  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 июня 2015

    Производитель называет Ascom Myco первым умным устройством с ОС Android для медиков: Особенностью Ascom Myco является фильтрация входящих сообщений

    21:023

    В AMD размышляют над возможностью разделения: Подразделение AMD, выпускающее серверные процессоры, может стать отдельной компанией

    19:399

    Китайская компания Oukitel показала прототип смартфона с аккумулятором емкостью 10 000 мА∙ч: Как утверждается, новый смартфон Oukitel будет работать под управлением Android 5.1

    19:1514

    Компьютерный корпус Lian Li DK-Q2 в форме стола стоит $990: На левой и правой стенках Lian Li DK-Q2 закреплено по четыре 120-миллиметровых вентилятора

    18:4912

    Стала известна дата анонса и цена смартфона Elephone P9000 на 10-ядерной SoC Mediatek Helio X20 с 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Elephone P9000 оценен производителем в $500

    18:175

    Системная плата EVGA X99 Micro2 оснащена портом USB 3.1 Type-C: Системная плата EVGA X99 Micro2 рассчитана на процессоры в исполнении LGA2011v3

    16:318

    Предварительная версия операционной системы Amazon Fire OS 5 на базе Android Lollipop уже доступна разработчикам: Выход окончательной версии Fire OS 5, предназначенной для потребителей, запланирован на осень

    16:01

    По предварительным сведениям, смартфон Apple iPhone 6S будет толще и прочнее своего предшественника: Смартфон Apple iPhone 6S получит сенсорный дисплей с поддержкой Force Touch

    15:3924

    Компьютерный корпус RM1 представлен под маркой Jonsbo - powered by Cooltek : Производитель предлагает черный и серебристый варианты корпуса RM1

    14:304

    Графический процессор 3D-карты Sapphire Tri-X R9 390X работает на частоте 1055 МГц: 3D-карта Sapphire Tri-X R9 390X занимает в корпусе ПК больше двух слотов

    14:124

    Водоблок Swiftech Komodo NV Titan X Eco предназначен для 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980 Ti и GTX Titan X: Водоблок Swiftech Komodo NV Titan X Eco стоит примерно $116

    13:481

    Смартфон Meizu MX5 покажут 30 июня: Смартфон Meizu MX5 может получить металлический корпус

    13:32

    Смартфон OnePlus 2 получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, работающую на пониженной частоте: Операционная система Oxygen OS на базе Android оптимизирована для Snapdragon 810

    13:287

    Все новые видеокарты Asus Radeon R9 300 и R7 300 относятся к линейке Strix: Asus представила четыре новых карты Strix

    13:12

    Используя графен, специалисты Колумбийского университета создали самую тонкую в мире лампу: Впервые удалось заставить графен излучать видимый свет

    12:5011

    AT&T грозит штраф в размере 100 млн долларов за обман потребителей «неограниченными» тарифными планами: «Неограниченные» тарифные планы оказались ограниченными

    12:1324

    Компания Intel завершила поглощение компании Recon, специализирующейся на умных очках: В последнее время Intel проявляет повышенный интерес к умным очкам

    12:00

    Начались продажи персональных роботов SoftBank Pepper (обновлено: первая партия из 1000 штук распродана за минуту): SoftBank также планирует выпустить вариант робота для делового применения, который называется Pepper for Biz

    11:2021

    В компактной камере Canon Powershot G3 X за $1000 установлен дюймовый датчик разрешением 20,2 Мп и объектив с ЭФР 24-600 мм: Продажи Canon PowerShot G3 X начнутся в июле

    11:1528

    Игровая поверхность SteelSeries QcK XXL оценена производителем в $40: Длина SteelSeries QcK XXL приближается к одному метру

    09:535

    Анонсированы продажи игровой гарнитуры Polk Audio Striker Pro Hitman Contract Edition: Игровая гарнитура Polk Audio Striker Pro Hitman Contract Edition оценена в $129

    09:44

    Модуль Acromag XMC-7A200 на FPGA Xilinx Artix-7 предназначен для приложений, где важна высокая производительность при низком энергопотреблении: Модуль Acromag XMC-7A200 конфигурируется пользователем

    07:002

    С 19 по 25 июля в Москве пройдет хакатон DeepHack.Game: Хакатон DeepHack.Game посвящен глубокому обучению и искусственному интеллекту

    01:20

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018