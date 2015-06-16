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    16 июня 2015

    AMD Project Quantum — игровой мини-ПК, обеспечивающий частоту кадров не ниже 60 к/с в любой существующей игре при разрешении графики 4K: Поставки мини-ПК AMD Project Quantum с Windows 10 начнутся позже в этом году

    23:5037

    Анонсированы продажи 3D-карт серий AMD Radeon R9 300 и R7 300: Продажи 3D-карт AMD Radeon R9 300 и Radeon R7 300 начнутся 18 июня

    23:364

    Представлены 3D-карты серии AMD Radeon R9 Fury — первые 3D-карты с памятью HBM: Продажи AMD Radeon R9 Fury X начнутся 24 июня по цене $649

    23:0512

    Силу нажатия на кнопки мыши Razer Mamba можно настраивать: Также мышка обзавелась лазерным сенсором разрешения 16000 точек на дюйм

    22:0111

    SK Hynix серийно отгружает память HBM1 для 3D-карт AMD Radeon R9 Fury X: Память HBM1 изготавливается по технологии 20-нанометрового класса

    19:0614

    Смартфон Doogee S6000 еще не успел появиться на рынке, а производитель уже модернизировал его: Удвоение оперативной памяти Doogee S6000 не отразилось на цене

    18:368

    Специалисты Marotta Controls разработали мощный выпрямитель тока с коэффициентом мощности, близким к единице: Значение коэффициента мощности, близкое к единице, говорит о почти полном отсутствии потерь

    18:1018

    В Китае часы Huawei Watch появятся лишь в следующем году: Часы Huawei Watch не будут доступны в Китае в нынешнем году

    17:554

    Накопитель Super Talent USB 3.0 Express Dram Disk демонстрирует скорость записи 5388 МБ/с: Накопители Super Talent USB 3.0 Express Dram Disk выпускаются объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ

    17:2010

    Samsung оснастила автопоезда дисплеями, демонстрирующими едущим сзади машинам дорожную ситуацию перед грузовиком: Samsung придумала грузовики The Safety Truck

    17:11113

    Планшет Apple iPad Pro может получить дисплей разрешением 2732 х 2048 точек: Разрешение экрана планшета Apple iPad Pro составит 2732 х 2048 точек

    16:4325

    Представлен смартфон Ulefone Be Touch 2 с ОС Android 5.1 и сканером отпечатков пальцев: Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня

    16:403

    Nokia Technologies и LG Electronics заключили лицензионное соглашение: LG будет лицензировать у Nokia более 60 технологий

    16:272

    Nvidia получит первые образцы графических процессоров GP100 (Pascal) уже в августе: Nvidia приступила к опытному производству GPU Pascal

    16:105

    Kingston представила миниатюрный USB-накопитель DataTraveler Micro 3.1: Производитель предлагает покупателям DataTraveler Micro 3.1 пятилетнюю гарантию

    15:417

    Портативная колонка Ultimate Ears Roll не боится воды: Портативная колонка Ultimate Ears Roll оценена в $100

    15:382

    Смартфон iBall mSLR Cobalt4 комплектуется четырьмя сменными объективами: Один из объективов iBall mSLR Cobalt4 — трансфокатор с восьмикратным зумом

    14:4510

    Видеокарта Inno3D GeForce GTX 980 Ti iChill X4 Ultra оснащена охладителем HerculeZ X4 AirBoss:

    14:391

    Sony поделилась новой порцией информации касательно шлема виртуальной реальности Project Morpheus VR: Гарнитура Sony Project Morpheus VR будет стоить несколько сотен долларов

    14:082

    Конструкция охладителя 3D-карты Gainward GeForce GTX 980 Ti Phoenix Golden Sample включает три вентилятора: Компания Gainward представила 3D-карту GeForce GTX 980 Ti Phoenix Golden Sample

    14:05

    Смартфон Moto X подешевел до $300 (без контракта): За $300 покупатель получает конфигурацию с 16 ГБ флэш-памяти

    13:492

    Airbus изготовит примерно 900 спутников для обеспечения доступа в интернет: Заказчиком крупнейшей группировки спутников выступает компания OneWeb

    13:1615

    Стала известна дата анонса нового мобильного устройства серии Xiaomi Note: По предварительным данным, это будет смартфон Redmi Note 2

    13:02

    Фотогалерея дня: планшетофон Samsung Galaxy A8: Смартфон Samsung Galaxy A8 оснащен дисплеем Super AMOLED диагональю 5,7 дюйма

    12:15

    Роутер Netgear D7000 оснащен модемом DSL и двумя портами USB 3.0 : Цена Netgear D7000 в Европе равна 230 евро

    11:29

    Интерактивный 55-дюймовый дисплей 3M C5567PW распознает до 60 одновременных прикосновений: Интерактивный 55-дюймовый дисплей 3M C5567PW может найти применение в торговле и образовании

    11:0010

    Silicon Labs Si5380 — первый в отрасли однокристальный тактовый генератор для базовых станций беспроводной сети: В микросхеме Si5380 используется фирменная технология DSPLL четвертого поколения

    10:343

    Model 01 — механическая эргономичная клавиатура, состоящая из двух раздельных блоков: За клавиатуру Model 01 просят 300 долларов

    08:5016

    Смартфон Kodak IM5 появился в продаже спустя полгода после анонса и по более высокой, нежели ожидалось, цене: Смартфон Kodak IM5 можно купить за 280 евро

    08:2010

    Airbus E-Fan 2.0 — двухместный электрический самолёт массой 500 кг, способный развивать скорость до 220 км/ч: Электрический самолёт Airbus E-Fan 2.0 располагает электродвигателями мощностью всего 60 кВт

    08:00117

    Смартфон Samsung Galaxy Young 3 может получить значительно увеличившийся дисплей: Смартфон Samsung SM-G150N может оказаться моделью Galaxy Young 3

    07:208

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