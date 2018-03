Мы протестировали три модели биноклей Canon с оптическими стабилизаторами: водонепроницаемый Canon 10x42L IS WP, бинокль без специальной защиты Canon 10x30 IS II и «всепогодный» Canon 15x50 IS All Weather. Эти три модели представляют три класса биноклей. Первый создан для тех, кто занимается наблюдениями в сложных климатических условиях. Второй — для наблюдений в нормальных условиях, например на стадионах или в больших концертных залах. Третий создан для эксплуатации в полевых или морских условиях, но при этом предполагается, что внешние воздействия ограничатся брызгами воды.