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    Твердотельный накопитель WD Blue с памятью 3D NAND TLC: тестируем обновленную модификацию емкостью 500 ГБ

    Андрей Кожемяко

    2 марта 2018 г.
    SSD-накопители
    19

    Новая память 3D TLC постепенно начинает все шире применяться в SSD-накопителях самого разного уровня. В частности, семейство WD Blue перешло на новую память (сохранив старый контроллер) еще в конце прошлого года, хотя формально при этом образовалась новая линейка WD Blue 3D. По результатам тестов видно, почему замена Blue на Blue 3D проходит столь тихо, в плановом порядке: в первом приближении эти накопители можно считать примерно равными, да и цены их в точности совпадают. Новая модель как минимум никогда не медленнее старой, а иногда и заметно быстрее, так что при равной цене она предпочтительнее.
    Сетевой накопитель Synology DS918+: топовое решение на 4 винчестера с возможностью расширения

    Кирилл Кочетков

    22 февраля 2018 г.
    Накопители с сетевым интерфейсом
    41

    Synology DS918+ представляет собой топовое решение настольного формата 2018-го модельного года. Накопитель рассчитан на установку четырех винчестеров, основан на знакомой платформе с SoC Intel Celeron, поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти, имеет два гигабитных сетевых интерфейса, порты USB 3.0 и eSATA. При этом компания дополнительно установила в нем два слота для флэш-накопителей формата M.2. По дизайну и конструкции корпуса модель собрала лучшее из прошлых поколений: удобные рамки для установки дисков без применения инструментов, невысокий уровень шума, эффективную систему охлаждения, практичный матовый пластик. Скорость работы устройства находится на ожидаемо высоком уровне.
    Сетевые накопители QNAP D2 Pro и D4 Pro на платформе x86: обновление удачных недорогих моделей на 2 и 4 диска

    Кирилл Кочетков

    16 февраля 2018 г.
    Накопители с сетевым интерфейсом
    42

    Компания QNAP решила закрепить успех устройств, представленных на нашем рынке в прошлом году, и предлагает новую линейку локализованных моделей уже на платформе x86. Сетевые накопители QNAP D2 Pro и D4 Pro позиционируются для требовательных домашних пользователей и в сегмент SOHO/SMB. Они получили быструю для своего класса платформу x86 с возможностью расширения объема оперативной памяти, двумя сетевыми портами, портами USB 3.0, слотом для карт памяти SD и выходом HDMI. Кроме того, в них реализована интересная, хотя и имеющая ограниченные варианты применения, функция USB QuickAccess. По возможностям программного обеспечения данные решения являются одними из наиболее привлекательных.
    Карта памяти SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 емкостью 128 ГБ: на что способен формат CFast 2.0 и нужно ли это кому-нибудь?

    Андрей Кожемяко

    13 февраля 2018 г.
    Картоводы и карты памяти
    9

    Популярность карт памяти CompactFlash долгое время сохранялась из-за того, что они плотно применялись в профессиональной фототехнике. Однако развитие параллельной версии интерфейса IDE (который когда-то и лег в основу этого стандарта) давно прекратилось, такие карты перестали быть самыми быстрыми, и представители ассоциации задумались о «наследниках» CompactFlash, которые могли бы иметь запас для будущего развития. В худших традициях индустрии, при этом было создано два стандарта, принятых почти одновременно. XQD использует интерфейс PCIe x4, CFast — интерфейс SATA, они не совместимы ни с CompactFlash, ни друг с другом, ни с каким-либо другим форматом накопителей. В этих условиях разные производители фототехники предпочли разные варианты, поэтому вопрос выбора типа карты сегодня просто не стоит: надо покупать подходящую к вашему фотоаппарату. Тем не менее, мы решили примерно оценить, чего от этого формата можно ожидать в принципе, благо нам в руки попала карта SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 на 128 ГБ.
    SSD Silicon Power Velox V85 (Slim S85) емкостью 480 ГБ: пример старой, но до сих пор привлекательной платформы на базе контроллера Phison PS3110-S10 и MLC-памяти

    Андрей Кожемяко

    8 февраля 2018 г.
    SSD-накопители
    9

    SSD Silicon Power Velox V85 (он же Slim S85) представляет собой недорогой накопитель на базе MLC-памяти и с контроллером Phison PS3110-S10. Несмотря на почтенный возраст этой платформы, в тестах она как минимум не уступает современным решениям, при этом может предложить покупателям MLC-память, что сегодня уже практически не встречается в бюджетном сегменте.
    Продолжаем изучение технологии Intel Optane Memory: влияние емкости кэширующего модуля и аппаратного окружения на производительность на примере двух моделей Intel NUC

    Андрей Кожемяко

    1 февраля 2018 г.
    Жёсткие диски с интерфейсом SATA, Жёсткие диски для портативных ПК, SSD-накопители, Персональные компьютеры (ПК)
    35

    Продолжая тему технологии Optane Memory, мы решили снова вернуться к Intel NUC, однако рассмотреть некоторые вопросы, которые не поднимались в предыдущих статьях. В них, напомним, мы изучали разные системы хранения данных в одинаковом окружении. А как аппаратное окружение может повлиять на производительность? Вопрос интересный. Кроме того, мы не сравнивали на практике поведение двух модификаций модулей Optane Memory, немного отличающихся не только емкостью, но и логикой работы, и ценой, так что вопрос, стоит ли платить больше за модуль на 32 ГБ, является практическим, а не теоретическим.
    Накопители Intel Optane SSD 900P и Samsung 960 Pro: знакомимся с новой памятью и сравниваем устройства очень разных типов

    Андрей Кожемяко

    30 января 2018 г.
    SSD-накопители
    103

    В этом обзоре мы сравним новые скоростные флэш-накопители Intel Optane SSD 900P с практически лучшим представителем классических SSD — на MLC-памяти. В качестве соперника выступит SSD одного из лидеров рынка, компании Samsung, из экстремальной скоростной серии 960 Pro. Имеет ли смысл держаться за старый тип флэш-памяти, если вам нужно самое быстрое решение и вы готовы за это платить?
    Флэш-накопители SanDisk Extreme Go и Extreme Pro: очень емкие и быстрые, но это все еще USB-флэшки

    Андрей Кожемяко

    23 января 2018 г.
    USB-флэшдрайвы
    10

    Как показало тестирование, для сложных нагрузок все-таки нужны внешние твердотельные накопители — производители недаром выделяют их в отдельную категорию, отличая от USB-флэшек. Быстрая флэшка может справляться со сложными задачами заметно лучше «обычной» — но все равно хуже, чем специализированное устройство. Ее основное назначение — хранение и переноска относительно небольших объемов информации, и лишь по необходимости — запуск несложных приложений в portable-версии. Если для вас это актуально, то USB-флэшки SanDisk серии Extreme Go и особенно серии Extreme Pro вполне заслуживают внимания: скорость у них заметно выше средней в этом сегменте, но и цена немалая.
    Твердотельные накопители Corsair Force LE200 240 ГБ и Toshiba TR200 960 ГБ: устройства на базе недорогого контроллера Phison PS3111-S11 и 3D NAND TLC

    Андрей Кожемяко

    17 января 2018 г.
    SSD-накопители
    26

    SSD-накопители Corsair Force LE200 (протестированная нами модификация) и Toshiba TR200 основаны на одном и том же контроллере Phison PS3111-S11 и используют максимально дешевую память 3D NAND TLC без DRAM-буфера. Мы сравнили их друг с другом и с конкурентами из бюджетного сегмента, поскольку такая связка контроллера и памяти обещает быть популярной еще довольно долго. Кроме того, для тестов мы взяли модель Toshiba TR200 емкостью 960 ГБ, что заодно позволит понять, насколько оправдано применение бюджетного контроллера Phison в накопителях с отнюдь не бюджетной ценой.
    Массив из винчестеров против твердотельных накопителей: что нам стоит RAID построить?

    Андрей Кожемяко

    28 декабря 2017 г.
    Жёсткие диски с интерфейсом SATA, Контроллеры, SSD-накопители
    44

    Результаты тестов не оставляют сомнений в причинах того, почему тема RAID-массивов в персональных компьютерах практически сошла на нет. Некоторые энтузиасты продолжают баловаться с массивами из SSD (благо в RAID можно объединять и NVMe-устройства), да в топовых ноутбуках изредка встречаются RAID0 из пары твердотельных накопителей (в основном, конечно, чтобы блистать в обзорах), но на этом всё. В тех сферах, где технология RAID-массивов зарождалась, она по-прежнему является нужной и полезной, но в ПК ей делать особо нечего.
    Твердотельный накопитель WD Black емкостью 512 ГБ: старшее в модельной линейке компании, но в целом бюджетное NVMe-устройство

    Андрей Кожемяко

    19 декабря 2017 г.
    SSD-накопители
    63

    Занимающие верхнюю строчку в ассортименте продуктов компании SSD семейства WD Black — NVMe-устройства на TLC-памяти, что само по себе ставит их на уровень выше, чем типичные SATA-накопители. Однако если оценивать только SSD с интерфейсом PCIe, хорошо видно, что «место» WD Black — где-то в самом низу этого сегмента. Уровень их производительности, впрочем, неплохо соотносится с ценами, так что ситуация нормальная. Просто компания ориентируется в первую очередь на массовый сегмент, так что ключевым достоинством этих накопителей является пятилетняя гарантия.
    Видеообзор продвинутых сетевых накопителей QNAP D2 Pro и D4 Pro на 2 и 4 дисковых отсека
    14 декабря 2017 г.
    Накопители с сетевым интерфейсом

    В конце ноября компания QNAP расширила линейку сетевых хранилищ двумя новыми моделями — D2 Pro и D4 Pro на 2 и 4 дисковых отсека соответственно. В новинках использован двухъядерный процессор Intel Celeron N3060 с максимальной частотой 2,48 ГГц, устанавливается оперативная память DDR3L объемом до 8 ГБ, есть выход HDMI (максимальное разрешение 3840×2160@30 Гц), 2 гигабитных Ethernet-порта с возможностью объединения, 3 порта USB 3.0. Сетевые хранилища QNAP D2 Pro и D4 Pro адресованы требовательным домашним пользователям и IT-энтузиастам, частным профессионалам, интенсивно работающим с мультимедиа и графикой, а также небольшим офисам и рабочим группам.
    Твердотельные накопители Intel 545s емкостью 256 и 512 ГБ: новейшее и, возможно, последнее SATA-семейство потребительского сегмента компании

    Андрей Кожемяко

    14 декабря 2017 г.
    SSD-накопители
    16

    Intel 545s — вполне типичное семейство SSD, сочетающее память 3D NAND TLC и контроллер Silicon Motion SM2259. Такие накопители ни в коем случае не претендуют на установку рекордов скорости — скорее, рекордов стоимости. Правда, слишком дешевыми новые SSD Intel назвать нельзя, но компания предлагает на них пятилетнюю гарантию, практически не ограничивая TBW. По производительности же они уверенно встраиваются в плотные ряды прочих SATA-устройств, причем ближе к верхней части списка.
    Внешний SSD Transcend ESD220C емкостью 240 ГБ: в меру быстрая и очень компактная модель с разъемом USB Type-C

    Андрей Кожемяко

    6 декабря 2017 г.
    USB-флэшдрайвы

    Transcend ESD220C — линейка очень компактных внешних накопителей с разъемом USB Type-C, внутри которых установлен полноценный SSD. Применение недорогой флэш-памяти TLC NAND позволяет рассчитывать на не слишком высокие розничные цены устройств, а наличие кэша из SLC-памяти серьезно ускоряет типичные операции, для которых приобретают внешний SSD. Таким образом, это быстрое и компактное устройство, которое отлично подойдет не только для хранения данных, но и для непосредственной их обработки и/или установки портативных версий ПО.
    Выбор системы хранения данных бюджетного игрового компьютера: одиночный винчестер, кэширование Optane Memory и разные твердотельные накопители в тестах PCMark 8 и PCMark 10

    Андрей Кожемяко

    30 ноября 2017 г.
    Жёсткие диски с интерфейсом SATA, SSD-накопители, Персональные компьютеры (ПК)
    41

    Сегодня мы решили взглянуть на вопрос производительности дисковой системы компьютера с немного непривычного ракурса, но неожиданных результатов не получили. Подтвердилось, что разница в производительности между винчестерами и твердотельными накопителями есть практически всегда, но она тем меньше, чем бо́льшая нагрузка приходится на другие компоненты компьютера. А вот между твердотельными накопителями разной стоимости заметной разницы в бытовых сценариях нет. Использование же кэширующего накопителя Optane Memory позволяет системе с винчестером практически «дотянуться» до системы с SSD, причем этот вариант не требует менять привычки и настраивать компьютер, перенося операционную систему и часть программ на маленький твердотельный накопитель. Таким образом, можно приветствовать продажу компьютеров сразу с модулем Optane Memory: младшая его модификация работает адекватно, стоит недорого и никаких неудобств покупателю не приносит, поскольку он все так же «видит» один большой накопитель, как и в случае одиночного винчестера, только более производительный.
    Практическое знакомство с технологией Intel Optane Memory: тестирование первое, пробное — на основе тестов приложений

    Андрей Кожемяко

    27 ноября 2017 г.
    Жёсткие диски с интерфейсом SATA, SSD-накопители, Персональные компьютеры (ПК)
    46

    Не так давно мы познакомились с накопителем Intel Optane Memory емкостью 32 ГБ, подходя к нему именно как к обычному твердотельному накопителю. Естественно, в таком качестве он выглядел не слишком интересно, поскольку на подобное применение не рассчитан: согласно задумке производителя, Optane Memory предполагается использовать в качестве кэширующих накопителей при использовании с винчестерами. В этот раз мы попробуем решить практическую проблему: подобрать пару к имеющемуся жесткому диску. За примерно одинаковые деньги сейчас можно приобрести SSD гигабайт на 128, а то и на все 240 — или Optane Memory на 32 ГБ. Что окажется лучше и в каких задачах?
    Твердотельный накопитель Transcend SSD230S емкостью 512 ГБ: бюджетное решение на базе памяти 3D NAND TLC

    Андрей Кожемяко

    21 ноября 2017 г.
    SSD-накопители
    12

    Что касается технической стороны дела, то никаких открытий мы не ожидали, поскольку наше знакомство со связкой контроллера Silicon Motion SM2258 и флэш-памяти 3D NAND TLC состоялось еще год назад. Путь ее на рынок был достаточно долгим и тернистым, но теперь проблемы кончились, и это хорошо, потому что такая связка очень важна для бюджетного сегмента рынка (где требуется и универсальность, обеспечиваемая простым и привычным SATA-интерфейсом). Понятно, что устройства на этой платформе не будут хватать звезд с неба, но ее производительности для массового рынка вполне достаточно — основной проблемой для массового перехода на SSD является цена. А с ценой у линейки Transcend 230S все должно быть в порядке.
    SSD-накопитель Intel 600p емкостью 512 ГБ: PCIe и NVMe дешевле аналогичного SATA

    Андрей Кожемяко

    14 ноября 2017 г.
    SSD-накопители
    1

    После анонса Intel SSD 600p некоторые пользователи ожидали от него прорывов в производительности, не обратив внимания на цену, и очень расстроились, не обнаружив этих прорывов позднее. Фактически же, производитель заботился несколько о другом. Унаследованные от дисковых устройств интерфейсы и протоколы требовались лишь для того, чтобы первые массовые твердотельные накопители было куда подключать, а на данный момент сохранять совместимость при продаже новых готовых систем уже не требуется В идеале отказ от наследия прошлого может сделать компьютеры (особенно компактные) даже более простыми и дешевыми. Но для этого требуются дешевые накопители, соответствующие новым стандартам. И лучше всего, если они будут даже дешевле старых, а чуть более высокая производительность в ряде сценариев окажется просто приятным бонусом. Кто-то должен был заняться этим направлением первым — и это оказался Intel. В итоге пользователи получили NVMe-устройство по цене SATA, чуть быстрее, чем SATA, и с неплохой гарантией.
    Винчестер Seagate IronWolf емкостью 12 ТБ: очередная победа человеческого разума над ограничениями физики

    Андрей Кожемяко

    9 ноября 2017 г.
    Жёсткие диски с интерфейсом SATA
    41

    В этом году Seagate начала поставки винчестеров на 12 ТБ — сначала на корпоративный рынок, а теперь уже и на массовый. Что изменилось в новых топах семейств BarraCuda Pro, IronWolf и IronWolf Pro? Радикально — ничего; просто доработка технологии позволила компании установить в один корпус уже не семь, а восемь пластин. Речь по-прежнему идет о накопителях со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, 256 МБ кэш-памяти, интерфейсе SATA600 и т. п. В этом обзоре мы протестируем 12-терабайтный IronWolf с относительно гуманной ценой — «всего» $470 (правда, диски этого семейства имеют трехлетний, а не пятилетний срок гарантии).
    SSD-накопители серии Plextor S3: очередное решение задачи по снижению цены любой ценой

    Андрей Кожемяко

    31 октября 2017 г.
    SSD-накопители

    Современные бюджетные SSD давно уже перестали быть интересным объектом для исследований, особенно в случае SATA-интерфейса, чей «потолок» известен давно. В настоящее время все обновления линеек накопителей направлены только на снижение себестоимости. Линейка Plextor S3 является отличной иллюстрацией описанных процессов: это бюджетное семейство SSD, ограниченное только самыми ходовыми (в данном сегменте) емкостями и использующее недорогую элементную базу, что позволяет рассчитывать на «вкусные» розничные цены. При этом производительность накопителей вопросов не вызывает: она далека от рекордной, но выше минимального уровня. Минимальный же уровень SSD намного превосходит возможности механических накопителей во всех сценариях интерактивной работы за компьютером, и ни один современный твердотельный накопитель «узким местом» в системе не является.
    Внешний SSD Adata SD600 (256 ГБ): емкий и быстрый, но внешний

    Андрей Кожемяко

    12 октября 2017 г.
    USB-флэшдрайвы, SSD-накопители

    Даже с бюджетными внутренними SSD внешние накопители на флэш-памяти пока еще способны конкурировать по производительности не во всех сценариях. С другой стороны, внутренние накопители модернизации обычно не поддаются, что особенно справедливо для «планшетных» платформ, в которых стандартными являются eMMC, а не SATA-диски — в основной своей массе еще более медленные. И в таком случае наличие быстрых внешних накопителей — вообще единственный способ расширить «жизненное пространство» и получить при этом высокую производительность. Конечно, если производительность особо не нужна, выигрышнее смотрятся внешние винчестеры: стоимость гигабайта и объем у них гораздо привлекательнее. В то же время, компактность и малый вес тоже имеют значение, так что сегодня внешние SSD теснят внешние винчестеры и в традиционных сферах, несмотря на разницу в цене. Главным же выводом нашего теста является то, что возможность купить быстрый внешний SSD появляется в тех случаях, когда есть компании, готовые продавать быстрые внешние SSD, а Adata SD600 к таким моделям относится в полной мере.
    SSD-накопитель Plextor M8SeY емкостью 512 ГБ: практическая реализация протокола NVMe на базе TLC-памяти

    Андрей Кожемяко

    25 сентября 2017 г.
    SSD-накопители

    Постепенный переход индустрии твердотельных накопителей на PCIe и NVMe неизбежен. Действительно, использование для этого класса устройств интерфейса SATA и протокола AHCI является лишь данью совместимости: долгое время SSD приходилось прикидываться чем-то похожим на «классические» дисковые устройства, чтобы их было куда устанавливать и где использовать. Однако медленно, но верно растет количество новых систем, где новые протоколы и интерфейсы, изначально разработанные с ориентацией на твердотельные накопители, никаких проблем несовместимости не вызывают. Естественно, для успеха на массовом рынке нужно отвечать требованиям массового же рынка — в первую очередь, по цене. Пока еще накопители с PCIe и NVMe продаются дороже, нежели более привычные SSD в «ноутбучных» корпусах. Зачастую это оправдывается их способностью демонстрировать рекорды производительности, но, разумеется, к сегменту устройств на TLC-памяти это не относится. А ценовой фактор в их случае, как нам кажется, пока не разыгран: фактически в розничных сетях на момент публикации обзора цены Plextor M8Pe (на MLC-памяти) и M8Se (на TLC-памяти) одинаковой емкости различались совсем незначительно, что делало более оправданной покупку первого. С другой стороны, увеличение конкуренции и объемов производства как раз обычно и сказывается благотворно на ценах, так что в перспективе можно ожидать исчезновения разницы между аналогичными по внутреннему устройству SATA- и NVMe-накопителями. А в равных условиях вторые всегда предпочтительнее или, как минимум, не хуже.
    Стационарный внешний винчестер Seagate Game Drive Hub for Xbox: восемь быстрых терабайт не только для Xbox

    Андрей Кожемяко

    19 сентября 2017 г.
    Накопители с другими интерфейсами

    Позиционирование накопителя Seagate Game Drive Hub «для Xbox» в первую очередь нужно для его продвижения на рынке: что эти консоли отлично работают с ВЖД («излечиваясь» от нехватки места на встроенном винчестере без каких-либо потерь), многие их владельцы просто не знают, а увидев в продаже ориентированное на такое использование устройство, могут задуматься о его приобретении. В общем же привязываться к этому позиционированию не стоит, Game Drive Hub — универсальный внешний винчестер с интересной дополнительной функциональностью. К тому же у него достаточно высокая производительность и очень высокая емкость — не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и как запас на будущее. Использовать же его можно хоть с Xbox, хоть как домашнее дополнительное хранилище для ноутбука (встроенный хаб для этого тоже полезен). На практике можно выбирать между ним и Backup Plus Hub (благо по устройству и функциональности эти накопители почти идентичны), и здесь уже определяющими будут конкретные розничные цены. Рекомендованная производителем цена Game Drive Hub отличается от аналогичной на Backup Plus Hub 8 ТБ лишь на одну тысячу рублей, что не так много с учетом использования в «игровом» ВЖД более быстрого винчестера.
    SSD-накопитель Transcend MTS400 емкостью 256 ГБ: миниатюрное устройство формата М.2 2242

    Андрей Кожемяко

    8 сентября 2017 г.
    SSD-накопители

    Поскольку никакой технической новизны в Transcend MTS400 нет (по сути, это разработка еще 2014 года, не слишком с тех пор изменившаяся), сегодняшнее тестирование завершилось с предсказуемым результатом. Ожидалось, что при равном объеме MTS400 и SSD370S будут вести себя одинаково — так и получилось (в отдельных сценариях есть небольшие расхождения, но их можно списать на разные прошивки — P1225CE1 и O0919A соответственно). Ожидалось, что эта кроха будет работать аналогично подавляющему большинству SATA-накопителей, обгоняя бюджетные модели — так и вышло. Даже габариты, строго говоря, элементом новизны не являются — фактически аналогичный во всем, включая формат 2242, накопитель мы в свое время тестировали. Правда, максимальная емкость таких моделей в 2015 году была ниже, а сейчас в те же две микросхемы можно вместить четверть терабайта, что уже покрывает потребности большинства пользователей. А сравнение Transcend MTS400 с моделями «обычного» форм-фактора показывает, что основное содержимое корпусов «классических» SSD абсолютно то же самое, что и у винчестеров: смесь газов, в просторечии именуемая воздухом :) Собственно, поэтому формат М.2 во всех вариантах реализации и предпочтителен: ничего более габаритного полупроводниковым носителям и не требуется.
    SSD-накопитель Kingston SSDNow M.2 SATA G2 емкостью 240 ГБ: недорогой, компактный, традиционный

    Андрей Кожемяко

    10 августа 2017 г.
    SSD-накопители

    Результаты тестирования в очередной раз наглядно показали, почему производители компьютеров не слишком-то торопятся с массовым внедрением NVMe: пока это все-таки дороже, а выгоды с точки зрения потребительских характеристик вовсе не очевидны. Компактность же присуща любым накопителям в формате M.2 — независимо от интерфейса. Некоторых эта компактность, правда, пугает — хотя бы тем, что в таких устройствах приходится использовать меньшее количество микросхем памяти. Однако несложно заметить, что на поверку все не так уж страшно. Именно поэтому нам и хотелось сравнить тестируемое устройство с Kingston KC400: у второго емкость больше, так что больше кристаллов памяти, что позволяет более полно «загружать» контроллер, который в M.2 SATA G2 еще и сам по себе упрощен. Ну и что в итоге? Разумеется, Kingston SSDNow SATA G2 240 ГБ немного медленнее, но именно что немного. И он неплохо выглядит на фоне моделей на TLC-памяти по ограничениям на полный объем записанных данных или производительности. Фактически, если не нужна терабайтная емкость, то эта линейка эквивалентна HyperX Savage — только компактнее и даже немного дешевле.
    SSD-накопитель Intel Optane Memory емкостью 32 ГБ: тестирование устройства на новом типе памяти в традиционном ключе

    Андрей Кожемяко

    24 июля 2017 г.
    SSD-накопители

    Глядя на результаты наших тестов, становится понятно, почему Intel при продвижении нового типа памяти пока игнорирует сегмент потребительских твердотельных накопителей. Действительно, а что новые модели могли бы дать пользователям компьютеров? Производительности «традиционных» SSD пока хватает с запасом, так что получится еще одно устройство, которого тоже хватает с запасом, только с бо́льшим. Оно будет способно выдерживать бо́льшие нагрузки, да, но будет и существенно более дорогим. Вот в серверах и НРС за надежность платить готовы, да и производительность (а главное — ее стабильность) окажется не лишней. А все еще большой сегмент систем, не использующих твердотельные накопители, можно «подстегнуть» с помощью Optane Memory, освоив новые методы кэширования. Тем более, что текущие накопители Optane Memory благодаря небольшой емкости и стоят недорого. Правда, открытым остается вопрос, не лучше ли потратить эти деньги на «обычный» SSD большей емкости, размещая часть программ и данных на нем. Но это как раз нужно будет тестировать отдельно, подробно и в разных сценариях. А на роль конкурента NAND-флэша в потребительских твердотельных накопителях новая память пока претендовать не сможет.
    Теоретические особенности технологии ускорения системы Intel Optane Memory: он вам не Smart Response

    Андрей Кожемяко

    21 июля 2017 г.
    Флэш-память

    Optane Memory принципиально отличается от Smart Response по многим параметрам. Это действительно новая технология кэширования, а не перенос старых принципов на новый тип памяти. В принципе, реализовать нечто подобное можно и на NAND-флэш — мешает только то, что агрессивная запись в случае использования памяти с низким ресурсом и при небольшом объеме накопителя может быстро вывести его из строя. Optane для такой работы подходит лучше. Да и продвигать новую память Intel нужно, а для простых потребительских SSD она пока дороговата. А дальше все будет зависеть от практики использования — размера и стабильности прироста производительности. Но этот вопрос нужно изучать предметно — делать выводы на основании предыдущих технологий такого плана не имеет смысла.
    Сетевые накопители QNAP D2 и D4: доступные модели на 2 и на 4 отсека из новой линейки

    Кирилл Кочетков

    18 июля 2017 г.
    Накопители с сетевым интерфейсом

    Одно из наиболее часто встречающихся замечаний со стороны потребителей к предложениям готовых NAS является их высокая стоимость. Компания QNAP решила попробовать изменить эту ситуацию и предложила несколько моделей эксклюзивно для российского рынка, скорректировав ценовую политику. В статье мы рассмотрим две из представленных моделей — QNAP D2 и D4. Они рассчитаны на установку двух и четырех жестких дисков, имеют двухъядерные процессоры с большим объемом оперативной памяти, оборудованы портами USB 3.0 и двумя гигабитными сетевыми контроллерами.
    Твердотельные накопители Transcend 2017 года: текущий модельный ряд устройств компании и чего от него ожидать

    Андрей Кожемяко

    26 июня 2017 г.
    SSD-накопители

    За прошедшее время мы протестировали уже немалое количество твердотельных накопителей — достаточное для того, чтобы убедиться в отсутствии необходимости тестировать их все. Действительно, хотя эти устройства и относятся к высокотехнологичным, прогрессивным и перспективным, на самом деле они достаточно просты. В то же время, уже по основным техническим характеристикам устройств легко можно оценить наиболее удачные сферы их применений. Особенно если к этому добавить цену, которая, конечно, в торговых сетях бывает разной, так что при желании что-либо приобрести желательно ознакомиться с конкретными предложениями. А вот технические характеристики инвариантны. Поэтому надо просто ориентироваться в рыночных предложениях, но для этого вовсе не нужно тестировать сотни моделей устройств. Последнее имеет смысл оставить для наиболее интересных SSD и/или новинок рынка. А сегодня мы попробуем немного другой формат материала: просто рассмотрим ассортимент потребительских твердотельных накопителей одного из производителей без тестов. Начать решено с Transcend: компания на нашем рынке популярная, с ее продукцией мы уже не раз знакомились непосредственно, да и с продуктовыми линейками у нее на самом деле все достаточно просто.
    SSD-накопитель Corsair Force LE емкостью 960 ГБ: представитель бюджетного сегмента, интересный своим объемом

    Андрей Кожемяко

    15 июня 2017 г.
    SSD-накопители

    Официальное позиционирование линейки Corsair Force LE очень простое: эти SSD обеспечивают большую емкость для хранения данных и более высокую скорость работы по сравнению с жесткими дисками при приемлемой цене. Наиболее интересна в этом смысле старшая модификация Corsair Force LE (которую мы и тестировали): емкость (960 ГБ) у нее уже действительно большая, скорость работы — выше, чем у винчестеров, и не хуже, чем у многих других твердотельных накопителей, а применение TLC-памяти обеспечивает относительную доступность. Конечно, все это сложно считать заслугой конкретно Corsair — эти соображения справедливы и для других подобных накопителей, общего между которыми намного больше, чем различий. Но тем более интересно познакомиться с типичным представителем этого класса устройств.

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