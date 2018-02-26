Максим Лядов Hi-Fi

Китайская компания Shenzhen ShuangMuSanLin Electronics (сокращенно SMSL) работает с 2009 года и сейчас продает свои продукты по всему миру. SMSL M9 — это старшая модель линейки, с невероятной для такого бренда ценой чуть ниже 40 тысяч рублей. Если в предшествующей модели M8 (M8A) не было выхода на наушники, то есть это был чистый ЦАП, то тут появился мощный наушниковый усилитель и дополнительный балансный выход в дополнение к стандартному. SMSL A6 — это не совсем обычный USB ЦАП с усилителем для наушников: в его корпус производитель добавил готовую плату усилителя мощности IcePower 50ASX2 SE. Это известнейший усилитель в классе Д датского производителя Bang & Olufsen, с мощностью 2×50 Вт. Запаса усиления будет достаточно, чтобы подключить полочные Hi-Fi-колонки. Особенностью тестируемых моделей является достаточно высокая стоимость и претензия на топ-класс. Экранчик и выбор режимов работы фильтра ЦАП — это явно атрибут дорогих устройств. О звуке можно сказать, что потенциал электронной начинки раскрыт неплохо. Впрочем, звук AK4490 и TPA6120A, MAX9772A — всё это мы слышали уже много раз. Также мы уже много раз видели драйвера XMOS и C-Media. Словом, интрига в звуке для нас отсутствует. Разнообразит звучание возможность выбора типа фильтра ЦАП из меню устройства, а в случае усилителя A6 — возможность подстройки тембра или включения фирменной опции акцента на басах.