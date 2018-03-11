Яйцеварка Kitfort KT-2003 показала себя как простое в эксплуатации устройство, адекватно выполняющее свою основную функцию — варку яиц в разных режимах. При этом рассматривать прибор в качестве мини-пароварки мы бы не рекомендовали: уж слишком небольшое количество продуктов можно приготовить в нем за один раз. С Kitfort KT-2003 каждый сможет подобрать для себя наиболее предпочтительную степень проварки яиц, ну а для варки яиц вкрутую и подбирать ничего не придется. В общем, если вас не пугает время ожидания в 15-20 минут, яйцеварке вполне может найтись место и на вашей кухне. Тем более, что это время можно провести, занимаясь своими делами, а не поглядывая то и дело на секундомер.