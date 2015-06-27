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    27 июня 2015

    Процессор однокристальной платформы Snapdragon 820 будет работать на частоте 3 ГГц: SoC Snapdragon 820 будет производиться по 14-нанометровому техпроцессу

    18:2422

    В 2017 году на Луне можно будет увидеть самодвижущийся аппарат с логотипом Audi: Audi отправит на Луну луноход

    17:1221

    Xiaomi представила внутриканальные наушники 1more Piston 3 Crystal Black и Piston 3 Dazzle: Дизайн новинок существенно различается

    15:007

    PNY HP v160w — миниатюрный флэш-накопитель с минимальной скоростью записи всего 4 МБ/с: Флэшка PNY HP v160w не может похвастаться хорошими скоростными показателями

    14:288

    Flir One — тепловизор для смартфонов, который обойдётся покупателям в $250: Тепловизор Flir One оснащён парой камер

    13:5223

    2014 финансовый год завершился для Barnes & Noble вполне успешно: Barnes & Noble отчиталась о финансовых показателях за 2014 финансовый год

    13:082

    Неизвестный смартфон Sony E5663, который может оказаться новой моделью Compact, получит SoC MediaTek Helio X10: Смартфон Sony E5663 основан на платформе MediaTek MT6795

    12:097

    Планшет Huawei MediaPad T1 (A21L) — старшая модель с большим экраном и поддержкой LTE: Планшет Huawei MediaPad T1 (A21L) оценён в $215

    11:472

    Умные часы Asus ZenWatch уже можно купить за $150: Умные часы Asus ZenWatch подешевели на $50

    08:009

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