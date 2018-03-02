Андрей Кожемяко SSD-накопители

Постепенный переход индустрии твердотельных накопителей на PCIe и NVMe неизбежен. Действительно, использование для этого класса устройств интерфейса SATA и протокола AHCI является лишь данью совместимости: долгое время SSD приходилось прикидываться чем-то похожим на «классические» дисковые устройства, чтобы их было куда устанавливать и где использовать. Однако медленно, но верно растет количество новых систем, где новые протоколы и интерфейсы, изначально разработанные с ориентацией на твердотельные накопители, никаких проблем несовместимости не вызывают. Естественно, для успеха на массовом рынке нужно отвечать требованиям массового же рынка — в первую очередь, по цене. Пока еще накопители с PCIe и NVMe продаются дороже, нежели более привычные SSD в «ноутбучных» корпусах. Зачастую это оправдывается их способностью демонстрировать рекорды производительности, но, разумеется, к сегменту устройств на TLC-памяти это не относится. А ценовой фактор в их случае, как нам кажется, пока не разыгран: фактически в розничных сетях на момент публикации обзора цены Plextor M8Pe (на MLC-памяти) и M8Se (на TLC-памяти) одинаковой емкости различались совсем незначительно, что делало более оправданной покупку первого. С другой стороны, увеличение конкуренции и объемов производства как раз обычно и сказывается благотворно на ценах, так что в перспективе можно ожидать исчезновения разницы между аналогичными по внутреннему устройству SATA- и NVMe-накопителями. А в равных условиях вторые всегда предпочтительнее или, как минимум, не хуже.