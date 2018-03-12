Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Поводом для обновления популярной модели Live Gamer Portable 2 стала широкая потребность в сквозном видеоинтерфейсе, который бы поддерживал размер кадра 4K. Новая модель (с приставкой Plus в названии) уже в состоянии пропустить сквозь себя недеформированный 4K-видеосигнал, что дает возможность просмотра этого сигнала на 4K-телевизорах или мониторах в исходном качестве. Однако запись или трансляция будут по-прежнему производиться в формате Full HD. AverMedia Live Gamer Portable 2 Plus отличается низким энергопотреблением, достаточно приличным качеством кодирования в автономном режиме, способностью микширования нескольких аудиоисточников и работой через DirectShow при подключении к компьютеру.
Фотоаппарат Canon EOS M6 — это продвинутая беззеркальная камера, одно из основных преимуществ которой заключается в ее компактных размерах. Видео она снимает лишь в разрешении Full HD, пусть и с высокой частотой кадров. Однако если вы не зациклены на задаче получить 4K-картинку, камера может предложить огромное количество настроек, а поумневшая система автофокусировки позволяет не беспокоиться о возможных промахах во время съемки «на лету». Компактность и мгновенная готовность к съемке, тихая незаметная работа делают Canon EOS M6 подходящим фото/видеоспутником на время поездок и походов (включая походы в гости).
Рассмотренная IP-камера наблюдения — рядовой, не хватающий с неба звезд аппарат. Основные его достоинства — отнюдь не высокая детализация или чувствительность, а простота и удобство эксплуатации. Камера легко устанавливается и регистрируется, имеет универсальную конструкцию и может использоваться без компьютера. Из недостатков нужно отметить отсутствие настройки зон детектора движения, слабую ИК-подсветку. Несомненные достоинства камеры — точный поворотно-наклонный механизм с регулируемой скоростью работы, широкий температурный рабочий диапазон, наличие облачного сервиса, поддержка ONVIF, трехпотоковое вещание RTSP, функция точки доступа Wi-Fi. Благодаря доступной цене аппарата можно развернуть небольшую сеть видеонаблюдения из нескольких камер, которые впоследствии легко объединяются в одном мобильном приложении.
Рассмотренная экшн-камера Gmini MagicEye HDS8000 не блещет характеристиками. Пожалуй ключевым ее недостатком следует признать «ненастоящее» 4K-видео, состоящее из анаморфных кадров 2880×2160. Также здесь неудачная конструкция и расположение разъема Micro-HDMI, есть мелкие недоработки прошивки. В то же время, камера недорогая, у нее отсутствует роллинг-шаттер, есть аппаратно-программный стабилизатор и полноценный режим автомобильного видеорегистратора, а также режим автоматического включения записи при обнаружении движения в кадре. Довольно мощный Wi-Fi-адаптер обеспечивает большую дальность связи, а при подключении Gmini HDS8000 к компьютеру по USB она превращается в веб-камеру высокого разрешения.
Sony FDR-AX700 очень напоминает модель более чем двухлетней давности, Sony FDR-AX100. Конструкция аппарата практически не изменилась, даже расположение органов управления в новой камере осталось прежним, да и оптическая система здесь та же самая. Однако нужно отметить появление новых элементов: дополнительных кнопок. а также второго слота для карты памяти. Изменились и технические характеристики камеры — в том числе, заметно возросло время автономной работы. Единственный же крупный недостаток Sony FDR-AX700 очевиден: это по-прежнему отсутствие возможности записывать «плавный» 4K-контент.
Кинокамера Canon EOS C200 умеет снимать 4K-видео с высокой частотой кадров в формате Cinema RAW Light, а также обладает рядом других достоинств. В этом обзоре мы разберем технические возможности камеры и протестируем их.
В середине 2017 года компания Canon презентовала свою новую камеру в семействе 4К Cinema EOS — Canon C200. Камера обладает большим количеством новшеств и улучшений, и рассказать обо всем подробно и всеобъемлюще крайне нелегко. Разбор характеристик и возможностей Canon EOS C200 мы выполним в отдельной статье, а в этой профессиональный кинооператор Максим Чирков поделится впечатлениями от практического тестирования и остановится на самых интересных для него особенностях, включая съемку в формат Cinema RAW Light. Статья сопровождается примером постановочной съемки в разрешении 4K, снятым с использованием объективов CN-E85mm T1.3 L F и CN-E30-105mm T2.8L S. Выложен фрагмент исходника.
В заключительном обзоре линейки современных камер бренда Smartec мы изучим аппарат, который относится к «поколению» Estima. В эту же серию входят уже рассмотренные камеры Smartec STC-IPM3407A и Smartec STC-IPM3509A. Однако важнейшим отличием сегодняшнего аппарата от исследованных ранее является его форм-фактор: перечисленные аппараты имеют купольный дизайн, рассматриваемая же камера Smartec STC-IPM3611 помещена в кожух цилиндрической формы. Стойкий к атмосферным воздействиям корпус камеры с дополнительным металлическим кожухом позволяет установить ее в условиях, где ожидаются нещадные погодные явления: дождь, иней, снег. Бесперебойная работа устройства подтвердилась почти месяцем круглосуточной эксплуатации в условиях улицы.
В обзоре приведена краткая история появления цифровых камер, используемых для съемок кинофильмов. Приведены примеры актуальных моделей со сравнением их характеристик, описаны особенности подходов разных производителей. Статью можно рассматривать как введение в тему цифровых кинокамер.
Кинокамера Panasonic EVA1 нацелена на профессиональный рынок и подойдет для тех, кому требуется кинокартинка с сенсора Super 35, но при намного более демократичном бюджете на камеру, носители и обвес, чем в случае VariCam. Опытному оператору для привыкания достаточно будет пары съемочных смен. Это действительно легкая и компактная ручная кинокамера, которой удобно снимать в любых применениях: со штатива, с рук, с плеча, с подвеса. Немаловажно, что в камере используется сенсор Super 35 разрешения 5,7К с итоговой записью в 4К/UHD на носители SDXC. Еще более интересной ее делает возможность съемки на внешний рекордер в форматы 10 бит 4:2:2 и даже в RAW 5,7K. Panasonic EVA1 готова к работе прямо из коробки, не требуя обязательной покупки обвеса. Она имеет активный EF-байонет, что позволяет использовать любые объективы на рынке, включая автофокусные и с оптической стабилизацией. Имеются внутренние оптические ND-фильтры, ИК-фильтр перед сенсором,эффективно работающий встроенный стабилизатор без потери резкости картинки и шумодав.
STC-IPM3509A Estima — наверное, самый «продвинутая» среди всех изученных нами IP-камер бренда Smartec. Она входит в серию Estima, которая отличается широкой функциональностью программного обеспечения и возможностью кодирования видеопотока в три разных кодека. Купольное исполнение камеры позволяет закрепить ее на потолке, а вандалозащищенный металлический корпус аппарата имеет защиту от пыли, дождя и подразумевает работу в широком температурном диапазоне.
Рассматриваемая сегодня IP-камера бренда Smartec изготовлена в купольном дизайне. Малогабаритный вандалозащищенный и всепогодный корпус STC-IPM3407A Estima позволяет установить ее в условиях, где требуется компактность. Надежная и бесперебойная работа устройства была проверена многими сутками эксплуатации в условиях улицы. Из достоинств камеры упомянем приличную разрешающую способность, беспрерывную трансляцию до трех потоков одновременно, эффективную инфракрасную подсветку, запись звука, поддержку ONVIF, питание через Ethernet (PoE).
UVC расшифровывается как USB Video device Class. Таким определением описывается класс устройств, которые передают видео по шине USB: вебкамеры, конвертеры и прочее видеооборудование.
Камера наблюдения Smartec STC-IPM5591 имеет купольное исполнение. Подобный форм-фактор зачастую оказывается более подходящим для эксплуатации, чем дизайн «пуля», или «пушка». Небольшие габариты купола, отсутствие выступающих частей — такому устройству не страшен ветер и случайные касания. А если к этим преимуществам добавить еще и прочные материалы, то получившуюся камеру можно по праву назвать вандалозащищенной.
Видеокамеру Canon XF405 нельзя назвать принципиально новой, однако главный недостаток линейки разработчик преодолел: наконец осуществлен переход на съемку 4K-видео с высокой частотой кадров. Несмотря на компактные размеры, аппарат получил полный набор входных и выходных интерфейсов, большой дисплей и выдвижной видоискатель. Заметных минусов в рассмотренной камере почти нет, за исключением возможных ошибок в работе автоматического баланса белого в сложных условиях. Плюсов же гораздо больше: помимо уже перечисленного, это длительное время работы от аккумулятора, эффективная стабилизация, чуткий, быстрый и точный автофокус, профессиональные функции и настройки, широкий выбор специальных режимов съемки, инфракрасная подсветка, высокая чувствительность, удаленное управление несколькими способами.
Многих наверняка гложут сомнения: действительно ли за $20 можно купить надежную технику с характеристиками не прошловековой давности? Мы пришли к выводу, что это действительно так: камера оказалась не муляжом (цена-то как раз соответствует муляжу), а вполне работоспособным аппаратом. Разумеется, чем дороже выбранный на интернет-развалах товар, тем большей функциональностью и качеством он обладает. Но в условиях домашнего использования или в малом бизнесе всегда ли требуется изысканное качество картинки и прочие атрибуты дорогостоящей профессиональной техники?
Виртуальная матрица STNR-6462 способна подключаться к 64 сетевым видеорегистраторам серии Delta, в ней можно зарегистрировать до 256 видеопотоков с них, при этом поддерживается запись и отображение до 64 каналов.
Любопытно знать: как долго еще просуществует эта безусловно востребованная линейка видеокамер JVC? Такие защищенные аппараты действительно занимают нишу, в которой, кроме них, нет других представителей аппаратуры подобного класса с похожими характеристиками. Экшн-камеры? Нет, у них иной форм-фактор, совершенно не подходящий для полноценной видеосъемки. Обычные камкордеры? Тоже мимо — они не в состоянии работать даже под дождиком, не говоря уже о других, более суровых природных условиях. Наконец, заключительный и важнейший фактор — время автономной работы. Ну какая камера сумеет вести запись в течение более пяти часов без использования дополнительных или внешних аккумуляторов?
Этой камере, изюминке аппарата (она, между прочим, составляет половину стоимости квадрокоптера), уделяется крайне мало внимания. Редкие примеры съемок (представленные, как правило, с использованием социальных сетей либо интернет-видеосервисов) да общие фразы о том, что «камера снимает хорошо» — собственно, это вся доступная информация. В то время как многих операторов, в том числе профессиональных, но ограниченных в средствах, интересуют привычные в таком деле вопросы: какова фактическая разрешающая способность этой камеры? Каково качество сжатия в разных режимах съемки, изменяется ли угол обзора при смене режимов? Что у нее с чувствительностью? И многое-многое другое, включая даже точность работы гиростабилизирующего подвеса.
Фотокамера Fujifilm X-T20 поддерживает 4K-съемку с привычной максимальной частотой 29,97 кадров в секунду и с проверенным временем кодеком H.264, но имеет столь же привычное ограничение длительности видеозаписи. По результатам тестов можно уверенно заявить: единственным значимым минусом рассмотренного аппарата является его склонность к перегреву. Перегрев происходит даже при съемке видео 4K с частотой 30 кадров в секунду, так что о режиме 4K с высокой частотой кадров здесь и мечтать не приходится. Отсутствие матричного стабилизатора нельзя считать изъяном, у многих объективов системы имеется встроенный стабилизатор. Все прочие характеристики аппарата говорят о том, что эту камеру вполне можно использовать для съемки видео: у нее высокая разрешающая способность и низкий уровень шума при съемке в условиях недостаточной освещенности, хорошее качество сжатия видео 4K, имеется индивидуально настраиваемое служебное меню пользователя, поддерживается простое, быстрое и надежное Wi-Fi-соединение с мобильными устройствами.
MGCool Explorer 1S формально поддерживает съемку 4K-видео, однако по сути это лишь программная интерполяция, так что съемку в этом режиме проводить бессмысленно. Невзыскательный пользователь, которому содержание видеоролика важнее, нежели качество видеоряда — таким видится потенциальный владелец рассмотренной камеры. Значительную помощь оператору окажет быстрая готовность камеры к работе, довольно эффективный аппаратно-программный стабилизатор и возможность управлять камерой с помощью мобильных устройств на большом расстоянии.
Довольно спорный получился аппарат у Gmini. Во-первых, вызывает недоумение короткое время автономной работы, что слабо вяжется с наличием в камере экономичного процессора. Также имеются вопросы к способам формирования Full HD-кадра и кадра с размером 2560×1440, поскольку существующий способ масштабирования приводит к серьезной потере разрешающей способности в этих режимах. Справедливости ради, обозначим неоспоримые достоинства камеры. Касаются они в основном потребительских свойств: низкий уровень роллинг-шаттера, встроенный ЖК-дисплей, фронтальный информационный дисплей, интервальная и скоростная видеосъемка, надежное Wi-Fi-соединение с мобильными устройствами, полноценный режим автомобильного видеорегистратора, отсутствие критического перегрева во время длительной работы. Надежность, длительное время работы с режимом записи по кругу, автоматическое включение и выключение — эти факторы задают главную роль рассмотренной камеры. Она видится преимущественно в стационарной работе в качестве регистратора, а от регистратора обычно не требуется роскошное качество картинки. Ко всему необходимо отметить быструю реакцию разработчика, своевременно вносящего положительные изменения в прошивку аппарата.
Рассматриваемая в этом обзоре панорамная экшн-камера Nikon KeyMission 360 получает изображение с помощью двух камер со сверхшироким углом обзора, направленных в разные стороны. Конструкция аппарата предусматривает пыле- и влагозащиту и ударопрочность. Среди положительных качеств рассмотренного аппарата уместно отметить следующие аспекты: способность работать от внешнего источника питания, наличие приложения для ПК и мобильных устройств, отсутствие перегрева во время работы, наличие резьбового штативного отверстия, интервальная, цейтраферная и скоростная видеосъемка. К недостаткам можно отнести недостаточно высокую разрешающую способность и недолгое время автономной работы. Для равномерной фиксации всех деталей на площади всей сферической панорамы требуется гораздо большее разрешение, чем имеющееся 4K — минимум 8K, а то и выше. Но в таком случае это будет совсем другой аппарат совершенно другого ценового диапазона и с другой целевой аудиторией.
Краткое описание Nikon KeyMission 170 включает почти одни положительные черты: пыле- и влагозащита, ударопрочность, наличие в корпусе штативного гнезда, высокая разрешающая способность, низкий уровень роллинг-шаттера, встроенный ЖК-дисплей, комплектный пульт ДУ, интервальная и высокоскоростная видеосъемка. Солидный список, который наверняка оправдывает стоимость аппарата. Наиболее ценным свойством камеры является защищенная конструкция аппарата. Она позволяет обойтись без дополнительного изолирующего бокса, который занимает больше места, чем сама камера. Правда, такая конструкция имеет и вполне логичные издержки: камера фактически уже находится в герметичном боксе, а значит, с отводом излишнего тепла обязательно будут проблемы, что мы и наблюдали во время тестирования. Как эту проблему решить без внесения серьезных конструктивных изменений — непонятно.
Камера, получившаяся у разработчиков Nikon, отличается не только своим необычным дизайном и специфической функциональностью. Некоторые особенности аппарата, выявленные в ходе тестирования, также отличаются оригинальностью, причем особенности как отрицательные, так и положительные. Из минусов необходимо выделить следующие аспекты: ограничение на длительность беспрерывной видеосъемки в стандартном режиме, невысокая разрешающая способность, своеобразная работа оптического стабилизатора, напоминающая инженерную недоработку, и солидная цена. Не забудем и плюсы: встроенный сенсорный ЖК-дисплей, интервальная видео- и фотосъемка, зарядка от ПК, отсутствие критического перегрева во время работы.
AverMedia Live Gamer HD 2 — надежная рабочая лошадка, предназначенная для работы в паре с достаточно мощным компьютером, если предполагается запись экрана. Для другого сценария использования карты — например, для покадровой оцифровки пленки — подойдет любой ПК, даже «офисный». Ведь главное преимущество AverMedia Live Gamer HD 2 — доступность сигнала для любого стороннего приложения, включая такие «закрытые» приложения, как Skype или видеоредакторы.
Пользователи, которые ранее встречались с продукцией Gmini, наверняка в курсе, что эта торговая марка охватывает по большей части доступный по цене сегмент рынка: недорогие медиаплееры, устройства для чтения электронных книг, автомобильные видеорегистраторы... И, наконец, экшн-камеры. Два года назад мы уже изучали одну из первых экшн-камер, выпущенных под брендом Gmini, тогда это была еще Full HD-версия — MagicEye HDS4000. Теперь Full HD-кадр устраивает далеко не каждого — всем подавай больше детализации, а значит, как минимум 4K. Но не так-то просто получить подобное видео на «бюджетных» составляющих, стоимость которых не увеличит конечную цену продукта до заоблачных величин. Приходится идти на компромисс, выжимая из доступных характеристик весь возможный максимум.
Panasonic UX — это новая интересная серия камер, которая приходит на смену мелкоматричным камерам на недорогих SD-носителях, типа AG-AC160. Серия UX не позиционируется как флагманская или как начальный уровень. Это рабочие репортажные камеры на среднем сенсоре со съемкой 4K-видео.
Зеркальная камера Canon EOS 5D Mark IV анонсирована в августе прошлого года — что никоим образом не делает эту модель устаревшей, ведь аппаратура подобного сегмента анонсируется в лучшем случае один раз в четыре года. За примерами далеко ходить не надо: легендарный Mark II до сих пор используется «видеографами» и считается аппаратом, который дал старт эпохе видеосъемки зеркальными камерами и фактически помог родиться самому понятию «видеограф». Постепенно Mark научился снимать видео с размером кадра 4K, что называется, «из коробки». Также в новой, 4-й модели, в отличие от предыдущих версий EOS 5D, при видеосъемке используется не контрастный способ фокусировки, а фазовый. Нынешний обзор рискует оказаться довольно обширным, поскольку в нем участвует не только фотоаппарат, но и четыре разных объектива Canon.
Видеорегистратор Idis DR-8364 позиционируется в сегмент профессиональных решений и относится к высокопроизводительному сегменту. Он поддерживает запись и воспроизведение 64 каналов видео и IP-камеры с разрешением до 8 Мп включительно. Отличительной особенностью видеорегистратора является совместимость не только с распространенным кодеком H.264, но и с более современным H.265. Внутри корпуса предусмотрено место для установки восьми жестких дисков формата 3,5″, а с учетом внешних блоков расширения общая емкость системы хранения может достигать 192 ТБ. Устройством можно управлять с локальным подключением, а также через веб-интерфейс, фирменное программное обеспечение Idis Center и с мобильных устройств.
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