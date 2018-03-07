Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Компания POWERCOM приняла участие в проекте по обеспечению электропитанием площадей крупного ювелирного производителя на Дальнем Востоке
Корпус Aerocool Quartz Pro по дизайну и конструкции соответствует современным тенденциям: цельностеклянная боковая стенка, к тому же дополненная фронтальной дверцей со стеклом, RGB-подсветка с собственным контроллером, управляемым из Windows-приложения, внутри — простор для размещения практически любых существующих системных плат, видеоадаптеров, блоков питания и систем охлаждения. Добавим к этому неплохое оснащение: семь мест для дисковых накопителей, пятидюймовый слот с выходом на лицевую панель и еще одно посадочное место того же размера, которое можно использовать для размещения дополнительного HDD или SSD. Плюс четыре внешних порта USB и штатный регулятор скорости вращения вентиляторов, пусть и простенький.
Корпус NZXT H700i заявлен как относящийся к премиальному классу, и его цена вполне соответствует такому заявлению. В него можно установить практически любые системные платы, видеокарты и блоки питания, снабдив их достаточно производительной и эффективной системой охлаждения либо на основе комплектных вентиляторов, причем достаточно качественных, либо с использованием СВО. Сборщику понравится продвинутая и удобная система прокладки кабелей, а остальным — возможности RGB-подсветки в сочетании с цельностеклянной левой боковой стенкой. Управление вентиляторами от встроенного контроллера полезно хотя бы с той точки зрения, что далеко не каждая системная плата допускает подключение большого количества вентиляторов, а здесь реализованы три раздельно управляемых канала с тремя разъемами в каждом.
Chieftec AL-01B — традиционных размеров miditower, рассчитанный на установку в том числа полноразмерных плат формата ATX. В нем вы не найдете яркой RGB-подсветки, комплектных корпусных вентиляторов и контроллеров, нет и официальной поддержки систем жидкостного охлаждения. Это корпус с типовой для последних лет компоновкой, хорошо подходящий для сборки ПК общего назначения, который можно поставить в офисе и дома. Примерно такие корпуса должны использовать магазины, торгующие бюджетными компьютерами собственной сборки. Помимо протестированного нами варианта без блока питания, в продаже можно найти и более привлекательный для бюджетного (офисного) применения вариант с БП мощностью 350-450 Вт.
Потребительские качества Chieftec Power Smart GPS-1450C сложно оценить однозначно. К нагрузочной способности канала +12VDC претензий нет, а вот канал +3,3VDC выглядит не лучшим образом. Шум при работе до 500 Вт низкий, но от 500 Вт возрастает шум электроники, который может иногда создавать заметный дискомфорт. Разъемов много, но провода до разъемов питания процессора довольно короткие. Поэтому в целом все выглядит весьма неплохо, но БП получился специфическим и нишевым.
Пауэрбанки в широчайшем ассортименте давно наводнили рынок, поэтому производители задумываются о способах привлечения покупателей, внедряя в свои изделия дополнительные функции либо оформляя их самым необычным образом. Именно это демонстрируют рассматриваемые нами модели: Gmini mPower GM-PB-4in1 — мобильный аккумулятор, фонарик, Bluetooth-колонка и MP3-плеер, а GM-PB-90NP — книжка-ежедневник со встроенным аккумулятором.
Пожалуй, главная особенность Deepcool Earlkase RGB заключается в том, что это самый дешевый из побывавших у нас корпусов, оснащенных цельностеклянной боковой стенкой и RGB-подсветкой со встроенным контроллером. Всё прочее находится в полном соответствии с ценовой категорией, то есть характеризуется минималистическим подходом: внешних портов всего два — по одному USB 2.0 и USB 3.0, внутри всего четыре посадочных места для HDD/SSD, два штатных вентилятора относительно небольшого размера и весьма скромный набор принадлежностей, не содержащий никаких приятных и полезных излишеств. В конструкции тоже чувствуется упор на бюджетность. Замечаний и пожеланий можно сделать много, но их практическая реализация сразу перевела бы корпус в заметно более высокую ценовую категорию.
В октябре 2017 года начались продажи еще одной модели из серии MasterCase компании Cooler Master — корпуса MasterCase H500P (MCM-H500P-MGNN-S00). Необычность серии заключается в модульности: покупателю предлагается некая база и подразумевается, что владелец сможет оснастить ее различными дополнениями по своему усмотрению, причем не только опциональными вентиляторами, что было бы слишком банально, а целым спектром наружных и внутренних частей, позволяющих сборщику создать корпус с интерьером и экстерьером, наиболее соответствующим его представлениям о необходимом и достаточном для конкретного компьютера. Размеры MasterCase H500P, его конфигурация и возможности модернизации системы вентиляции позволят собрать в нем весьма и весьма производительный компьютер с самыми современными видеокартами.
Основное преимущество корпуса Fractal Design Define R6 — гибкость, которая проявляется в том числе в возможности изменения внутреннего устройства, включая трансформацию дисковых стоек и установку дополнительных компонентов системы охлаждения. Дизайн следует охарактеризовать скорее как классически строгий; наряду с отсутствием модной подсветки это может вызвать неприятие у некоторых групп потенциальных покупателей. В значительной степени этот фактор сглаживается наличием модификации с прозрачной боковой стенкой, а подсветить внутренности компьютера светодиодными лентами не составит проблемы, причем полет фантазии в этом случае не будет ограничен средствами, входящими в комплект корпуса.
Потребительские качества Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium находятся на вполне достойном уровне, если рассматривать данную модель в качестве компонента для домашней системы, в которой используются типовые компоненты. Этот блок питания позволяет собрать относительно тихую игровую систему на топовой современной настольной платформе с двумя видеокартами. Акустическая эргономика БП до 750 Вт включительно очень хорошая, также отметим высокую нагрузочную способность платформы по каналу +12VDC, большое количество разъемов, высокую экономичность и комплектацию блока питания японскими конденсаторами и вентилятором с заявленным гидродинамическим подшипником.
В 2017 году у компании Chieftec появилась новая линейка корпусов под общим названием Gamer — то есть рассчитанных на применение в качестве основы для игрового ПК. В настоящий момент в эту молодую линейку входят всего 3 модели: 2 полноразмерных и 1 компактный microATX-корпус CI-01B, также известный под названием Chieftec Gaming Cube. Само собой, никто не мешает использовать этот корпус, например, для сборки мультимедийного ПК общего назначения и даже мощной рабочей станции с относительно небольшим количеством полноразмерных HDD. В целом Chieftec Gaming Cube получился весьма самобытным, со своими особенностями из разряда «не как у всех». В варианте без блока питания и корпусных вентиляторов корпус предлагается в российской рознице за скромную сумму порядка 2500 рублей, обеспечивая за эти деньги необычный форм-фактор, эффективные пылевые фильтры на передней и верхней гранях, возможность установить самые мощные и горячие комплектующие и не переплачивать за низкокачественные штатные корпусные вентиляторы, которые в ряде случаев все равно отправляются на выброс.
Технико-эксплуатационные характеристики Zalman ZM1000-ARX находятся на хорошем уровне, чему способствуют высокая нагрузочная способность канала +12VDC, высокий КПД, низкая термонагруженность, вентилятор на подшипнике качения с высоким ресурсом работы, использование конденсаторов японских производителей. Таким образом, можно рассчитывать на достаточно долгую жизнь этого блока питания даже при высоких постоянных нагрузках. Но при всех достоинствах модели есть у нее и недостатки: совсем не превосходные выходные параметры по каналу +3.3VDC, а также весьма посредственная акустическая эргономика, что для флагмана совсем несолидно. Данная модель больше подходит для использования в рабочих или майнинговых станциях, уровень шума которых мало критичен. А вот для домашнего ПК с парой видеокарт этот БП представляется явно избыточным и не очень хорошо подходящим из-за специфического алгоритма работы системы охлаждения.
В 2017 году линейка компьютерных корпусов Z9 компании Zalman пополнилась новым представителем под названием Zalman Z9 Neo Plus. Это универсальный корпус, в котором можно собрать бюджетный игровой ПК или компьютер общего назначения. Основным отличием новой модели является замена левой боковой стенки: ранее она делалась из стали с акриловым окном, теперь же это полностью акриловый вариант «с закосом» под закаленное стекло. В итоге новый корпус определенно выглядит привлекательнее, чем старый Z9 Neo. Замена боковой стенки и добавление мягкой белой подсветки позволило и без того симпатичной модели заиграть новыми красками. К сожалению, цена также возросла — приблизительно на тысячу рублей, что довольно существенно в данном ценовом диапазоне.
Seasonic Prime 850 Titanium относится к сегменту премиальных решений, как бы странно это ни звучало по отношению к такой утилитарной вещи, как компьютерный блок питания. Однако у него, по крайней мере, премиальными являются не только стоимость, но и потребительские качества и исполнение, что встречается далеко не всегда. У блока питания отличная акустическая эргономика, заслуживающая высокой оценки не только в типичных условиях, но и при повышенной температуре окружающего воздуха. К нагрузочной способности никаких претензий нет за исключением неидеального канала +3.3VDC. Отметим также высокую экономичность данной модели. Есть и некоторые недоработки: не самый богатый набор разъемов, не все шнуры питания выполнены из ленточного провода, длина шнуров питания до разъема питания процессора не самая большая. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с гидродинамическим подшипником.
В продолжение своей линейки бюджетных корпусов Core компания Fractal Design относительно недавно представила новую серию недорогих корпусов под названием Focus. В настоящий момент линейка включает в себя только два модели: полноразмерный Focus G и рассчитанный на установку системных плат формата microATX Fractal Design Focus G Mini — именно эта модель попала к нам на тестирование. Сам производитель предлагает использовать корпуса линейки Focus G как полноценные решения для построения мощного игрового ПК, и чисто физически ничто этому не мешает: мощные комплектующие комфортно разместятся в этом microATX-корпусе и получат вполне достойное охлаждение. Однако для действительно «топового» и, следовательно, дорогого игрового ПК есть смысл приобрести модель уровнем повыше, с лучшей шумоизоляцией, более высокой жесткостью, лучшей системой укладки проводов и другими приятными мелочами.
Потребительские качества Aerocool P7-750W Platinum находятся на хорошем уровне. Этому способствуют очень хорошая акустическая эргономика, высокая нагрузочная способность канала +12VDC, большое количество разъемов, а также высокая экономичность. Есть и некоторые недоработки: не самая большая длина шнуров до разъема питания процессора, высокий шум на максимальной мощности, а также необходимость подключать пару топовых видеокарт четырьмя шнурами питания. По сути, Aerocool P7-750W Platinum позволяет реализовать два варианта: собрать очень тихую топовую систему с одной видеокартой или же установить две топовые видеокарты, но с более высоким уровнем шума при высоких нагрузках. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с заявленным гидродинамическим подшипником.
Корпус Chieftec GP-01B-OP заявлен как оригинальный и геймерский. Но, конечно, внешне он не производит столь сильного впечатления, как действительно необычный Chieftec SJ-06B: и форма вполне привычная, и акрил для боковой стенки хоть и использован, но только слева. Корпус достаточно бюджетный по исполнению и комплектации, но серьезных претензий к нему нет — экономия в основном чувствуется в мелочах.
Корпус Aerocool P7-C0 Pro предлагается в единственной черной расцветке. Обе его боковые стенки сделаны из закаленного и сильно тонированного стекла. Изюминкой этой серии является светодиодная RGB-подсветка, реализованная с помощью идущего в комплекте хаба P7-H1, предусматривающего программное управление режимами подсветки. Подсвечивается декоративная сетка фронтальной панели, обрамленная полоской из матового оргстекла, за которой скрывается полоса со светодиодами трех цветов. Дополняют картину встроенные фронтальные вентиляторы, тоже оснащенные трехцветной подсветкой. Конструкция у корпуса бесхитростная, оснащение среднее, но и стоит Aerocool P7-C0 Pro вполне разумных денег.
Название Cosmos II в обзорах продукции Cooler Master нам уже встречалось пять лет назад — так назывался один из топовых корпусов с индексом RC-1200-KKN1, впечатляющий по размерам, оригинальный по внешнему виду и компоновке, с богатой комплектацией. Времени с тех пор прошло немало, но корпус достаточно активно предлагается в торговых сетях — значит, спрос на него не иссяк. Тем не менее, производитель решил подогреть интерес, выпустив к 25-летию Cooler Master модель с индексом RC-1200-KKN2. Если прежняя модель Cooler Master Cosmos II была и эффектной, и эффективной, то Cosmos II — 25th Anniversary Edition заметно прибавил во внешней эффектности, в том числе благодаря новому компоненту для подсветки, но в известной степени за счет эффективности. Прежде всего это сказалось на элементах охлаждения, которые расположены штатно или могут быть установлены в нижнем объеме корпуса. Во всех прочих отношениях оба варианта корпуса фактически одинаковы, их можно использовать как основу для практически любого компьютера.
Блок питания получился довольно интересный, но не слишком выдающийся с точки зрения потребительских качеств. Эта модель больше подходит для использования в рабочих или майнинговых станциях, для которых уровень шума не критичен. А вот для домашнего ПК с парой видеокарт данная модель представляется явно избыточной и не очень хорошо подходящей из-за специфического алгоритма работы системы охлаждения: она сильно шумит на максимальной мощности и заметно увеличивает уровень шума даже на низкой мощности при повышении температуры окружающего воздуха. В то же время, блок питания имеет очень высокую мощность и высокую нагрузочную способность канала +12VDC, позволяющую эту мощность получить, а также невысокий уровень шума при мощности нагрузки до 350 Вт включительно, что позволяет собрать мощный системный блок с несколькими видеокартами, который будет относительно тихо работать при невысокой нагрузке. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с подшипником на самосмазываюшейся втулке. Не стоит исключать того, что часть блоков питания MasterWatt Maker 1200 MIJ (Made in Japan) будет приобретаться из-за места изготовления, которое Cooler Master всячески демонстрирует, в том числе и в названии модели.
Продолжаем знакомство с линейкой корпусов Define шведского производителя Fractal Design. На этот раз к нам на обзор попала самый компактный (по состоянию на осень 2017 года) представитель данного семейства строгих и лаконичных корпусов под названием Fractal Design Define Nano S. Корпус выполнен все в том же минималистичном дизайне, поставляется в черном и чуть более редком белом варианте расцветки со сплошной боковой панелью или же со вставкой из оргстекла. Эта компактная модель не предусматривает возможности установить несколько 3,5-дюймовых накопителей, зато позволяет собрать игровой ПК с применением даже самого мощного одночипового GPU и практически любого CPU. При этом охлаждение может быть как воздушным, так и жидкостным — линейка Define S подходит для СВО даже лучше, чем Define C или R. Корпус не получился сверхкомпактным, зато сохранил совместимость с полноразмерными комплектующими и присущее данному производителю общее ощущение качественного и приятного в использовании продукта.
Потребительские качества Corsair TX550M находятся на достаточно высоком уровне. Правда, ничем выдающимся, включая акустическую эргономику, этот блок питания похвастаться не может, но и откровенно слабых мест у него нет, а имеющиеся отдельные недостатки типичны для большинства современных БП той же ценовой категории. Среди таковых можно отметить низкую нагрузочную способность канала +3.3VDC, высокий уровень шума на максимальной мощности, заметное увеличение термонагруженности при повышении температуры окружающего воздуха, не самое удачное расположение разъемов на проводах, а также не самую большую длину последних. В то же время, Corsair TX550M имеет высокую нагрузочную способность канала +12VDC и приемлемый уровень шума при мощности нагрузки до 350 Вт включительно, что позволяет собрать игровой системный блок с видеокартой на одном из GPU старших серий, например на GTX 1070.
Корпус Carbide SPEC-04 — одна из самых доступных моделей в линейке Corsair. Его дизайн и габариты должны в первую очередь привлечь геймеров, собирающих полноразмерный игровой компьютер начальной категории и лояльных к бренду Corsair. Данный корпус не предлагает новых идей в плане построения шасси, улучшенной системы охлаждения или скрытой укладки кабелей. Он просто обеспечивает потенциальному покупателю недорогой билет в мир продукции Corsair, позволяет разместить и в достаточной степени охладить практически любые современные игровые комплектующие.
Данная модель основана на достаточно современной платформе и обеспечивает вполне адекватный уровень шума в широком диапазоне мощности, а также высокую нагрузочную способность канала +12VDC, что позволяет позиционировать Aerocool KCAS-750G в качестве относительно бюджетного источника питания для игровых систем с одним топовым GPU на борту. Правда, в таком случае мощность этого БП будет несколько избыточна, поскольку для решения подобных задач достаточно источников питания мощностью 550-650 Вт. С двумя видеокартами данная модель тоже вполне справится, но уже с бо́льшим шумом и бо́льшими отклонениями напряжения от номинала по каналу +12VDC. В Aerocool KCAS-750G используются компоненты эконом-класса, поэтому отнести данное решение можно скорее к нижней части среднебюджетного сегмента, что подтверждает стоимость в районе 5250 рублей.
В августе 2017 года шведская компания Fractal Design выпустила на рынок новую серию Meshify, представленную пока единственной моделью Fractal Design Meshify C. Ее основными особенностями, которые подчеркивает производитель, являются эффективное охлаждение и оригинальный внешний вид. Последнее достигается за счет придания передней панели вида, напоминающего черный бриллиант, а также использования боковой стенки из закаленного стекла с тонированием. Корпус может заинтересовать пользователей, выбирающих решение со стеклянной боковой панелью, так как его стоимость хоть и не является низкой в абсолютных значениях, но в то же время вполне соответствует его качеству и оснащенности.
В основе модели Fractal Design Integra SFX 450W лежит уже достаточно пожилая платформа FSP. Конденсаторы тут применены не самые плохие, а вот вентилятор на подшипнике скольжения не внушает оптимизма, особенно с учетом его довольно высокой максимальной скорости вращения. Потребительские качества этого БП находятся на среднем уровне. При нагрузке в пределах 200 Вт по каналу +12VDC он имеет сравнительно невысокие отклонения напряжений от номинала по всем каналам, а также относительно невысокий уровень шума при работе. Для источника питания в компактном корпусе этого, зачастую, вполне достаточно. В целом, это бюджетный продукт, рассчитанный на использование в компактных системах с не самыми мощными компонентами. В таком случае данный источник питания сможет проявить себя вполне достойно.
В начале 2017 года компания Corsair выпустила новую серию блоков питания с хорошо известным названием HX, в состав которой вошли четыре модели мощностью от 750 до 1200 Вт. От моделей серии HXi данные источники питания отличаются в первую очередь отсутствием программно-аппаратного комплекса Corsair Link, что делает невозможным осуществление мониторинга состояния БП при помощи программного обеспечения. Все модели данной серии имеют гибридную систему охлаждения с возможностью работы с остановленным вентилятором. У Corsair HX850 очень хорошая акустическая эргономика, высокая нагрузочная способность канала +12VDC, большое количество разъемов, а также высокая экономичность. По сути, этот БП позволяет реализовать два варианта: собрать очень тихую полностью топовую систему с одной видеокартой или же установить две топовые видеокарты, но с более высоким уровнем шума при высоких нагрузках. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с заявленным гидродинамическим подшипником.
TopON U90W и U90WCC — компактные устройства с долговременной выходной мощностью около 60 Вт и хорошей перегрузочной способностью, вплоть до 90 Вт. TopON U90W позволяет питать ноутбуки от сети переменного тока, а с помощью TopON U90WCC можно подключать не только ноутбуки, но еще и пятивольтовые гаджеты к автомобильной бортовой сети.
Универсальную внешнюю батарею повышенной емкости TopON Top-T72 можно использовать для питания ноутбуков, 5-вольтовых гаджетов (в том числе в режиме Quick Charge) и даже для пополнения заряда в автомобильном аккумуляторе. Устройство в целом соответствует заявленным параметрам и во всех режимах, кроме Quick Charge 12 В, отличается высокой стабильностью выходного напряжения в широком диапазоне токов нагрузки.
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