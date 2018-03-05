Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
На самый короткий месяц года приходится выставка MWC, посвященная технологиям мобильной связи. Неудивительно, что в февральских новостях тема смартфонов была доминирующей. При этом больше всего внимания досталось новым флагманским моделям, которые представил на MWC лидер рынка. Это смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+.
Крупнейшая российская газоперерабатывающая и нефтехимическая компания Сибур начинает цифровую трансформацию. По словам представителей Сибура, это изменит многие процессы в компании и позволит ей выйти на новый уровень эффективности. Отвечать за разработку и реализацию проекта будет функция «Цифровые технологии», которая формируется прямо сейчас — идет активный набор специалистов. Мы поговорили с Василием Номоконовым, членом правления — исполнительным директором Сибура, о том, что на самом деле происходит в компании и насколько это может быть интересно участникам рынка цифровых технологий.
Январь был наполнен разнообразными новостями, многие из которых были опубликованы в ходе выставки CES.
Как обычно, в конце года мы попросили наших читателей выбрать наиболее заметных игроков рынка в разных категориях: назвать компании, которые больше всего делали, больше всего добились, больше всего обещали или еще по каким-то критериям заслужили в ваших глазах звание Бренда года. Пришло время подвести итоги голосования.
Бренд Redmond уже не первый год занимает лидирующие места в рубрике малой бытовой техники согласно опросу iXBT «Бренд года — выбор читателей». Не стал исключением и последний опрос. Мы встретились с руководством компании «Технопоиск», поговорили о будущем и о планах компании.
При выборе решений для корпоративной инфраструктуры одним из наиболее важных критериев являются вопросы безопасности в широком смысле этого термина. При этом наиболее эффективно их можно решить только сочетанием аппаратных и программных технологий. Компания HP является сегодня одним из крупнейших поставщиков бизнес решений , а с точки зрения программного обеспечения в данном сегменте наиболее востребованы продукты Microsoft. Посмотрим, что могут предложить эти вендоры для SMB.
Больше всего в декабре было новостей о смартфонах, поэтому сегодняшнюю подборку открывают именно они.
В ноябре и декабре 2017 года компания GOODRAM осуществляла сбор вопросов от участников конференции iXBT.com, для чего в конференции был открыт отдельный форум. По итогам работы форума представители компании отобрали наиболее значимые и актуальные вопросы и сформировали своего рода FAQ, с которым мы предлагаем вам сегодня ознакомиться.
C 14 по 18 декабря под эгидой компании Asus и при участии ее партнера, компании HyperX, состоялся ежегодный турнир по экстремальному разгону процессоров и видеокарт Asus OC Summit 2017, который прошел в московском офисе компании. В этом турнире принимают участие известные оверклокеры из России и других стран мира. В ходе турнира было завоевано пять наград в различных номинациях, включая абсолютный глобальный рекорд в в тесте 3DMark Vantage.
Больше всего в ноябре было новостей о смартфонах, но на фоне этого привычно мощного потока в последнее время обозначились новые. В частности, в этот раз мы часто будем вспоминать об электротранспорте.
Форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса»: смотрите онлайн 30 ноября
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Новости октября были очень разнообразными по тематике, но больше всего публикаций было посвящено смартфонам.
В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».
В сентябре хватало интересных новостей. Начать хотя бы с того, что, как и в прошлые годы, на этот месяц пришелся выпуск смартфонов Apple iPhone нового поколения.
В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».
Тот факт, что лето — пора отпусков, мало сказывается на потоке новостей. На август пришлось довольно много интересных и значимых публикаций.
В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».
Июль мало отличался темами новостей от других месяцев, но была одна тема, судя по статистике, вызвавшая повышенный интерес читателей — AMD Radeon RX Vega.
В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».
Для просмотра PDF-файлов большинство из вас наверняка пользуются программой Adobe — в текущей версии она называется Adobe Reader DC. Но по умолчанию в ней отсутствуют некоторые функции, в том числе редактирование файла. За доступ к полной версии предлагается заплатить деньги, и довольно большие. Весьма неплохой альтернативой является ПО компании Wondershare — PDFelement. Конечно, оно тоже не бесплатное, но стоит намного меньше. Покупать PDFelement 6 Pro или нет — каждый решит для себя сам. Если вам нужен простенький PDF-редактор без особых «заморочек», то покупка себя полностью оправдает.
Для просмотра PDF-файлов большинство из вас наверняка пользуются программой Adobe — в текущей версии она называется Adobe Reader DC. Но по умолчанию в ней отсутствуют некоторые функции, в том числе редактирование файла. За доступ к полной версии предлагается заплатить деньги, и довольно большие. Весьма неплохой альтернативой является ПО компании Wondershare — PDFelement. Конечно, оно тоже не бесплатное, но стоит намного меньше. Покупать PDFelement 6 Pro или нет — каждый решит для себя сам. Если вам нужен простенький PDF-редактор без особых «заморочек», то покупка себя полностью оправдает.
Прошедшая в начале июня выставка Computex 2017 принесла много новостей, но самые читаемые публикации месяца были посвящены продукции компании Apple.
В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».
30 мая, в рамках выставки Computex 2017, компания Asus провела для прессы мероприятие Asus Motherboard Workshop 2017, на котором представила свои новые материнские платы на чипсете Intel X299 под семейство новых процессоров Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066. Всего было представлено три серии плат: Prime, TUF и ROG.
Новый игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus на платформе Nvidia Max-Q в корпусе толщиной менее 18 мм был представлен главой компании Asus Джонни Ши на пресс-конференции в рамках выставки Computex 2017.
О некоторых новинках, продемонстрированных компанией Asus в рамках выставки Computex 2017, проходившей в Тайбэе (Тайвань), мы уже писали в рамках новостей. В этой статье мы расскажем об одной из пресс-конференции компании Asus, которая состоялась за день до открытия выставки (29 мая). На пресс-конференции под девизом «The Edge of Beyond» (один из возможных переводов: «На пороге неизведанного», хотя нам больше нравится перевод «За гранью»), Джонни Ши (Jonney Shih), глава компании Asus, представил новые линейки ноутбуков серий ZenBook и VivoBook. Были анонсированы самый тонкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер Asus ZenBook Flip S (UX370), самый тонкий в мире 14-дюймовый ноутбук Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490), тонкий и мощный ультрабук Asus ZenBook Pro (UX550), 15,6-дюймовый ноутбук Asus VivoBook S15, а также производительный ноутбук Asus VivoBook Pro 15.
Среди компьютерных компонентов центральное место занимает процессор, однако обычно в ежемесячной подборке так мало новостей об этих изделиях, что они не могут претендовать на самостоятельный раздел. Впрочем, выход AMD Ryzen и ответные шаги Intel изменили ситуацию, так что сегодняшний дайджест открывают именно процессоры.
В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».
После двухмесячного перерыва смартфоны вернулись на первое место в подборке, но самая читаемая новость оказалось совсем о другом.
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