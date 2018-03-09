Андрей Воробьев Видеокарты NVIDIA

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black (11 ГБ) — топовый однопроцессорный ускоритель, использующий систему водяного охлаждения и фабрично разогнанный, за счет чего он демонстрирует производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti, копией которого, за исключением кулера, является. У рассмотренной карты iChill очень неплохой потенциал по разгону, что может стать дополнительным плюсом: наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать на частоте ядра 1640—2120 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11760 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности почти в 8,5% относительно референс-карты. Впрочем, и без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K.