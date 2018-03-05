Иван Черноусов Информационные страницы

Для просмотра PDF-файлов большинство из вас наверняка пользуются программой Adobe — в текущей версии она называется Adobe Reader DC. Но по умолчанию в ней отсутствуют некоторые функции, в том числе редактирование файла. За доступ к полной версии предлагается заплатить деньги, и довольно большие. Весьма неплохой альтернативой является ПО компании Wondershare — PDFelement. Конечно, оно тоже не бесплатное, но стоит намного меньше. Покупать PDFelement 6 Pro или нет — каждый решит для себя сам. Если вам нужен простенький PDF-редактор без особых «заморочек», то покупка себя полностью оправдает.