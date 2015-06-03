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    3 июня 2015

    Be Quiet! Silent Base 600 — более доступная версия компьютерного корпуса Be Quiet! Silent Base 800: Корпус Be Quiet! Silent Base 600 унаследовал у своего предшественника хорошую звукоизоляцию и два фирменных вентилятора Pure Wings 2

    22:311

    Уязвимость позволяет удаленно управлять компьютерами Apple даже после форматирования системного диска: В Apple знают о проблеме и частично решили ее

    21:5367

    AMD показала графический процессор Fiji: GPU AMD Fiji выглядит очень крупным

    21:0513

    Apple отзывает портативные АС Beats Pill XL в связи с риском возгорания: В целях безопасности Apple призывает владельцев устройств Beats Pill XL прекратить их эксплуатацию

    21:0332

    Спустя почти год после анонса платформы Apple HomeKit появились первые устройства с её поддержкой: Представлены первые решения с поддержкой Apple HomeKit

    20:0112

    Thermalthor — ПК Thermaltake, выполненный в виде молота Тора : Thermaltake привезла на Computex 2015 молот Тора

    19:4111

    Biostar Hi-Fi H170Z3 — еще одна материнская плата с поддержкой памяти DDR3 и DDR4: Biostar Hi-Fi H170Z3 оснащена слотом M.2

    19:391

    Твердотельный накопитель Team TM8FP7 типоразмера M.2 с интерфейсом PCIe в режиме чтения развивает скорость 2500 МБ/с: В накопителях Team TM8FP7 используется флэш-память тип MLC NAND

    19:316

    Разрешение фронтальной камеры смартфона Asus ZenFone Selfie — 13 Мп: Основой ZenFone Selfie служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 615

    19:231

    В одном из центров обработки данных Apple произошла утечка хлора: В ЦОД Apple произошла утечка хлора

    19:184

    Микросхемы Qualcomm QCA401x и QCA4531 предназначены для «интернета всего»: Qualcomm продолжает продвигать концепцию Internet of Everything

    18:40

    ПО проекта Google Im2Calories способно по фото определить калорийность блюда: Алгоритмы ПО проекта Google Im2Calories могут подсчитать калории в блюде по его фото

    18:374

    Intel представила интерфейс Thunderbolt 3 с разъёмом USB Type-C: Новый интерфейс Thunderbolt 3 оснащается портом USB Type-C

    17:4277

    В компьютерах Shuttle DS57U3, DS57U5 и DS57U7 используются пассивно охлаждаемые процессоры Intel Core i3, Core i5 и Core i7: Компьютеры Shuttle DS57U3, DS57U5 и DS57U7 поставляются без ОЗУ и накопителей

    17:352

    Blocks Wearables совместно с Qualcomm занимается разработкой модульных умных часов : Blocks Wearables хочет создать модульные умные часы

    17:123

    Моноблочный ПК Asus Zen AiO (Z240IC) оснащен 3D-камерой Intel RealSense и портом USB 3.1 Type-C : Моноблочный ПК Asus Zen AiO (Z240IC) имеет экран размером 23,8 дюйма

    17:112

    Версия Android Lollipop установлена на 12,4% устройств на рынке: Наиболее актуальная версия Android занимает чуть более 10% рынка

    16:544

    Airbus Group назначила директором нового центра инноваций бывшего главу подразделения Google ATAP: Пол Еременко поступил на работу в Airbus Group

    16:40

    Материнская плата Biostar Hi-Fi B150Z5 совместима с оперативной памятью DDR3 и DDR4: Biostar Hi-Fi B150Z5 рассчитана на работу с процессорами Intel в исполнении LGA 1151

    15:553

    Adata XPG SX930 — линейка потребительских SSD объемом до 480 ГБ: В SSD Adata XPG SX930 используется контроллер JMicron

    15:103

    Власти штата Виргиния выделят около 110 км дорог для испытания автономных автомобилей: В штате Виргиния начнутся испытания беспилотных автомобилей

    14:545

    Звуковая карта PowerColor Devil HDX располагает звуковым процессором C-Media CMI8888 и ЦАП Wolfson WM8741: Звуковая карта PowerColor Devil HDX может предложить усилитель для наушников с импедансом 600 Ом

    14:316

    Microsoft обновила телефон Nokia 105: Цена Nokia 105 осталась прежней

    14:1512

    Скорость передачи данных SSD Plextor M7e формата PCI Express HHHL достигает 1400 МБ/с: В SSD Plextor M7e используется контроллер Marvell 88SS9293

    13:3019

    Asus показала на выставке Computex 2015 множество новых мини-ПК: Asus показала новые мини-ПК Chromebox CN62, VivoMini UN65H, VivoMini UN45 и VivoPC VC65

    11:5011

    Объем твердотельных накопителей Plextor M6V достигает 512 ГБ: В SSD Plextor M6V используется контроллер Silicon Motion SM2246EN

    11:351

    Блоки питания Corsair новой линейки RMi поддерживают технологию Corsair Link: Блоки питания Corsair RMi позволяют отключить все кабели

    11:256

    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S2 8.0 засветился на сайте TENAA: Samsung Galaxy Tab S2 8.0 получил восьмиядерный CPU частотой 1,9 ГГц

    10:4915

    BQ Aquaris E5 HD Ubuntu Edition станет вторым коммерческим смартфоном под управлением ОС Ubuntu Touch: BQ Aquaris E5 HD Ubuntu Edition оценен в 200 евро

    10:202

    Windows 10 Home и Windows 10 Pro будут предлагаться за $119 и $199, соответственно: Желающие проапгрейдить Windows 10 Home до Windows 10 Pro должны будут доплатить $99

    09:0811

    В конце года Intel выпустит микро-ПК Compute Stick с процессорами Core M: Новые микро-ПК Intel Compute Stick получат CPU Core M

    09:007

    Google снижает стоимость смартфона Nexus 6 сразу на $150: Смартфон Nexus 6 стал дешевле на $150

    08:0020

    Microsoft заплатила за разработчиков ПО Wunderlist от 100 до 200 млн долларов: Microsoft приобрела 6Wunderkinder

    07:304

    Представленный смартфон Meizu m2 note получил менее производительную платформу, но поддерживает все диапазоны LTE: Смартфон Meizu m2 note оказался дешевле первой модели

    07:109

    Представлено шестое поколение APU AMD A (Carrizo): В APU AMD A (Carrizo) реализовано аппаратное декодирование видео, сжатого по стандарту High Efficiency Video Coding (HEVC)/H.265

    06:4814

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