  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    1 2 3 4 5 6 »
    Фильтры по брендам и заголовку
    Мощный моноблок Apple iMac Pro, часть 2: производительность, шум и нагрев

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев

    27 февраля 2018 г.
    Обзоры и тесты Apple, Персональные компьютеры (ПК)
    90

    Мы продолжаем изучение Apple iMac Pro. В первой части статьи мы познакомились с дизайном и комплектацией устройства, протестировали экран и проанализировали конфигурацию моноблока. Теперь пришло время протестировать производительность, померить нагрев и шум, а также подвести итоги.
    Мощный моноблок Apple iMac Pro, часть 1: общая информация, конфигурация, комплектация, дизайн и экран

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев

    26 февраля 2018 г.
    Обзоры и тесты Apple, Персональные компьютеры (ПК)
    67

    Моноблок iMac Pro выглядит объединением двух линеек: iMac и Mac Pro. Для подавляющего большинства офисных и домашних применений «обычных» моноблоков Apple достаточно, но все же есть сегмент (пусть и очень узкий), где даже ресурсов iMac 27″ маловато. В этом сегменте — студии монтажа и постпродакшена видео, компании, занимающиеся 3D-моделированием, ресурсоемкими математическими расчетами и иной деятельностью с повышенными требованиями к производительности. Именно на них ориентирован новый iMac Pro. Ожидаемо, и стоимость таких моделей исключительно высока: от 380 тысяч рублей на момент подготовки обзора.
    Смартфон Apple iPhone 8 Plus: тестирование и опыт использования

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев

    6 февраля 2018 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны
    30

    В прошлом году в центре внимания был iPhone X, и мы не обошли его вниманием. Кроме того, мы рассказали вам и про компактную модель iPhone 8. Но рядом с этими двумя новинками на второй план отошел iPhone 8 Plus, который вроде бы и не совсем флагман, но в то же время не может похвастать компактностью и привлекательной ценой iPhone 8. Однако было бы неправильно вовсе скидывать его со счетов, поэтому мы решили попользоваться iPhone 8 Plus в реальной жизни и рассказать о наших впечатлениях от него — в сравнении как с iPhone X, так и с iPhone 7 Plus. Но, конечно, вы найдете в статье и традиционные результаты тестирования.
    iPhone X: опыт использования Делимся впечатлениями от двухмесячной работы со смартфоном

    Николай Свинцов,

    Антон Соловьев

    22 декабря 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны
    59

    В обзоре iPhone X мы писали, что собираемся более подробно изучить это устройство, попользоваться им в реальной жизни, после чего выпустим вторую статью, просуммировав наши наблюдения. И вот время настало. Почти два месяца — достаточный срок, чтобы прочувствовать все нюансы и взглянуть на устройство максимально взвешенно.
    Медиаплеер Apple TV 4K: как работает воспроизведение 4K-видео, добавленное у новой приставки?

    Николай Свинцов

    21 ноября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Цифровые плееры: разное
    42

    Наряду с мобильными устройствами (iPhone и Apple Watch) компания Apple обновила в этом году и свой медиаплеер Apple TV. Приставка получила название Apple TV 4K, и уже из этого ясно ее основное новшество: поддержка видео 4К. В том, как это работает на практике, мы решили детально разобраться.
    Обзор операционной системы watchOS 4: какие обновления ждут пользователей Apple Watch?

    Николай Свинцов

    7 ноября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    Незадолго до выхода нового поколения умных часов Apple Watch — Series 3 — компания Apple выпустила новую версию операционной системы для часов Apple Watch — watchOS 4. В этой статье мы расскажем вам про основные новшества watchOS 4 и попробуем разобраться, в каком направлении производитель из Купертино планирует развивать ПО своего наручного продукта.
    Apple Watch Series 3: новая версия самых популярных умных часов

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев

    7 ноября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Умные часы
    18

    Наряду с новыми iPhone компания Apple обновила также линейку своих умных часов. Третье поколение Apple Watch не может похвастать радикальными усовершенствованиями, но радует дополнительными датчиками и режимами работы, а также обещает более гладкую работу благодаря новой SoC. Мы познакомились с часами и попользовались ими в реальной жизни.
    Смартфон Apple iPhone X: новейший флагман с почти безрамочным OLED-экраном

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев

    1 ноября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны
    209

    Многие критиковали Apple и Тима Кука за решение выпустить сначала iPhone 8/8 Plus и лишь затем iPhone X. Немало было и разговоров о том, что Apple не успевает произвести необходимое количество «десяток» в срок. Последнее отчасти справедливо: дефицит iPhone X сохранится как минимум до конца календарного года. Однако этот дефицит только подтверждает, что Apple по-прежнему «на коне» и все еще может производить продукты-сенсации. О том, насколько iPhone X заслуживает такого статуса, мы вам расскажем в нашей статье.
    Обзор новшеств операционной системы iOS 11: какие возможности появились у пользователей iPad и iPhone?

    Николай Свинцов

    24 октября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    По давно заведенной традиции, вместе с выпуском новых поколений смартфонов iPhone компания Apple выпускает и новую версию операционной системы iOS. Очередная — 11-я — iOS стала, пожалуй, самым крупным обновлением внешнего вида операционной системы с момента отказа от скевоморфизма в iOS 7. Но помимо визуальных новшеств здесь есть немало интересного и с точки зрения функциональности. Давайте познакомимся с iOS 11 максимально внимательно и оценим нововведения!
    Смартфон Apple iPhone 8: тестируем новый компактный флагман

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев

    24 октября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны
    2

    Не утихают споры вокруг iPhone 8 и iPhone 8 Plus — новых версий смартфона компании Apple. До выхода iPhone X они получили статус флагманов. Причем из двух новинок, пожалуй, более интересной оказывается именно iPhone 8 — именно потому, что iPhone X с диагональю дисплея 5,8″ явно отодвинет iPhone 8 Plus на второй план, а вот iPhone 8 даже после выхода iPhone X останется актуален как компактная модель. Так что давайте детально разберемся в плюсах и минусах iPhone 8 и сравним его с непосредственным предшественником.
    Apple MacBook 12″ (Mid 2017): изучаем производительность и экран обновленного ультракомпактного ноутбука Apple

    Николай Свинцов,

    Алексей Кудрявцев

    19 октября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Ноутбуки
    4

    Наряду с линейками iMac и iPad компания Apple обновила и свои ноутбуки: MacBook и MacBook Pro. Наиболее интересен апдейт 12-дюймовой модели, поскольку с момента выпуска предыдущего поколения MacBook прошло уже больше года. В этой статье мы подробно рассмотрим новшества.
    Обзор macOS High Sierra: первый взгляд на новейшую ОС для компьютеров Apple

    Николай Свинцов

    25 сентября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    Компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для компьютеров Mac — macOS High Sierra. Возможность загрузки обновления появилась только что, однако специально для iXBT.com Apple предоставила финальную сборку немного раньше. Это позволило нам познакомиться с новой ОС и разобраться в том, стоит ли обновляться и чего ждать от High Sierra.
    Apple iPad Pro с дисплеем 12,9 дюйма (2017 года): подробный обзор и тестирование планшета, а также аксессуаров для него

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев

    7 сентября 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Планшеты

    Недавно мы познакомили вас с iPad Pro 10.5″. Теперь же пришло время взглянуть на его старшего собрата, а заодно рассмотреть аксессуары, выпущенные для новой линейки планшетов Apple. Мы подробно изучили, чем новинка отличается от предшественника, и разобрались, насколько целесообразен апгрейд.
    Apple iMac 27″ (Mid 2017): изучаем производительность и экран обновленного моноблока

    Алексей Кудрявцев

    31 августа 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    Наряду с линейкой iPad Pro компания Apple обновила в 2017 году и все линейки компьютеров под управлением macOS (за исключением Mac Pro). Дизайн моделей остался без изменений, но «начинка» была существенно улучшена. Сегодня мы тестируем самую мощную новинку из представленных в июне — 27-дюймовый Apple iMac.
    Планшет Apple iPad Pro с дисплеем 10,5 дюйма: подробный обзор и тестирование

    Алексей Кудрявцев

    4 июля 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Планшеты

    Компания Apple представила на WWDC и вскоре выпустила новые планшеты iPad Pro: модели с диагоналями 10,5 и 12,9 дюйма. В продуктовой линейке «яблочной» компании они заменили соответственно iPad Pro 9,7″ и iPad Pro 12,9″ первого поколения. При этом особый интерес вызвала младшая модель: раньше такой диагонали (10,5 дюйма) у Apple не было. Мы детально протестировали новинку.
    Apple iPad 2017 года: изучаем самый дешевый планшет компании

    Алексей Кудрявцев

    17 апреля 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Планшеты

    Неожиданно для всех компания Apple выпустила новый iPad — без громких презентаций и прочих фанфар. Правда, новым его можно назвать с натяжкой: никаких технических новшеств здесь нет, а большинство характеристик соответствуют iPad и iPhone предыдущих поколений. Поэтому, пожалуй, самой интересной особенностью модели стоит считать ее цену. В российском интернет-магазине Apple новый iPad продается за 25 тысяч рублей за минимальную конфигурацию. Для сравнения, младшая версия iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма стоит 45 тысяч рублей. Так стоит ли переплачивать 20 тысяч? Мы решили разобраться.
    Тестируем производительность MacBook Pro 15” (Late 2016): изучаем топовую конфигурацию новейшего ноутбука Apple по новой методике

    Николай Свинцов

    14 апреля 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Ноутбуки

    В начале года мы рассказывали вам про новый 15-дюймовый Apple MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. Однако на тот момент мы еще не разработали полноценную методику тестирования производительности. Теперь же, когда методика готова и представлена вам, самое время проверить ее на наиболее мощном ноутбуке Apple и детально сравнить его производительность с непосредственным предшественником (MacBook Pro 15″ (Mid 2015)) и младшим товарищем по текущему поколению — MacBook Pro 13″ (Late 2016).
    13-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro (Late 2016) с панелью Touch Bar: изучаем младшую модель обновленной линейки

    Алексей Кудрявцев

    3 марта 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Ноутбуки

    Недавно мы детально познакомились с новым MacBook Pro 2016 года — 15-дюймовым флагманом с дискретной графикой. Теперь же пришло время изучить младшую модель из обновленной линейки с Touch Bar и сравнить ее как с 15-дюймовым «старшим братом», так и с 13-дюймовым предшественником. Кроме того, именно для статьи об этом ноутбуке мы впервые воспользуемся нашей новой методикой тестирования производительности под macOS.
    Методика тестирования компьютеров на базе macOS, часть 2: бенчмарки и игры

    Николай Свинцов

    2 марта 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    Мы продолжаем описание нашей методики. Во второй части материала мы представим бенчмарки, которые показались нам наиболее интересными и полезными для тестирования компьютеров под управлением macOS, а также расскажем о способах определения игровой производительности.
    Методика тестирования компьютеров на базе macOS, часть 1: профессиональные приложения и сценарии

    Николай Свинцов

    28 февраля 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    Более двух лет назад мы представили вам мини-методику тестирования производительности компьютеров на macOS X (тогда еще операционная система называлась просто OS X) с помощью видеоредактора Apple Final Cut Pro X и видеокодировщика Apple Compressor. С тех пор мы использовали эту методику для каждого нашего обзора ноутбуков MacBook и настольных компьютеров iMac. Однако время идет, и пришло время обновить набор тестов, а заодно дорастить мини-методику до полноценной методики, включающей не только вышеупомянутые приложения, но и бенчмарки различного плана и некоторые профессиональные задачи.
    Беспроводные наушники Apple AirPods: приятный, но дорогой подарок ценителям «яблочной» продукции

    Николай Свинцов

    23 января 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple

    Одновременно с новыми iPhone компания Apple анонсировала и еще одно любопытное устройство: беспроводные наушники AirPods. Впервые Apple выпускает Bluetooth-наушники, но это решение напрашивалось — в новых iPhone нет гнезда 3,5 мм для гарнитуры, поэтому обладателям iPhone 7/7 Plus приходится либо пользоваться переходником, либо носить с собой фирменные наушники с разъемом Lightning.
    Сенсорная панель Apple Touch Bar: подробно изучаем главную инновацию MacBook Pro 2016

    Николай Свинцов

    18 января 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Ноутбуки

    В статье про MacBook Pro 2016 мы, описывая дизайн, немало внимания уделили главной инновации модели: сенсорной панели Touch Bar над клавиатурой. Но важно, что это не только аппаратное, но и программное решение. Причем эффективность его использования напрямую зависит от ПО и настроек. В этой статье мы решили рассмотреть Touch Bar во всех аспектах и рассказать о панели с точки зрения применения ее в различных сценариях использования.
    15-дюймовый Apple MacBook Pro (Late 2016): самое крупное обновление линейки ноутбуков Apple

    Алексей Кудрявцев

    18 января 2017 г.
    Обзоры и тесты Apple, Ноутбуки

    Если смартфоны iPhone компания Apple обновила в этом году весьма странно и неоднозначно, то ноутбуки MacBook Pro получили, пожалуй, самое существенное обновление за всю историю существования этой линейки. И дело не только в существенно обновившемся дизайне корпуса (что для ноутбуков Apple вообще редкость), совершенно новом наборе разъемов и, разумеется, улучшенной производительности, но, прежде всего, в появлении инновационного элемента управления: сенсорной панели-экрана Touch Bar со сканером отпечатков пальцев Touch ID.
    Смартфон Apple iPhone 7: лучший компактный смартфон или самое скучное обновление линейки?

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев,

    Николай Свинцов

    8 декабря 2016 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны

    Обновление линейки iPhone в этом году получилось странным. Мы вам детально рассказывали про iPhone 7 Plus, где описали и ситуацию с исчезнувшим разъемом для гарнитуры, и появление второй тыловой камеры, и новый цвет корпуса... У младшей модели в целом ситуация аналогичная, однако проигнорировать ее совсем было бы неправильно. Обычно мы тестируем обе новых модели практически одновременно, но в этот раз оказалось, что именно iPhone 7 был дефицитом. И вот совсем недавно нам удалось получить экземпляр в достаточно длительное использование, позволяющее внимательно изучить все аспекты этого гаджета.
    Умные часы Apple Watch Series 2: пробуем использовать водонепроницаемость и встроенный GPS

    Николай Свинцов

    11 октября 2016 г.
    Обзоры и тесты Apple, Умные часы

    Выпустив новый iPhone, Apple не забыла обновить свои умные часы. Apple Watch Series 2 получили множество улучшений, главные из которых — водонепроницаемость и специальные режимы для плавания, встроенный GPS, новая однокристальная система Apple S2 и более яркий экран. Кроме того, новинка работает под управлением новой версии операционной системы watchOS 3.
    Смартфон Apple iPhone 7 Plus: самое спорное обновление

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев,

    Николай Свинцов

    10 октября 2016 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны

    Выход очередного iPhone осенью — это уже традиция, равно как и просачивающиеся отовсюду сведения (большей частью правдивые) о том, что же нового в этом iPhone будет. Не стали исключением и iPhone 7 / 7 Plus. Впрочем, если в iPhone предыдущего поколения ничего действительно революционного не было (только хорошие эволюционные улучшения), то в «семерке» мы видим действительно значительные новшества. Что, впрочем, не означает однозначно позитивной их оценки.
    iPhone 7, Apple Watch Series 2, AirPods: осенние новинки Apple, представленные на традиционной презентации

    Андрей Заяц

    8 сентября 2016 г.
    Репортажи

    «Быстрее, выше, сильнее!» — навеянный закончившейся не так давно Олимпиадой девиз вполне можно применить и к состоявшейся вчера традиционной сентябрьской презентации новых продуктов Apple, не отличавшейся своей эволюционностью от прошлогодней. И позапрошлогодней тоже. Apple уже давно не является единственным хедлайнером новостных лент даже в такие дни. Например, сейчас, помимо новых продуктов Apple, в них пестрят сообщения о проблемах с батареями в смартфонах одного из производителей и рассказы о новинках с платформы Sony PlayStation. Тем не менее, даже несмотря на то, что Apple уже давно не может сохранить в секрете детальную информацию о новых устройствах, вчерашнюю презентацию стоило посмотреть. Хотя бы потому, что быстрые эволюционные изменения самых популярных продуктов IT-индустрии — это всегда приятно и интересно.
    WWDC 2016, четыре новые операционные системы Apple: iOS 10, tvOS 10, watchOS 3 и macOS Sierra

    Андрей Заяц

    14 июня 2016 г.
    Репортажи

    Возможно, это несколько удивительно, но несмотря на практически полное отсутствие неожиданностей, состоявшаяся презентация была довольно захватывающей. Персональные компьютеры, смартфоны и планшеты уже давно «повзрослели», поэтому, пока не наступила какая-нибудь очередная «революция», рождающая новый форм-фактор массовых устройств, главные изменения происходят именно в сфере ПО.
    Apple MacBook Retina (Early 2016): обновленный вариант самого тонкого и легкого ноутбука компании

    Сергей Уваров

    13 мая 2016 г.
    Обзоры и тесты Apple, Ноутбуки

    Ровно год спустя после выпуска 12-дюймового ультратонкого MacBook Retina компания Apple обновила эту модель. По утверждению производителя, усовершенствования затронули процессор, графику, скорость флэш-памяти и продолжительность автономной работы. Кроме того, впервые ноутбук Apple выпущен в розовом цвете. Мы протестировали новинку и разобрались в том, насколько сильно повлияла замена начинки на пользовательские качества устройства. И, конечно, оценили новый розовый цвет :) Кроме того, мы попробовали в работе переходники для USB-C.
    Смартфон Apple iPhone SE: удачный гибрид iPhone 5s и iPhone 6s

    Сергей Уваров,

    Алексей Кудрявцев,

    Антон Соловьев

    18 апреля 2016 г.
    Обзоры и тесты Apple, Смартфоны
    1

    Как и многие анонсы Apple за последние несколько лет, анонс iPhone SE стал ожидаемым и неожиданным одновременно. Ожидаемым — в плане общей идеи: все были готовы к тому, что Apple выпустит более дешевый смартфон с небольшой диагональю дисплея. Сюрпризом же стало то, что корпус новинки оказался в точности идентичным iPhone 5s, а аппаратные характеристики, наоборот, были унаследованы от iPhone 6s, актуального флагмана Apple.

    194
    194
    1 2 3 4 5 6 »

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Новости

    Раздел новостей >

    Теги


    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018