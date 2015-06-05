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    5 июня 2015

    Hasselblad анонсирует выпуск камеры для аэрофотосъемки с датчиком размерами до 53,7 х 40,2 мм: История марки Hasselblad в фотографии началась с выпуска камер для аэрофотосъемки

    22:2510

    Ulefone готовит недорогой смартфон Be Touch 2 с дактилоскопическим датчиком: Устройство станет преемником анонсированного месяц назад Be Touch

    21:00

    В серию системных плат ECS L337 войдут модели Z170-Claymore и Z170-Blade: Прототипы системных плат ECS L337 Z170-Claymore и Z170-Blade показаны на выставке Computex

    19:37

    Представлен контроллер SSD Silicon Motion SM2256: Контроллер Silicon Motion SM2256 предназначен для SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    19:201

    Начиная с 26 июня, часы Apple Watch будут доступны в продаже еще в семи странах: Часы Apple Watch скоро можно будет купить в Испании, Италии, Мексике, Сингапуре, Швейцарии, Южной Корее и на Тайване

    19:028

    В беспроводном адаптере Killer Wireless-AC 1535 применена технология ExtremeRange: К достоинствам Killer Wireless-AC 1535 также отнесена поддержка технологии Killer DoubleShot Pro

    18:523

    IBM остается лидером по числу патентов, полученных в США за год: С начала текущего года IBM уже получила 3192 патента

    18:3510

    Твердотельный накопитель G.Skill Phoenix Blade развивает скорость передачи данных до 2600 МБ/с: Твердотельный накопитель G.Skill Phoenix Blade оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4

    17:382

    В компьютерном корпусе Phanteks Enthoo Pro радиатор СВО может быть установлен между системной платой и блоком питания: Внешне и компоновке этот категории Phanteks Enthoo Pro напоминает модель Enthoo Evolv ATX

    17:321

    HP поучаствует в расширении вселенной фильма «Аватар»: Для расширения медиафрашнизы «Аватар» будут использованы инструменты HP

    17:18

    В серию G.Skill Ripjaws вошли блоки питания мощностью до 1250 Вт: Компания G.Skill привезла на Computex 2015 блоки питания серии Ripjaws

    17:09

    Samsung Galaxy S5 Neo — модификация прошлогоднего флагмана с платформой Exynos 7580: Смартфон Samsung Galaxy S5 Neo получит новую платформу и улучшенную фронтальную камеру

    16:217

    Dell XPS 15 — ещё один ультрабук с очень тонкими рамками вокруг дисплея: Ноутбук Dell XPS 15 пока остаётся загадкой

    16:0240

    E Ink выпустила электронные ценники Spectra, способные отображать жёлтый цвет: Ценники E Ink Spectra научились отображать жёлтый цвет

    15:387

    На основе цветных электрофоретических панелей E Ink Prism создали динамическую скульптуру eFlow: Панели E Ink Prism стали основой современной скульптуры

    15:191

    Игровой ПК Zotac Zbox SN970 со Steam OS оснастят процессором Intel Skylake: Steam Machine Zotac Zbox SN970 получит видеокарту GTX 970M

    14:376

    По одной из версий смартфон Moto X третьего поколения получит экран диагональю 5,7 дюйма: Новый смартфон Moto X могут оснастить очень большим экраном

    14:141

    Motorola представила два зарядных устройства с поддержкой Quick Charge, включая одно автомобильное: Motorola представила зарядные устройства TurboPower 15 Wall Charger и TurboPower 15 Car Charger

    14:02

    Лидерами рынка носимой электроники являются Fitbit и Xiaomi : За первый квартал 2015 года было продано около 11,4 млн носимых устройств

    13:52

    Объектив SLR Magic HyperPrime CINE 50mm T0.95 предназначен для камер системы Micro Four Thirds : Одновременно представлен адаптер SLR Magic-Rangefinder CINE Adapter

    13:472

    В Сети появились новые изображения видеокарты AMD Fury: Видеокарта AMD Fury получит два восьмиштырьковых разъёма дополнительного питания

    13:376

    Phanteks Enthoo Evolv ATX — несколько увеличенный вариант компьютерного корпуса Phanteks Enthoo Evolv : Корпус Enthoo Evolv ATX будет выпускаться в трех цветовых вариантах: черном, белом и сером

    13:29

    Портативная акустическая система Bose SoundLink Mini II оценена в $200: Портативная акустическая система Bose SoundLink Mini II наделена функцией громкой связи

    12:498

    Разветвитель позволяет питать две системы, собранные в корпусе Phanteks Enthoo Mini XL, от одного блока питания: Разветвитель подключается к 24-контактному разъему ATX и 8-контактному разъему EPS на кабелях блока питания

    12:391

    Зарядная станция Magic-Pro Power Station Super 4 поддерживает технологию Quick Charge 2.0: Технология Quick Charge 2.0 становится все более популярной

    12:231

    Появилось первое изображение камеры Ricoh GR II: Ожидается, что камера Ricoh GR II получит сенсорный экран, встроенный модуль Wi-Fi и новый датчик изображения формата APS-C

    10:334

    Корпус DeepCool GamerStorm, по форме близкий к кубу, рассчитан на системную плату типоразмера mini-ITX: Отсек для 3D-карты в корпусе DeepCool GamerStorm Cube изготовлен из тонированного пластика

    10:0722

    По мнению TCL, в телевизорах следующего поколения будут использоваться панели OLED, изготовленные методом печати: В планах TCL Group — строительство для CSOT фабрики 8.5G T2, рассчитанной на выпуск панелей AMOLED

    09:3122

    Серия модулей памяти DDR4 G.Skill Trident Z адресована энтузиастам: Интересной внешней чертой модулей DDR4 G.Skill Trident Z является цветная вставка в массивном алюминиевом радиаторе

    09:10

    Смартфон Meizu MX5 запечатлён на «живых» фото: Смартфон Meizu MX5 получит физическую кнопку под экраном

    08:005

    Huawei, Microsoft и Quantum станут основными спонсорами форума DISTREE Russia & CIS 2015: На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили более 160 руководителей ведущих ритейлеров и реселлеров

    07:59

    Мини-ПК Giada i80 получит процессоры Intel Skylake: Мини-ПК Giada i80 оснастят портами USB 3.0

    07:202

    VIA намерена в следующем году вернуться к прибыльности: Дела у VIA становятся лучше

    07:10

    Система охлаждения PowerColor Devil Hybrid объединяет жидкостный и воздушный охладители: Система охлаждения PowerColor Devil Hybrid предназначена для будущих 3D-карт AMD (Fiji)

    01:272

    Компьютерный корпус DeepCool GamerStorm Nephrite устроен так, что 3D-карта оказывается видна со всех сторон: Компьютерный корпус DeepCool GamerStorm Nephrite рассчитан на системную плату типоразмера mini-ITX

    00:2718

    Низкопрофильные процессорные кулеры Reeven Steropes, Brontes и Vanxie предназначены для малогабаритных ПК: Модель Vanxie (RC-0801) — самая маленькая из трех

    00:101

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