Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Asus ROG Strix RX Vega 56 OC (8 ГБ) является хорошим вариантом Radeon RX Vega 56, хотя частоты ускорителя почти равны референсным значениям (значок «OC» на коробке и карте — чистой воды условность, ибо поднятие частоты ядра на 1,5% в реальности не может обеспечить объективно измеряемого преимущества). Вопросом же разгона мы не занимались, так как разгонный потенциал довольно сильно ограничен драйверами AMD. Зато, в отличие от очень шумного референс-кулера, карта Asus оснащена достаточно тихой фирменной СО серии DirectCu (Strix).
Разбираемся, есть ли смысл в экономии при выборе из двух моделей GeForce GTX 1060. Достаточно ли 3 ГБ локальной видеопамяти для современных игр на младшей из пары моделей видеокарт среднего уровня? Мы провели сравнение скорости рендеринга в десятке игровых проектов, определив актуальность большего объема видеопамяти в самых популярных разрешениях экрана при самом высоком качестве.
Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega64 8G Limited Edition (8 ГБ) на момент написания данного обзора является одним из лучших воплощений Radeon RX Vega64. Карта имеет те же частоты работы, что и референсный ускоритель, но предлагает все необходимые инструменты для самостоятельного разгона. Ценовой аспект по изложенным выше причинам мы затрагивать не будем, но отметим, что карта имеет эффективную и тихую систему охлаждения, оригинальную многоцелевую подсветку кулера, возможность быстрого демонтажа вентиляторов и полноценную поддержку устройств VR. В качестве бонуса комплект поставки предлагает кронштейн для надежного закрепления этого тяжелого ускорителя в системном блоке.
Asus ROG GTX 1070 Ti Strix Advanced Binned (8 ГБ) — один из лучших видеоускорителей своего уровня, который безусловно можно назвать топовым. Ускоритель «из коробки» демонстрирует копеечный прирост производительности относительно референс-карты, однако возможен очень приличный ручной разгон, ведь карта относится к серии ROG. В нашем случае удалось поднять частоты работы на 8%-9%, после чего ускоритель легко догнал своего старшего брата GTX 1080. В целом такое решение оптимально использовать в разрешении 2560×1440, при этом можно установить высокое качество графики в играх. Карта имеет отличную очень тихую систему охлаждения.
Версии драйверов, с которыми тестировались все видеокарты: AMD Adrenalin Edition 18.1.1 и Nvidia 390.65.
Тестирование производительности видеокарт компании Zotac в фантастическом экшне с видом от первого и третьего лица Star Wars Battlefront II. В тестах использовались самые распространенные разрешения экрана и различные настройки качества рендеринга: от средних до ультравысоких. Оказалось, что игра хорошо оптимизирована и не слишком требовательна к мощности графического процессора, даже при максимальных настройках довольствуется небольшим объемом видеопамяти. Требования к CPU выше, игре нужен хотя бы быстрый четырехъядерник.
Монитор LG 34UC79G имеет строгий дизайн с умеренным количеством декоративных элементов, большой, 34 дюйма по диагонали, слегка изогнутый и условно безрамочный экран с соотношением сторон 21:9. Разрешение не очень высокое (2560×1080), но при данном размере экрана оно обеспечивает комфортную работу в Windows без масштабирования. Поддерживаются высокие частоты обновления, вплоть до 144 Гц, есть совместимость с технологией AMD FreeSync и поддержка режима вставки черного кадра, а значения времен отклика и вывода низкие, все это позволяет отнести данный монитор к игровым моделям.
Palit GeForce GTX 1070 Ti Super Jetstream (8 ГБ) на момент написания данного обзора является одним из выгоднейших приобретений среди 3D-ускорителей с ценой от 35 тысяч рублей. Ускоритель демонстрирует почти 6-процентный прирост производительности относительно референс-карты и почти догоняет старшего собрата в лице GTX 1080. Такую карту оптимально использовать в разрешении 2560×1440, при этом можно установить высокое качество графики в играх. Ускоритель имеет неплохую и довольно тихую систему охлаждения.
Добавлены результаты тестирования в играх Wolfenstein II: The New Colossus, Assassin’s Creed: Origins, Total War: Warhammer II. Результаты тестирования в играх Fallout 4, The Witcher 3: Wild Hunt, Hitman (2016) отправлены в архив. Версии драйверов, с которыми тестировались все видеокарты: AMD Adrenalin Edition 17.12.2 и Nvidia 388.71.
Игровой монитор LG 34UM69G имеет строгий дизайн, большой 34-дюймовый плоский и условно безрамочный экран с соотношением сторон 21:9. Разрешение не очень высокое: 2560×1080. Монитор оснащен входами HDMI, DisplayPort и USB 3.1 типа C, и по первым двум входам поддерживается AMD FreeSync. Из игровых функций можно отметить наличие экранного прицела, коррекцию темной части гамма-кривой и вставку черного кадра, повышающую четкость в движении.
Zotac GeForce GTX 1060 Amp! Edition (3 ГБ) на момент написания данного обзора является одним из выгоднейших приобретений из всех 3D-ускорителей вообще, обладая отличным соотношением цены и возможностей. Ускоритель демонстрирует почти 6-процентный прирост производительности относительно референс-карты. Конечно, следует понимать, что GeForce GTX 1060 относится к среднему сегменту, а модификация с 3 ГБ памяти — даже ближе к бюджетному, поэтому чудес ждать не приходится. Такую карту оптимально использовать в разрешении не выше Full HD, тогда можно установить высокое качество графики в играх. Карта имеет неплохую и довольно тихую систему охлаждения.
Тестирование производительности видеокарт компании Zotac в популярном боевике с видом от первого лица Wolfenstein II: The New Colossus. В тестах использовались два самых распространенных разрешения экрана и различные настройки качества рендеринга: от средних до максимальных. Игра отлично оптимизирована и умеренно требовательна к мощности центрального и графического процессоров, но при максимальных настройках очень хочет видеопамяти, да побольше.
Новая версия драйверов Adrenalin Edition обеспечила пользователей видеокарт Radeon новыми возможностями и улучшенной производительностью. Новый драйвер полезен для игроков, предоставляет им удобный оверлей и мобильное приложение AMD Link, улучшает различные технологии компании, включая продвинутую поддержку графического API Vulkan. Кроме этого, новый драйвер обеспечивает прирост производительности и заметное снижение задержек вывода, важное для многопользовательских игр.
Тестирование производительности видеокарт компании Zotac в приключенческой ролевой игре Middle-earth: Shadow of War. В тестах использовались два самых распространенных разрешения экрана и различные настройки качества рендеринга: от средних до ультравысоких, включая установленное дополнение с HD-текстурами. С учетом этого игра оказалась требовательной к объему видеопамяти и умеренно требовательной к мощности центрального и графического процессора.
Следующее серьезное обновление набора тестовых игр будет в декабре 2017 г. (в выпуске, который выйдет в начале января 2018-го). Пока же использовался прежний набор игр, тестирование проводилось на драйверах Nvidia 388.31 и AMD Crimson ReLive Edition 17.11.2.
Рассмотренные ТВ-приставки Iconbit — скромные, но вполне функциональные приборы, которые способны не только обеспечить эфирным телевизионным сигналом, но и воспроизвести любой распространенный медиаконтент. Их невысокую стоимость можно сравнить с ценой хорошей принимающей ТВ-антенны. Movie T2, обладая всеми функциями «полноценных» стационарных приставок, еще и значительно миниатюрнее своих коллег. Несомненное лидерство по оснащенности различными интерфейсами принадлежит Movie FHD T2. Ну а Movie HDS T2 — это классический «дачный» вариант универсального плеера с возможностью декодирования цифрового ТВ-эфира.
Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ) — достаточно мощный конкурент для Nvidia GTX 1080, который при снижении цен до адекватного уровня сможет удачно противостоять тому и заполучить свою долю рынка топовых видеокарт. К тому же, в отличие от очень шумного референс-кулера, карта Asus оснащена достаточно тихой фирменной СО серии DirectCu (Strix). Что касается частот работы, то значок «OC» на коробке и карте — чистой воды условность, ибо поднятие частоты ядра на 20 МГц (около 1%) в реальности не может обеспечить измеряемого преимущества.
Добавлены результаты тестов Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, а результаты тестирования карты Nvidia GeForce GTX 960 отправлены в архив. Для тестирования использовались версии драйверов Nvidia 388.00 и AMD Crimson ReLive Edition 17.10.3.
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti — новый середнячок внутри топовой группы ускорителей игровой 3D-графики. Эта модель по производительности занимает место между GTX 1070 и GTX 1080, заодно уверенно превосходя новинку из стана конкурента — Radeon RX Vega 56. Таким образом, дебют GTX 1070 Ti оказался очень успешным. В производстве этот ускоритель обходится дешево, не требуя ни новых GPU (используется все тот же GP104), ни новых печатных плат (PCB от GTX1070/GTX1080 вполне подойдут). С помощью GTX 1070 Ti можно очень комфортно играть на самых высоких настройках не только в Full HD, но и в разрешении QHD (2560×1440/2560×1600).
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ) — топовый однопроцессорный ускоритель, использующий систему водяного охлаждения и фабрично разогнанный, за счет чего он демонстрирует производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti, копией которого, за исключением кулера, является. У рассмотренной карты iChill очень неплохой потенциал по разгону, что может стать дополнительным плюсом: наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать на частоте ядра 1640—2120 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11760 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности почти в 8,5% относительно референс-карты. Впрочем, и без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K.
Обновление справочной информации по семействам видеокарт AMD Radeon. Добавлена информация о моделях видеокарт AMD Radeon RX Vega 64, RX Vega 56, RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550, а также подробные данные о нескольких графических процессорах семейств Vega и Polaris, в том числе новых Vega 10 и Polaris 12.
Отчет о европейской технологической конференции Nvidia GTC 2017, посвященной искусственному интеллекту и автопилотируемым автомобилям. Мы рассказали о платформе для создания полностью самоуправляемых автомобилей Drive PX Pegasus, разработке автопилотируемых грузовиков Deutsche Post и многом другом.
Добавлены результаты тестов AMD Radeon RX Vega 56, а результаты тестирования карты AMD Radeon R9 Fury отправлены в архив. Для тестирования использовались версии драйверов Nvidia 385.69 и AMD Crimson ReLive Edition 17.9.2.
Тестирование производительности видеокарт компании Zotac в популярном автосимуляторе Project Cars 2. В тестах использовались два самых распространенных разрешения экрана и различные настройки качества рендеринга: от средних до максимальных. Игра оказалась весьма требовательной и к центральным и к графическим процессорам, особенно при максимальных настройках качества в высоком разрешении.
GeForce GT 1030 вполне имеет смысл покупать для использования в 3D-играх на низких настройках качества в разрешениях вплоть до 1920×1080. Средние настройки графики подойдут лишь для разрешений 1680×1050 и ниже (и то не всегда). Игры с максимальными настройками графики этот ускоритель «не потянет» ни в каком серьезном разрешении. Что касается конкретно Inno3D GeForce GT 1030 (2 ГБ), то она представляет собой референсную карту GT 1030. В то же время, здесь используется бесшумная СО без вентилятора, так что у карты имеется однозначное позиционирование. Правда, нагрев ускорителя под нагрузкой достаточно велик, поэтому желательно все-таки организовать в корпусе активное охлаждение.
Монитор LG 34UC99 привлекает внимание не только сверхширокоформатным и заметно изогнутым экраном, но и белым корпусом. Последнее в мониторах встречается не очень часто, особенно в сочетании с комплектными белыми кабелями и блоком питания. Высокие частоты обновления не поддерживаются, однако совместимость с технологией AMD FreeSync, а также низкие значения времен отклика и задержки вывода позволяют отнести данный монитор к игровым моделям. Изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 обеспечит почти панорамный обзор в играх и при просмотре кино, а при обычной работе с текстами и изображениями повысит комфорт, снизив искажения к краям.
Монитор Acer XR382CQK привлекает внимание как внешним видом, так и богатым функциональным оснащением. Несмотря на отсутствие поддержки высоких частот обновления, поддержка технологии AMD FreeSync, а также низкие значения времен отклика и задержки вывода позволяют отнести данный монитор к игровым моделям. Сверхширокоформатный изогнутый экран обеспечит почти панорамный обзор в играх и при просмотре кино, а при обычной работе с текстами и изображениями повысит комфорт, снизив искажения к краям. В целом, по совокупности характеристик Acer XR382CQK допустимо отнести к универсальным моделям, пригодным для выполнения типичной офисной работы, для работы с графикой (если достаточно пространства sRGB), с системами CAD/CAM, а также для монтажа видео.
AMD Radeon RX Vega 56 — продолжатель новой флагманской линейки компании AMD, младшая из двух моделей Vega, призванная заменить R9 Fury. Ускоритель является прямым конкурентом GTX 1070 и хорошо выглядит в сопоставлении с ним по производительности, однако на момент публикации обзора цены RX Vega 56 были очень далеки от рекомендованных, и с учетом этих цен новый ускоритель, наоборот, уступает всем конкурентам. Объем памяти карты ограничен 8 гигабайтами очень быстрой HBM2, однако современным играм пока и 8 гигабайт видеопамяти достаточно даже для самых сложных режимов. В целом новая линейка Radeon RX Vega должна вытеснить решения R9 Fury и занять их место. Таким образом, вместе с новыми решениями средне- и низкобюджетного сегмента RX 580/570/560/550 они сформировали полную линейку 3D-ускорителей компании AMD.
Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) на момент написания материала — один из лучших (возможно, даже лучший) вариантов топового однопроцессорного ускорителя, демонстрирующий при использовании штатной воздушной СО производительность в среднем на 6%-7% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет красивую подсветку на кулере для любителей моддинга, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать частоты и напряжения. Штатная воздушная система охлаждения достаточно шумная, но карта предусматривает возможность монтажа ЖСО, что заодно должно повысить и без того неплохой разгонный потенциал. GTX 1080 Ti является на сегодня самым быстрым ускорителем, его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K, так что карта Asus полностью готова для работы с устройствами VR.
Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ) — бюджетный вариант Radeon RX 580, демонстрирующий производительность в среднем на уровне референс-карты (в низких разрешениях она выше из-за повышенной частоты работы ядра, а в высоких — ниже из-за пониженной частоты работы памяти) и имеющий эффективную систему охлаждения. 4 ГБ памяти уже недостаточно для ряда современных мощных игр, но привлекательность таких карт будет в первую очередь зависеть от цен. На момент написания материала все еще наблюдался дефицит относительно мощных ускорителей, поэтому как раз с ценами определенности нет.
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