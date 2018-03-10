Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Сегодня в гостях у iXBT.com самый настоящий профессионал. Фотографию как свою судьбу Игорь Табаков выбрал еще в детстве и в последующей биографии с намеченного пути не сворачивал. Благодаря специфике профессии и длительному служению ей, Игорь Ефимович de facto стал одним из тех, кого можно назвать летописцем (мы бы назвали точнее, «фотописцем») новейшей истории России. В иллюстрациях к этому интервью вы сможете увидеть знакомые лица известных людей в официальной и бытовой обстановке, которые памятны нам по важным событиям, ставшим не только фоном для наших собственных биографий, но и фактами недавней истории. А беседуем мы сегодня о том, что волнует многих, увлеченных фотографией, а также, как водится, о жизни вообще.
Будь я маркетологом компании Canon, я бы значительно повысил стоимость Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Совокупная стоимость его характеристик намного выше запрашиваемой суммы. Это тот удачный случай, когда назначение объектива не расходится с заявленными качествами и не оставляет разочарованным. Конечно, в силу универсальности отдельные характеристики «провисают», но так обстоят дела у всех зум-объективов. Рекомендую к выбору в качестве первого штатного объектива или в качестве тревел-объектива.
Фокусное расстояние объектива составляет 23 мм, что в пересчете на формат 35 мм дает 35 мм. Таким образом, Fujinon XF 23mm f/2 R WR — умеренно-широкоугольный объектив. При этом диафрагма открывается не до рекордных, но весьма приличных значений — f/2, что может обеспечить преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения и «бонус» к художественности, позволяя делать интересное бокэ.
Sony ILCE-7RM3 (Sony α7R III) — полнокадровая системная камера третьего поколения Sony. Это лучший беззеркальный аппарат на рынке с очень широким динамическим диапазоном и хорошей переносимостью высоких ISO. Автоматическая фокусировка чувствительная, хорошо работает не только в стандартных условиях, но и при недостатке освещения. Камера обладает высокой «скорострельностью» и хорошей автономностью. Она удобна в пользовании и позволяет получать 42-мегапиксельные фотоснимки самого высокого качества. В ней много разнообразных улучшений по сравнению с предшественницей, однако разницы в результатах работы сенсоров в ходе прямого сравнения Sony α7R III и Sony α7R II при практической съемке выявить не удается.
Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM — относительно легкий и компактный объектив в металлическом корпусе, с защитой от пыли и влаги, с постоянной светосилой во всем диапазоне фокусных расстояний. К сильным сторонам объектива, несомненно и в первую очередь, стоит отнести очень высокое качество изображения. Единственное, что хотелось бы улучшить — это степень виньетирования на коротких фокусных расстояниях. Для звания профессионального репортажного объектива ему не хватает светосилы, а для путешествий — универсальности в виде большего диапазона фокусных расстояний. С другой стороны, в некоторых ситуациях недостаток света можно компенсировать хорошим стабилизатором, а диапазон применения объектива расширен благодаря наличию функции макросъемки.
Fujinon XF 50mm f/2 R WR — качественно изготовленный металлический объектив, с высокими значениями светосилы и высокими оптическими характеристиками. Корпус обладает защитой от пыли и влаги, что не влияет непосредственно на съемку, но расширяет область применимости объектива. Для тех, кому указанной светосилы мало, в линейке объективов Fujifilm есть Fujinon XF 56mm f/1.2 — в два раза более дорогая альтернатива и без соответствующего класса защиты.
Более ранний образец светосильной 24-миллиметровой оптики Nikon AF-S — Nikkor 24mm f/1.4G ED — позволяет получать резкую и контрастную картинку очень высокого качества даже на максимальном раскрытии. Его соперник — Nikkor 24mm f/1.8G ED — наглядно демонстрирует, почему он стоит втрое дешевле. Однако оба эти объектива позволяют фотографу решать две главные задачи: снимать в условиях недостатка освещения и обеспечить высокохудожественный результат (последнее — благодаря приятной структуре размытия заднего плана). Более дорогой Nikkor 24mm f/1.4G ED позволяет при этом добиться еще и высокого технического уровня исполнения снимков.
Canon EF 11-24mm f/4L USM — мировой рекордсмен, самый широкоугольный объектив для полнокадровых зеркалок. При этом его отличают большой вес и размеры, высокая цена. Главной задачей нашего тестирования был ответ на вопрос, насколько оправдана высокая цена объектива.
Оба широкоугольных объектива Nikon AF-S с фокусным расстоянием 28 мм предстали перед нами отличными инструментами, обладающими высокой резкостью и малой дисторсией. Они с достоинством выполнят возложенные на них обязанности в самых разных съемочных ситуациях и позволят получить снимки на уровне высоких современных стандартов качества. При этом Nikkor 28mm f/1.4E ED останется непревзойденным чемпионом в «команде» производителя и грозным соперником для аналогов в арсеналах других фотосистем.
Sony DSC-RX10M4 — компактная цифровая камера с однодюймовым сенсором, обладающим разрешением 20 Мп, и гиперзум-объективом с 25-кратной трансфокацией (24—600 мм в эквиваленте полного кадра), высокой светосилой (F4 даже в максимальном телеположении) и оптической стабилизацией изображения. Это единственный из доступных на рынке «бриджевых» аппаратов, обладающий высокоскоростной фокусировкой с фазовой детекцией. По скорострельности Sony DSC-RX10M4 опережает не только конкурентов по своему классу, но и топовые беззеркальные и зеркальные системы. Центральный механический затвор обеспечивает синхронизацию со вспышками во всем диапазоне выдержек, а антидисторсионный электронный дает возможность фотографировать при 1/32000 с и при съемке видео препятствует возникновению «роллинг-шаттера». Видеосъемка в стандарте 4К с записью профиля («логов») производится без масштабирования (обрезки) исходной картинки. Гарантированная защита от пыли и влаги предоставляет уникальные преимущества при съемке на природе.
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM — «бюджетный» оптический инструмент, предназначенный, в основном, для фотолюбителей. Профессионалы нечасто пользуются такими объективами, и в случае с нашим подопечным это совершенно незаслуженно: он позволяет получать отличные снимки, особенно на пленэре при несильном диафрагмировании, да и на полном раскрытии в условиях недостатка света ведет себя вполне достойно.
Sony α7R II отличается высочайшим качеством изображения с прекрасной передачей больших перепадов яркости, мелких деталей в светах и тенях, тонких нюансов светотени и цвета. При этом камера хорошо переносит высокие значения эквивалентной светочувствительности. Автоматический баланс белого прекрасно справляется со своими задачами в большинстве типичных случаев и даже в условиях сложного смешанного освещения. Автоматическая фокусировка в следящем режиме работает недостаточно уверенно, и для получения стабильного результата следует больше полагаться на однокадровую, при которой «выход годных» составляет не менее ⅔.
Sony α7R II — серьезная камера с высокими, но вполне обоснованными претензиями на принадлежность к профессиональному классу: она может предложить сенсор с большим разрешением, гибридную автофокусировку с использованием как контрастной, так и фазовой детекции, внутрикамерную стабилизацию изображения, изобилие настроек и вспомогательных функций. По рабочим показателям светочувствительности камера оставляет позади не только большинство беззеркальных «сестер», но и некоторые профессиональные зеркальные системы. И даже теперь, спустя два года после выхода в свет, Sony α7R II не имеет ни одного полноценного конкурента, в том числе в своей собственной линейке.
Canon EF 14mm f/2.8L USM — высококлассный оптический инструмент, легкий и компактный, с отличной контрастностью. Он хорошо передает тонкие полутоновые градации, рисует картинку с правильной геометрией, искажая ее лишь минимально. Резкость в центре кадра отличная начиная с открытой диафрагмы, на периферии кадра она удовлетворительная при полном раскрытии и хорошая при F5,6–F11. Из недостатков следует отметить сильное виньетирование на открытой, хроматические аберрации и малоинтересные «лучики» от источников света, которые только и способна нарисовать шестилепестковая диафрагма. Этот объектив — прекрасный выбор не только профессионала, но и фотолюбителя; его можно с успехом использовать при фотографировании пейзажей и интерьеров, а также для репортажной фотографии, особенно в условиях недостатка освещения.
Sony E 35mm F1.8 OSS — объектив с наиболее востребованным на практике фокусным расстоянием 52,5 мм (в эквиваленте полного кадра). Его отличают высокая светосила, наличие оптического стабилизатора, малые размеры и вес и вполне доступная цена. Объектив хорошо работает на открытой диафрагме, еще лучше — при диафрагмировании до F2,8, а максимум возможностей демонстрирует при F4. Он воспроизводит картинку с правильной геометрией и позволяет получить очень привлекательный рисунок размытия заднего плана. Sony E 35mm F1.8 OSS одинаково подойдет и фотолюбителям, и профессионалам, поскольку в любой съемочной ситуации дает возможность добиваться отличных результатов.
Мое знакомство с беззеркальным фотоаппаратом со сменной оптикой Canon EOS M6 состоялось за день до вылета в Исландию, так что снимки я начал делать уже в поездке. И первые впечатления о камере падали в копилку в боевых условиях. Сначала была небольшая разминка в виде прогулки по Амстердаму во время пересадки, а затем меня ждали 25 дней фототуров по Исландии. Сразу оговорюсь: Canon M6 была второй камерой, поэтому снимал я ею не все время. Тем не менее, я испробовал ее в нескольких ролях — камеры для пейзажной фотографии, камеры для городских прогулок, камеры для бытовых зарисовок. Статья проиллюстрирована фотографиями из поездки, сделанными на Canon EOS M6.
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM — относительно легкий и компактный объектив в металлическом корпусе, с защитой от пыли и влаги, с постоянной светосилой во всем диапазоне фокусных расстояний. К сильным сторонам объектива, несомненно и в первую очередь, стоит отнести очень высокое качество изображения. Единственное, что хотелось бы улучшить — это степень виньетирования на коротких фокусных расстояниях. Для звания профессионального репортажного объектива ему не хватает светосилы, а для путешествий — универсальности в виде большего диапазона фокусных расстояний. С другой стороны, в некоторых ситуациях недостаток света можно компенсировать хорошим стабилизатором, а диапазон применения объектива расширен благодаря наличию функции макросъемки.
Наш герой — добротный универсальный зум-объектив с пятикратной трансфокацией, который заменяет собой пять оптических инструментов с фиксированным фокусным расстоянием. К его сильным сторонам относится оптическая стабилизация изображения, к слабостям — лишь умеренная светосила. Лучше всего он проявляет себя на средних фокусных расстояниях (50—90 мм). Резкость в центре кадра остается высокой при всех степенях диафрагмирования и зуммирования. Это дополняется его способностью изображать достаточно приятную структуру размытия заднего плана (бокэ). Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR остается средством выбора в большинстве съемочных ситуаций, особенно при фоторепортаже.
Canon EF-S 10-22mm F3.5-4.5 — это объектив скорее любительского класса, но ему вполне может иногда довериться и профессионал. Этот инструмент воспроизводит изображение с хорошей резкостью в центре кадра и немного хуже — на периферии, но эту разницу можно нивелировать диафрагмированием. Цветопередача правильная и достаточно точная, полутона воспроизводятся качественно, причем как в густых тенях, так и в светах. Благодаря небольшому весу и относительной компактности (по сравнению с другими, в том числе полнокадровыми светосильными конкурентами) он предпочтителен для использования в путешествиях, но с достоинством выполнит и роль широкоугольного оптического инструмента «на каждый день».
Легендарный сверхширокоугольный зум Nikon предстал перед нами как оптический инструмент с хорошей резкостью, которая стабильна и весьма высока уже на максимальном раскрытии. Этим качеством наш испытуемый выгодно отличается от многих конкурентов. Вместе с тем, у него есть и несовершенства, которые, впрочем, не могут сильно ограничить использование этого отличного инструмента ни профессионалами, ни любителями. Не имея себе равнозначной альтернативы в арсенале оптики Nikon и сторонних производителей, этот интересный объектив остается инструментом выбора в случаях, когда требуется широкий охват сцены, а освещение оказывается недостаточным. С его помощью, например, можно запросто снимать картины ночного города с рук, без штатива.
Sony α6500 оснащена всем необходимым для съемки фото и видео, причем не только в стандартных условиях, но и тогда, когда освещения не хватает. Высокая «скорострельность», наличие встроенного стабилизатора изображения, быстрый и цепкий гибридный автофокус, использующий как контрастную, так и фазовую детекцию, а также откидной тачскрин создают множество удобств для фото- и видеографа. Камера позволяет получать изображения отличного качества с богатой колористикой, широкими и плавными светотональными переходами и высокой детализацией. Переносимость высоких ISO соответствует лучшим показателям в классе: можно с успехом использовать ISO 2000 и даже ISO 6400. Съемка серией с непрерывной фокусировкой и экспозамером производятся уверенно и спокойно; Sony α6500 сама подстраивается под съемочную ситуацию и достаточно цепко удерживает объекты в зоне резкости. Это позволяет в подавляющем большинстве случаев рассчитывать на получение технически совершенного снимка.
Новинка Nikon D7500, выход которой приурочен к 100-летнему юбилею производителя, — более чем достойная камера. Она удачно скомпонована, комфортна в работе, позволяет сразу сосредоточиться на самой съемке, а не на ознакомлении со своей спецификой. Сравнение с предшественницей, Nikon D7200, на наш взгляд, будет явно в пользу новинки. Главные новшества Nikon D7500: повышенная «скорострельность» (8 кадров/с), откидной дисплей и возможность съемки 4K-видео с трехосевой электронной стабилизацией изображения. Сенсор Nikon D7500 отлично передает цвета и полутона; электроника в большинстве случаев удачно справляется с автоматической установкой баланса белого. Широкий динамический диапазон дает возможность получать стабильные результаты при съемке сцен с большими перепадами яркости.
35-миллиметровые умеренно-широкоугольные оптические инструменты издавна считаются наиболее популярными и распространенными после «полтинников» (объективов с фокусным расстоянием 50 мм). Canon всегда уделяла этому виду оптики повышенное внимание, и ее Canon 35 mm f/1,4L USM давно и по праву считается одним из лучших для полноформатных зеркальных камер. У него есть «младший брат» с меньшей светосилой и более демократичной ценой, и об этих двух родственниках мы сегодня расскажем.
Fujifilm X-A3 — это камера для фотолюбителей, уже исчерпавших возможности смартфонов и систем «все в одном» и стремящихся использовать сменные объективы, в том числе профессионального класса. Несмотря на более чем доступную цену, которая составляет чуть менее половины стоимости современного «навороченного» камерофона, Fujifilm X-A3 обладает почти всеми основными достоинствами современной беззеркальной камеры. Она занимает промежуточное положение между самой простой и доступной моделью Fujifilm X-A10 и более «продвинутой», но и более дорогой, оснащенной видоискателем X-E3. Камера оснащена новым 24-мегапиксельным сенсором, обладает усовершенствованной системой автофокусировки и насыщена разнообразными электронными удобствами, среди которых можно выделить сенсорный откидной экран.
Fujifilm X-A10 — любительская камера начального уровня, в которой все подчинено простоте и удобству. Она легка и компактна, но позволяет использовать полный комплект объективов, созданных для системы Fujifilm X. Это означает высокую степень преемственности аппарата и обещает побудить новичков не только совершенствовать свои навыки в фотографии, но и обновлять оборудование, сохраняя в полном объеме парк оптики и приспособлений.
Из арсенала широкоугольной оптики Canon для полнокадровых ЦЗК мы сравнили характеры двух «братьев» — старшего Canon EF 24mm f/1.4L II USM и младшего Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Их роднит величина фокусного расстояния и заметно отличают цены, размеры, вес и светосила. Менее «продвинутая» младшая модель для компенсации светосилы оснащается оптическим стабилизатором изображения, который позволяет получить выигрыш не менее чем в три с половиной ступени экспозиции, то есть можно работать с нею на выдержках менее 1/3 с (или так, словно она обладает раскрытием F1,0 и даже более). Canon EF 24mm f/1.4L II USM обладает максимальным раскрытием F1,4 — на сегодняшний день это практический максимум для 24-миллиметровых объективов для «полного кадра». Как и любой другой представитель профессиональной линейки (L) оптики Canon, этот объектив обладает защитой от проникновения внутрь камеры пыли и влаги (при использовании с теми аппаратами, которые в состоянии это обеспечить).
Мы протестировали три модели биноклей Canon с оптическими стабилизаторами: водонепроницаемый Canon 10x42L IS WP, бинокль без специальной защиты Canon 10x30 IS II и «всепогодный» Canon 15x50 IS All Weather. Эти три модели представляют три класса биноклей. Первый создан для тех, кто занимается наблюдениями в сложных климатических условиях. Второй — для наблюдений в нормальных условиях, например на стадионах или в больших концертных залах. Третий создан для эксплуатации в полевых или морских условиях, но при этом предполагается, что внешние воздействия ограничатся брызгами воды.
Я твердо убеждена и учу этому своих студентов, что печать — как финальный результат авторской работы — очень важна, особенно сегодня, когда в бесконечных интернет-версиях мы не видим изображений такими, какими их задумал автор. Отпечаток же является окончательной авторской версией снимка. Хороший отпечаток — понятие, субъективное изначально. Хороший результат печати — это соответствие требованиям автора снимка, а требования — индивидуальны. «Железных» правил для всех нет. Поэтому в случае тестирования фотобумаги я могу лишь советовать и говорить о своих личных предпочтениях и рекомендациях, как автор, печатающий свои работы и страшно привередливо относящийся к печати. Очень надеюсь, что мой опыт, описанный в этой статье, будет полезен тем, кто задумался над печатью своих фотографий и находится в процессе выбора подходящих типов бумаг.
Телеобъективы с диапазоном трансфокации от 70-80 мм до 200-400 мм — весьма востребованный и широко распространенный вид оптики в арсенале большинства фотосистем. Для камер с байонетом Fujifilm X Mount, оснащаемых сенсорами типоразмера APS-C, их эквивалентом являются герои нашего сегодняшнего обзора: «младший», Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II, увидевший свет в 2015 г., и «старший», Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS, анонсированный в 2013 г.. Более дорогой Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS обладает более высокой светосилой, более совершенным оптическим стабилизатором и позволяет получать снимки с более высокой резкостью и детализацией, особенно на открытой диафрагме при максимальных фокусных расстояниях. Более доступный Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II отличается меньшим весом и размерами и более широким диапазоном трансфокации. Мы рекомендуем Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II начинающим фотолюбителям как совершенно необходимый и вполне доступный инструмент. А Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS отлично подойдет уже достаточно опытным энтузиастам фотографии, которые готовы мириться с его более значительным весом и размерами, благо цена его полностью оправдана дополнительными преимуществами, начиная от светосилы и кончая качеством воспроизведения изображения.
Hasselblad X1D-50C — первая в мире беззеркальная среднеформатная камера. Она спроектирована и изготавливается вручную в Гётеборге (Швеция). Камера надежна в работе, удобна в обращении, легка и компактна. Снимки, получаемые с помощью Hasselblad X1D, отличает высочайшее качество. Они наполнены насыщенными цветами и тончайшими переходами светотени. Новая линейка оптики XCD, предназначенная для работы с Hasselblad X1D, обладает отличной резкостью и позволяет фотографу радоваться лучшим снимкам, которые возможны только в цифровом среднем формате. Отзывчивость автоматики в основном удовлетворительная, но значительный лаг затвора и его шумное срабатывание, неторопливый автофокус, невысокая скорость серийной съемки не позволяют рассчитывать на адекватность камеры при репортажной съемке. Неспешность — вот девиз, который нужно взять на вооружение при работе с нею. Высокие результаты, показанные Hasselblad X1D в нашей лаборатории и при практической съемке в реальных условиях, позволяют рекомендовать ее для фотографирования пейзажей с обильной детализацией и большими перепадами яркости, а также для портретов с их высокими требованиями к осторожной работе с цветом и мягкости светотональных переходов. Мы убеждены, что эта беззеркальная среднеформатная камера вполне достойна стать желанным приобретением как профессионала, так и энтузиаста-любителя фотографии, особенно в том случае, если марка Hasselblad означает для них многое.
iXBT TV
Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации
Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото
Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G
Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C
Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact
Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой
ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"
Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера
Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео
Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB
Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга
[6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит
Представлен объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical VM
2 марта 2018 г.
Полнокадровый объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical с креплением Sony E фокусируется вручную
2 марта 2018 г.
Представлен объектив Voigtlander Macro APO Lanthar 110mm f/2.5 с креплением Sony E
2 марта 2018 г.