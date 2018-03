Андрей Воробьев i3D-Speed 24

Добавлены результаты тестирования в играх Wolfenstein II: The New Colossus, Assassin’s Creed: Origins, Total War: Warhammer II. Результаты тестирования в играх Fallout 4, The Witcher 3: Wild Hunt, Hitman (2016) отправлены в архив. Версии драйверов, с которыми тестировались все видеокарты: AMD Adrenalin Edition 17.12.2 и Nvidia 388.71.