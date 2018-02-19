Николай Землянский Обзоры приложений

Контроль качества образования в последние годы становится все более объективным. Периодическая массовая проверка знаний школьников — как на федеральном, так и на региональном уровне — помогает учителям выявить слабые и сильные классы, определить, кому нужно «подтянуть» знания по физике, алгебре или русскому языку, а контролирующим ведомствам — иногда и вовсе пересмотреть отдельные моменты школьной программы. Чтобы одновременно провести мониторинг во всех школах района, нужно потратить много времени и усилий: подготовить материалы, распечатать бланки, доставить их в школы, иногда — в труднодоступные районы. После проведения мониторингового мероприятия учителя проверяли работы в ручном режиме, иногда с использованием Excel, затем отправляли их в районный центр, где ответственные специалисты собирали информацию со всех подведомственных образовательных учреждений. На подведение итогов и подготовку полной аналитики по региону иногда уходили 1-2 месяца. Сегодня этот процесс может стать намного более быстрым, простым и автоматизированным. Для этого существуют такие инструменты, как Abbyy Мониторинг — единая платформа для проведения мониторинговых работ в образовательных учреждениях района, города или целого региона.