
Asus ROG Strix GL703VD — 17-дюймовый ноутбук с отличным дизайном, который можно использовать в качестве замены высокопроизводительным настольным ПК при работе с ресурсоемкими приложениями, а также в качестве игрового решения среднего уровня.
Digma Eve 300 — тонкий и легкий ноутбук, который издали выглядит весьма стильно, но сделан из дешевого пластика. Это решение с аппаратной конфигурацией планшета обеспечивает лишь самый начальный уровень производительности. Его можно использовать для работы с программами из пакета Microsoft Office, для интернет-серфинга, для просмотра фильмов, но для более серьезных задач он не подойдет. С другой стороны, у ноутбука хороший (хотя и глянцевый) экран, продолжительное время автономной работы, а стоит он всего 10 тысяч рублей. Сценарии использования устройства Digma Eve 300 такие же, как у любого Windows-планшета — с поправкой на невозможность держать его как планшет, но зато с аппаратной клавиатурой.
К несомненным достоинствам Asus ZenBook 13 UX331UN можно отнести очень стильный дизайн, компактность и малый вес. Добавим сюда высокую производительность, очень продолжительное время автономной работы, низкий уровень шума и отличный экран. Ноутбук, безусловно, классный, его вполне можно отнести к категории устройств, с которыми не хочется расставаться. Впрочем, и стоит он немало. В описанной нами конфигурации ноутбук появится в продаже в первом квартале 2018 года по цене 122 тысячи рублей. В минимальной конфигурации такой ноутбук будет стоить 76 тысяч рублей.
Asus VivoBook 15 X510UQ — недорогой, тонкий, легкий 15-дюймовый ноутбук среднего уровня производительности, который можно использовать и в поездках, и в качестве универсального домашнего ПК, и в качестве ноутбука для школьника (благо для игр он не подходит). Ноутбук почти не шумит, отличается стильным дизайном и длительным временем автономной работы, но, в отличие от премиальных моделей Asus VivoBook S15, его корпус не цельнометаллический, а выполнен из метала и пластика.
Asus ROG GX800VHK — имиджевый стационарный ноутбук с непревзойденной производительностью и баснословной стоимостью. В нем установлены две видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 в режиме SLI и процессор Intel Core i7-7820HK с разблокированным коэффициентом умножения. Как и ранее, в комплекте поставляется док-станция с системой жидкостного охлаждения, причем при подключении к ней ноутбук автоматически разгоняется.
Наряду с линейками iMac и iPad компания Apple обновила и свои ноутбуки: MacBook и MacBook Pro. Наиболее интересен апдейт 12-дюймовой модели, поскольку с момента выпуска предыдущего поколения MacBook прошло уже больше года. В этой статье мы подробно рассмотрим новшества.
15-дюймовый ноутбук Asus ROG Zephyrus GX501VIK уникален тем, что это самый тонкий на сегодняшний день игровой ноутбук. Толщина его корпуса — менее 18 мм, и при этом он комплектуется мощным производительным процессором Intel Core i7-7700HQ и топовой видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080 с дизайном Max-Q.
15-дюймовый игровой ноутбук MSI GE63VR 7RF Raider 4K отличается стильным дизайном, тонким корпусом, оригинальной RGB-подсветкой клавиатуры, отличным экраном и сбалансированной производительной аппаратной конфигурацией. В целом, модель очень достойная, но и стоит она соответственно — порядка 160 тысяч рублей на момент публикации обзора.
С ростом диагонали смартфонов популярность планшетов стала снижаться, и сейчас производители уделяют все меньше и меньше внимания и сил выпуску этого типа устройств. Тем не менее, Xiaomi продолжает поддерживать и обновлять свою линейку планшетов Mi Pad, а все, что носит на себе название Xiaomi, имеет теперь почти такую же притягательную силу, как продукция Apple. Так что многим наверняка будет интересно узнать, каков он, Xiaomi Mi Pad 3, и в чем его отличия от предыдущей версии Mi Pad 2, вызвавшей в свое время большой интерес у пользователей. Как и почти вся продукция Xiaomi, этот аппарат интересен тогда, когда обходится покупателю дешево. Приобретать за 21 тысячу несертифицированный планшет без модуля сотовой связи — идея весьма сомнительная: это слишком дорого, и даже именитый бренд здесь не спасет. В целом Xiaomi Mi Pad 3 представляет собой простенький по техническим возможностям планшет в привлекательном и практичном корпусе. У него хорошие экран и звук, все остальное на удовлетворительном уровне. В качестве рабочей лошадки он вполне сгодится, но только при условии, что его удастся приобрести по вменяемой цене.
15-дюймовый ноутбук Asus ROG Strix GL502VMK представляет собой немного уменьшенную в размерах копию 17-дюймового Asus ROG Strix GL702VM. Аппаратная конфигурация при этом практически такая же: процессор Intel Core 7-го поколения, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060, SSD + HDD. Есть в конфигурации и узкие места, но в целом это игровой ноутбук среднего уровня.
Недавно мы познакомили вас с iPad Pro 10.5″. Теперь же пришло время взглянуть на его старшего собрата, а заодно рассмотреть аксессуары, выпущенные для новой линейки планшетов Apple. Мы подробно изучили, чем новинка отличается от предшественника, и разобрались, насколько целесообразен апгрейд.
17-дюймовый игровой ноутбук Asus ROG Strix GL702VM представляет собой оптимальное по цене и производительности решение с хорошо сбалансированной конфигурацией. IPS-матрица с разрешением 4K, стильный корпус, производительный процессор и видеокарта, наличие SSD и HDD — одним словом, тут есть все, что должно быть в игровой модели.
Высочайший уровень производительности, возможность комфортно играть в любые игры, стильный, современный дизайн, отличный экран, удобная клавиатура и тачпад, возможность разгона процессора и видеокарты — вот краткие характеристики ноутбука Asus ROG G701VIK.
15-дюймовый ноутбук MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition примечателен дизайном корпуса: на крышке корпуса и на рабочей поверхности изображен советский танк ИС-2 времен Великой Отечественной войны. Во всем остальном этот ноутбук повторяет модель MSI GP62M 7RDX Leopard. Конечно, учитывая, что легендарный танк ИС-2 являлся в свое время одним из сильнейших танков в мире, хотелось бы, чтобы и ноутбук, на котором он изображен, был ему под стать. Однако MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition укомплектован видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050, а это совсем иной калибр.
17-дюймовый игровой ноутбук Asus ROG Strix GL753VE представляет собой оптимальное по цене и производительности решение. IPS-матрица, отличная клавиатура с RGB-подсветкой, стильный корпус, мощный процессор, наличие SSD и HDD — одним словом, тут есть все, что нужно. Видеоускоритель Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, конечно, не относится к топовому уровню, так что даже в Full HD на этом ноутбуке поиграть с максимальными настройками не удастся. Но и стоит Asus ROG Strix GL753VE менее 100 тысяч рублей — для игрового ноутбука это средний уровень.
Компания Apple представила на WWDC и вскоре выпустила новые планшеты iPad Pro: модели с диагоналями 10,5 и 12,9 дюйма. В продуктовой линейке «яблочной» компании они заменили соответственно iPad Pro 9,7″ и iPad Pro 12,9″ первого поколения. При этом особый интерес вызвала младшая модель: раньше такой диагонали (10,5 дюйма) у Apple не было. Мы детально протестировали новинку.
Несмотря на то, что популярность планшетов постепенно угасает, компания Samsung продолжает работать в этом сегменте и создавать интересные устройства. Samsung Galaxy Tab S3 не стал революцией, но оказался логичным продолжением линейки Galaxy Tab. По сравнению с предыдущей версией изменения коснулись прежде всего экрана и платформы. Кроме того, третья версия «галактического планшета» получила поддержку пера S Pen.
Asus ZenBook Flip UX360CA — отличное решение для бизнес-пользователей, которым нужен компактный, легкий, тонкий, стильный ноутбук c продолжительным временем автономной работы. Этот ноутбук можно трансформировать в режим планшета, а кроме того, он имеет очень практичный набор разъемов.
17-дюймовый ноутбук MSI GT73VR 7RE-471RU Titan SLI 4K примечателен тем, что в нем установлены две видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070. Кроме того, в ноутбуке используется производительный процессор К-серии с разблокированным коэффициентом умножения, а в настройках BIOS реализована возможность разгона процессора и памяти. Добавим к этому наличие двух NVMe-накопителей, объединенных в RAID-массив. Все это в совокупности делает MSI GT73VR 7RE-471RU Titan SLI 4K одним из самых производительных ноутбуков на рынке.
Неожиданно для всех компания Apple выпустила новый iPad — без громких презентаций и прочих фанфар. Правда, новым его можно назвать с натяжкой: никаких технических новшеств здесь нет, а большинство характеристик соответствуют iPad и iPhone предыдущих поколений. Поэтому, пожалуй, самой интересной особенностью модели стоит считать ее цену. В российском интернет-магазине Apple новый iPad продается за 25 тысяч рублей за минимальную конфигурацию. Для сравнения, младшая версия iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма стоит 45 тысяч рублей. Так стоит ли переплачивать 20 тысяч? Мы решили разобраться.
В начале года мы рассказывали вам про новый 15-дюймовый Apple MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. Однако на тот момент мы еще не разработали полноценную методику тестирования производительности. Теперь же, когда методика готова и представлена вам, самое время проверить ее на наиболее мощном ноутбуке Apple и детально сравнить его производительность с непосредственным предшественником (MacBook Pro 15″ (Mid 2015)) и младшим товарищем по текущему поколению — MacBook Pro 13″ (Late 2016).
17-дюймовый игровой ноутбук MSI GT72VR 7RE Dominator Pro (483RU) можно классифицировать как высокопроизводительное игровое решение. Он оснащен процессором Intel Core i7-7700HQ, 32 ГБ памяти DDR4-2400, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1070 и подсистемой хранения данных на основе производительного NVMe SSD-накопителя и емкого HDD. Стоимость этого ноутбука, как можно предположить, будет составлять в районе 150 тысяч рублей. Учитывая очень высокий уровень производительности, который позволяет использовать ноутбук для любых задач, а также возможность комфортно играть практически во все игры при высоких настройках качества, это не так уж дорого. К достоинствам данной модели, кроме высокой производительности, можно отнести 120-герцовую матрицу и поддержку Nvidia G-Sync, что для заядлых геймеров весьма актуально. Кроме того, здесь удобная клавиатура, хорошая встроенная акустика, низкий уровень шума от кулеров и отличный набор разъемов. К недостаткам данной модели можно отнести, пожалуй, только не очень хорошие углы обзора экрана. Впрочем, если ноутбук используется в качестве стационарного игрового решения, то это недостаток, с которым можно примириться.
Для бизнес-пользователей, которым нужен компактный, легкий, стильный и при этом удобный в работе и производительный ноутбук, модель Lenovo Yoga 910 подходит как нельзя лучше. Это ноутбук-трансформер (экран можно перевернуть на 360 градусов) с отличными характеристиками и очень длительным временем автономной работы.
Недавно мы детально познакомились с новым MacBook Pro 2016 года — 15-дюймовым флагманом с дискретной графикой. Теперь же пришло время изучить младшую модель из обновленной линейки с Touch Bar и сравнить ее как с 15-дюймовым «старшим братом», так и с 13-дюймовым предшественником. Кроме того, именно для статьи об этом ноутбуке мы впервые воспользуемся нашей новой методикой тестирования производительности под macOS.
Среди 17-дюймовых игровых ноутбуков MSI GE72 7RE Apache Pro (212RU) является бюджетным решением: его стоимость составляет порядка 100 тысяч рублей, что для данной категории устройств совсем немного. При этом ноутбук основан на топовом процессоре Intel Core i7-7700HQ, в нем используется 16 ГБ оперативной памяти, а производительности видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti будет достаточно для большинства игр. Кроме того, ноутбук оснащен 120-герцовым экраном (что очень актуально для игровых решений) с разрешением 1920×1080. Впрочем, имеются и подводные камни, на которые стоит обратить внимание.
Dell Inspiron 15-5567 — 15-дюймовый ноутбук с низким уровнем производительности и очень посредственным экраном. Говоря проще, это очень тормозной ноутбук, который в буквальном смысле раздражает своей неповоротливостью. И проблема в данном случае не только и не столько в слабом процессоре, а в очень медленном HDD. В принципе, такой ноутбук подойдет для работы с офисными приложениями и для просмотра фильмов, но для ресурсоемких приложений его лучше не использовать. Клавиатура и тачпад здесь среднего качества, аудиоподсистема также не на высоте. Правда, время автономной работы довольно продолжительное, а в нормальных режимах работы ноутбук очень тихий. Средняя розничная стоимость ноутбука Dell Inspiron 15 5567-2662 составляет на момент анонса статьи около 45 тысяч рублей.
Dell Alienware 15 R3 — это производительный ноутбук с традиционным для Alienware дизайном, позволяющий комфортно играть в любые игры. Он имеет очень качественную аудиосистему, отличный экран, удобную клавиатуру и тачпад. Кроме того, ноутбук поддерживает технологию Tobii EyeX. Но есть в этом ноутбуке моменты, которые настораживают, включая высокий уровень шума под нагрузкой.
iXBT TV
Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации
Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото
Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G
Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C
Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact
Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой
ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"
Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера
Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео
Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB
Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга
[6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит