Владимир Яковлев Автомобили 105

Мы продолжаем наши тестирования и исследования интересных автомобильных новинок. В этот раз на тестирование редакции была предложена новинка одного из лидеров мирового автомобилестроения — представитель нового сегмента в популярном Е-классе, полноприводный внедорожный универсал Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain Luxury. За время тестирования он вызвал у нас широкий спектр эмоций, подавляющая часть которых была в той или иной мере положительными. Это современный, достаточно динамичный и экономичный, а также, благодаря огромному количеству инноваций, безопасный автомобиль. Пожалуй, не стоит рассматривать Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain Luxury как полноценную замену автомобилю классов GLC или GLE с точки зрения проходимости по бездорожью. Однако универсал All-Terrain точно даст им фору в плане комфорта, управляемости, и органичности, с которой он вписывается в современный урбанистический пейзаж.