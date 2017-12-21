Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Компания Asus продолжает расширять ассортимент своих беспроводных решений для дома. Роутер Asus RT-AC86U оборудован двухдиапазонной точкой доступа класса AC2900, гигабитными сетевыми портами и USB 3.0. При этом он основан на современной платформе Broadcom с двухъядерным процессором и может похвастаться интересным дизайном корпуса и широкими возможностями встроенного программного обеспечения.
Сложно представить современную серверную комнату без технологий удаленного доступа к сетевому оборудованию и серверам. Для решения этой задачи сегодня можно использовать различные варианты, включая встроенные в серверные платформы сервисы и автономные IP KVM. Одним из признанных лидеров рынка в этом сегменте является компания Aten, которая предлагает уже четвертое поколение KVM-коммутаторов. В материале мы познакомимся с одной из моделей, обеспечивающей до 24 подключений управляемых устройств и до двух одновременных удаленных сессий.
Не секрет, что в бизнес-сегменте производителям интереснее работать, поскольку ценовая политика там существенно отличается от розницы. Однако и требования пользователей совсем другие. Компания Asus, имея богатый опыт производства домашних беспроводных роутеров, недавно представила свою первую модель маршрутизатора для использования в сегменте SMB, имеющую несколько уникальных функций. Посмотрим, насколько она может быть интересна.
Компания HP представила новую версию своего популярного HP ProLiant MicroServer. Решение десятого поколения основано на платформе AMD Opteron и по некоторым характеристикам заметно отличается от предшественников, но сохранило компактные размеры и относительно невысокую стоимость.
Организация сетевого подключения через существующую электропроводку является сегодня не очень распространенным сценарием, однако он может быть практически единственным способом для решения некоторых задач. Чаще всего о нем вспоминают при подключении оборудования в новом месте квартиры, не оборудованном стандартной сетевой розеткой во время ремонта. Адаптеры D-Link DHP-P700AV интересны поддержкой последних версий стандарта HomePlug AV2 и технологии MIMO, что позволяет им показывать отличные результаты в тестах производительности.
Стандартная бюджетная аппаратная конфигурация с проводными портами 100 Мбит/с и однодиапазонной точкой доступа со скоростью соединения 300 Мбит/с. Немного выделиться из общей массы недорогих моделей позволяет наличие порта USB.
Aten CV211 — необычное устройство, позволяющее превратить ноутбук в консоль. Оно может быть интересно системным администраторам или работающему со встраиваемыми системами персоналу. Оно может использоваться для диагоностики, осуществления сервисного обслуживания, установки операционных систем и других операций. Тестирование показало, что адаптер Aten CV211 вполне успешно выполняет заявленные функции. Он может быть использован для локального сервисного обслуживания, тестирования, инсталляции и мониторинга любых систем, оборудованных VGA и USB. По сравнению с обычным подключением монитора и устройств ввода он имеет преимущество по комфорту работы и обладает некоторыми дополнительными возможностями, основной из которых является, пожалуй, поддержка сценария работы с внешними накопителями. Да и использовать собственный привычный ноутбук обычно более удобно, особенно на увеличенном расстоянии от контролируемой системы. Конечно, полноценных современных средств IPMI/BMC в серверах данная модель не заменит, но как вспомогательный инструмент системного администратора явно может быть интересна. На момент подготовки статьи стоимость продукта составляла около 20 тысяч рублей (официальная рекомендованная — $375).
Сегодня у пользователей все чаще появляются непростые задачи, требующие даже от домашних локальных сетей поддержки технологий, выходящих за рамки возможностей обычных роутеров. Некоторые из возникающих вопросов могут быть решены использованием управляемых комммутаторов. В этой публикации мы кратко расскажем об этом типе оборудования и о том, чем оно может быть полезно в домашней локальной сети.
Raritan Dominion KX2-101-V2 ничего сенсационного не продемонстрировал: это обычный добротный KVM-over-IP, таких сейчас много. А вот KX3-232 удалось нас удивить. Разумеется, вряд ли кто-то всерьез будет использовать такое мощное (и дорогое) оборудование для удаленного просмотра художественных фильмов, но сама по себе возможность проделывать такие штуки в рамках KVM-over-IP по обычной гигабитной сети вызывает уважение.
Сегодня наиболее быстрые способы подключения к интернету реализуются через кабельные подключения. Массовые варианты обеспечивают скорости на уровне 100 Мбит/с, а часть провайдеров предлагает и в несколько раз более высокую производительность. Что касается беспроводных точек доступа, то реализация протокола 802.11ac позволяет даже на мобильных устройствах получить более 200 Мбит/с. Если же возможность прокладки кабеля отсутствует, то на помощь придут сотовые операторы. Несмотря на то, что в большинстве случаев реальная скорость получения данных у них не превышает 100 Мбит/с, иногда требуются и гигабитные порты локальной сети и быстрый Wi-Fi. Модель Asus 4G-AC55U как раз отвечает таким требованиям.
Сегодня все больше пользователей, заинтересованных в быстрой беспроводной связи для своих устройств, обращают внимание на поддержку роутером диапазона 5 ГГц. При этом часто им не требуются предлагаемые топовыми решениями возможности и технические характеристики. Как раз для такого случая компания Zyxel в конце этого года предложила две новинки класса AC1200, ориентированные на массовый сегмент.
Компания Asus сегодня предлагает, пожалуй, одни из наиболее производительных домашних беспроводных роутеров верхнего сегмента. Однако их стоимость сложно назвать доступной, а широкие возможности требуются обычно только энтузиастам. Но можно найти в каталоге этого производителя и более простые продукты, ориентированные на массовый рынок. В частности, это рассматриваемый в данной статье RT-AC1200G+, который поддерживает 802.11ac и имеет гигабитные сетевые порты, а также один порт USB 2.0.
Технологии для организации компьютерной сети через стандартную электропроводку существенно уступают по популярности традиционному проводному варианту и Wi-Fi. Однако в некоторых ситуациях такое решение может оказаться более удобным. Компания Netis в этом сегменте предлагает комплект PL7622KIT из двух устройств, которые могут быть использованы для подключения удаленного клиента, для организации моста между двумя сегментами, а также для реализации точки доступа. Кроме того, модель PL7622 из этого комплекта способна выполнять роль беспроводного домашнего роутера.
Несмотря на то, что многие современные топовые роутеры имеют беспроводные точки доступа с поддержкой скоростей подключения 1300 Мбит/с и даже выше, найти соответствующий им адаптер для клиента очень непросто. Выбор таких моделей сегодня невелик, так что представленный в этом году Asus USB-AC68 явно привлечет внимание энтузиастов. Заметим, что эта модель имеет интерфейс USB 3.0, что будет удобно для компактных систем и ноутбуков.
Известный китайский производитель Xiaomi выпустил новую модель беспроводного роутера — Mi WiFi Router 3. Устройство интересно наличием поддержки диапазона 5 ГГц и протокола 802.11ac, а также невысокой стоимостью. Однако использование его на локальном рынке затруднено китайским языком веб-интерфейса и отсутствием некоторых востребованных у нас функций.
XL1716 отлично справляется со своими основными обязанностями — управлением несколькими системами с помощью одного набора «монитор + клавиатура + тачпад». Что же касается выявленных нами недостатков, то их вряд ли можно отнести к серьезным. Да, они делают работу с прибором несколько менее комфортной, однако насколько мы понимаем, конек марки Kinan — не суперкомфорт пользователя, а хорошее качество за разумные деньги.
Сегодня стоимость моделей роутеров начального и верхнего сегментов отличается в десятки раз, при этом не далеко не всегда использование более дорогой модели будет существенно сказываться на впечатлениях пользователя. На скорость сетевого доступа влияют не только технические характеристики непосредственно самого роутера, но и возможности клиентов, а также интернет-провайдера, поэтому важно соблюдать баланс, а переплачивать за неиспользуемые ресурсы обычно нет смысла. Ярким представителем начального сегмента является D-Link DIR-615S, оборудованный проводными портами на 100 Мбит/с и однодиапазонной точкой доступа с максимальной скоростью подключения 300 Мбит/с, который недавно был протестирован в нашей лаборатории.
Задача расширения зоны устойчивой работы беспроводной сети встречается сегодня достаточно часто, и не всегда она может быть решена заменой роутера или добавлением подключаемых по кабелю точек доступа. В этих случаях может оказаться удобнее воспользоваться беспроводным повторителем, который не требует прокладки новых проводов и имеет очень простую процедуру установки. Одну из таких моделей мы и рассмотрим в этой статье. TP-Link RE200 также интересен поддержкой протокола 802.11ac в диапазоне 5 ГГц, что может обеспечить более высокую скорость работы.
В этом материале мы рассмотрим представленные на отечественном рынке модели домашних маршрутизаторов и постараемся найти наиболее удачные устройства для нескольких типовых наборов требований.
Компания TP-Link обновила свою линейку решений с поддержкой стандарта 802.11ac, которая носит имя Archer. Теперь верхнюю позицию в ней занимает роутер Archer C9 класса AC1900. Эта модель основана на популярной платформе Broadcom и имеет все характерные черты топового сегмента: гигабитные сетевые порты, поддержку двух диапазонов, а также порты USB.
Ни для кого не секрет, что чаще всего в тестовые лаборатории попадают устройства верхнего сегмента, которые отличаются выдающимися техническими характеристиками. Однако их стоимость часто очень высока. В то же время, наиболее массовые продажи характерны обычно для моделей начального и среднего уровня. В этом материале мы познакомимся с роутером DIR-300S компании D-Link, который является ярким представителем бюджетного сегмента.
Беспроводные сети уже давно являются привычным элементом в домах и квартирах. При этом число моделей домашних роутеров, представленных на рынке, составляет сотни устройств, а их стоимость отличается в десятки раз. В этом материале мы расскажем об основных характеристиках данного типа оборудования и поможем вам определиться с критериями для выбора.
Вторая модель Asus верхнего сегмента, представленная в этом году, имеет мощную аппаратную начинку, включая три радиоблока, и необычный дизайн корпуса. Устройство обеспечивает близкие к гигабитным скорости маршрутизации и работы с USB-накопителем. Особый интерес представляет также конфигурация беспроводных модулей, которую производитель относит к классу AC5300.
Новая модель беспроводного повторителя компании Asus получила гигабитный сетевой порт и поддержку 802.11ac с максимальной скоростью соединения 867 Мбит/с. Это существенно сказалось на производительности устройства, особенно в диапазоне 5 ГГц.
Бюджетные модели домашних роутеров с поддержкой стандарта 802.11ac часто имеют только проводные порты 100 Мбит/с. Это существенно сказывается на производительности локальной сети даже для самой младшей конфигурации этого беспроводного стандарта. TP-Link Archer С2 оборудован гигабитным сетевым коммутатором, что позволяет обеспечить высокую скорость доступа, например к сетевому накопителю, как по кабелю, так и с мобильных устройств.
Использование уникально мощной платформы Broadcom позволило данной модели роутера показать отличные результаты в тестах производительности. Кроме того, Asus RT-AC88U поддерживает беспроводной протокол 802.11ac, имеет восемь портов для подключения проводных клиентов локальной сети, порт USB 3.0 и множество дополнительных функций в прошивке.
В конфигурациях беспроводных роутеров в бюджетном сегменте обычно используются однодиапазонные точки доступа со скоростью подключения 300 Мбит/с. В новой версии модели TL-WR940N компания TP-Link решила установить более производительный чип с тремя антеннами. При наличии проводных портов только на 100 Мбит/с данное решение смотрится немного спорным. Посмотрим, дает ли оно какой-нибудь положительный эффект на практике.
Поддержка протокола 802.11ac все чаще встречается в современных мобильных устройствах. При наличии соответствующего роутера это позволяет обеспечить высокую скорость беспроводного соединения в свободном диапазоне 5 ГГц. Наиболее простые маршрутизаторы данного класса оборудованы проводными портами 100 Мбит/с, точкой доступа 300 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц и реализацией 802.11ac с максимальной скоростью соединения 433 Мбит/с. Именно такие характеристики имеет рассматриваемый в этой статье роутер Netis WF2710.
Второе поколение интернет-центров Zyxel Keenetic было представлено более двух лет назад и за это время стало очень популярным среди отечественных пользователей. А этой осенью компания анонсировала несколько новых моделей, отличающихся наличием беспроводной точки доступа стандарта 802.11ac и порта USB 3.0. В этой статье мы познакомимся с новым флагманом серии, который интересен использованием двухъядерного процессора и сетевого коммутатора на восемь портов.
Двухдиапазонными роутерами сегодня уже никого не удивить. Работа на 5 ГГц позволяет существенно повысить скорость беспроводного обмена данными, пока этот диапазон относительно свободен. Дополнительный ресурс для повышения производительности — использование протокола 802.11ac, что особенно интересно для мобильных устройств, поскольку обычно они имеют только одну или две антенны. Следующим шагом может быть разделение домашней сети 5 ГГц на две точки доступа, работающие на непересекающихся частотных каналах. В этой статье мы рассмотрим уже третью модель роутера, использующую такую конфигурацию.
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