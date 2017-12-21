Кирилл Кочетков Беспроводное оборудование

Aten CV211 — необычное устройство, позволяющее превратить ноутбук в консоль. Оно может быть интересно системным администраторам или работающему со встраиваемыми системами персоналу. Оно может использоваться для диагоностики, осуществления сервисного обслуживания, установки операционных систем и других операций. Тестирование показало, что адаптер Aten CV211 вполне успешно выполняет заявленные функции. Он может быть использован для локального сервисного обслуживания, тестирования, инсталляции и мониторинга любых систем, оборудованных VGA и USB. По сравнению с обычным подключением монитора и устройств ввода он имеет преимущество по комфорту работы и обладает некоторыми дополнительными возможностями, основной из которых является, пожалуй, поддержка сценария работы с внешними накопителями. Да и использовать собственный привычный ноутбук обычно более удобно, особенно на увеличенном расстоянии от контролируемой системы. Конечно, полноценных современных средств IPMI/BMC в серверах данная модель не заменит, но как вспомогательный инструмент системного администратора явно может быть интересна. На момент подготовки статьи стоимость продукта составляла около 20 тысяч рублей (официальная рекомендованная — $375).