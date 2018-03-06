Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
МФУ Xerox VersaLink C605 формата A4 печатает со скоростью до 53 страниц в минуту, обеспечивая разрешение до 1200×2400 dpi. Стандартная комплектация включает 4 ГБ оперативной памяти. В МФУ встроено устройство автоматической двусторонней печати и однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов на 100 листов. Встроенный адаптер обеспечивает работу в проводной сети, одновременно может быть установлен Wi-Fi-модуль. На передней панели есть порт USB для печати с флэш-накопителя и сканирования на него. В штатное оснащение входят два лотка вместимостью 550 и 150 листов, максимальный запас бумаги может быть увеличен до 3250 листов. Конструкция МФУ подразумевает легкий доступ к основным расходным материалам — тонер-картриджам и принт-картриджам, которые пользователь может заменять самостоятельно. Xerox VersaLink C605 имеет цветной сенсорный экран диагональю 7 дюймов, благодаря которому управление устройством напоминает работу с планшетом или смартфоном. Принтер Xerox VersaLink C600 имеет те же параметры печати, такой же набор интерфейсов и опций, но более компактный 5-дюймовый сенсорный экран.
При не самой высокой цене устройство отлично оснащено: два подающих лотка, дуплекс, автоподатчик оригиналов с одновременной обработкой двух сторон, к тому же имеет неплохую производительность и емкие картриджи. Три интерфейса — USB, Wi-Fi и LAN — позволят легко интегрировать его в компьютерную структуру любого офиса.
Это многофункциональное устройство может стать настольным инструментом для оцифровки документации на бумажных носителях в библиотеках и архивах, школах и институтах, центрах хранения и обработки документов. Doko BS16 можно использовать во время различных семинаров и уроков, демонстраций и презентаций, а компактность и малый вес позволят брать его с собой на выездные мероприятия.
Комплект Funtastique Evo для самостоятельной сборки 3D-принтера производит хорошее впечатление по качеству изготовления деталей, сама конструкция тоже хорошо продумана. Основным недостатком модели является отсутствие подогрева рабочей платформы, но об этом честно сказано в спецификации, и если эта функция необходима, то еще на этапе принятия решения можно обратить внимание на другие 3D-принтеры. Аппарат достаточно прост в сборке, для которой не требуется никаких дополнительных инструментов или материалов. Без долгих настроек, юстировок и регулировок (исключая лишь калибровку платформы), то есть практически сразу после сборки, принтер готов к печати. Качество печати получается весьма неплохим, даже без скидок на невысокую цену FDM-принтера. Надо только пользоваться качественной нитью, а перед началом работы озаботиться приобретением повышающего адгезию покрытия для платформы.
Lexmark CS725de — это цветной принтер с сенсорным ЖК-экраном, дуплексом и возможностью подключения к сети Ethernet (модификация CS725dte имеет дополнительный подающий лоток). Традиционно для Lexmark, предлагается несколько вариантов тонер-картриджей с разной заявленной наработкой, которые позволяют сделать выбор: заплатить сегодня побольше, но в долговременном плане получить меньшую себестоимость отпечатка, либо сэкономить сейчас, но в ближайшем будущем вновь потратиться на тонер. Основные заявленные параметры принтера совпадают с результатами наших тестов, надо лишь помнить, что скорость печати сильно зависит от выбранных режимов. По качеству печати принтер, как минимум, не отстает от «одноклассников», производимых или ранее производившихся как Lexmark, так и другими ведущими брендами.
Xerox VersaLink С405 — первый цветной МФУ из новой линейки печатных устройств Xerox VersaLink для малых и средних офисов, который пришел на смену модели Xerox WorkCentre 6605 и работает на новой платформе Xerox ConnectKey. 5-дюймовый цветной сенсорный экран предлагает новый, интуитивно понятный интерфейс, аналогичный тому, что применяется в планшетах и смартфонах. Можно добавить новые функции, загружая приложения из библиотеки Xerox App Gallеry. К МФУ легко подключиться с мобильных устройств с помощью технологий Apple AirPrint, Google Cloud Print и Mopria, а также плагина Xerox Print Service для Android и технологии NFC. Можно печатать из облака и сканировать напрямую в облако, можно послать файл на печать с помощью встроенных функций iOS или Android без задействования компьютера. Разрешение 600 на 600 точек на дюйм и глубина цвета 8 бит позволяют получать высококачественные изображения с широкой гаммой оттенков. Скорость печати составляет 35 страниц в минуту как в монохромном, так и в цветном режиме. Максимальная нагрузка 80 тысяч страниц в месяц подойдет для активной офисной работы. МФУ поддерживает автоматическую дуплексную печать, то есть печать сразу на обеих сторонах листа. Лоток для бумаги в базовой комплектации рассчитан на 550 листов, еще 250 листов поместится в обходном лотке. Можно дополнительно установить второй лоток подачи на 550 листов. Поддерживаются материалы плотностью до 220 г/м². Фирменный тонер Xerox способен передавать яркие насыщенные цвета. Пользователь может самостоятельно заменить картриджи и барабаны.
Canon ULM (Universal Login Manager) — это средство для входа в систему на устройствах imageRunner Advance, которое обеспечивает персонализацию, контроль доступа по функциям и пользователям, а также отслеживание использования устройства.
Используемая компанией Canon для высокопроизводительных устройств платформа imageRunner Advance третьего поколения уже знакома нам по модели C5560i. В феврале текущего года производитель представил еще одну серию МФУ на этой платформе — imageRunner Advance C3500, которая приходит на смену известной ранее серии C3300, хорошо зарекомендовавшей себя в оперативной полиграфии начального уровня. Общая платформа подразумевает в том числе единый пользовательский интерфейс, что поможет снизить затраты времени персонала на освоение отдельных моделей. Она поддерживает контроль расходов на печать и дистанционное управление, обеспечивая высокую эффективность эксплуатации. Благодаря наличию всех востребованных в настоящее время вариантов подключения, платформа поддерживает ряд мобильных приложений для работы с документами, включая ставшие отраслевыми стандартами решения Apple AirPrint, Google Cloud Print и Mopria. В настоящее время в серию входят три цветных лазерных МФУ, отличающиеся максимальной скоростью печати и копирования: C3520i, C3525i и C3530i (соответственно 20, 25 и 30 страниц А4 в минуту). К нам попала младшая модель серии — МФУ Canon imageRunner Advance C3520i. Состоящая из трех моделей линейка является хорошим вариантом для компаний и их подразделений, в которых не требуется крайне высокая производительность, но есть потребность в наличии разных дополнительных функций, включая финишную обработку.
Xerox VersaLink B7030 — монохромное светодиодное МФУ формата А3 для малых и средних рабочих групп. В серию B7000 входят три устройства со скоростью печати 25, 30 и 35 страниц в минуту. Семидюймовый сенсорный экран с управлением жестами открывает после авторизации персональный рабочий стол с возможностью персонализации интерфейса под конкретного пользователя. Встроенная библиотека Xerox App Gallery позволяет расширять функциональность МФУ путем установки новых приложений. Визуальные подсказки и пошаговые инструкции максимально упрощают настройку и эксплуатацию МФУ. А удаленное управление через веб-интерфейс позволяет не только настраивать отдельные аппараты, но и переносить общие настройки и адресные книги с одного устройства серии VersaLink на другое. Базовая конфигурация Xerox VersaLink B7030 — настольная, с основным лотком на 520 и обходным на 100 листов. А в комплекте с опциональными лотками МФУ превращается в напольное с запасом бумаги более 5000 листов. МФУ печатает на бумаге плотностью до 256 г/м² с разрешением до 1200×1200 точек на дюйм. Причем уже в базовой конфигурации аппарат может автоматически печатать на обеих сторонах листа. МФУ Xerox VersaLink B7030 поддерживает не только интерфейсы Ethernet и USB 3.0, но и технологию NFC, что облегчает подключение совместимых с ней мобильных устройств. Xerox VersaLink B7030 также может обмениваться данными со смартфонами и планшетами с помощью технологий Apple AirPrint, Google Cloud Print и Mopria. Аппарат поддерживает одновременную работу в проводной и беспроводной сетях и Wi-Fi Direct, однако для подключения к сети Wi-Fi требуется опциональный модуль. Подключаемость, масштабируемость и возможности персонализации Xerox VersaLink B7030 превращают это монохромное МФУ формата А3 в надежного и производительного бизнес-ассистента, который поможет легко решать ежедневные задачи и оптимизировать документооборот в офисе.
Клавиатуру Harper KBTCH-155 можно использовать как для типичной работы за персональным компьютером, так и для удобного удаленного управления мультимедийным центром на основе ПК или смарт-телевизором. Тачпад на этой клавиатуре можно рассматривать как вспомогательное устройство координатного ввода, основным преимуществом которого является то, что он всегда под рукой. Если же требуется активная и точная работа с мышью, то лучше использовать более удобные манипуляторы. К достоинствам рассмотренной клавиатуры Harper можно отнести компактные размеры, небольшой вес, позволяющий держать ее на весу, стандартные размеры основных клавиш, комфортные тактильные ощущения при нажатии на клавиши, а также отличную дальность работы, составляющую как минимум 9 м. К недостаткам отнесем тесно придвинутые курсорные кнопки вверх и вниз, ощутимую задержку в работе тачпада и нечеткое срабатывание длинных клавиш при нажатии на край.
Линейка Ricoh SP 220, в которую входят три недорогих компактных аппарата — принтер, а также МФУ «3 в 1» и «4 в 1», — пришла на смену моделям с индексом SP 210. Главное отличие новой линейки от предыдущей заключается в возможности работы с мобильными устройствами.
МФУ Xerox WorkCentre 6515 отличает высокое качество изображения и впечатляющая производительность по доступной цене. Максимальная нагрузка 50 000 страниц и скорость печати до 28 страниц в минуту — это отличное подспорье для производительной работы. Высокое качество печати обеспечивает новейший мелкодисперсный эмульсионно-агрегационный тонер Xerox. Благодаря своим улучшенным свойствам он позволяет получать более точные и детализированные отпечатки с аппаратным разрешением 1200×2400 dpi. Технологии имитации цветов Pantone и цветовой коррекции Xerox позволяют передать правильные оттенки логотипов, фирменной символики и любых цветных иллюстраций. 5-дюймовый сенсорный экран предлагает простой интерфейс для работы Простая мобильная печать с помощью Apple AirPrint выводит Xerox WorkCentre 6515 на современный уровень интеграции с любыми устройствами. Для владельцев планшетов и телефонов на Android есть бесплатное приложение Xerox Print Service Plug-In for Android, которое работает аналогично. Поддерживаются и облачные сервисы, такие как Google Cloud Print и Mopria. Есть облачное подключение для сканирования напрямую в облако и печати непосредственно из облака с помощью решения Xerox Mobile Link.
Наиболее точно и кратко беспроводной набор Genius KB-8000X можно охарактеризовать одной фразой: такой же, как бюджетные мышь и клавиатура, но без проводов. В данном случае мы не получаем огромного количества дополнительных кнопок, встроенных тачпадов, подсветки и прочих атрибутов дорогой топовой периферии — зато и цена крайне невысока. А это вполне может послужить решающим аргументом, например, при поиске устройств ввода для какого-нибудь миниатюрного компьютера-стика, просто воткнутого в телевизор. Проводная периферия в данном случае непригодна вовсе, дорогой радионабор может показаться избыточным, а вот имеющий суммарную цену менее 1500 рублей — в самый раз.
Genius SlimStar 130 не является специализированным решением для тех, кто набирает текст сотнями страниц. Также она не подойдет для хардкорных геймеров. Зато она имеет ряд достоинств с точки зрения «обычных пользователей» (коих тьмы и тьмы) — от тихой работы и немарких клавиш до повышенной лояльности к потреблению бутербродов и кофе за компьютером. Кроме того, у клавиатуры оригинальный внешний вид, что в эпоху торжества индивидуализма ценится очень высоко. Но при этом стоит она настолько недорого, что ее покупка вряд ли кого-то сильно разочарует, даже если устройство не подойдет по тем или иным индивидуальным причинам.
Отметим положительные свойства, которые прежде почему-то никем не описывались. Сначала самое приятное: ни разрешающая способность Logitech ConferenceCam Connect, ни ее чувствительность совсем не напоминают обычную веб-камеру, даже из высших ценовых категорий. Полученные нами во время тестирования результаты свойственны скорее полноценным видеокамерам или фотоаппаратам, принадлежащим к среднему ценовому диапазону. Другие положительные качества аппарата также очевидны: высокое качество микрофонов и громкоговорителя, наличие Bluetooth-связи с мобильными устройствами и, наконец, длительное время автономной работы от встроенного аккумулятора.
Canon ImageRunner Advance C5560i — действительно многофункциональное устройство, способное удовлетворить самые разные потребности владельца как в плане производительности, так и с точки зрения возможностей, включая финишную обработку отпечатков.
Появление и рост популярности планшетов могут вызвать ренессанс клавиатур как отдельных устройств ввода — все-таки экранная клавиатура является типичным компромиссом между компактностью и удобством работы, а разнообразные чехлы-клавиатуры (если они для соответствующего планшета вообще выпускаются) чаще всего по удобству от нее уходят не слишком далеко. В общем, имеется определенный интерес как минимум части пользователей к клавиатурам, максимально приближенным к настольным моделям по устройству и принципам работы, но компактным (пусть даже за счет уменьшенного количества клавиш и полного отсутствия разной «мультимедийности») и легким. И, желательно, недорогим проводным — чтоб не было необходимости в зарядке не одного, а уже двух устройств. И Genius LuxMate 100 — как раз такая: простая, в меру тихая и компактная проводная модель с раскладкой, близкой к стандартной. Она хорошо подойдет в качестве компаньона для планшета, в меру консервативный владелец которого желает получить более удобный рабочий инструмент, нежели «клавиатурный чехол» (не говоря уже об экранной клавиатуре), но не настолько, чтобы носить с собой полноразмерную клавиатуру.
Lexmark CX725 — цветное лазерное МФУ, которое сочетает в себе производительность и надежность техники для рабочих групп с простотой использования персонального МФУ, предоставляет возможности корпоративного уровня и интеграцию в существующую систему МФУ Lexmark. При этом модель проста и удобна в использовании. Lexmark CX725 — самое быстрое решение в своем классе: скорость печати до 47 стр./мин. в режимах черно-белой и цветной печати, при этом время выхода первой страницы составляет всего 5 секунд в черно-белом и 5,5 секунды в цветном режиме. Lexmark CX725 оснащен такими возможностями обработки, которые обычно доступны только в устройствах высшей ценовой категории.
При разработке фотопринтера Epson L805 производитель повторил конструкцию более ранней модели L800 без существенных изменений: зачем улучшать хорошее, ведь предшественник успешно продавался около пяти лет. А добавление беспроводного интерфейса — это мера, которая позволит продлить жизнь удачной модели.
Очевидно, эту статью нужно было опубликовать в прошедший День знаний, потому что конструкция и функциональность рассматриваемых устройств как нельзя более подходят именно для процесса обучения. Портативность, простота подключения и настройки, наличие видеовыходов разных форматов, возможность мгновенной записи с последующим воспроизведением — совокупность этих качеств идеальна для любого учебного заведения. Конечно же, никто не отметает другие идеи эксплуатации документ-камер. Например, проведение презентаций, выставок и аукционов с демонстрацией предметов, экспонатов или лотов.
Самый легкий на данный момент струйный принтер Epson WorkForce WF-100W формата А4 станет хорошим помощником для тех, кому регулярно требуется получать распечатки документов здесь и сейчас, независимо от наличия розеток, компьютерных сетей и офисной техники.
Наличие трех интерфейсов, а также возможность прямого подключения по беспроводному каналу расширяет возможности использования аппарата, причем в плане не только печати, но и сканирования. При этом предусмотрена возможность работы как с персональных компьютеров, настольных или ноутбуков, так и с мобильных устройств — смартфонов и планшетов.
Производительность аппарата не очень высокая, но по своим потенциальным возможностям, реализуемым с помощью набора опций, он способен на равных соперничать с моделями из верхних сегментов продукции разных производителей.
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