Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
120-миллиметровые вентиляторы из набора RF 120 — 3 in 1 отличаются наличием RGB-подсветки. Управлять работой подсветки можно как с помощью прилагаемого кнопочного контроллера, так и штатными средствами материнской платы или другого контроллера, оснащенных стандартным четырехконтактным разъемом. Вентиляторы имеют широкий диапазон регулировки скорости вращения при управлении с помощью ШИМ. В режиме максимальной производительности они создают высокий воздушный поток или довольно высокое статическое давление при относительно невысоком уровне шума. Данные вентиляторы можно рекомендовать для использования в качестве корпусных в том числе с фильтрами в решетках, а также для установки на процессорные охладители или радиаторы жидкостных систем охлаждения.
В пятой статье цикла мы рассмотрим еще три приложения, которые можно использовать для тестирования процессоров и ПК, но нельзя отнести к одной логической группе: это такие относительно распространенные приложения, как Abbyy FineReader 12, WinRAR 5.50 и 7-Zip 18.
В пятой статье цикла мы опишем подход к использованию программ 3D-рендеринга POV-Ray 3.7, LuxRender 1.6 и Вlender 2.79 в качестве теста процессоров и ПК для нашего нового бенчмарка iXBT Application Benchmark 2018.
Классический вариант недорогой платы на чипсете Intel Z370. Никаких излишеств, всего по минимуму, но все, что нужно, на плате есть.
Главным недостатком большинства наших обзоров процессоров многие читатели по праву считают то, что тестируются исключительно новинки — редко когда удается увидеть ретроспективные материалы, типа тестирования старых систем с современным программным обеспечением. Иногда кое-что сделать получается — так появилось, например, наше тестирование топовых моделей процессоров Intel Core i7 для массовых платформ компании, где участвовало восемь процессоров, самый старый из которых был рассчитан на платформу 2009 года. А сегодня мы протестируем еще пяток процессоров, часть из которых тоже очень старая, но все они к рекордсменам производительности не относились и «при жизни». На этот раз никакой глобальной цели нет — просто хочется посмотреть, как это работает и соотносится с более новыми продуктами Intel.
Наше тестирование показало, что кулер Arctic Freezer 33 TR можно использовать с процессорами Intel, имеющими реальное потребление порядка 135 Вт, при этом даже с учетом возможного повышения температуры внутри корпуса до 44 °C будет сохраняться очень низкий уровень шума — 25 дБА и ниже. В случае процессоров AMD Ryzen Threadripper при тех же условиях граница по мощности существенно ниже и равна примерно 103 Вт. К достоинствам кулера следует отнести аккуратный дизайн, хорошее качество изготовления, антивибрационные прокладки под вентилятор, оплетку кабеля, а также широкий диапазон регулирования скорости вращения вентилятора с помощью ШИМ.
Asus WS X299 Sage — плата под процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) для рабочих станций. Главной особенностью платы является наличие семи слотов PCI Express x16, которые могут работать одновременно в режиме x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8. Конечно, все слоты будут доступны только в том случае, если используются однослотовые карты, однако можно установить четыре двухслотовых карты, при этом слоты будут работать в полноскоростном режиме x16/–/x16/–/x16/–/x16. Также можно собрать рабочую станцию с очень производительной подсистемой хранения данных с использованием технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU). Причем плата Asus WS X299 Sage позволяет создавать VROC-массивы в трех зонах.
В четвертой статье цикла мы опишем подход к использованию программ видеоконвертирования HandBrake 1.0.7, MediaCoder x64 0.8.52 и VidCoder 2.63 в качестве теста процессоров и ПК для нашего нового бенчмарка iXBT Application Benchmark 2018.
Классический вариант платы на чипсете Intel Z370 с большим количеством моддинговых элементов. Ориентирована на энтузиастов поклонников серии Asus ROG. Очень похожа на плату Asus ROG Maximus X Неro, которую можно рассматривать, как немного упрощенный вариант платы Asus ROG Maximus X Formula.
Мы продолжаем изучение Apple iMac Pro. В первой части статьи мы познакомились с дизайном и комплектацией устройства, протестировали экран и проанализировали конфигурацию моноблока. Теперь пришло время протестировать производительность, померить нагрев и шум, а также подвести итоги.
Моноблок iMac Pro выглядит объединением двух линеек: iMac и Mac Pro. Для подавляющего большинства офисных и домашних применений «обычных» моноблоков Apple достаточно, но все же есть сегмент (пусть и очень узкий), где даже ресурсов iMac 27″ маловато. В этом сегменте — студии монтажа и постпродакшена видео, компании, занимающиеся 3D-моделированием, ресурсоемкими математическими расчетами и иной деятельностью с повышенными требованиями к производительности. Именно на них ориентирован новый iMac Pro. Ожидаемо, и стоимость таких моделей исключительно высока: от 380 тысяч рублей на момент подготовки обзора.
Для настольных платформ существуют низкопотребляющие процессоры, сопоставимые с ноутбучными, но совместимые именно с массовыми настольными сокетами и системами охлаждения. И пока в этом сегменте обновлений не было, мы решили (в минуту затишья на фронтах) посмотреть, как существующие модели справляются с тяжелыми нагрузками. Практически все они были нами протестированы по предыдущей версии тестовой методики, а сегодня мы проверим, что будет с представителями Т-семейства, если их хорошенько нагрузить.
На основе системы жидкостного охлаждения Aerocool P7-L240 можно создать условно бесшумный компьютер, оснащенный процессором с тепловыделением не более 160 Вт. Управляемая RGB-подсветка помпы и вентиляторов поможет украсить внутреннее пространство системного блока. Для управления подсветкой можно использовать возможности системной платы или приобрести контроллер Aerocool P7-H1 (в том числе в комплекте с корпусными вентиляторами). Отметим хорошее качество изготовления, удобные в работе плоские кабели без оплетки и возможность дозаправки охлаждающей жидкостью.
Z370 Aorus Gaming K3 — бюджетный вариант платы на чипсете Intel Z370 без излишеств и наворотов. Она очень похожа на модель Z370 Aorus Ultra Gaming и представляет собой ее немного упрощенный вариант.
В третьей статье цикла мы опишем подход к использованию программ видеоредактирования Adobe Premiere Pro СС 2018, Magix Vegas Pro 15, Magix Movie Edit Pro 2017 Premium, Adobe After Effects CC 2018 и Photodex ProShow Producer 9 в качестве теста процессоров и ПК для нашего нового бенчмарка iXBT Application Benchmark 2018.
Это плата серии Apex на чипсете Intel Z370 под процессоры Coffee Lake, которая ориентирована на экстремальный разгон процессоров и отличается от классических решений на чипсете Intel Z370. Она имеет специфические возможности, которые абсолютно бесполезны для обычного ПК, но незаменимы при экстремальном разгоне. С другой стороны, наличие подсветки, возможность подключения светодиодных лент, возможность крепления моддинговых элементов — все это ориентировано уже не на установку рекордов по разгону, а на домашние моддинговые ПК. Разумеется, стоит Asus ROG Maximus X Apex недешево, в том числе заметно дороже классических вариантов плат на чипсете Intel Z370.
Вентиляторы из набора Aerocool P7-F12 Pro отличаются необычным дизайном крыльчатки и наличием RGB-подсветки. Примечательно, что подсветка подключается отдельным кабелем и имеет типичную четырехпроводную схему, что в принципе позволяет использовать эти вентиляторы с другими контроллерами — и наоборот, допустимо использовать комплектный контроллер для управления подсветкой других устройств, как принадлежащих к семейству Project7, так и нет. Благодаря двум разъемам для подсветки на контроллере и разветвителям на кабелях вентиляторов количество подключаемых устройств с подсветкой ограничено только максимальной допустимой мощностью в 24 Вт. Непосредственно к контроллеру можно подключать до пяти вентиляторов суммарной мощностью до 18 Вт. В итоге комплект получился универсальным и расширяемым.
Плата Asus Crosshair VI Hero полностью соответствует по возможностям топовым моделям семейства ROG для платформы Intel LGA1151, но с присущими АМ4 изюминками. На более простых моделях вряд ли найдется два десятка USB-портов, да и девять накопителей к ним без дополнительных контроллеров подключить не удастся. Несмотря на то, что плата совместима с APU для АМ4 (по крайней мере, старыми), видеоразъемов на ней нет, так что поддержку процессоров с интегрированным GPU можно считать чистой формальностью.
Настольные модели APU на ядрах Ryzen наконец-то начали поступать в продажу, причем по очень «вкусным» ценам. Их интегрированная графика с архитектурой Vega все еще не тянет серьезные игры даже при минимальных настройках качества в Full HD, однако если такого уровня вам достаточно, то процессора или даже связки из процессора и дискретной видеокарты, способных полностью заменить Ryzen 3 2200G с учетом цены, на рынке просто нет.
Материнская плата Biostar Racing B350GT5 предназначена для использования с недорогими процессорами AMD AM4, в том числе APU Bristol Ridge. Плата производит странное впечатление попытками реализовать не особо нужные, но модные «фишки», в то время как даже функциональность чипсета на ней раскрыта не полностью.
Семейство Bristol Ridge — это «старые» APU (процессоры с интегрированной графикой в терминологии AMD) для платформы AM4, основанные еще не на микроархитектуре Zen. По всем характеристикам это не очень интересные решения, однако «новые» APU Ryzen уже на подходе, так что мы решили протестировать их, чтобы в дальнейшем иметь базу для сравнения,
Asus Strix Z370-I Gaming — компактная (17×17 см) материнская плата на чипсете Intel Z370 под процессоры семейства Coffee Lake. Она выпущена на замену плате Asus Strix Z270I Gaming, и разница между ними лишь в поддержке разных семейств процессоров. Плата представляет собой отличное решение для компактных игровых и просто высокопроизводительных ПК с возможностью разгона процессора и реализацией моддинговой подсветки. На момент публикации этого обзора примерная розничная стоимость Asus Strix Z370-I Gaming составляла 14 тысяч рублей.
Продолжая тему технологии Optane Memory, мы решили снова вернуться к Intel NUC, однако рассмотреть некоторые вопросы, которые не поднимались в предыдущих статьях. В них, напомним, мы изучали разные системы хранения данных в одинаковом окружении. А как аппаратное окружение может повлиять на производительность? Вопрос интересный. Кроме того, мы не сравнивали на практике поведение двух модификаций модулей Optane Memory, немного отличающихся не только емкостью, но и логикой работы, и ценой, так что вопрос, стоит ли платить больше за модуль на 32 ГБ, является практическим, а не теоретическим.
Core i3 с ядром Coffee Lake имеют 4 ядра, что стало первым серьезным изменением в семействе Core i3 с момента появления этих процессоров в 2010 году. По сути, «новые» Core i3 аналогичны «старым» Core i5, так что логично сравнить эти процессоры и убедиться в их равенстве по удельной производительности. На данный момент Intel поставляет ровно два Core i3 «восьмого поколения», для тестирования мы взяли оба, а также добавили результаты младшего «нового» Core i5 (велик ли выигрыш от 6 ядер?) и прямых конкурентов — процессоров AMD Ryzen.
В принципе, если рассматривать ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac просто как абстрактное решение для АМ4, то выглядит она несколько странно — один ликвидированный как класс USB 3.1 Gen 2 чего стоит. Но если учесть, что ассортимент решений формата Mini-ITX для этой платформы до сих пор оставляет желать лучшего, то большого выбора просто нет: даже к концу 2017 года такие платы почти не с чем сравнивать. А ведь определенный спрос есть уже сейчас, и после появления «настольных» моделей APU на базе Ryzen он может только увеличиться. Тем более, что при всех ограничениях основную свою задачу плата решает: на ее базе действительно можно собрать очень компактный игровой компьютер даже при приверженности к процессорам AMD. Причем можно немного сэкономить за счет разгона младших моделей этого семейства процессоров. Но все же будем надеяться, что инженерам ASRock удастся доработать продукт до менее компромиссного состояния.
Продолжение цикла статей, посвященного разработке нового тестового пакета iXBT Application Benchmark 2018.
Asus ROG Strix X299-XE Gaming представляет собой улучшенный вариант платы Asus ROG Strix X299-E Gaming с более эффективной системой охлаждения регулятора напряжения питания процессора и оригинальной комплектацией. Если вам нужен топовый высокопроизводительный компьютер с эффективной системой охлаждения, да еще и с подсветкой, то плата Asus ROG Strix X299-XE Gaming будет отличным выбором.
В рамках анонса платформы Intel LGA2066 на Computex 2017 были представлены модели, содержащие 18 процессорных ядер — по цене $1999. Заодно в обиход была запущена торговая марка Core i9, то есть ассортимент названий процессоров Intel Core изменился впервые с 2010 года. Главными героями сегодняшнего тестирования будут две модели Core i9, включая как раз 18-ядерный Core i9-7980XE Extreme Edition, и старший AMD Ryzen Threadripper 1950X. Мы протестируем производительность и энергопотребление этих процессоров в штатном режиме.
Плату ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 вполне можно отнести к категории стандартных решений на чипсете Intel Z370. Это своего рода классический вариант на чипсете Intel Z370 без чрезмерных излишеств и наворотов. Стоимость платы тоже классическая — порядка 13 тысяч рублей на момент публикации обзора. В принципе, плата очень неплохая. Единственное, что немного смущает, это наличие морально устаревшего разъема D-Sub. Он, конечно, не мешает, но хотелось бы, чтобы вместо него был разъем DisplayPort. С другой стороны, если уж плата позиционируется как игровая, то реализация видеовыходов процессорного графического ядра — это вообще излишество.
Первая статья из цикла, посвященного разработке нового тестового пакета iXBT Application Benchmark 2018.
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