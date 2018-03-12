В принципе, если рассматривать ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac просто как абстрактное решение для АМ4, то выглядит она несколько странно — один ликвидированный как класс USB 3.1 Gen 2 чего стоит. Но если учесть, что ассортимент решений формата Mini-ITX для этой платформы до сих пор оставляет желать лучшего, то большого выбора просто нет: даже к концу 2017 года такие платы почти не с чем сравнивать. А ведь определенный спрос есть уже сейчас, и после появления «настольных» моделей APU на базе Ryzen он может только увеличиться. Тем более, что при всех ограничениях основную свою задачу плата решает: на ее базе действительно можно собрать очень компактный игровой компьютер даже при приверженности к процессорам AMD. Причем можно немного сэкономить за счет разгона младших моделей этого семейства процессоров. Но все же будем надеяться, что инженерам ASRock удастся доработать продукт до менее компромиссного состояния.