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    13 июня 2015

    C момента запуска программы Android One в Индии было продано менее 1 млн таких смартфонов: Программу Android One сложно назвать популярно, но Google довольна темпами развития

    18:175

    Новый смартфон компании OnePlus может поступить в продажу уже в июле: Компания собирается вернуть практику продажи по приглашениям

    18:043

    Google представила видеосервис YouTube Gaming - конкурента Twitch: На данный момент сервис проходит стадию внутреннего тестирования, его запуск ожидается летом

    11:265

    MSI S120 — типичный бюджетный ноутбук, выделяющийся лишь малой толщиной и массой: Мобильный ПК MSI S120 будет поставляться в модификации с экраном Full HD

    11:227

    Лаборатория Google Sidewalk Labs будет заниматься городскими проблемами: Лаборатория Google Sidewalk Labs будет разрабатывать технологии, способные улучшить городскую жизнь

    08:40

    LG останется единственным поставщиком дисплеев и для второго поколения часов Apple Watch: Apple не будет искать альтернативу LG, как поставщику панелей POLED для своих часов

    08:0054

    NASA и FAA работают над проблемой полётов дронов на низких высотах: NASA и FAA занимаются очередной проблемой, связанной с дронами

    07:007

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