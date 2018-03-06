Коллектив редакции iXBT.com Принтеры и МФУ

Xerox VersaLink B7030 — монохромное светодиодное МФУ формата А3 для малых и средних рабочих групп. В серию B7000 входят три устройства со скоростью печати 25, 30 и 35 страниц в минуту. Семидюймовый сенсорный экран с управлением жестами открывает после авторизации персональный рабочий стол с возможностью персонализации интерфейса под конкретного пользователя. Встроенная библиотека Xerox App Gallery позволяет расширять функциональность МФУ путем установки новых приложений. Визуальные подсказки и пошаговые инструкции максимально упрощают настройку и эксплуатацию МФУ. А удаленное управление через веб-интерфейс позволяет не только настраивать отдельные аппараты, но и переносить общие настройки и адресные книги с одного устройства серии VersaLink на другое. Базовая конфигурация Xerox VersaLink B7030 — настольная, с основным лотком на 520 и обходным на 100 листов. А в комплекте с опциональными лотками МФУ превращается в напольное с запасом бумаги более 5000 листов. МФУ печатает на бумаге плотностью до 256 г/м² с разрешением до 1200×1200 точек на дюйм. Причем уже в базовой конфигурации аппарат может автоматически печатать на обеих сторонах листа. МФУ Xerox VersaLink B7030 поддерживает не только интерфейсы Ethernet и USB 3.0, но и технологию NFC, что облегчает подключение совместимых с ней мобильных устройств. Xerox VersaLink B7030 также может обмениваться данными со смартфонами и планшетами с помощью технологий Apple AirPrint, Google Cloud Print и Mopria. Аппарат поддерживает одновременную работу в проводной и беспроводной сетях и Wi-Fi Direct, однако для подключения к сети Wi-Fi требуется опциональный модуль. Подключаемость, масштабируемость и возможности персонализации Xerox VersaLink B7030 превращают это монохромное МФУ формата А3 в надежного и производительного бизнес-ассистента, который поможет легко решать ежедневные задачи и оптимизировать документооборот в офисе.