Максим Лядов Кинооборудование 50

Кинокамера Panasonic EVA1 нацелена на профессиональный рынок и подойдет для тех, кому требуется кинокартинка с сенсора Super 35, но при намного более демократичном бюджете на камеру, носители и обвес, чем в случае VariCam. Опытному оператору для привыкания достаточно будет пары съемочных смен. Это действительно легкая и компактная ручная кинокамера, которой удобно снимать в любых применениях: со штатива, с рук, с плеча, с подвеса. Немаловажно, что в камере используется сенсор Super 35 разрешения 5,7К с итоговой записью в 4К/UHD на носители SDXC. Еще более интересной ее делает возможность съемки на внешний рекордер в форматы 10 бит 4:2:2 и даже в RAW 5,7K. Panasonic EVA1 готова к работе прямо из коробки, не требуя обязательной покупки обвеса. Она имеет активный EF-байонет, что позволяет использовать любые объективы на рынке, включая автофокусные и с оптической стабилизацией. Имеются внутренние оптические ND-фильтры, ИК-фильтр перед сенсором,эффективно работающий встроенный стабилизатор без потери резкости картинки и шумодав.