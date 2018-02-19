Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Если вам нужно больше инструментов для создания фильмов, скачайте Movavi Видеоредактор Плюс. В этой программе есть все функции обычного Видеоредактора, а также новые дополнительные возможности – например, анимация объектов.
Возможно ли добавить печать логотипа в прайс-лист? Убрать или добавить новую колонку со специальными ценами в таблицу? Добавить контактную информацию в колонтитулы документов? Увеличить размер шрифта в счетах и квитанциях? С такими или похожими вопросами пользователей сталкиваются разработчики программного обеспечения, реализующего функциональность печати документов или отчетов. Ответить да на эти вопросы поможет SDK конструктора отчетов AlfaReport.NET, добавляющий в приложение возможность гибкой визуальной настройки печатных форм как самими разработчиками, так и непосредственными пользователями программ.
Немецкая компания Team GmbH хорошо известна в России своим продуктом TeamViewer, позволяющим осуществлять удаленное управление различными устройствами: компьютерами, смартфонами и планшетами. Не так давно компания выпустила TeamViewer 12. С его помощью вы сможете помочь пользователям практически с любого устройства, для соединения достаточно лишь установить нужное приложение. При этом совершенно не обязательно покупать лицензию, если вы планируете использовать TeamViewer только для личных целей. Цена же для организаций является, на наш взгляд, вполне демократичной, за такой продукт можно и нужно платить. Разумеется, TeamViewer не лишен недостатков, но объективно на данный момент у программы нет достойных конкурентов.
Контроль качества образования в последние годы становится все более объективным. Периодическая массовая проверка знаний школьников — как на федеральном, так и на региональном уровне — помогает учителям выявить слабые и сильные классы, определить, кому нужно «подтянуть» знания по физике, алгебре или русскому языку, а контролирующим ведомствам — иногда и вовсе пересмотреть отдельные моменты школьной программы. Чтобы одновременно провести мониторинг во всех школах района, нужно потратить много времени и усилий: подготовить материалы, распечатать бланки, доставить их в школы, иногда — в труднодоступные районы. После проведения мониторингового мероприятия учителя проверяли работы в ручном режиме, иногда с использованием Excel, затем отправляли их в районный центр, где ответственные специалисты собирали информацию со всех подведомственных образовательных учреждений. На подведение итогов и подготовку полной аналитики по региону иногда уходили 1-2 месяца. Сегодня этот процесс может стать намного более быстрым, простым и автоматизированным. Для этого существуют такие инструменты, как Abbyy Мониторинг — единая платформа для проведения мониторинговых работ в образовательных учреждениях района, города или целого региона.
В данной статье речь пойдет о том, как путем перепрограммирования («перепрошивки») управляющего контроллера модуля флеш-памяти («флешки») заставить любой компьютер, к которому будет подключена такая флешка, воспринимать ее не как стандартный USB-диск, а как внешний CD/DVD-дисковод со «вставленным» в него нужным пользователю компакт-диском.
При активной переписке, постоянном наборе текста на смартфонах и планшетах повышаются требования к программной клавиатуре. В этом путеводителе будем изучать клавиатурные оболочки, доступные на Google Play. Информация также будет полезна тем, кому стандартная клавиатура неудобна по многим причинам, будь то неудобное расположение клавиш или отсутствие необходимых языков, раскладок, функций. Участники обзора: SwiftKey Keyboard, Swype Keyboard, Russian Keyboard, Google Keyboard, Jbak Keyboard, Keyboard Plus,TouchPal.
При активной переписке, постоянном наборе текста на смартфонах и планшетах повышаются требования к программной клавиатуре. В этом путеводителе будем изучать клавиатурные оболочки, доступные на Google Play. Информация также будет полезна тем, кому стандартная клавиатура неудобна по многим причинам, будь то неудобное расположение клавиш или отсутствие необходимых языков, раскладок, функций. Участники обзора: Smart Keyboard, MessagEase Keyboard, Minuum Keyboard, Hacker’s Keyboard, MultiLing Keyboard, Go Keyboard, Fleksy Keyboard.
В начале весны мы получили на тестирование экземпляр планшета Nokia N1 — первого мобильного устройства, выпущенного финской компанией Nokia после продажи своего подразделения Devices & Services. Ничем особенным новинка не запомнилась, кроме, разве что, разъема USB Type C, который применялся вместо обычного Micro-USB. К сожалению, на планшете не был установлен Google Play, что ограничило возможности тестирования. Поэтому мы подготовили вторую часть обзора, где расскажем об установке Google Play и, что не менее интересно, затронем общие вопросы, связанные с энергопотреблением Android-приложений.
Два месяца прошло с момента поступления в продажу Apple Watch. Непосредственно перед их выходом и сразу после появления устройства на прилавках шуму было немало: часы стали самым модным гаджетом сезона. Но вскоре волна энтузиазма вокруг этого продукта схлынула, и появились первые скептические отзывы. Настал тот момент, когда начинают всплывать нюансы, ускользавшие при беглом изучении устройства.
Благодаря датчикам в смартфонах, некоторые приложения Android могут решать жизненно важные задачи — например, отслеживание сна. Для этих целей используется акселерометр, который реагирует на движения и фиксирует показания на графике. Этот график отображает стадии сна и позволяет взглянуть на процесс со стороны. Приложения для отслеживания сна — идея, здравая во всех смыслах, и научно обоснованная. И хотя смартфон или планшет не являются заменой «умных» гаджетов, тем не менее, пользу от подобных программ оценить будет интересно. Для этого можно сделать хотя бы несколько тестовых записей актиграфии, то есть двигательной активности во время сна. В путеводителе мы рассмотрим приложения для Android, так или иначе относящиеся ко сну. Прежде всего, это программы для отслеживания отдыха. В качестве дополнения следуют будильники и приложения для релаксации и засыпания.
Судьба мобильных устройств с Windows Phone и мобильной платформы Microsoft по-прежнему не определена и остается предметом споров. Многие и давно предрекают их исчезновение, другие надеются, что гиганту из Редмонда удастся потеснить Google и Apple на рынке. Теперь, после приобретения мобильного подразделения Nokia, у Microsoft есть все инструменты и возможности для выпуска выдающихся устройств. Основную роль в их успехе играет программная составляющая в целом и операционная система в частности. Создавая Windows 10 Mobile, компания Microsoft не спешит: выпускается одна предварительная версия ОС за другой, добавляются новые функции и приложения и улучшаются старые. В этом обзоре мы попробовали установить, познакомиться и описать текущее состояние новой мобильной операционной системы и ключевых приложений Microsoft, разобраться, что к чему, и сделать соответствующие выводы.
Цифровая звуковая рабочая станция Logic заслуженно занимает одно из лидирующих мест на рынке программных продуктов для создания музыки. На протяжении своей более чем двадцатилетней истории Logic прошла путь от незамысловатого MIDI-секвенсора для компьютеров Atari до мощнейшего программного комплекса, способного организовать все стадии музыкального продакшна.
В конце 2014 года мы рассказывали вам о фитнес-гаджете Moov. Напомним, что это не просто трекер, отслеживающий вашу активность с помощью акселерометра, но «персональный тренер», предлагающий комплекс упражнений в разных видах спорта и очень точно отслеживающий все ваши действия с помощью девятиосевого гироскопа. Тогда для Moov было выпущено три приложения: Moov Run & Walk, Moov Cardio Punch и Moov Swim. С тех пор прошло пять месяцев, за которые появились два совершенно новых приложения: для зарядки и велоспорта.
Благодаря датчикам в смартфонах, некоторые приложения Android могут решать жизненно важные задачи — например, отслеживание сна. Для этих целей используется акселерометр, который реагирует на движения и фиксирует показания на графике. Этот график отображает стадии сна и позволяет взглянуть на процесс со стороны. Приложения для отслеживания сна — идея, здравая во всех смыслах, и научно обоснованная. И хотя смартфон или планшет не являются заменой «умных» гаджетов, тем не менее, пользу от подобных программ оценить будет интересно. Для этого можно сделать хотя бы несколько тестовых записей актиграфии, то есть двигательной активности во время сна. В путеводителе мы рассмотрим приложения для Android, так или иначе относящиеся ко сну. Прежде всего, это программы для отслеживания отдыха. В качестве дополнения следуют будильники и приложения для релаксации и засыпания.
В данном путеводителе мы рассмотрим утилиты для Android, которые выполняют функции диагностики и оптимизации системы и позволяют лучше понять, как используются доступные ресурсы. Можно с понятным скепсисом относиться ко всякого рода оптимизаторам, знакомым еще со времен «твикеров» для настольных ОС. Однако неоспоримо, что подобные приложения всегда должны быть под рукой, поскольку доступный инструментарий ОС Android не позволяет в полной мере, комплексно получить информацию о процессах, выполнить ряд пакетных операций и т. д. Участники обзора: MyDroid System Info, Gemini App Manager, Quick System Info, Permissions Explorer, CPU-Z, System Info Droid, Uninstaller, System app remover (Root).
Полтора года назад в городе Воронеже произошел занятный инцидент. Один местный житель получил от банка «Тинькофф КС» предложение открыть кредитную карту, к которому прилагался типовой договор организации на предоставление данного вида услуг. Некоторые положения договора не устраивали потенциального клиента. Он отсканировал документ, внес в многостраничный текст правки, вновь распечатал его, подписал и отправил в банк. Работники банка не заметили подлог, и договор был заключен. По итогам последовавших судебных разбирательств, в соответствии с измененным договором, банк оказался должен клиенту 24 млн рублей. Хотя в результате вроде бы обошлось без крупных выплат, репутация «Тинькофф КС», конечно, была подпорчена. Возможно, этот скандал вдохновил компанию Abbyy на создание Comparator — программы для сравнения текстов электронных и бумажных документов.
Загружаемые карты более чем 280 регионов, большая база POI, базы полицейских камер, предупреждения о нарушении скоростного режима. Все — бесплатно.
Недавно мы рассказывали вам об альтернативных операционных системах, представленных на выставке Mobile World Congress 2015. В том числе речь шла и об Ubuntu Touch. Из всех мобильных ОС эта — единственная, с которой нам до последнего времени не довелось познакомиться, поскольку попросту не было коммерческих аппаратов с ней на борту. Но вот, наконец, к нам в редакцию приехал заказанный еще в феврале смартфон BQ Aquaris E4.5 — первый смартфон на Ubuntu Touch. Так что теперь мы можем ликвидировать пробел и подробно изучить эту ОС (самому смартфону будет посвящен отдельный материал).
В данном путеводителе мы рассмотрим утилиты для Android, которые выполняют функции диагностики и оптимизации системы и позволяют лучше понять, как используются доступные ресурсы. Можно с понятным скепсисом относиться ко всякого рода оптимизаторам, знакомым еще со времен «твикеров» для настольных ОС. Однако неоспоримо, что подобные приложения всегда должны быть под рукой, поскольку доступный инструментарий ОС Android не позволяет в полной мере, комплексно получить информацию о процессах, выполнить ряд пакетных операций и т. д. Основные участники обзора: Assistant for Android, System Info for Android, Elixir 2. Также будут упомянуты: DU Battery Saver (Power Doctor), DiskUsage, Clean Master, ES Task Manager (Task Killer), Advanced Task Manager — Boost.
Приложения для учета финансов выполняют несколько важных функций. Во-первых, они позволяют удобно и оперативно фиксировать доходы и расходы. Во-вторых, с их помощью можно просматривать статистику за указанный период, а из статистики можно извлечь немало полезной информации, что позволит сократить расходы. Подобных приложений для Android немало — категория Финансы на Google Play, по большей части, состоит из них. Участники первой части обзора: Личный финансовый менеджер (Finance PM), CoinKeeper, Count. В конце обзора приведена сравнительная таблица с характеристиками всех рассмотренных решений.
История Windows Phone (WP) полна загадок и парадоксов. Платформа, которая в последнее время получает достаточно доброжелательные отзывы обозревателей, никак не может отвоевать сколько-нибудь ощутимую долю рынка. Несмотря на определенные успехи в отдельных странах, в наиболее принципиальных регионах бал по-прежнему правят смартфоны на Android и iOS. Конечно, Microsoft наделала кучу ошибок: слишком поздно вообще взялась за WP, умудрилась сделать тупиковой первую ветку WP 7, зачем-то придумала Silverlight и пр. Но все это уже в прошлом, а что мешает сегодня? Если в целом, то можно сказать, что за истекшие годы платформа Android сумела стать для смартфонов примерно тем же, чем в свое время стала DOS или Windows. Под ее управлением работают устройства на любой вкус и кошелек, она постоянно на слуху, для нее разработано огромное число приложений...
Функция Nvidia Gamestream оставалась эксклюзивной для устройств серии Shield, пока пару лет назад группа студентов из Огайо не создала проект Limelight, целью которого является работа Nvidia Gamestream не только с единичными продуктами Nvidia, но и со множеством портативных устройств на самых разных платформах.
Приложения для учета финансов выполняют несколько важных функций. Во-первых, они позволяют удобно и оперативно фиксировать доходы и расходы. Во-вторых, с их помощью можно просматривать статистику за указанный период, а из статистики можно извлечь немало полезной информации, что позволит сократить расходы. Подобных приложений для Android немало — категория Финансы на Google Play, по большей части, состоит из них. Участники первой части обзора: Financisto, Financius, ViZi Бюджет, Mofix, Money Lover.
В сегодняшнем путеводителе речь пойдет о календарях. Если вспомнить онлайн-сервис Google Calendar, то основной функцией в нем является планирование дел. Кроме того, календарь позволяет синхронизировать события на различных устройствах, настраивать напоминания, открывать доступ к расписанию другим пользователям и т. д. При отборе соответствующих приложений было важно, чтобы синхронизация с Google Calendar была в наличии. Среди основных участников: Google Calendar, SolCalendar, DigiCal Calendar & Widgets, aCalendar.
Этот путеводитель завершает серию обзоров приложений, связанных с просмотром, обработкой и съемкой фото. В прошлый раз речь шла о редакторах, сегодня попробуем найти замену стандартной камере Android. Контрольный список для выбранных участников выглядит следующим образом: режимы съемки, возможность записи видео; наличие эффектов; возможности редактора (при его наличии); форматы сохранения, экспорт в интернет. Основные участники обзора: Camera MX, ProCapture camera, Camera FV-5, Camera360 Ultimate.
Как известно, очередная публичная предварительная сборка Windows 10 с номером 9926 не получила нового собственного названия, хотя многие предполагали, что это будет Consumer Preview. Между тем, представлена она была с определенной помпой, что отражено в предыдущих публикациях на нашем сайте, и несомненно заслуживает отдельного обзора, даже несмотря на то, что остается сырой и неполной.
Этот путеводитель — продолжение обзора галерей-просмотрщиков для Android. На этот раз мы снова затронем приложения для работы с изображениями, но уже с точки зрения редактирования. Итак, есть сценарий: снять фото на камеру или открыть фото из галереи в редакторе, сделать его более ярким, добавить текстовые и графические аннотации, исправить «красные глаза», сохранить файл в нужном формате и затем отправить по почте или опубликовать в социальных сетях. Очевидно, подходящей программы в составе Android нет. Поэтому из наиболее рейтинговых и популярных редакторов на Google Play были отобраны универсальные приложения, которые позволят решить эти задачи: PhotoDirector, PicsArt Photo Studio, Autodesk Pixlr, Photo Editor by Aviary.
Этот путеводитель — продолжение обзора галерей-просмотрщиков для Android. На этот раз мы снова затронем приложения для работы с изображениями, но уже с точки зрения редактирования. Итак, есть сценарий: снять фото на камеру или открыть фото из галереи в редакторе, сделать его более ярким, добавить текстовые и графические аннотации, исправить «красные глаза», сохранить файл в нужном формате и затем отправить по почте или опубликовать в социальных сетях. Очевидно, подходящей программы в составе Android нет. Поэтому из наиболее рейтинговых и популярных редакторов на Google Play были отобраны универсальные приложения, которые позволят решить эти задачи: Snapseed, BeFunky Photo Editor, Adobe Photoshop Express.
Стандартная галерея изображений для Android 4.x успешно справляется с возложенной на нее задачей — просмотром изображений. Другое дело, что эта галерея далеко не полностью соответствует запросам пользователей. Наш путеводитель поможет в выборе галереи, соответствующей следующим условиям: просмотр изображений (дополнительные режимы просмотра и способы категоризации), наличие дополнительных файловых операций, считывание метаданных, работа с тегами, онлайн-функции (поддержка социальных и облачных сервисов), редактирование.
iXBT TV
Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации
Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото
Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G
Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C
Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact
Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой
ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"
Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера
Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео
Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB
Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга
[6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит