Наши читатели задавали в форуме вопросы: как соотносятся продукты из сравнительных тестирований внешних USB ЦАП для мобильных устройств и миниатюрных внешних USB ЦАП? Обычно мы отвечаем, что это устройства разных форм-факторов (колонки vs. наушники, велосипед vs. автомобиль). Однако сегодня мы узнаем точный ответ на этот вопрос, так как столкнем победителей обоих тестов. К настоящему времени поспела уже новая версия Oppo HA-2 с приставкой SE (Second Edition), где обновился ЦАП и усилитель для наушников — теперь это ES9028-Q2M с интегрированным усилителем, после которого стоит дополнительный транзисторный буфер для низкоомной нагрузки. Тем интереснее будет тестирование!