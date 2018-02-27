Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Мы продолжаем изучение Apple iMac Pro. В первой части статьи мы познакомились с дизайном и комплектацией устройства, протестировали экран и проанализировали конфигурацию моноблока. Теперь пришло время протестировать производительность, померить нагрев и шум, а также подвести итоги.
Моноблок iMac Pro выглядит объединением двух линеек: iMac и Mac Pro. Для подавляющего большинства офисных и домашних применений «обычных» моноблоков Apple достаточно, но все же есть сегмент (пусть и очень узкий), где даже ресурсов iMac 27″ маловато. В этом сегменте — студии монтажа и постпродакшена видео, компании, занимающиеся 3D-моделированием, ресурсоемкими математическими расчетами и иной деятельностью с повышенными требованиями к производительности. Именно на них ориентирован новый iMac Pro. Ожидаемо, и стоимость таких моделей исключительно высока: от 380 тысяч рублей на момент подготовки обзора.
В прошлом году в центре внимания был iPhone X, и мы не обошли его вниманием. Кроме того, мы рассказали вам и про компактную модель iPhone 8. Но рядом с этими двумя новинками на второй план отошел iPhone 8 Plus, который вроде бы и не совсем флагман, но в то же время не может похвастать компактностью и привлекательной ценой iPhone 8. Однако было бы неправильно вовсе скидывать его со счетов, поэтому мы решили попользоваться iPhone 8 Plus в реальной жизни и рассказать о наших впечатлениях от него — в сравнении как с iPhone X, так и с iPhone 7 Plus. Но, конечно, вы найдете в статье и традиционные результаты тестирования.
В обзоре iPhone X мы писали, что собираемся более подробно изучить это устройство, попользоваться им в реальной жизни, после чего выпустим вторую статью, просуммировав наши наблюдения. И вот время настало. Почти два месяца — достаточный срок, чтобы прочувствовать все нюансы и взглянуть на устройство максимально взвешенно.
Наряду с мобильными устройствами (iPhone и Apple Watch) компания Apple обновила в этом году и свой медиаплеер Apple TV. Приставка получила название Apple TV 4K, и уже из этого ясно ее основное новшество: поддержка видео 4К. В том, как это работает на практике, мы решили детально разобраться.
Незадолго до выхода нового поколения умных часов Apple Watch — Series 3 — компания Apple выпустила новую версию операционной системы для часов Apple Watch — watchOS 4. В этой статье мы расскажем вам про основные новшества watchOS 4 и попробуем разобраться, в каком направлении производитель из Купертино планирует развивать ПО своего наручного продукта.
Наряду с новыми iPhone компания Apple обновила также линейку своих умных часов. Третье поколение Apple Watch не может похвастать радикальными усовершенствованиями, но радует дополнительными датчиками и режимами работы, а также обещает более гладкую работу благодаря новой SoC. Мы познакомились с часами и попользовались ими в реальной жизни.
Многие критиковали Apple и Тима Кука за решение выпустить сначала iPhone 8/8 Plus и лишь затем iPhone X. Немало было и разговоров о том, что Apple не успевает произвести необходимое количество «десяток» в срок. Последнее отчасти справедливо: дефицит iPhone X сохранится как минимум до конца календарного года. Однако этот дефицит только подтверждает, что Apple по-прежнему «на коне» и все еще может производить продукты-сенсации. О том, насколько iPhone X заслуживает такого статуса, мы вам расскажем в нашей статье.
По давно заведенной традиции, вместе с выпуском новых поколений смартфонов iPhone компания Apple выпускает и новую версию операционной системы iOS. Очередная — 11-я — iOS стала, пожалуй, самым крупным обновлением внешнего вида операционной системы с момента отказа от скевоморфизма в iOS 7. Но помимо визуальных новшеств здесь есть немало интересного и с точки зрения функциональности. Давайте познакомимся с iOS 11 максимально внимательно и оценим нововведения!
Не утихают споры вокруг iPhone 8 и iPhone 8 Plus — новых версий смартфона компании Apple. До выхода iPhone X они получили статус флагманов. Причем из двух новинок, пожалуй, более интересной оказывается именно iPhone 8 — именно потому, что iPhone X с диагональю дисплея 5,8″ явно отодвинет iPhone 8 Plus на второй план, а вот iPhone 8 даже после выхода iPhone X останется актуален как компактная модель. Так что давайте детально разберемся в плюсах и минусах iPhone 8 и сравним его с непосредственным предшественником.
Наряду с линейками iMac и iPad компания Apple обновила и свои ноутбуки: MacBook и MacBook Pro. Наиболее интересен апдейт 12-дюймовой модели, поскольку с момента выпуска предыдущего поколения MacBook прошло уже больше года. В этой статье мы подробно рассмотрим новшества.
Компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для компьютеров Mac — macOS High Sierra. Возможность загрузки обновления появилась только что, однако специально для iXBT.com Apple предоставила финальную сборку немного раньше. Это позволило нам познакомиться с новой ОС и разобраться в том, стоит ли обновляться и чего ждать от High Sierra.
Недавно мы познакомили вас с iPad Pro 10.5″. Теперь же пришло время взглянуть на его старшего собрата, а заодно рассмотреть аксессуары, выпущенные для новой линейки планшетов Apple. Мы подробно изучили, чем новинка отличается от предшественника, и разобрались, насколько целесообразен апгрейд.
Наряду с линейкой iPad Pro компания Apple обновила в 2017 году и все линейки компьютеров под управлением macOS (за исключением Mac Pro). Дизайн моделей остался без изменений, но «начинка» была существенно улучшена. Сегодня мы тестируем самую мощную новинку из представленных в июне — 27-дюймовый Apple iMac.
Компания Apple представила на WWDC и вскоре выпустила новые планшеты iPad Pro: модели с диагоналями 10,5 и 12,9 дюйма. В продуктовой линейке «яблочной» компании они заменили соответственно iPad Pro 9,7″ и iPad Pro 12,9″ первого поколения. При этом особый интерес вызвала младшая модель: раньше такой диагонали (10,5 дюйма) у Apple не было. Мы детально протестировали новинку.
Неожиданно для всех компания Apple выпустила новый iPad — без громких презентаций и прочих фанфар. Правда, новым его можно назвать с натяжкой: никаких технических новшеств здесь нет, а большинство характеристик соответствуют iPad и iPhone предыдущих поколений. Поэтому, пожалуй, самой интересной особенностью модели стоит считать ее цену. В российском интернет-магазине Apple новый iPad продается за 25 тысяч рублей за минимальную конфигурацию. Для сравнения, младшая версия iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма стоит 45 тысяч рублей. Так стоит ли переплачивать 20 тысяч? Мы решили разобраться.
В начале года мы рассказывали вам про новый 15-дюймовый Apple MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. Однако на тот момент мы еще не разработали полноценную методику тестирования производительности. Теперь же, когда методика готова и представлена вам, самое время проверить ее на наиболее мощном ноутбуке Apple и детально сравнить его производительность с непосредственным предшественником (MacBook Pro 15″ (Mid 2015)) и младшим товарищем по текущему поколению — MacBook Pro 13″ (Late 2016).
Недавно мы детально познакомились с новым MacBook Pro 2016 года — 15-дюймовым флагманом с дискретной графикой. Теперь же пришло время изучить младшую модель из обновленной линейки с Touch Bar и сравнить ее как с 15-дюймовым «старшим братом», так и с 13-дюймовым предшественником. Кроме того, именно для статьи об этом ноутбуке мы впервые воспользуемся нашей новой методикой тестирования производительности под macOS.
Мы продолжаем описание нашей методики. Во второй части материала мы представим бенчмарки, которые показались нам наиболее интересными и полезными для тестирования компьютеров под управлением macOS, а также расскажем о способах определения игровой производительности.
Более двух лет назад мы представили вам мини-методику тестирования производительности компьютеров на macOS X (тогда еще операционная система называлась просто OS X) с помощью видеоредактора Apple Final Cut Pro X и видеокодировщика Apple Compressor. С тех пор мы использовали эту методику для каждого нашего обзора ноутбуков MacBook и настольных компьютеров iMac. Однако время идет, и пришло время обновить набор тестов, а заодно дорастить мини-методику до полноценной методики, включающей не только вышеупомянутые приложения, но и бенчмарки различного плана и некоторые профессиональные задачи.
Одновременно с новыми iPhone компания Apple анонсировала и еще одно любопытное устройство: беспроводные наушники AirPods. Впервые Apple выпускает Bluetooth-наушники, но это решение напрашивалось — в новых iPhone нет гнезда 3,5 мм для гарнитуры, поэтому обладателям iPhone 7/7 Plus приходится либо пользоваться переходником, либо носить с собой фирменные наушники с разъемом Lightning.
В статье про MacBook Pro 2016 мы, описывая дизайн, немало внимания уделили главной инновации модели: сенсорной панели Touch Bar над клавиатурой. Но важно, что это не только аппаратное, но и программное решение. Причем эффективность его использования напрямую зависит от ПО и настроек. В этой статье мы решили рассмотреть Touch Bar во всех аспектах и рассказать о панели с точки зрения применения ее в различных сценариях использования.
Если смартфоны iPhone компания Apple обновила в этом году весьма странно и неоднозначно, то ноутбуки MacBook Pro получили, пожалуй, самое существенное обновление за всю историю существования этой линейки. И дело не только в существенно обновившемся дизайне корпуса (что для ноутбуков Apple вообще редкость), совершенно новом наборе разъемов и, разумеется, улучшенной производительности, но, прежде всего, в появлении инновационного элемента управления: сенсорной панели-экрана Touch Bar со сканером отпечатков пальцев Touch ID.
Обновление линейки iPhone в этом году получилось странным. Мы вам детально рассказывали про iPhone 7 Plus, где описали и ситуацию с исчезнувшим разъемом для гарнитуры, и появление второй тыловой камеры, и новый цвет корпуса... У младшей модели в целом ситуация аналогичная, однако проигнорировать ее совсем было бы неправильно. Обычно мы тестируем обе новых модели практически одновременно, но в этот раз оказалось, что именно iPhone 7 был дефицитом. И вот совсем недавно нам удалось получить экземпляр в достаточно длительное использование, позволяющее внимательно изучить все аспекты этого гаджета.
Выпустив новый iPhone, Apple не забыла обновить свои умные часы. Apple Watch Series 2 получили множество улучшений, главные из которых — водонепроницаемость и специальные режимы для плавания, встроенный GPS, новая однокристальная система Apple S2 и более яркий экран. Кроме того, новинка работает под управлением новой версии операционной системы watchOS 3.
Выход очередного iPhone осенью — это уже традиция, равно как и просачивающиеся отовсюду сведения (большей частью правдивые) о том, что же нового в этом iPhone будет. Не стали исключением и iPhone 7 / 7 Plus. Впрочем, если в iPhone предыдущего поколения ничего действительно революционного не было (только хорошие эволюционные улучшения), то в «семерке» мы видим действительно значительные новшества. Что, впрочем, не означает однозначно позитивной их оценки.
«Быстрее, выше, сильнее!» — навеянный закончившейся не так давно Олимпиадой девиз вполне можно применить и к состоявшейся вчера традиционной сентябрьской презентации новых продуктов Apple, не отличавшейся своей эволюционностью от прошлогодней. И позапрошлогодней тоже. Apple уже давно не является единственным хедлайнером новостных лент даже в такие дни. Например, сейчас, помимо новых продуктов Apple, в них пестрят сообщения о проблемах с батареями в смартфонах одного из производителей и рассказы о новинках с платформы Sony PlayStation. Тем не менее, даже несмотря на то, что Apple уже давно не может сохранить в секрете детальную информацию о новых устройствах, вчерашнюю презентацию стоило посмотреть. Хотя бы потому, что быстрые эволюционные изменения самых популярных продуктов IT-индустрии — это всегда приятно и интересно.
Возможно, это несколько удивительно, но несмотря на практически полное отсутствие неожиданностей, состоявшаяся презентация была довольно захватывающей. Персональные компьютеры, смартфоны и планшеты уже давно «повзрослели», поэтому, пока не наступила какая-нибудь очередная «революция», рождающая новый форм-фактор массовых устройств, главные изменения происходят именно в сфере ПО.
Ровно год спустя после выпуска 12-дюймового ультратонкого MacBook Retina компания Apple обновила эту модель. По утверждению производителя, усовершенствования затронули процессор, графику, скорость флэш-памяти и продолжительность автономной работы. Кроме того, впервые ноутбук Apple выпущен в розовом цвете. Мы протестировали новинку и разобрались в том, насколько сильно повлияла замена начинки на пользовательские качества устройства. И, конечно, оценили новый розовый цвет :) Кроме того, мы попробовали в работе переходники для USB-C.
Как и многие анонсы Apple за последние несколько лет, анонс iPhone SE стал ожидаемым и неожиданным одновременно. Ожидаемым — в плане общей идеи: все были готовы к тому, что Apple выпустит более дешевый смартфон с небольшой диагональю дисплея. Сюрпризом же стало то, что корпус новинки оказался в точности идентичным iPhone 5s, а аппаратные характеристики, наоборот, были унаследованы от iPhone 6s, актуального флагмана Apple.
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