Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Несмотря на некоторое количество замечаний, в целом нам комбо-прибор ParkCity CMB 820 понравился. Это хороший SuperHD-видеорегистратор, дающий качественную, четкую картинку и днем, и ночью, плюс радар-детектор, от которого с помощью настроек удается добиться разумного баланса между информативностью предупреждений и их назойливостью — а это, с нашей точки зрения, главное в радар-детекторе.
Мы продолжаем наши тестирования и исследования интересных автомобильных новинок. В этот раз на тестирование редакции была предложена новинка одного из лидеров мирового автомобилестроения — представитель нового сегмента в популярном Е-классе, полноприводный внедорожный универсал Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain Luxury. За время тестирования он вызвал у нас широкий спектр эмоций, подавляющая часть которых была в той или иной мере положительными. Это современный, достаточно динамичный и экономичный, а также, благодаря огромному количеству инноваций, безопасный автомобиль. Пожалуй, не стоит рассматривать Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain Luxury как полноценную замену автомобилю классов GLC или GLE с точки зрения проходимости по бездорожью. Однако универсал All-Terrain точно даст им фору в плане комфорта, управляемости, и органичности, с которой он вписывается в современный урбанистический пейзаж.
В актив Stealth DVR ST 270 можно записать, как это ни странно, довольно неплохое для «бюджетника» качество видео и реально работающий парковочный режим — редкий гость в нижнем ценовом сегменте. В пассив запишем старомодный MJPEG-кодек и долго стартующий GPS. Вот и всё, что вам нужно знать, рассматривая этот регистратор в качестве кандидата для покупки. Ну и... сами понимаете — чудес в этом секторе просто не бывает.
Тесное знакомство с регистратором позволило выявить очевидные плюсы этого комбинированного устройства. Среди них нужно отметить такое особенности, как отсутствие оптического искажения (бочкообразной дисторсии), довольно высокую чувствительность датчика, неплохую разрешающую способность. Также в плюсы стоит занести богатый выбор настроек и серьезный запас звуковых предупреждений и оповещений, не отвлекающих от дороги, а помогающих сосредоточиться на вождении.
Playme Uni — это Full HD-видеорегистратор с хорошей матрицей, который умеет снимать довольно качественное видео, в том числе ночью. Также в актив устройству можно занести миниатюрность, дизайн и магнитное крепление, которое позволяет быстро и беспроблемно устанавливать и снимать видеорегистратор, не сбивая настройку объектива и не возясь с различными защелками. А вот LWDS здесь, скорее, «для галочки».
Отчет о европейской технологической конференции Nvidia GTC 2017, посвященной искусственному интеллекту и автопилотируемым автомобилям. Мы рассказали о платформе для создания полностью самоуправляемых автомобилей Drive PX Pegasus, разработке автопилотируемых грузовиков Deutsche Post и многом другом.
Mekotron Max — один из самых дешевых электросамокатов на российском рынке. Конечно, производителю пришлось пойти на ряд компромиссов в поисках оптимальной конфигурации, однако в цену устройства удалось вписать неплохое мотор-колесо, которое позволит достаточно свободно перемещаться по городу, и батарею в 5,2 А·ч, которой хватает на 8-10 километров хода. Правда, стоит тщательно подходить к выбору дороги московская плитка бывает весьма коварна. Mekotron Max может стать неплохим первым электросамокатом, после чего станет понятно, нужна ли вам более дорогая модель.
Протестированная нами почти 2 года назад Baofeng BF-UVB2 Plus практически всем нас устроила в качестве недорогой рации для персонального использования в смешанных условиях города/леса/дороги. Однако для того чтобы стать выбором настоящего походника, ей не хватало одного — влагоизоляции. Baofeng BF-A58 влагоизоляцию имеет, мы проверили ее на практике и остались довольны, при этом во всех тестах она продемонстрировала практически идентичную дальность связи. В UHF-диапазоне даже со штатной антенной Baofeng BF-A58 по соотношению цены и функциональности является весьма неплохим выбором для походника или автолюбителя, который не хочет бояться ни дождичка, ни луж.
Как и у старшей модели, основное достоинство RayBerry D3 — это яркая, сочная и живая картинка. В случае с данной конкретной моделью это свойство сохраняется даже ночью, что является редкостью. Однако поскольку для инспекторов ДПС живость картинки является далеко не самым важным фактором, логично предположить, что основную популярность RayBerry D3 будет иметь у людей, рассчитывающих не только на эту аудиторию.
Видеорегистратор Mio MiVue 678 неоднозначно показал себя при близком знакомстве. Эта модель известного производителя может похвастаться практичным дизайном, хорошим креплением, крепким и качественным корпусом. Кроме того, в этом устройстве нам понравились реализация управления и интерфейс меню настройки. В сценарии видеорегистратора устройство выступило на уровне других моделей с аналогичными характеристиками. А вот к сценарию GPS-информатора есть замечания — точнее, одно замечание, но существенное: полнота предлагаемой базы координат объектов не выдерживает никакой критики. Не очень понятно, почему компания, имея достаточные ресурсы и выпускающая ежемесячные обновления, не может обеспечить правильное наполнение базы стационарных камер. Стоимость видеорегистратора Mio MiVue 678 на момент написания статьи составляла около 10 тысяч рублей.
Компания Iconbit представила новый электросамокат — Iconbit Kick Scooter FF. Модель отличается сменными батареями с возможностью подзарядки мобильных устройств, тремя скоростями, электронным тормозом и неплохим временем автономной работы. Мы протестировали самокат в реальных условиях и готовы рассказать о нем и его особенностях.
Многофункциональное устройство Subini STR XT-6 сочетает возможности видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора. Корпус данной модели изготовлен из черного пластика с эффектом «софт-тач». На обращенной к пользователю стороне находится дисплей с диагональю 2″ и соотношением сторон 4:3. К яркости и углам обзора экрана претензий нет. Производитель предлагает только один вариант установки устройства — на лобовое стекло автомобиля через комплектный кронштейн с присоской и двумя степенями свободы. Устройство поддерживает видеозапись с максимальным разрешением 1280×720. Для видео используется кодек MJPEG, максимальная длительность видеозаписей получается около 6 часов. Никаких дополнительных настроек качества видео и специальных технологий его повышения в сложных условиях в данной модели не предусмотрено. Блок радар-детектора поддерживает распространенные диапазоны X, K, Ku, Ka и лазерные устройства. Встроенная база координат объектов содержит, в том числе, информацию о системах «Стрелка» и «Автодория», что позволяет водителю вовремя получать предупреждения. По техническим характеристикам устройство Subini STR XT-6 относится к бюджетному сегменту, и его стоимость соответствует возможностям.
RayBerry E2 имеет одно яркое и существенное достоинство: очень приятную картинку. Пожалуй, с данной точки зрения он входит в первую пятерку видеорегистраторов, побывавших у нас на тестах. Для кого-то это окажется достаточно веским доводом в пользу приобретения этого прибора уже сейчас, но остальным мы бы посоветовали дождаться того времени, когда производитель наконец определится с тем, какие функции его прибор поддерживает, а какие — нет, и приведет в соответствие этому меню и руководство пользователя.
Вряд ли можно назвать Artway MD-102 вершиной современной технической мысли. Это относительно средний видеорегистратор, снабженный довольно простеньким радар-детектором. Он не умеет сам переключать режимы в зависимости от скорости движения или нахождения на территории города, не обладает продвинутым «сигнатурным» алгоритмом определения излучения радаров. Пожалуй, идеально работающим в этом комбинированном устройстве можно назвать только третью составляющую — GPS-информатор.
Странный прибор. Даже если опустить заявленные, но почему-то по факту отсутствующие GPS, FCWS и LDWS и считать его просто SuperHD-видеорегистратором — то мы совсем недавно тестировали тоже китайский, тоже с Gearbest и тоже просто SuperHD-видеорегистратор — Viofo A119. Но там, по крайней мере, простота устройства компенсировалась достаточно неплохой картинкой. Про Junsun A790 этого сказать нельзя, а ведь цена у него выше.
Подавляющее большинство современных радар-детекторов имеют легко узнаваемый дизайн, который не менялся уже давно. Однако электронная промышленность не стоит на месте, и сегодня для реализации тех же возможностей совсем не обязательно иметь корпус размером с пачку сигарет. Компания Artway в своей новой модели RD-202 не только сумела существенно сократить габаритные размеры, но и не забыла о полезной функции GPS-информатора.
Немецкий концерн BMW заслуженно считается одним из лидеров индустрии, и на примере бизнес-седана BMW 530d xDrive текущего поколения мы постараемся рассказать о том, какие технологии уже сегодня можно встретить в современных автомобилях, как они работают и чем могут быть интересны.
Сегодня все больше радарных комплексов используют технологии, которые сложно обнаружить традиционными приемниками. Так что сочетание радар-детектора с GPS-информатором позволяет существенно повысить привлекательность продукта, особенно если ваши дороги пролегают как в городах, так и за их пределами. Модель Artway RD-200 имеет датчики диапазонов X, K, Ka и круговой лазерный сенсор, способна обнаружить большинство современных систем контроля скорости, оборудована сегментным индикатором, поддерживает звуковые и визуальные оповещения, встроенный GPS-информатор работает с обновляемой через компьютер базой объектов.
Viofo A119 не может работать «антирадаром», т. к. не поддерживает определение камер по базе координат. Заявленные FCWS и LDWS по факту не работают от слова «совсем», и лучше их отключить. Что остается в сухом остатке? Обычный видеорегистратор, без каких-либо расширенных функций, поддерживающий разрешение SuperHD (2560×1440) с весьма приличным качеством съемки. За такие деньги это очень хорошее предложение.
Stonelock Phoenix относится к набирающему популярность классу гибридных устройств и совмещает в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор. Модель поддерживает видеозапись в формате Super HD с разрешением до 2304×1296. Для обеспечения необходимой производительности здесь используется однокристальная система Ambarella A7LA50. Радар-детектор работает с основными распространенными у нас типами сигналов, включая диапазоны X, K, Ka и лазер. Встроенная база координат объектов позволяет вовремя предупреждать водителя, в том числе, и о таких объектах, как «Стрелка» и «Автодория». Устройство может быть интересно сочетанием возможностей, технических характеристик (в частности, поддержкой формата Super HD) и расширенного комплекта поставки. На момент создания видео устройство продается за 9500 рублей.
Устройство Stealth MFU 640 совмещает функции видеорегистратора и радар-детектора в одном достаточно компактном корпусе. Оно оборудовано мощной аппаратной начинкой и хорошим модулем камеры, что позволяет обеспечивать высокое качество видеозаписи формата Full HD как при ярком освещении, так и при недостатке света. Встроенный приемник GPS с обновляемой базой координат объектов в сочетании с сенсором сигналов радаров разных диапазонов вовремя выдает предупреждения и поможет соблюдать скоростной режим.
Stealth MFU 630 компании «Автоден» относится к достаточно популярному последнее время семейству комбинированных устройств для автовладельцев. Сочетание функций видеорегистратора и радар-детектора позволяет вам уменьшить число устройств на лобовом стекле автомобиля, упростить подключение и использование. Данная модель поддерживает запись видео в формате HD, оборудована приемником GPS и обновляемой базой координат объектов, а также датчиком для трех диапазонов и детектором лазерных сигналов.
Комбо-устройство 3-в-1 Playme P350 Tetra получилось довольно-таки странным. В нем почему-то решили совместить относительно продвинутый и действительно весьма неплохой Super HD-видеорегистратор — и довольно простенький радар-детектор (по всей видимости, полностью аналогичный использованному в P400). Кому может быть нужна такая связка? Наверное, тому, для кого качество видео имеет значение, а вот «навороченность» радар-детектора — совершенно никакого.
Playme P500 Tetra — достойный продолжатель предыдущей комбо-модели 3-в-1, Playme P400 Tetra. От предшественника он отличается сильно уменьшившимся размером и весом, чуть более качественным дневным видео и более ощутимо продвинутым ночным, а также появлением у радар-детектора «умного» режима. Это достаточное количество плюсов, чтобы утверждение о том, что серия прогрессирует, не выглядело голословным.
В качестве радар-детектора iBox Combo F5 показал себя в тестах примерно так же, как протестированный нами ранее выделенный радар-детектор этой же компании — iBox Pro 800 GPS. А вот в качестве видеорегистратора прибор нам понравится. Его нельзя назвать лучшим в своем классе, его качество записи нельзя назвать превосходным, но оно очень приличное.
iBox Pro 800 GPS производит впечатление устройства, предназначенного для людей, предпочитающих схему использования «установил—подключил—забыл». У него грамотные и достаточно «толерантные» установки по умолчанию, отключающие звуковое оповещение в большинстве случаев, когда оно может только мешать. Ложные срабатывания в К-диапазоне случаются, но не так часто, чтобы это всерьез раздражало.
Три автомобиля в одном: простым нажатием кнопки новый Smart Fortwo Cabrio трансформируется из двухместного автомобиля с закрытым кузовом в автомобиль с большим сдвижным матерчатым люком или полноценный кабриолет с полностью открытым мягким верхом. Таким образом, водитель может выбирать различные варианты в зависимости от погоды или настроения. Безусловно, Smart Fortwo Cabrio вряд ли станет основным автомобилем в семье. Он может стать вторым, а скорее, даже третьим «сезонным» автомобилем. Стоимость этого микрокара, конечно, позволяет купить за те же деньги любой из множества других «традиционных» автомобилей менее именитых марок, но впечатления и эмоции тоже имеют свою цену, а тут они есть.
Hyundai H92 был бы для своей цены вполне адекватным прибором, но впечатление сильно портит недоделанность именно видеорегистраторной части. Как так вообще можно было умудриться: записывать данные о текущем местонахождении и скорости, а потом забыть научить хотя бы свой собственный плеер их считывать?! Однако даже при указанных недостатках многие найдут для себя в данном устройстве много приятного: хороший, большой экран, сенсорное управление, Android.
iBox Pro 700 GPS производит впечатление устройства, предназначенного для людей, предпочитающих схему использования «установил—подключил—забыл». У него грамотные и достаточно «толерантные» установки по умолчанию, отключающие звуковое оповещение в большинстве случаев, когда оно может только мешать. Ложные срабатывания в К-диапазоне случаются, но не так часто, чтобы это всерьез раздражало.
Этот портативный навигатор имеет прочный защищенный от ударов и воздействия воды корпус и оснащен сенсорным экраном, который гораздо удобнее кнопочного интерфейса, при этом трансрефлективные свойства экрана и наличие встроенной подсветки обеспечивают хорошую разборчивость информации как на солнце, так и в темноте. Функциональность устройства расширена за счет встроенного фонарика и фотокамеры со светодиодной вспышкой. Поставляется навигатор с предзагруженными картами Дороги России РФ Топо.
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