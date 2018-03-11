Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Redmond RF-505 — добротный, стильно оформленный фен. Он оснащен всеми функциями и возможностями, которые свойственны современным устройствам для ухода за волосами: 3 температурных режима, 2 скорости подачи воздуха, ионизатор, кнопка мгновенной подачи холодного воздуха. Отметим элегантный дизайн и покрытие софт-тач, благодаря которому ручка фена не скользит в руках. Две насадки-концентратора и диффузор помогут быстро и качественно сушить волосы, создавать прически и укладывать волосы особым образом.
Йогуртницы — узкоспециализированные устройства, поскольку они выполняют лишь одну функцию: поддержание заданной температуры в течение установленного пользователем времени. Диапазон температур невелик и подходит для приготовления йогурта, сметаны и других продуктов, требующих низкотемпературного нагрева в течение длительного периода. Рассматриваемая модель Kitfort традиционно недорога, при этом аппарат оснащен функцией отключения по завершении работы и автоматически запускаемой программой приготовления йогурта, а в комплект входит четыре симпатичных баночки.
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ESL97540RO, представитель верхнего ценового сегмента Electrolux, на сегодняшний день является одной из самых технологичных моделей на рынке. Здесь собрано большое количество инновационных решений: это и система ComfotLift, позволяющая поднимать нижнюю корзину на удобную высоту, и технология сушки AirDry, гарантирующая качественное досушивание посуды, и система бережного удерживания бокалов SoftGrips, и некоторые другие новинки, повышающие как качество мытья, так и удобство работы с прибором.
Портативная кофеварка произвела на нас положительное впечатление: за несерьезные, в общем-то, деньги мы получаем миниатюрное устройство, способное выдавать напиток, соизмеримый по качеству с тем, который предлагают недорогие домашние кофеварки любительского уровня. Однако спешить с покупкой не стоит: без горячей воды сварить кофе всё равно не удастся, а следовательно, воспользоваться кофеваркой получится далеко не везде. Поэтому, даже несмотря на то, что сам прибор выглядит стильно и заманчиво, у него есть все шансы отправиться «в дальний ящик».
Пылесос отличает хорошая эффективность циклонного фильтра. Также стоит отметить удобное управление на рукоятке и ухватистую ручку-скобу для переноски пылесоса. Турбощетка хорошо справляется с тщательной очисткой пола с ковровыми покрытиями и предметов с мягкой обивкой. Правда, использование этой насадки осложняет отсутствие шарнира или поворотного кожуха.
Мы тестируем очередную мультиварку фирмы Redmond. На этот раз нам досталась мультиварка-скороварка с большой чашей. За время тестов мы выяснили, что прибор отлично выполняет свои основные функции, но организация управления у этой модели не самая лучшая.
Сегодня к нам на тест прибыл практически инкогнито блендер-суповарка фирмы Right модели Soup Maker HS-08G. Не найдя в сети информации о производителе, мы решили воспринимать это как опыт самостоятельных продаж очередных предприимчивых китайцев. Совмещение функций измельчения и нагрева пока еще мало распространено, и вкупе с нестандартным внешним видом господин Right нас заинтересовал.
Kitfort КТ-622 произвел на нас положительное впечатление. Он достойно справился со всеми возложенными на него задачами: исправно кипятил воду и не слишком сильно ошибался с замером температуры воды при нагреве до 40, 70 и 90 градусов. Функция поддержания температуры также не преподнесла никаких сюрпризов, а это значит, что наш чайник идеально подходит для чая, требующего длительной заварки (этого могут потребовать, например, различные травяные сорта). Порадовал и внешний вид прибора: прозрачная стеклянная колба позволяет не только увидеть, сколько в чайнике осталось воды, но также визуально проконтролировать крепость заварки чая.
В автоматическом режиме iLife A8 убирает, однократно обходя змейкой доступную ему площадь помещения, и сам возвращается на базу для зарядки аккумулятора. Убирает робот быстро, но не очень качественно; впрочем, последовательные запуски вручную или по расписанию этот недостаток частично исправляют. При необходимости пользователь может вручную управлять движением робота, включать режимы интенсивной очистки локального участка или следования вдоль стен. К особенностям iLife A8 относятся возможность установки альтернативной безворсовой щетки-скребка, на которую в меньшей степени наматываются волосы, шерсть, нитки и пр., поэтому данного уборщика можно рекомендовать при наличии шерстистых домашних животных.
Продолжаем тестирование техники для ухода за одеждой. Дизайн и конструкция утюга Redmond RI-265S стандартны, сделан аппарат аккуратно и удобно для эксплуатации. Огромным достоинством модели является режим автоматического отключения в случае, если прибор находится в неподвижности. Ограниченная функциональность приложения Ready for Sky делает возможности дистанционного управления больше забавой, нежели необходимой функцией.
Как и в случае предыдущей модели, учитывая впитывающую способность салфеток, их рабочую поверхность с бахромой и щетинками, то, как салфетки вращаются и прижимаются, а также хорошее увлажнение пола, стоит ожидать, что этот робот справится с влажной уборкой пола лучше, чем роботы-пылесосы с протирочными насадками или даже специализированные роботы-полотеры, которые не так активно воздействуют на убираемую поверхность. Тут ничего не изменилось, но робот стал ниже, так что в общем случае ему стала доступна площадь под теми предметами, куда RS500 не мог забраться. Кроме того, у новинки появились ИК-датчики приближения, и теперь робот с меньшей вероятностью ударяется о мебель на высокой скорости.
Аппарат произвел неплохое впечатление: аккуратно изготовленный корпус, лаконичный дизайн, простые линии и цвета. Небольшой размер внутренней камеры позволяет приготовить блюда на одного или двух человек, но и места на кухне аэрогриль занимает немного. Эксплуатация, управление и уход чрезвычайно просты. Блюда получаются вкусные, хорошо запеченные, с равномерно поджаренной корочкой.
По сути, Redmond RK-G210S — это RK-G200S с «допиленной» (т. е. изначально безглючной и сразу с расширенными функциями) прошивкой и колбой меньшего размера (1,7 л против 2). Соответственно, мы можем сказать про этот чайник то же самое, что говорили про родительскую модель: это отличный пример «навороченного» современного футуристического чайника с управлением со смартфона и кучей дополнительных функций, который неожиданно продается по цене обычного хорошего чайника.
Мы тестируем прибор для приготовления домашнего попкорна и ищем ему применение в быту. Вкратце так: Kitfort КТ-2004 — очень простая в смысле управления и недорогая в смысле расходников забавная вещь. Подойдет для тех, кто любит эту закуску настолько, что готов держать дома специальное устройство для ее изготовления.
В тестовой лаборатории iXBT.com оказался новый тип приборов для обзора. Перед редакцией встала задача не только описать субъективные ощущения от пользования устройством, но и выработать перечень показателей объективного тестирования. По итогам знакомства можем оценить фен Solis Swiss Perfection как добротное, качественно изготовленное и удобное в использовании устройство.
Очень интересный прибор: жмет сок, делает гомогенные пасты, спагетти и лапшу. И всё это — безо всякого электричества, с помощью человеческих рук и собственных конструктивных свойств. Устройство не очень дешевое, с низким КПД, зато полностью автономное и многофункциональное.
Несмотря на особенности конструкции и недостатки сборки, результаты тестирования прибора можно признать хорошими. Внешне гриль выглядит прилично, температура и равномерность нагрева оказались достаточными и для успешной жарки влажных продуктов, и для приготовления горячих бутербродов. Основным минусом можно назвать несъемность жарочных панелей. Впрочем, невысокая стоимость позволяет смириться с затруднениями, возникающими при уходе за устройством.
Kitfort КТ-621 нас полностью устроил как по своим техническим характеристикам, так и по общему удобству в эксплуатации. Он исправно кипятил воду и нагревал ее до нужной температуры, а также радовал глаз своим строгим и лаконичным дизайном. Такой чайник, несмотря на относительно невысокую цену, будет адекватно смотреться не только на любой кухне, но также и в обстановке, подразумевающей определенную «солидность» — например, в офисе или в переговорной комнате. Не забудем похвалить и «умный» режим нагрева, который не отключается сразу же при снятии чайника с базы, а дает пользователю минуту на то, чтобы долить горячую воду в кружку.
Прибор качественно изготовлен, не отличается вычурным дизайном, не оснащен никакими дополнительными функциями, крайне прост в эксплуатации и управлении. Уход стандартен и не вызывает затруднений. Учитывая невысокую стоимость аппарата, можно сделать вывод, что печь идеально подойдет пользователю, который нуждается лишь в разогреве и размораживании.
Обогреватель Redmond C4522S, как мы и ожидали, оказался очень похож на своего «младшего брата» Redmond RFH-C4513. Отличий, помимо внешнего вида, и в самом деле немного: чуть бо́льшая мощность и возможность управления со смартфона — у которой, впрочем, нашелся и минус. С учетом небольшой разницы в цене (четверть от цены младшей модели на момент написания статьи), мы не видим смысла рассуждать об «экономии» или «переплате»: наценка за возможность управления со смартфона у старшей модели, с нашей точки зрения, вполне гуманная. Те же, кому эта функция не нужна, могут смело приобретать Redmond RFH-C4513: греют помещение они практически одинаково.
Мини-печь для пиццы Princess 115003 оказалась первым из всех протестированных бытовых приборов, с помощью которого нам удалось приготовить пиццу, максимально приближенную к той, какую готовят в пиццериях, претендующих на «аутентичность». Посещать пиццерии, где готовят на дровах, мы даже при наличии дома такого прибора не перестанем, а вот заказывать пиццу в сервисах по доставке готовой еды, в том числе хорошо себя зарекомендовавших, с этих пор воздержимся. По соотношению цены и качества пицца, приготовленная в Princess 115003, не оставляет им практически ни единого шанса.
Rommelsbacher TA 1400 — прибор дорогой, качественно сделанный, с очень приятной эргономикой и множеством функций, предназначенных для того, чтобы заваривать в нем чай. Один раз настроив его под себя, вы получаете возможность не задумываясь, парой нажатий кнопок, всегда получать неизменно превосходный чай, а вот в качестве просто прибора для получения кипятка или воды определенной температуры TA 1400 будет использоваться лишь на малую толику своих возможностей.
Яйцеварка Kitfort KT-2003 показала себя как простое в эксплуатации устройство, адекватно выполняющее свою основную функцию — варку яиц в разных режимах. При этом рассматривать прибор в качестве мини-пароварки мы бы не рекомендовали: уж слишком небольшое количество продуктов можно приготовить в нем за один раз. С Kitfort KT-2003 каждый сможет подобрать для себя наиболее предпочтительную степень проварки яиц, ну а для варки яиц вкрутую и подбирать ничего не придется. В общем, если вас не пугает время ожидания в 15-20 минут, яйцеварке вполне может найтись место и на вашей кухне. Тем более, что это время можно провести, занимаясь своими делами, а не поглядывая то и дело на секундомер.
Gmini GM-IRT-860D — простое и удобное в использовании бытовое устройство, предназначенное для замеров температуры тела в диапазоне от 35 до 43 °C и различных предметов в заметно более широких пределах — от 0 до 100 °C.
Маслопресс L’equip LOP-G3 оказался весьма любопытным, приятным и простым в использовании прибором. К его преимуществам можно отнести лаконичный дизайн, небольшой размер, простоту управления и эксплуатации. Устройство прекрасно справилось с поставленными задачами. Мощность пресса и размер загрузочного отверстия оказались достаточными для всех тестовых заданий. Эффективность и производительность отжима можно оценить как довольно высокие для бытовых маслопрессов.
В этой статье мы рассмотрим необычный нишевый кухонный прибор, именуемый капучинатором. Пеновзбиватель КТ-709 нам предоставила компания Kitfort, и выглядит он едва ли не игрушкой, однако хорошо умеет взбивать в пену горячее и холодное молоко, просто подогревать его и даже варить какао и горячий шоколад.
Большой резервуар, непрерывная работа до 30 часов и автоматическое отключение без воды позволяют вспоминать об увлажнителе всего раз в сутки. Благодаря удобным настройкам пользоваться прибором очень легко, и только регулярная очистка требует от покупателя некоторой дисциплины. Tefal Aqua Perfect HD5230 эффективно делает свою работу, не привлекая лишнего внимания, и мы хвалим его за бесшумность, продуманную функциональность и лаконичный дизайн.
Тестирование планетарного миксера Sinbo SMX 2739W превратилось для нас в сплошное удовольствие. Прибор не только производит приятное впечатление и комфортен в эксплуатации, он оказался невероятно эффективным помощником во всех операциях, связанных с взбиванием, смешиванием и замесом теста. Особенно нас порадовало наличие таймера с обратным отсчетом времени и автоматическим отключением вращения вала по его истечении.
Робот-пылесос Polaris PVCR 1012U имеет простую конструкцию и так же прост в использовании, однако по окончании уборки пользователю придется искать робота по всей квартире или комнате и вручную ставить его на зарядку. К достоинствам робота можно отнести уменьшенные габариты, удобный пылесборник и небольшое время зарядки. К недостаткам причислим ошибки в алгоритме перемещения по пространству с препятствиями, в результате которых робот может аварийно прекращать уборку без особых на то оснований, а также не очень высокое качество уборки, как по площади, так и в углах.
Вакууматор Kitfort KT-1502-2 показал себя как удобный в обращении и симпатичный прибор, который справился со всеми возложенными на него задачами. С учетом адекватной цены такой прибор можно смело рекомендовать как для кулинаров, так и для тех, кто хочет оптимизировать процесс закупки и хранения продуктов (например, собирается заняться заготовками или покупать продукты мелким оптом). Не стоит забывать о том, что вакуумный упаковщик может использоваться и в других сферах: с его помощью можно защитить от ржавчины и потускнения украшения, монеты и столовое серебро, обезопасить от сырости электронику, документы и туристическое снаряжение и прочие предметы.
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