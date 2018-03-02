Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Новая память 3D TLC постепенно начинает все шире применяться в SSD-накопителях самого разного уровня. В частности, семейство WD Blue перешло на новую память (сохранив старый контроллер) еще в конце прошлого года, хотя формально при этом образовалась новая линейка WD Blue 3D. По результатам тестов видно, почему замена Blue на Blue 3D проходит столь тихо, в плановом порядке: в первом приближении эти накопители можно считать примерно равными, да и цены их в точности совпадают. Новая модель как минимум никогда не медленнее старой, а иногда и заметно быстрее, так что при равной цене она предпочтительнее.
Synology DS918+ представляет собой топовое решение настольного формата 2018-го модельного года. Накопитель рассчитан на установку четырех винчестеров, основан на знакомой платформе с SoC Intel Celeron, поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти, имеет два гигабитных сетевых интерфейса, порты USB 3.0 и eSATA. При этом компания дополнительно установила в нем два слота для флэш-накопителей формата M.2. По дизайну и конструкции корпуса модель собрала лучшее из прошлых поколений: удобные рамки для установки дисков без применения инструментов, невысокий уровень шума, эффективную систему охлаждения, практичный матовый пластик. Скорость работы устройства находится на ожидаемо высоком уровне.
Компания QNAP решила закрепить успех устройств, представленных на нашем рынке в прошлом году, и предлагает новую линейку локализованных моделей уже на платформе x86. Сетевые накопители QNAP D2 Pro и D4 Pro позиционируются для требовательных домашних пользователей и в сегмент SOHO/SMB. Они получили быструю для своего класса платформу x86 с возможностью расширения объема оперативной памяти, двумя сетевыми портами, портами USB 3.0, слотом для карт памяти SD и выходом HDMI. Кроме того, в них реализована интересная, хотя и имеющая ограниченные варианты применения, функция USB QuickAccess. По возможностям программного обеспечения данные решения являются одними из наиболее привлекательных.
Популярность карт памяти CompactFlash долгое время сохранялась из-за того, что они плотно применялись в профессиональной фототехнике. Однако развитие параллельной версии интерфейса IDE (который когда-то и лег в основу этого стандарта) давно прекратилось, такие карты перестали быть самыми быстрыми, и представители ассоциации задумались о «наследниках» CompactFlash, которые могли бы иметь запас для будущего развития. В худших традициях индустрии, при этом было создано два стандарта, принятых почти одновременно. XQD использует интерфейс PCIe x4, CFast — интерфейс SATA, они не совместимы ни с CompactFlash, ни друг с другом, ни с каким-либо другим форматом накопителей. В этих условиях разные производители фототехники предпочли разные варианты, поэтому вопрос выбора типа карты сегодня просто не стоит: надо покупать подходящую к вашему фотоаппарату. Тем не менее, мы решили примерно оценить, чего от этого формата можно ожидать в принципе, благо нам в руки попала карта SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 на 128 ГБ.
SSD Silicon Power Velox V85 (он же Slim S85) представляет собой недорогой накопитель на базе MLC-памяти и с контроллером Phison PS3110-S10. Несмотря на почтенный возраст этой платформы, в тестах она как минимум не уступает современным решениям, при этом может предложить покупателям MLC-память, что сегодня уже практически не встречается в бюджетном сегменте.
Продолжая тему технологии Optane Memory, мы решили снова вернуться к Intel NUC, однако рассмотреть некоторые вопросы, которые не поднимались в предыдущих статьях. В них, напомним, мы изучали разные системы хранения данных в одинаковом окружении. А как аппаратное окружение может повлиять на производительность? Вопрос интересный. Кроме того, мы не сравнивали на практике поведение двух модификаций модулей Optane Memory, немного отличающихся не только емкостью, но и логикой работы, и ценой, так что вопрос, стоит ли платить больше за модуль на 32 ГБ, является практическим, а не теоретическим.
В этом обзоре мы сравним новые скоростные флэш-накопители Intel Optane SSD 900P с практически лучшим представителем классических SSD — на MLC-памяти. В качестве соперника выступит SSD одного из лидеров рынка, компании Samsung, из экстремальной скоростной серии 960 Pro. Имеет ли смысл держаться за старый тип флэш-памяти, если вам нужно самое быстрое решение и вы готовы за это платить?
Как показало тестирование, для сложных нагрузок все-таки нужны внешние твердотельные накопители — производители недаром выделяют их в отдельную категорию, отличая от USB-флэшек. Быстрая флэшка может справляться со сложными задачами заметно лучше «обычной» — но все равно хуже, чем специализированное устройство. Ее основное назначение — хранение и переноска относительно небольших объемов информации, и лишь по необходимости — запуск несложных приложений в portable-версии. Если для вас это актуально, то USB-флэшки SanDisk серии Extreme Go и особенно серии Extreme Pro вполне заслуживают внимания: скорость у них заметно выше средней в этом сегменте, но и цена немалая.
SSD-накопители Corsair Force LE200 (протестированная нами модификация) и Toshiba TR200 основаны на одном и том же контроллере Phison PS3111-S11 и используют максимально дешевую память 3D NAND TLC без DRAM-буфера. Мы сравнили их друг с другом и с конкурентами из бюджетного сегмента, поскольку такая связка контроллера и памяти обещает быть популярной еще довольно долго. Кроме того, для тестов мы взяли модель Toshiba TR200 емкостью 960 ГБ, что заодно позволит понять, насколько оправдано применение бюджетного контроллера Phison в накопителях с отнюдь не бюджетной ценой.
Результаты тестов не оставляют сомнений в причинах того, почему тема RAID-массивов в персональных компьютерах практически сошла на нет. Некоторые энтузиасты продолжают баловаться с массивами из SSD (благо в RAID можно объединять и NVMe-устройства), да в топовых ноутбуках изредка встречаются RAID0 из пары твердотельных накопителей (в основном, конечно, чтобы блистать в обзорах), но на этом всё. В тех сферах, где технология RAID-массивов зарождалась, она по-прежнему является нужной и полезной, но в ПК ей делать особо нечего.
Занимающие верхнюю строчку в ассортименте продуктов компании SSD семейства WD Black — NVMe-устройства на TLC-памяти, что само по себе ставит их на уровень выше, чем типичные SATA-накопители. Однако если оценивать только SSD с интерфейсом PCIe, хорошо видно, что «место» WD Black — где-то в самом низу этого сегмента. Уровень их производительности, впрочем, неплохо соотносится с ценами, так что ситуация нормальная. Просто компания ориентируется в первую очередь на массовый сегмент, так что ключевым достоинством этих накопителей является пятилетняя гарантия.
В конце ноября компания QNAP расширила линейку сетевых хранилищ двумя новыми моделями — D2 Pro и D4 Pro на 2 и 4 дисковых отсека соответственно. В новинках использован двухъядерный процессор Intel Celeron N3060 с максимальной частотой 2,48 ГГц, устанавливается оперативная память DDR3L объемом до 8 ГБ, есть выход HDMI (максимальное разрешение 3840×2160@30 Гц), 2 гигабитных Ethernet-порта с возможностью объединения, 3 порта USB 3.0. Сетевые хранилища QNAP D2 Pro и D4 Pro адресованы требовательным домашним пользователям и IT-энтузиастам, частным профессионалам, интенсивно работающим с мультимедиа и графикой, а также небольшим офисам и рабочим группам.
Intel 545s — вполне типичное семейство SSD, сочетающее память 3D NAND TLC и контроллер Silicon Motion SM2259. Такие накопители ни в коем случае не претендуют на установку рекордов скорости — скорее, рекордов стоимости. Правда, слишком дешевыми новые SSD Intel назвать нельзя, но компания предлагает на них пятилетнюю гарантию, практически не ограничивая TBW. По производительности же они уверенно встраиваются в плотные ряды прочих SATA-устройств, причем ближе к верхней части списка.
Transcend ESD220C — линейка очень компактных внешних накопителей с разъемом USB Type-C, внутри которых установлен полноценный SSD. Применение недорогой флэш-памяти TLC NAND позволяет рассчитывать на не слишком высокие розничные цены устройств, а наличие кэша из SLC-памяти серьезно ускоряет типичные операции, для которых приобретают внешний SSD. Таким образом, это быстрое и компактное устройство, которое отлично подойдет не только для хранения данных, но и для непосредственной их обработки и/или установки портативных версий ПО.
Сегодня мы решили взглянуть на вопрос производительности дисковой системы компьютера с немного непривычного ракурса, но неожиданных результатов не получили. Подтвердилось, что разница в производительности между винчестерами и твердотельными накопителями есть практически всегда, но она тем меньше, чем бо́льшая нагрузка приходится на другие компоненты компьютера. А вот между твердотельными накопителями разной стоимости заметной разницы в бытовых сценариях нет. Использование же кэширующего накопителя Optane Memory позволяет системе с винчестером практически «дотянуться» до системы с SSD, причем этот вариант не требует менять привычки и настраивать компьютер, перенося операционную систему и часть программ на маленький твердотельный накопитель. Таким образом, можно приветствовать продажу компьютеров сразу с модулем Optane Memory: младшая его модификация работает адекватно, стоит недорого и никаких неудобств покупателю не приносит, поскольку он все так же «видит» один большой накопитель, как и в случае одиночного винчестера, только более производительный.
Не так давно мы познакомились с накопителем Intel Optane Memory емкостью 32 ГБ, подходя к нему именно как к обычному твердотельному накопителю. Естественно, в таком качестве он выглядел не слишком интересно, поскольку на подобное применение не рассчитан: согласно задумке производителя, Optane Memory предполагается использовать в качестве кэширующих накопителей при использовании с винчестерами. В этот раз мы попробуем решить практическую проблему: подобрать пару к имеющемуся жесткому диску. За примерно одинаковые деньги сейчас можно приобрести SSD гигабайт на 128, а то и на все 240 — или Optane Memory на 32 ГБ. Что окажется лучше и в каких задачах?
Что касается технической стороны дела, то никаких открытий мы не ожидали, поскольку наше знакомство со связкой контроллера Silicon Motion SM2258 и флэш-памяти 3D NAND TLC состоялось еще год назад. Путь ее на рынок был достаточно долгим и тернистым, но теперь проблемы кончились, и это хорошо, потому что такая связка очень важна для бюджетного сегмента рынка (где требуется и универсальность, обеспечиваемая простым и привычным SATA-интерфейсом). Понятно, что устройства на этой платформе не будут хватать звезд с неба, но ее производительности для массового рынка вполне достаточно — основной проблемой для массового перехода на SSD является цена. А с ценой у линейки Transcend 230S все должно быть в порядке.
После анонса Intel SSD 600p некоторые пользователи ожидали от него прорывов в производительности, не обратив внимания на цену, и очень расстроились, не обнаружив этих прорывов позднее. Фактически же, производитель заботился несколько о другом. Унаследованные от дисковых устройств интерфейсы и протоколы требовались лишь для того, чтобы первые массовые твердотельные накопители было куда подключать, а на данный момент сохранять совместимость при продаже новых готовых систем уже не требуется В идеале отказ от наследия прошлого может сделать компьютеры (особенно компактные) даже более простыми и дешевыми. Но для этого требуются дешевые накопители, соответствующие новым стандартам. И лучше всего, если они будут даже дешевле старых, а чуть более высокая производительность в ряде сценариев окажется просто приятным бонусом. Кто-то должен был заняться этим направлением первым — и это оказался Intel. В итоге пользователи получили NVMe-устройство по цене SATA, чуть быстрее, чем SATA, и с неплохой гарантией.
В этом году Seagate начала поставки винчестеров на 12 ТБ — сначала на корпоративный рынок, а теперь уже и на массовый. Что изменилось в новых топах семейств BarraCuda Pro, IronWolf и IronWolf Pro? Радикально — ничего; просто доработка технологии позволила компании установить в один корпус уже не семь, а восемь пластин. Речь по-прежнему идет о накопителях со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, 256 МБ кэш-памяти, интерфейсе SATA600 и т. п. В этом обзоре мы протестируем 12-терабайтный IronWolf с относительно гуманной ценой — «всего» $470 (правда, диски этого семейства имеют трехлетний, а не пятилетний срок гарантии).
Современные бюджетные SSD давно уже перестали быть интересным объектом для исследований, особенно в случае SATA-интерфейса, чей «потолок» известен давно. В настоящее время все обновления линеек накопителей направлены только на снижение себестоимости. Линейка Plextor S3 является отличной иллюстрацией описанных процессов: это бюджетное семейство SSD, ограниченное только самыми ходовыми (в данном сегменте) емкостями и использующее недорогую элементную базу, что позволяет рассчитывать на «вкусные» розничные цены. При этом производительность накопителей вопросов не вызывает: она далека от рекордной, но выше минимального уровня. Минимальный же уровень SSD намного превосходит возможности механических накопителей во всех сценариях интерактивной работы за компьютером, и ни один современный твердотельный накопитель «узким местом» в системе не является.
Даже с бюджетными внутренними SSD внешние накопители на флэш-памяти пока еще способны конкурировать по производительности не во всех сценариях. С другой стороны, внутренние накопители модернизации обычно не поддаются, что особенно справедливо для «планшетных» платформ, в которых стандартными являются eMMC, а не SATA-диски — в основной своей массе еще более медленные. И в таком случае наличие быстрых внешних накопителей — вообще единственный способ расширить «жизненное пространство» и получить при этом высокую производительность. Конечно, если производительность особо не нужна, выигрышнее смотрятся внешние винчестеры: стоимость гигабайта и объем у них гораздо привлекательнее. В то же время, компактность и малый вес тоже имеют значение, так что сегодня внешние SSD теснят внешние винчестеры и в традиционных сферах, несмотря на разницу в цене. Главным же выводом нашего теста является то, что возможность купить быстрый внешний SSD появляется в тех случаях, когда есть компании, готовые продавать быстрые внешние SSD, а Adata SD600 к таким моделям относится в полной мере.
Постепенный переход индустрии твердотельных накопителей на PCIe и NVMe неизбежен. Действительно, использование для этого класса устройств интерфейса SATA и протокола AHCI является лишь данью совместимости: долгое время SSD приходилось прикидываться чем-то похожим на «классические» дисковые устройства, чтобы их было куда устанавливать и где использовать. Однако медленно, но верно растет количество новых систем, где новые протоколы и интерфейсы, изначально разработанные с ориентацией на твердотельные накопители, никаких проблем несовместимости не вызывают. Естественно, для успеха на массовом рынке нужно отвечать требованиям массового же рынка — в первую очередь, по цене. Пока еще накопители с PCIe и NVMe продаются дороже, нежели более привычные SSD в «ноутбучных» корпусах. Зачастую это оправдывается их способностью демонстрировать рекорды производительности, но, разумеется, к сегменту устройств на TLC-памяти это не относится. А ценовой фактор в их случае, как нам кажется, пока не разыгран: фактически в розничных сетях на момент публикации обзора цены Plextor M8Pe (на MLC-памяти) и M8Se (на TLC-памяти) одинаковой емкости различались совсем незначительно, что делало более оправданной покупку первого. С другой стороны, увеличение конкуренции и объемов производства как раз обычно и сказывается благотворно на ценах, так что в перспективе можно ожидать исчезновения разницы между аналогичными по внутреннему устройству SATA- и NVMe-накопителями. А в равных условиях вторые всегда предпочтительнее или, как минимум, не хуже.
Позиционирование накопителя Seagate Game Drive Hub «для Xbox» в первую очередь нужно для его продвижения на рынке: что эти консоли отлично работают с ВЖД («излечиваясь» от нехватки места на встроенном винчестере без каких-либо потерь), многие их владельцы просто не знают, а увидев в продаже ориентированное на такое использование устройство, могут задуматься о его приобретении. В общем же привязываться к этому позиционированию не стоит, Game Drive Hub — универсальный внешний винчестер с интересной дополнительной функциональностью. К тому же у него достаточно высокая производительность и очень высокая емкость — не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и как запас на будущее. Использовать же его можно хоть с Xbox, хоть как домашнее дополнительное хранилище для ноутбука (встроенный хаб для этого тоже полезен). На практике можно выбирать между ним и Backup Plus Hub (благо по устройству и функциональности эти накопители почти идентичны), и здесь уже определяющими будут конкретные розничные цены. Рекомендованная производителем цена Game Drive Hub отличается от аналогичной на Backup Plus Hub 8 ТБ лишь на одну тысячу рублей, что не так много с учетом использования в «игровом» ВЖД более быстрого винчестера.
Поскольку никакой технической новизны в Transcend MTS400 нет (по сути, это разработка еще 2014 года, не слишком с тех пор изменившаяся), сегодняшнее тестирование завершилось с предсказуемым результатом. Ожидалось, что при равном объеме MTS400 и SSD370S будут вести себя одинаково — так и получилось (в отдельных сценариях есть небольшие расхождения, но их можно списать на разные прошивки — P1225CE1 и O0919A соответственно). Ожидалось, что эта кроха будет работать аналогично подавляющему большинству SATA-накопителей, обгоняя бюджетные модели — так и вышло. Даже габариты, строго говоря, элементом новизны не являются — фактически аналогичный во всем, включая формат 2242, накопитель мы в свое время тестировали. Правда, максимальная емкость таких моделей в 2015 году была ниже, а сейчас в те же две микросхемы можно вместить четверть терабайта, что уже покрывает потребности большинства пользователей. А сравнение Transcend MTS400 с моделями «обычного» форм-фактора показывает, что основное содержимое корпусов «классических» SSD абсолютно то же самое, что и у винчестеров: смесь газов, в просторечии именуемая воздухом :) Собственно, поэтому формат М.2 во всех вариантах реализации и предпочтителен: ничего более габаритного полупроводниковым носителям и не требуется.
Результаты тестирования в очередной раз наглядно показали, почему производители компьютеров не слишком-то торопятся с массовым внедрением NVMe: пока это все-таки дороже, а выгоды с точки зрения потребительских характеристик вовсе не очевидны. Компактность же присуща любым накопителям в формате M.2 — независимо от интерфейса. Некоторых эта компактность, правда, пугает — хотя бы тем, что в таких устройствах приходится использовать меньшее количество микросхем памяти. Однако несложно заметить, что на поверку все не так уж страшно. Именно поэтому нам и хотелось сравнить тестируемое устройство с Kingston KC400: у второго емкость больше, так что больше кристаллов памяти, что позволяет более полно «загружать» контроллер, который в M.2 SATA G2 еще и сам по себе упрощен. Ну и что в итоге? Разумеется, Kingston SSDNow SATA G2 240 ГБ немного медленнее, но именно что немного. И он неплохо выглядит на фоне моделей на TLC-памяти по ограничениям на полный объем записанных данных или производительности. Фактически, если не нужна терабайтная емкость, то эта линейка эквивалентна HyperX Savage — только компактнее и даже немного дешевле.
Глядя на результаты наших тестов, становится понятно, почему Intel при продвижении нового типа памяти пока игнорирует сегмент потребительских твердотельных накопителей. Действительно, а что новые модели могли бы дать пользователям компьютеров? Производительности «традиционных» SSD пока хватает с запасом, так что получится еще одно устройство, которого тоже хватает с запасом, только с бо́льшим. Оно будет способно выдерживать бо́льшие нагрузки, да, но будет и существенно более дорогим. Вот в серверах и НРС за надежность платить готовы, да и производительность (а главное — ее стабильность) окажется не лишней. А все еще большой сегмент систем, не использующих твердотельные накопители, можно «подстегнуть» с помощью Optane Memory, освоив новые методы кэширования. Тем более, что текущие накопители Optane Memory благодаря небольшой емкости и стоят недорого. Правда, открытым остается вопрос, не лучше ли потратить эти деньги на «обычный» SSD большей емкости, размещая часть программ и данных на нем. Но это как раз нужно будет тестировать отдельно, подробно и в разных сценариях. А на роль конкурента NAND-флэша в потребительских твердотельных накопителях новая память пока претендовать не сможет.
Optane Memory принципиально отличается от Smart Response по многим параметрам. Это действительно новая технология кэширования, а не перенос старых принципов на новый тип памяти. В принципе, реализовать нечто подобное можно и на NAND-флэш — мешает только то, что агрессивная запись в случае использования памяти с низким ресурсом и при небольшом объеме накопителя может быстро вывести его из строя. Optane для такой работы подходит лучше. Да и продвигать новую память Intel нужно, а для простых потребительских SSD она пока дороговата. А дальше все будет зависеть от практики использования — размера и стабильности прироста производительности. Но этот вопрос нужно изучать предметно — делать выводы на основании предыдущих технологий такого плана не имеет смысла.
Одно из наиболее часто встречающихся замечаний со стороны потребителей к предложениям готовых NAS является их высокая стоимость. Компания QNAP решила попробовать изменить эту ситуацию и предложила несколько моделей эксклюзивно для российского рынка, скорректировав ценовую политику. В статье мы рассмотрим две из представленных моделей — QNAP D2 и D4. Они рассчитаны на установку двух и четырех жестких дисков, имеют двухъядерные процессоры с большим объемом оперативной памяти, оборудованы портами USB 3.0 и двумя гигабитными сетевыми контроллерами.
За прошедшее время мы протестировали уже немалое количество твердотельных накопителей — достаточное для того, чтобы убедиться в отсутствии необходимости тестировать их все. Действительно, хотя эти устройства и относятся к высокотехнологичным, прогрессивным и перспективным, на самом деле они достаточно просты. В то же время, уже по основным техническим характеристикам устройств легко можно оценить наиболее удачные сферы их применений. Особенно если к этому добавить цену, которая, конечно, в торговых сетях бывает разной, так что при желании что-либо приобрести желательно ознакомиться с конкретными предложениями. А вот технические характеристики инвариантны. Поэтому надо просто ориентироваться в рыночных предложениях, но для этого вовсе не нужно тестировать сотни моделей устройств. Последнее имеет смысл оставить для наиболее интересных SSD и/или новинок рынка. А сегодня мы попробуем немного другой формат материала: просто рассмотрим ассортимент потребительских твердотельных накопителей одного из производителей без тестов. Начать решено с Transcend: компания на нашем рынке популярная, с ее продукцией мы уже не раз знакомились непосредственно, да и с продуктовыми линейками у нее на самом деле все достаточно просто.
Официальное позиционирование линейки Corsair Force LE очень простое: эти SSD обеспечивают большую емкость для хранения данных и более высокую скорость работы по сравнению с жесткими дисками при приемлемой цене. Наиболее интересна в этом смысле старшая модификация Corsair Force LE (которую мы и тестировали): емкость (960 ГБ) у нее уже действительно большая, скорость работы — выше, чем у винчестеров, и не хуже, чем у многих других твердотельных накопителей, а применение TLC-памяти обеспечивает относительную доступность. Конечно, все это сложно считать заслугой конкретно Corsair — эти соображения справедливы и для других подобных накопителей, общего между которыми намного больше, чем различий. Но тем более интересно познакомиться с типичным представителем этого класса устройств.
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