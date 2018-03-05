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    Фильтры по брендам и заголовку
    iТоги 2018/02: Samsung Galaxy S9 и S9+, MWC 2018 и прочее. Вспоминаем основные темы и самые интересные новости февраля 2018 года

    Георгий Филягин

    5 марта 2018 г.
    iТоги
    2

    На самый короткий месяц года приходится выставка MWC, посвященная технологиям мобильной связи. Неудивительно, что в февральских новостях тема смартфонов была доминирующей. При этом больше всего внимания досталось новым флагманским моделям, которые представил на MWC лидер рынка. Это смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+.
    Цифровой Сибур ищет таланты: интервью с Василием Номоконовым, исполнительным директором компании
    22 февраля 2018 г.
    Информационные страницы

    Крупнейшая российская газоперерабатывающая и нефтехимическая компания Сибур начинает цифровую трансформацию. По словам представителей Сибура, это изменит многие процессы в компании и позволит ей выйти на новый уровень эффективности. Отвечать за разработку и реализацию проекта будет функция «Цифровые технологии», которая формируется прямо сейчас — идет активный набор специалистов. Мы поговорили с Василием Номоконовым, членом правления — исполнительным директором Сибура, о том, что на самом деле происходит в компании и насколько это может быть интересно участникам рынка цифровых технологий.
    iТоги 2018/01: Meltdown и Spectre, Samsung S9 и S9+, прочее. Вспоминаем основные темы и самые интересные новости января 2018 года

    Георгий Филягин

    6 февраля 2018 г.
    iТоги

    Январь был наполнен разнообразными новостями, многие из которых были опубликованы в ходе выставки CES.
    «iXBT Brand 2017 — Выбор читателей»: подводим итоги традиционного читательского голосования

    Коллектив редакции iXBT.com

    5 февраля 2018 г.
    iXBT.com Brand of the Year
    12

    Как обычно, в конце года мы попросили наших читателей выбрать наиболее заметных игроков рынка в разных категориях: назвать компании, которые больше всего делали, больше всего добились, больше всего обещали или еще по каким-то критериям заслужили в ваших глазах звание Бренда года. Пришло время подвести итоги голосования.
    «Смарт-мультиварки Redmond отправят супермаркеты в прошлое. Нас ждет коренное изменение системы продуктового ритейла»: интервью с коммерческим директором компании «Технопоиск» Андреем Синявиным

    Валерия Богдан

    31 января 2018 г.
    Интервью
    38

    Бренд Redmond уже не первый год занимает лидирующие места в рубрике малой бытовой техники согласно опросу iXBT «Бренд года — выбор читателей». Не стал исключением и последний опрос. Мы встретились с руководством компании «Технопоиск», поговорили о будущем и о планах компании.

    Технологии безопасности от HP и Microsoft
    26 января 2018 г.
    ИТ в малом и среднем бизнесе

    При выборе решений для корпоративной инфраструктуры одним из наиболее важных критериев являются вопросы безопасности в широком смысле этого термина. При этом наиболее эффективно их можно решить только сочетанием аппаратных и программных технологий. Компания HP является сегодня одним из крупнейших поставщиков бизнес решений , а с точки зрения программного обеспечения в данном сегменте наиболее востребованы продукты Microsoft. Посмотрим, что могут предложить эти вендоры для SMB.

    iТоги 2017/12: основные темы и самые интересные новости декабря 2017 года

    Георгий Филягин

    15 января 2018 г.
    iТоги
    1

    Больше всего в декабре было новостей о смартфонах, поэтому сегодняшнюю подборку открывают именно они.
    Ответы на вопросы к компании GOODRAM, собранные на форуме в конференции iXBT.com

    Александр Воробьёв

    30 декабря 2017 г.
    Интервью
    27

    В ноябре и декабре 2017 года компания GOODRAM осуществляла сбор вопросов от участников конференции iXBT.com, для чего в конференции был открыт отдельный форум. По итогам работы форума представители компании отобрали наиболее значимые и актуальные вопросы и сформировали своего рода FAQ, с которым мы предлагаем вам сегодня ознакомиться.
    Оверклокерский турнир Asus OC Summit 2017: отчет из кузницы установки мировых рекордов

    Сергей Пахомов

    21 декабря 2017 г.
    Общая информация
    13

    C 14 по 18 декабря под эгидой компании Asus и при участии ее партнера, компании HyperX, состоялся ежегодный турнир по экстремальному разгону процессоров и видеокарт Asus OC Summit 2017, который прошел в московском офисе компании. В этом турнире принимают участие известные оверклокеры из России и других стран мира. В ходе турнира было завоевано пять наград в различных номинациях, включая абсолютный глобальный рекорд в в тесте 3DMark Vantage.
    iТоги 2017/11: основные темы и самые интересные новости ноября 2017 года

    Георгий Филягин

    4 декабря 2017 г.
    iТоги

    Больше всего в ноябре было новостей о смартфонах, но на фоне этого привычно мощного потока в последнее время обозначились новые. В частности, в этот раз мы часто будем вспоминать об электротранспорте.

    Форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса»: смотрите онлайн 30 ноября
    27 ноября 2017 г.
    Информационные страницы

    Форум Microsoft «Платформа цифрового бизнеса»: смотрите онлайн 30 ноября
    Черная Пятница: 7 гаджетов, которые выгоднее всего покупать сейчас
    21 ноября 2017 г.
    Общая информация

    Рассказываем, как сэкономить на покупке, извлечь максимум пользы из распродажи и получить возможность выиграть автомобиль.

    iТоги 2017/10: основные темы и самые интересные новости октября 2017 года

    Георгий Филягин

    6 ноября 2017 г.
    iТоги
    1

    Новости октября были очень разнообразными по тематике, но больше всего публикаций было посвящено смартфонам.
    По результатам тестовых испытаний в октябре 2017 года редакцией iXBT.com выбраны лучшие продукты в категориях «Original Design» и «Excellent Package»

    Коллектив редакции iXBT.com

    1 ноября 2017 г.
    Награды редакции

    В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».

    iТоги 2017/9: основные темы и самые интересные новости сентября 2017 года

    Георгий Филягин

    10 октября 2017 г.
    iТоги

    В сентябре хватало интересных новостей. Начать хотя бы с того, что, как и в прошлые годы, на этот месяц пришелся выпуск смартфонов Apple iPhone нового поколения.
    По результатам тестовых испытаний в сентябре 2017 года редакцией iXBT.com выбраны лучшие продукты в категориях «Original Design» и «Excellent Package»

    Коллектив редакции iXBT.com

    1 октября 2017 г.
    Награды редакции

    В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».

    iТоги 2017/8: основные темы и самые интересные новости августа 2017 года

    Георгий Филягин

    4 сентября 2017 г.
    iТоги

    Тот факт, что лето — пора отпусков, мало сказывается на потоке новостей. На август пришлось довольно много интересных и значимых публикаций.

    По результатам тестовых испытаний в августе 2017 года редакцией iXBT.com выбраны лучшие продукты в категориях «Original Design» и «Excellent Package»

    Коллектив редакции iXBT.com

    1 сентября 2017 г.
    Награды редакции

    В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».

    iТоги 2017/7: основные темы и самые интересные новости июля 2017 года

    Георгий Филягин

    7 августа 2017 г.
    iТоги

    Июль мало отличался темами новостей от других месяцев, но была одна тема, судя по статистике, вызвавшая повышенный интерес читателей — AMD Radeon RX Vega.
    По результатам тестовых испытаний в июле 2017 года редакцией iXBT.com выбраны лучшие продукты в категориях «Original Design» и «Excellent Package»

    Коллектив редакции iXBT.com

    1 августа 2017 г.
    Награды редакции

    В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».

    PDFelement — альтернатива Adobe Acrobat

    Иван Черноусов

    26 июля 2017 г.
    Информационные страницы

    Для просмотра PDF-файлов большинство из вас наверняка пользуются программой Adobe — в текущей версии она называется Adobe Reader DC. Но по умолчанию в ней отсутствуют некоторые функции, в том числе редактирование файла. За доступ к полной версии предлагается заплатить деньги, и довольно большие. Весьма неплохой альтернативой является ПО компании Wondershare — PDFelement. Конечно, оно тоже не бесплатное, но стоит намного меньше. Покупать PDFelement 6 Pro или нет — каждый решит для себя сам. Если вам нужен простенький PDF-редактор без особых «заморочек», то покупка себя полностью оправдает.
    Программа для редактирования PDF-файлов PDFelement 6 Pro

    mpanius

    26 июля 2017 г.
    Информационные страницы

    Для просмотра PDF-файлов большинство из вас наверняка пользуются программой Adobe — в текущей версии она называется Adobe Reader DC. Но по умолчанию в ней отсутствуют некоторые функции, в том числе редактирование файла. За доступ к полной версии предлагается заплатить деньги, и довольно большие. Весьма неплохой альтернативой является ПО компании Wondershare — PDFelement. Конечно, оно тоже не бесплатное, но стоит намного меньше. Покупать PDFelement 6 Pro или нет — каждый решит для себя сам. Если вам нужен простенький PDF-редактор без особых «заморочек», то покупка себя полностью оправдает.
    iТоги 2017/6: основные темы и самые интересные новости июня 2017 года

    Георгий Филягин

    3 июля 2017 г.
    iТоги

    Прошедшая в начале июня выставка Computex 2017 принесла много новостей, но самые читаемые публикации месяца были посвящены продукции компании Apple.

    По результатам тестовых испытаний в июне 2017 года редакцией iXBT.com выбраны лучшие продукты в категориях «Original Design» и «Excellent Package»
    1 июля 2017 г.
    Награды редакции

    В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».

    Материнские платы Asus на чипсете Intel X299: краткий обзор по информации, представленной в ходе Computex 2017

    Сергей Пахомов

    29 июня 2017 г.
    Общая информация

    30 мая, в рамках выставки Computex 2017, компания Asus провела для прессы мероприятие Asus Motherboard Workshop 2017, на котором представила свои новые материнские платы на чипсете Intel X299 под семейство новых процессоров Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066. Всего было представлено три серии плат: Prime, TUF и ROG.
    Самый тонкий игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus на платформе Nvidia Max-Q: репортаж с пресс-конференции в рамках выставки Computex 2017

    Сергей Пахомов

    8 июня 2017 г.
    Общая информация

    Новый игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus на платформе Nvidia Max-Q в корпусе толщиной менее 18 мм был представлен главой компании Asus Джонни Ши на пресс-конференции в рамках выставки Computex 2017.
    Новые ноутбуки Asus серий ZenBook и VivoBook: отчет о пресс-конференции, прошедшей перед открытием выставки Computex 2017

    Сергей Пахомов

    7 июня 2017 г.
    Общая информация

    О некоторых новинках, продемонстрированных компанией Asus в рамках выставки Computex 2017, проходившей в Тайбэе (Тайвань), мы уже писали в рамках новостей. В этой статье мы расскажем об одной из пресс-конференции компании Asus, которая состоялась за день до открытия выставки (29 мая). На пресс-конференции под девизом «The Edge of Beyond» (один из возможных переводов: «На пороге неизведанного», хотя нам больше нравится перевод «За гранью»), Джонни Ши (Jonney Shih), глава компании Asus, представил новые линейки ноутбуков серий ZenBook и VivoBook. Были анонсированы самый тонкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер Asus ZenBook Flip S (UX370), самый тонкий в мире 14-дюймовый ноутбук Asus ZenBook 3 Deluxe (UX490), тонкий и мощный ультрабук Asus ZenBook Pro (UX550), 15,6-дюймовый ноутбук Asus VivoBook S15, а также производительный ноутбук Asus VivoBook Pro 15.
    iТоги 2017/5: основные темы и самые интересные новости мая 2017 года

    Георгий Филягин

    5 июня 2017 г.
    iТоги

    Среди компьютерных компонентов центральное место занимает процессор, однако обычно в ежемесячной подборке так мало новостей об этих изделиях, что они не могут претендовать на самостоятельный раздел. Впрочем, выход AMD Ryzen и ответные шаги Intel изменили ситуацию, так что сегодняшний дайджест открывают именно процессоры.

    По результатам тестовых испытаний в мае 2017 года редакцией iXBT.com выбраны лучшие продукты в категориях «Original Design» и «Excellent Package»
    1 июня 2017 г.
    Награды редакции

    В целях поощрения усилий производителей высокотехнологичного оборудования по созданию чего-то нового и оригинального, а также за отличную розничную комплектацию продукции, редакция сайта iXBT.com учредила специальные награды: «Original Design» и «Excellent Package».

    iТоги 2017/4: основные темы и самые интересные новости апреля 2017 года

    Георгий Филягин

    9 мая 2017 г.
    iТоги

    После двухмесячного перерыва смартфоны вернулись на первое место в подборке, но самая читаемая новость оказалось совсем о другом.

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