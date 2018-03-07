Александр Мишин, Илья Холодов ATX-совместимые корпуса

Название Cosmos II в обзорах продукции Cooler Master нам уже встречалось пять лет назад — так назывался один из топовых корпусов с индексом RC-1200-KKN1, впечатляющий по размерам, оригинальный по внешнему виду и компоновке, с богатой комплектацией. Времени с тех пор прошло немало, но корпус достаточно активно предлагается в торговых сетях — значит, спрос на него не иссяк. Тем не менее, производитель решил подогреть интерес, выпустив к 25-летию Cooler Master модель с индексом RC-1200-KKN2. Если прежняя модель Cooler Master Cosmos II была и эффектной, и эффективной, то Cosmos II — 25th Anniversary Edition заметно прибавил во внешней эффектности, в том числе благодаря новому компоненту для подсветки, но в известной степени за счет эффективности. Прежде всего это сказалось на элементах охлаждения, которые расположены штатно или могут быть установлены в нижнем объеме корпуса. Во всех прочих отношениях оба варианта корпуса фактически одинаковы, их можно использовать как основу для практически любого компьютера.