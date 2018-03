В прошлом году в центре внимания был iPhone X, и мы не обошли его вниманием. Кроме того, мы рассказали вам и про компактную модель iPhone 8. Но рядом с этими двумя новинками на второй план отошел iPhone 8 Plus, который вроде бы и не совсем флагман, но в то же время не может похвастать компактностью и привлекательной ценой iPhone 8. Однако было бы неправильно вовсе скидывать его со счетов, поэтому мы решили попользоваться iPhone 8 Plus в реальной жизни и рассказать о наших впечатлениях от него — в сравнении как с iPhone X, так и с iPhone 7 Plus. Но, конечно, вы найдете в статье и традиционные результаты тестирования.