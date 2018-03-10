Антон Соловьев, Михаил Рыбаков Фотоаппараты, Объективы

Hasselblad X1D-50C — первая в мире беззеркальная среднеформатная камера. Она спроектирована и изготавливается вручную в Гётеборге (Швеция). Камера надежна в работе, удобна в обращении, легка и компактна. Снимки, получаемые с помощью Hasselblad X1D, отличает высочайшее качество. Они наполнены насыщенными цветами и тончайшими переходами светотени. Новая линейка оптики XCD, предназначенная для работы с Hasselblad X1D, обладает отличной резкостью и позволяет фотографу радоваться лучшим снимкам, которые возможны только в цифровом среднем формате. Отзывчивость автоматики в основном удовлетворительная, но значительный лаг затвора и его шумное срабатывание, неторопливый автофокус, невысокая скорость серийной съемки не позволяют рассчитывать на адекватность камеры при репортажной съемке. Неспешность — вот девиз, который нужно взять на вооружение при работе с нею. Высокие результаты, показанные Hasselblad X1D в нашей лаборатории и при практической съемке в реальных условиях, позволяют рекомендовать ее для фотографирования пейзажей с обильной детализацией и большими перепадами яркости, а также для портретов с их высокими требованиями к осторожной работе с цветом и мягкости светотональных переходов. Мы убеждены, что эта беззеркальная среднеформатная камера вполне достойна стать желанным приобретением как профессионала, так и энтузиаста-любителя фотографии, особенно в том случае, если марка Hasselblad означает для них многое.