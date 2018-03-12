Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Sony произвела очередное обновление своего среднебюджетного планшетофона, который в чем-то явно стал лучше предшественников (новая SoC Snapdragon 630 чудо как хороша и по производительности, и по энергопотреблению — придраться просто не к чему), но в чем-то им проигрывает (толстый грубоватый корпус явно менее привлекателен, чем у предыдущих поколений японских планшетофонов). Главная же «киллер-фича» данной модели, двойная камера на фронтальной панели, в реальности не слишком заинтересовала пользователей: второй модуль не предлагает ничего, кроме широкоугольного объектива для съемки групповых селфи, но при этом его снимки заметно уступают в качестве, так что спектр его применения крайне узок.
Vivo V7 в пластиковом корпусе на средненькой платформе, без поддержки NFC и второго диапазона Wi-Fi, с уходящим в прошлое разъемом Micro-USB, низким разрешением экрана и не самой лучшей основной камерой пытаются продавать за 19 тысяч рублей. За такую цену он здесь вряд ли многих заинтересует, хотя стоит признать, что у смартфона одна из лучших фронтальных камер. Можно похвалить Vivo V7 и за достойную автономность, но вряд ли эти отдельные характеристики способны вывести смартфон в ту ценовую категорию, которая сейчас значится на его ценнике.
В России Honor 7X (модификация с 64 ГБ флэш-памяти) стоит на текущий момент 17 тысяч рублей. Для симпатичного смартфона популярного бренда с привлекательной внешностью, практичным цельнометаллическим корпусом, качественным 6-дюймовым экраном с высоким разрешением и узкой рамкой, а также вполне достойной аппаратной начинкой с неплохой производительностью и поддержкой LTE Cat.6 с высокой скоростью передачи данных это вполне адекватная цена. Смартфон не блещет качеством съемки, но ожидать этого при такой цене было бы глупо. Также можем отрицательно выделить отсутствие NFC (а значит, и Android Pay). В остальном же Honor 7X вышел вполне достойным продолжателем славного рода Huawei Honor в целом и линейки Honor X в частности.
Moto G5S оказался посредственным безликим смартфоном, не блещущим какими-то особыми качествами и не имеющим отличительных черт. У него нет ни мощной аппаратной начинки (и даже на своем уровне выбран был устаревший, а не более свежий чип), ни высококачественных камер. Звук и автономность неплохие, но не выше общего невысокого уровня. И единственное, что здесь действительно можно похвалить, это достойные коммуникационные возможности. С другой стороны, и оценен аппарат невысоко: даже в официальной российской рознице его можно приобрести всего за 15 тысяч рублей, а в неофициальных поставках его цена не достигает и 13 тысяч.
Сейчас в официальной российской рознице этот простенький по всем параметрам и ничем не примечательный аппарат стоит 14 тысяч рублей. У него невыразительный и даже не цельнометаллический корпус, слабая аппаратная платформа скорее начального уровня, хороший экран, но с низким разрешением, средняя по качеству основная камера и скромный уровень коммуникационных возможностей, не полностью удовлетворяющий всем современным требованиям. Что же касается основной «фишки» модели, фронтальной камеры с 16-мегапиксельным сенсором и собственной вспышкой, то количество в данном случае не перешло, к сожалению, в качество, и фронтальная камера тут не настолько сильна, чтобы перевесить все остальные минусы модели и ее слабые места.
Этот не особо выдающийся в плане технических возможностей смартфон на устаревшей платформе, с не очень качественными экраном и звучанием, может похвастать, тем не менее, небанальной внешностью внушительного корпуса, максимальным уровнем автономности и вполне неплохим для своего ценового уровня качеством фото- и видеосъемки. Цена же действительно невысокая: Oukitel K3 сейчас можно купить дешевле 10 тысяч рублей. Для любителей техники с долгим временем работы без подзарядки этот смартфон будет интересен.
Новые смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus ощутимо отличаются не только от прочих аппаратов компании, но и ото всех существующих на рынке моделей, что обусловлено наличием у обоих аппаратов дополнительного дисплея с тыльной стороны корпуса. При этом версия Pro 7 Plus получила в качестве платформы самое мощное решение MediaTek, 10-ядерный процессор Mediatek Helio X30, выполненный по технологии 10 нм, обладает бо́льшим количеством оперативной памяти и более объемной батареей.
В прошлом году в центре внимания был iPhone X, и мы не обошли его вниманием. Кроме того, мы рассказали вам и про компактную модель iPhone 8. Но рядом с этими двумя новинками на второй план отошел iPhone 8 Plus, который вроде бы и не совсем флагман, но в то же время не может похвастать компактностью и привлекательной ценой iPhone 8. Однако было бы неправильно вовсе скидывать его со счетов, поэтому мы решили попользоваться iPhone 8 Plus в реальной жизни и рассказать о наших впечатлениях от него — в сравнении как с iPhone X, так и с iPhone 7 Plus. Но, конечно, вы найдете в статье и традиционные результаты тестирования.
В преддверии начала продаж смартфона Honor 9 Lite компания Huawei решила поближе познакомить российских журналистов со своим продуктом. Для этого была организована специальная презентация, во время которой мы не только смогли составить первое впечатление от знакомства с новинкой, но и получили возможность протестировать вживую возможности ее необычных камер.
OnePlus 5T — мощный и красивый смартфон, который может похвастать топовой аппаратной начинкой с широчайшим набором коммуникационных модулей, отличным 6-дюймовым AMOLED-экраном, неплохим звуком, а также очень хорошим уровнем автономности. По качеству фото- и видеосъемки аппарат OnePlus также один из лучших; особенно нас порадовала его фронтальная камера, а ведь для многих качественные селфи — самая важная характеристика. Возможно камеры здесь немного уступают флагманам таких грандов, как Samsung, Apple, Sony, Huawei и LG, но OnePlus 5T и стоит меньше. В общем, смартфон очень интересный, хотя времена «убийц флагманов» для продукции OnePlus все-таки остались в прошлом.
Минувшей осенью компания Asus представила пять моделей обновленного семейства Asus Zenfone 4. Каждая из моделей интересна по-своему, в каждой из них делается упор на какую-то определенную характеристику. Модели Selfie и Selfie Pro, к примеру, получили продвинутые двойные фронтальные камеры, которые сопоставимы с основными камерами других смартфонов. Для обзора мы выбрали, естественно, наиболее интересную и продвинутую в плане технических возможностей и характеристик модель Asus Zenfone 4 Selfie Pro.
К концу 2017 года компания LG выпустила в продажу на российском рынке улучшенную версию своего флагмана премиального уровня LG V30+ с объемом памяти 128 ГБ. Смартфон может похвастать «полноэкранным» корпусом, который часто называют еще «безрамочным», а также мощнейшей аппаратной платформой, 6-дюймовым экраном с повышенным разрешением, качественной двойной камерой и продвинутой звуковой системой.
В Xiaomi Mi Mix 2 удачно сочетаются выдающиеся интересный дизайн, а также мощная начинка. Используется топовая аппаратная платформа Qualcomm, с хорошими коммуникационными возможностями. Теперь любителям марки не придется сетовать на отсутствие в смартфонах Xiaomi 20-го диапазона LTE FDD или NFC-модуля. Также по сравнению с первой моделью Mi Mix заметно улучшилось качество камер.
Umidigi S в приятном на вид тонком цельнометаллическом корпусе с большим экраном с Full HD-разрешением, довольно неплохими для своего уровня камерами и отличной автономностью можно заказать сейчас в зарубежных интернет-магазинах за 10-11 тысяч рублей. В целом, это вполне оправданная цена для симпатичного смартфона на достаточно свежей и не самой слабой аппаратной платформе MediaTek, которая справляется со всеми поставленными перед мобильным устройством задачами. Звук тоже по-своему неплох, и придраться можно разве что к не очень уверенному поведению смартфона в LTE-сетях российских операторов.
Очередная попытка Oppo прихода в Россию со своими смартфонами выглядит странно. Китайский производитель (возможно, не совсем разобравшись в конъюнктуре) предложил перенасыщенному мобильному рынку простенький по всем объективным оценкам аппарат, выставив на него очень высокую для устройств такого класса цену — очевидно, в надежде на чудо. Однако чудо вряд ли произойдет, и сильно переоцененный смартфон F5, не просто не выдающийся, но даже кое в чем заметно уступающий конкурентам, с не самым лучшим дисплеем, средненькой по возможностям платформой, да еще и не Qualcomm, а MediaTek, без поддержки NFC, с уходящим в прошлое разъемом Micro-USB, простеньким звуком и, главное, с отнюдь не топовыми, хотя и хорошими камерами, вряд ли заинтересует многих.
У Doogee S60 можно отметить с положительной стороны неплохой яркий экран, чистое звучание, отличную автономность и достаточно свежую аппаратную платформу. И это в дополнение к практически уникальному корпусу, обеспечивающему защиту от внешних воздействий, но, правда, вследствие этого тяжелому и габаритному. Ввиду чрезвычайно тугой заглушки на разъеме, к месту будет беспроводная зарядка. Понравилась также работа всех коммуникационных модулей, особенно GPS в «холодном» режиме. С таким аппаратом не страшно заблудиться в лесу: он действительно будет долго работать, выведет по офлайновым картам к нужному месту без наличия сотовой связи и выдержит случайные падения и погружения в воду, что от него, собственно, и требуется.
Bluboo S8 — ничем не выдающийся в плане технических возможностей смартфон на устаревшей платформе, с не очень качественным экраном, слабыми камерами и звучанием, средней автономностью. Аппарат теоретически поддерживает работу в российских LTE-сетях, но на практике работает в них раздражающе неуверенно. Практически единственная сильная сторона этого смартфона — весьма привлекательная внешность, копирующая дизайн топовых Samsung Galaxy S8/S8+. Но и стоит Bluboo S8 совсем недорого: при заказе в зарубежных интернет-магазинах с доставкой он обойдется вам примерно в 8-9 тысяч рублей.
Huawei выпустила отличный по совокупности возможностей, мощный и красивый флагманский смартфон, но за его цену (от 800 евро) другого, собственно, и не ожидаешь. Одна из сильнейших сторон аппарата — качество съемки: в популярном бенчмарке DxOMark камера Huawei Mate 10 Pro отметилась на верхних позициях, набрав 97 баллов, а в отдельном тесте качества фотосъемки и вовсе взяла 100 баллов. В общем, у данного смартфона все компоненты на высоком уровне, явных провалов нет, кроме странной реакции на проверку защищенности от воды. Аппарат не пасует перед самыми мощными решениями именитых конкурентов, осталось лишь понять, многие ли будут готовы выложить за смартфон Huawei сумму, сопоставимую с ценой продуктов Apple и Samsung.
Компания Qualcomm анонсировала новый флагманский процессор для мобильных устройств — Snapdragon 845. Новая однокристальная система отличается как приличным увеличением производительности CPU- и GPU-ядер, так и множеством новых функций и технологий, которые появятся во всех флагманских смартфонах 2018 года.
В обзоре iPhone X мы писали, что собираемся более подробно изучить это устройство, попользоваться им в реальной жизни, после чего выпустим вторую статью, просуммировав наши наблюдения. И вот время настало. Почти два месяца — достаточный срок, чтобы прочувствовать все нюансы и взглянуть на устройство максимально взвешенно.
Onyx Boox Cleopatra 3 на момент написания обзора стоила 15 тысяч рублей. Эта далеко не самая дешевая, но и не максимально дорогая электронная книжка может похвастать качественным экраном с увеличенной почти на 30% полезной площадью по сравнению с 6-дюймовыми аналогами, вписанным при этом во вполне еще комфортные габариты достаточно легкого и тонкого практичного корпуса. Качественный экран последнего поколения E Ink Carta с максимально высоким для такого рода экранов разрешением, а также поддержкой технологии Snow Field и удобной возможностью изменения цветовой температуры подсветки выделяет эту обычную по остальным параметрам читалку из огромного числа ей подобных. Также стоит отметить невероятно красивую и дорогую упаковку, которая является достаточно сильным мотиватором для покупки Onyx Boox Cleopatra 3 в качестве стильного подарка.
Мелкий китайский производитель Umidigi (бывший Umi) не упустил шанса вслед за коллегами по цеху скопировать необычный дизайн, который был впервые применен в концептуальном Xiaomi Mi Mix. У Umidigi Crystal, конечно, не «безрамочный дизайн», как его беззастенчиво называют сами китайские производители, рамка вокруг экрана тут есть, однако у всех таких смартфонов радикально (по сравнению с прежними временами) уменьшена часть над экраном, сейчас ее толщина близка к толщине боковых частей, и это действительно смотрится свежо. Если же не брать в расчет дизайн, то герой нашего обзора является достаточно простеньким по всем параметрам смартфоном, однако и стоит при этом недорого.
Doogee BL5000 — эффектный аппарат со стеклянными переливающимися на солнце зеркальными панелями. Сейчас в России его можно приобрести за 10 тысяч рублей, а на GearBest — даже за 9 тысяч. Правда, выделить в этом смартфоне что-либо кроме внешности не получается: экран отличный, но с плохо работающей автоматической регулировкой яркости, звук средненький, аппаратная производительность скромная, коммуникационные возможности типичные, не выдающиеся, основная камера делает вполне пристойные снимки, но плохо снимает видео, а фронтальная вообще мало на что годится несмотря на наличие собственной вспышки. Выше среднего здесь, пожалуй, только уровень автономности, но еще бы ему не быть при такой-то заявленной батарее!
Как и в случае с Umidigi S, у компании неожиданно вышел вполне добротный продукт, без откровенных недоделок и брака, в приятном цельнометаллическом корпусе, с неплохой производительностью и великолепной автономностью. Камеры и звук здесь традиционно невысокого уровня, коммуникационные возможности хорошие, но не хватает NFC, а яркий большой экран имеет нестандартные пропорции и невысокое разрешение. И главное, что приобрести данный смартфон в китайских интернет-магазинах сейчас можно всего за $200, то есть примерно за 11 тысяч рублей.
«Honor 7X — это лучшее соотношение цены и функциональности при неизменно высоком качестве каждой детали», — говорили представители компании Huawei на презентации новинки. У смартфона тонкий, полностью металлический, приятный на вид и на ощупь корпус из анодированного алюминия с матовой поверхностью. Honor 7X получил почти 6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9 и тонкой рамкой вокруг экрана. У смартфона сдвоенная основная камера, хотя и без уникальных возможностей. Honor 7X строится на SoC HiSilicon Kirin 659, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной флэш-памяти может быть 32, 64 или 128 ГБ. В России смартфон поступил в продажу в синем, золотистом и черном цветах по рекомендованной цене 18 тысяч рублей за модель с 64 ГБ флэш-памяти.
Сегодня у нас очередная серия полюбившегося всем сериала: китайские компании выпускают каждая свой Mi Mix. Bluboo S1 вполне в русле этой идеи представляет собой «безрамочный» аппарат имиджевой направленности. В России этот смартфон пока не продается, а в китайских онлайн-магазинах предлагается сейчас всего за $150, и на AliExpress его можно заказать за 9-9,5 тысяч рублей. Для такой цены аппарат с хорошим экраном с Full HD-разрешением, достойной производительностью и высоким уровнем автономности вполне интересен. Кроме качества съемки фото придраться здесь особо и не к чему, нужно только внимательно проверять при покупке, чтобы не нарваться на первую партию, в экземплярах которой нет датчиков освещения и приближения.
Представленный в конце июня смартфон Honor 9 принадлежит к набравшей невероятную популярность линейке Honor, выросшей в отдельный бренд и ставшей к 2017 году номером один по интернет-продажам в Китае, опередив даже Xiaomi. Благодаря двум стеклянным панелям с закругленными краями и своеобразной металлической рамке, расширяющейся на верхнем и нижнем торцах и сужающейся на боках, смартфон внешне напоминает Samsung Galaxy S7. В целом это довольно продвинутый аппарат с качественными экраном, платформой, звуком, неплохими камерами и набором коммуникационных возможностей, но он при этом совсем не такой доступный по цене, как былые представители семейства Honor — официальная цена Honor 9 составляет на момент публикации статьи 25 тысяч рублей.
Смартфон BQ-5510 Strike Power Max 4G ценой всего в 7,5 тысяч рублей оказался простеньким и во многих отношениях слабым: неинтересный звук, низкая аппаратная производительность, минимальный набор коммуникационных возможностей, невысокое качество экрана, откровенно плохие камеры. Однако в том, что касается автономности, аппарат великолепен: работает очень долго, а заряжается при этом быстро. Кроме того, у этого бюджетного смартфона есть сканер отпечатков пальцев и возможность работы в сети LTE с полной поддержкой российских частот. Так что тем, кто ищет прежде всего недорогое мобильное устройство с очень длительным временем работы вдали от розетки, BQ-5510 вполне подойдет, и свою невысокую цену он уж точно оправдывает.
Xiaomi Mi A1 — сбалансированный смартфон с аккуратным и привлекательным цельнометаллическим корпусом, хорошим экраном, неплохими камерами, добротным звуком и широким набором коммуникационных возможностей. Автономность тоже удовлетворительная, а к производительности аппаратной платформы вообще нет никаких претензий. Собственно, огорчает в аппарате, пожалуй, только отсутствие модуля NFC. Кроме того, надо иметь в виду, что это не типичный Xiaomi с интерфейсом MIUI — здесь применяется «стоковый» Android. И все же плюсов у модели явно больше, чем минусов, смартфон вполне стоит свои 19 тысяч, за которые он продается в официальной рознице.
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