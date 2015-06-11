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    11 июня 2015

    Готовится к выпуску бюджетный смартфон Meizu M2 на базе однокристальной системы MediaTek MT6753: Meizu M2 получит экран диагональю 4,6 дюйма

    22:405

    Известны примерные сроки выхода ОС Windows 10 Mobile: Информация пока не получила официального подтверждения

    21:599

    June Intelligent Oven — электрическая духовая печь, основанная на платформе Tegra K1: Доховой шкаф June Intelligent Oven основан на SoC Tegra K1

    18:4420

    Монитор Eizo ColorEdge CS270 обеспечивает охват 99% цветового пространства Adobe RGB: В Eizo ColorEdge CS270 используются 16-разрядные таблицы соответствия

    18:2110

    Jawbone снова подаёт в суд на Fitbit, на сей раз за нарушение патентов: Jawbone требует запрета на продажи устройств Fitbit

    17:58

    Программа Sony Seed Acceleration Program дала первые плоды: Программа Sony Seed Acceleration Program первой реализует идею системы управления умного дома

    17:48

    Слухи приписывают смартфону Samsung Galaxy Note 5 разъём USB Type-C: Смартфон Samsung Galaxy Note 5 может получить разъём USB Type-C

    17:2539

    Intel сократит административный персонал научно-исследовательских центров: Intel также прибегнет к увольнениям

    16:511

    Polar готовится к анонсу браслета Loop 2: Браслет Polar Loop 2 сможет работать автономно до восьми дней

    16:331

    Holus — интерактивная система, преобразующая изображение с мобильного устройства в «голограмму»: Система Holus обойдётся покупателям в $850

    16:112

    Razer присматривается к компании Ouya: Razer может купить Ouya

    15:04

    Microsoft представила внешние аккумуляторы Portable Dual ёмкостью до 12 000 мА·ч: Внешние АКБ Microsoft Portable Dual стоят от $35 до $55

    14:4613

    Фронтальная камера будущих iPhone получит вспышку и научится снимать видео с частотой 240 к/с: Доказательства этому были найдены в коде iOS 9

    14:3331

    Project Premonition — проект Microsoft Research по отлову комаров при помощи дронов: Microsoft Research в рамках проекта Project Premonition предлагает использовать дроны для отлова комаров

    14:2912

    В камере Sony a7R II установлен полнокадровый датчик изображения типа BSI CMOS разрешением 42,4 Мп: Камера Sony a7R II способна снимать видео 4К

    13:5628

    На конференции Dscoop представлены печатные машины HP Indigo Digital Press : В печатной машине HP Indigo 7r Digital Press удалось объединить высокое качество цифровой печати и доступную цену

    13:39

    Игровая клавиатура Sharkoon SharkZone K30 оценена производителем в 30 евро: Клавиатура Sharkoon SharkZone K30 располагает пятью программируемыми клавишами

    13:32

    Объем карт памяти Kingston SDA3 увеличен до 256 ГБ: Карты памяти Kingston SDA3 теперь доступны объемом 128ГБ и 256ГБ

    13:19

    Компактная камера Sony Cyber-shot RX10 II позволяет снимать видео 4К: Цена Sony Cyber-shot RX10 II (DSC-RX10M2) — $1300

    12:533

    В мониторе ViewSonic VX2475Smhl-4K используется ЖК-панель PLS разрешением 4K: ViewSonic VX2475Smhl-4K оценен в $611

    12:495

    Samsung и Intel вместе будут продвигать «умные витрины» из полупрозрачных экранов OLED с камерами Real Sense: Компания Samsung Display недавно показала 55-дюймовый прозрачный экран типа OLED

    12:213

    Представлена камера Sony Cyber-shot RX100 IV: Продажи модели Sony Cyber-shot RX100 IV (DSC-RX100M4) начнутся в июле по цене $1000

    12:0424

    Музыкант потратил 7 месяцев, чтобы создать самую необычную фотографию оркестра из 100 человек: Разрешение итоговой фотографии составило около 200 Мп

    11:4712

    Операторы AT&T и T-Mobile обновили прошивку смартфонов LG G4, не спрашивая разрешения владельцев: Некоторые считают, что данная прошивки устраняет проблему с отзывчивостью сенсорного экрана, с которой столкнулись некоторые владельцы LG G4

    11:337

    Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus оснащена встроенным тачпадом : Цена клавиатуры Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus — $40

    11:073

    Полнокадровая компактная камера Leica Q (Typ 116) оснащена объективом Summilux 1:1,7/28 mm ASPH : Разрешение датчика типа CMOS, установленного в компактной камере Leica Q (Typ 116), равно 24 Мп

    10:0617

    Первые телевизоры Sharp Aquos 4K Ultra HD TV с поддержкой Android TV поступили в продажу по цене 1700-5000 долларов: За новые телевизоры Sharp Aquos 4K Ultra HD TV просят от 1700 до 5000 долларов

    10:002

    Уже в текущем месяце TSMC приступит к массовому производству однокристальных платформ Apple A9: TSMC готовится приступить к массовому производству SoC Apple A9

    09:306

    Подтверждены спецификации 3D-карт AMD Radeon Fury X и Fury: Основой 3D-карт AMD Radeon Fury X и Fury служит GPU AMD Fiji

    09:0110

    Amazon построит в Виргинии солнечную ферму мощностью 80 МВт: Amazon построит солнечную ферму Solar Farm US East

    09:003

    Появились первые результаты тестов видеокарты AMD Fury: Видеокарта AMD Fury в тесте 3DMark выступает на равных с GeForce GTX 980 Ti

    08:3010

    Основой смартфона Oppo Neo 5 служит SoC Mediatek MT6582: В отличие от Oppo Neo 5s, смартфон Oppo Neo 5 не поддерживает LTE

    08:22

    Apple меняет поставщика антенн NFC для нового поколения своих смартфонов: Apple больше не будет покупать у AMS антенны NFC

    08:005

    Огромный моноблок Microsoft Surface Hub появится в продаже в июле по цене 20 000 долларов: Моноблок Microsoft Surface Hub будет доступен в модификации с 55-дюймовым экраном

    07:5011

    Сканер Argus бесконтактно определяет эмоциональное состояние человека : Разработаны четыре модели Argus, различающиеся размерами и точностью работы

    07:374

    Представлен смартфон Gionee Marathon M5 с двумя аккумуляторами суммарной ёмкостью 6020 мА·ч: Смартфон Gionee Marathon M5 оценён в $370

    07:106

    Умные очки с функцией дополненной реальности ODG R-7 оценены в $2750: Начат прием предварительных заказов на умные очки с функцией дополненной реальности ODG R-7

    06:5012

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