Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Audio-Technica ATH-AVC500 по цене конкурируют с наушниками начального уровня. Основным плюсом этой модели является довольно спокойное звучание, без резких акцентов на ВЧ. Если сделать умеренную эквализацию согласно графику АЧХ, звучание становится еще более натуральным и подходит для прослушивания музыки. Большое количество баса, причем без надоедливого бубнения, вероятно, понравится любителям электронной музыки. Наушники удивляют довольно высокими эксплуатационными характеристиками. Конструкция хорошо продумана, вес чрезвычайно мал, а посадка очень комфортная.
Pioneer NC-50DAB — это интегральный усилитель, СD-проигрыватель, радиотюнер, фонокорректор, сетевой проигрыватель, ЦАП, усилитель для наушников в одном корпусе. Ресивер позволяет прослушивать музыку с CD-дисков, с домашнего сервера или через USB-подключение, в том числе файлы высокого разрешения до DSD включительно, посредством FM-, цифрового, а также интернет-радио (TuneIn), имеет поддержку сервисов высококачественной музыки (Spotify, Tidal и Deezer), современных протоколов потоковой передачи (Apple AirPlay, Bluetooth, FireConnect), а также обеспечивает возможность подключения внешнего аналогового источника, включая виниловый проигрыватель.
Портативную акустику чаще всего используют в качестве альтернативы встроенным динамикам ноутбука или телефона «в полях». GZ electronics LoftSound GZ-55, вследствие скромных размеров и отсутствия искажений в звучании, с этой задачей с успехом справляется. Простота управления здесь сочетается с элегантным дизайном, которого множество подобных устройств, к сожалению, лишены.
Urbanears Baggen — солидная и приятная мультирум-акустика с очень комфортным звучанием и запасом мощности на все случаи жизни. В сочетании с более скромной Urbanears Stammen устройства могут с успехом «озвучить» всю квартиру или небольшой частный дом, сделав доступ к музыке простым и естественным при наличии качественного Wi-Fi-роутера.
Компания Harman представила беспроводную колонку под названием JBL Playlist. Устройство может похвастаться неплохим дизайном, фирменным звучанием и поддержкой технологии Chromecast. Новинка обладает характерными для мобильных решений размерами, однако предназначена для стационарного домашнего использования, что автоматически повышает планку требований. Стоит ли игра свеч?
Urbanears Stammen — практически идеальная домашняя акустика для небольшого помещения. Стильный внешний вид и богатая цветовая гамма позволят с успехом интегрировать ее практически в любой дизайн, а крайне приятный и «многофункциональный» звук позволит использовать систему для подавляющего большинства задач. Колонка противопоказана поклонникам систем 7.1+ и придирчивым аудиофилам, но рекомендуется к покупке любителям приятного звучания и хорошего дизайна.
Microlab T965BT — приятная на вид и неплохая по звучанию Bluetooth-гарнитура, покрывающая большинство потребностей среднестатистического пользователя. К особенностям наушников стоит отнести отсутствие входного миниджека (3,5 мм) для подключения, например, к аудиоплееру без Bluetooth. Если цвет понравится и наушники удачно «сядут» на голову, покупка обещает быть удачной.
Молодая компания GZ electronics специализируется в основном на создании дизайнерской портативной акустики и аксессуаров для смартфонов. Новинка под названием LoftSound GZ-22 — портативная Bluetooth-колонка с интересным дизайном, хорошим запасом мощности и глубокими басами.
У компании Sven отличные новости: на российский рынок вышли новые модели портативных акустических систем с Bluetooth, FM-радио и удобной ручкой для переноски — PS-420, PS-460, PS-470.
Наряду с мобильными устройствами (iPhone и Apple Watch) компания Apple обновила в этом году и свой медиаплеер Apple TV. Приставка получила название Apple TV 4K, и уже из этого ясно ее основное новшество: поддержка видео 4К. В том, как это работает на практике, мы решили детально разобраться.
Sven PS-460 — средняя по цене и габаритам модель в топовой линейке портативной беспроводной акустики Sven. Корпус колонки выполнен из полуматового черного пластика с глянцевыми вставками по бокам. На передней панели установлена защитная металлическая решетка черного цвета, под которой находится два динамика диаметром 95 мм мощностью 9 Вт, обеспечивающих воспроизведение звука в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц. В верхней части фронтальной панели расположен дисплей с красной подсветкой средней яркости, на котором отображается различная информация. С помощью Sven PS-460 пользователь может слушать музыку с Bluetooth-устройства (например, со смартфона), воспроизводить музыку с карты памяти, флеш-накопителя, слушать FM-радио, а также подключаться к внешнему источнику звука посредством аудиокабеля со штекером миниджек. Управляется колонка восемью клавишами, расположенными на верхней части корпуса. Стоит отметить достаточно ровное звучание колонки во всем частотном диапазоне при комфортных уровнях громкости. На стандартных настройках эквалайзера значимые искажения отсутствуют вплоть до 85-процентного уровня громкости, которого с запасом хватит для прослушивания музыки дома в большой компании, во время пикника на природе и для других задач, не подразумевающих излишне громкого звука. При небольшой громкости колонка способна проработать до 17 часов при подключении источника звука по Bluetooth. В общем и целом, у портативной колонки Sven PS-460 хорошее качество звука в рамках своего класса, приличное время автономной работы и привлекательная цена.
Microlab T964BT — недорогая гарнитура с лаконичным и стильным дизайном, а также с широкими возможностями для подключения. Встроенный микрофон позволит прерваться на звонок без отключения гарнитуры, а миниджек не лишит вас музыки даже при севшем аккумуляторе наушников. Динамики способны достойно воспроизводить музыку разных жанров — исключением являются разве что сложные симфонические композиции и джазовая музыка. Гарнитура не имеет складного механизма, но она легкая и компактная, так что в переноске будет удобна.
Недавно у нас выходил обзор комбинированного устройства Schiit Jotunheim на базе dual mono AK4490, включающего USB ЦАП и дискретный наушниковый усилитель. Однако большинство продуктов у американской компании Schiit отдельные, в духе классических Hi-Fi-компонентов. Это позволяет выбрать что-то одно, без переплаты за ненужные функции, а также комбинировать разные варианты устройств, в том числе разных производителей. В случае с ЦАПом Schiit Bifrost есть сразу несколько вариантов на выбор: можно начать с более доступного по цене варианта на AK4490 и докупить потом отдельно плату с мультибитным ЦАП AD5547CRUZ, а можно сразу выбрать Bifrost Multibit. В нашем обзоре представлен именно последний вариант, с уже установленной мультибитной платой. Наушниковый усилитель Schiit Asgard 2 относится к средней ценовой категории, он полностью транзисторный.
Наши читатели уже успели оценить первые доступные по цене планарно-магнитные наушники HiFiMan HE-400S. Мы также остались очень впечатлены и довольны звуком. Некоторые написали в обсуждении, что им не нравится слишком низкая цена и велюровые амбушюры. Таким пользователям можно посоветовать посмотреть на более дорогие модели, например на очень интересные наушники HiFiMan Edition X. Это новая версия флагманской модели HE-1000, со сниженным весом, более высокой чувствительностью и незначительным упрощением в отделке (если считать таковым замену декоративной многослойной фанеры чашек на пластик).
Наши читатели уже знакомы с корейским производителем высококачественных портативных плееров по обзору их предыдущего флагмана, модели AK380. Сегодня в нашем обзоре два плеера Astell&Kern разных ценовых категорий, но оба заслуживают внимания. A&ultima SP1000 — это Hi-End-модель, флагман 2017 года высшей ценовой категории (около $4000). Astell&Kern Kann — интересная модель 2017 года. Это аудиофильский плеер средней ценовой категории (около $1000), в котором производителем впервые были реализованы функции устройств более высокого класса. Новые плееры Astell&Kern можно уверенно назвать удачными и новаторскими. Тем, кого интересует сегмент Hi-End и два топовых ЦАП AK4497EQ, стоит обратить внимание и послушать A&ultima SP1000. Плеер Astell&Kern Kann на AK4490 не имеет аналогов по мощности усилителя для наушников, обладает половиной возможностей флагманской модели SP1000, но при этом гораздо доступнее по цене.
У нас на тесте побывала «часть» недавно представленного Monitor Audio многоканального набора — пара фронтальных колонок Monitor Audio Silver 300. Серия Silver занимает среднее положение в модельном ряду фирмы. Monitor Audio — старейший аудиобренд с заслуженной репутацией. В России акустические системы этой компании часто можно встретить как в стереосетапах, так и в многоканальных системах. Учитывая популярность и распространенность предыдущих моделей Monitor Audio, давайте попробуем разобраться в изменениях в новой модельной линейке Silver.
Саундбар LG SJ8 нужно рассматривать с правильных позиций: заменой полноценному домашнему кинотеатру он стать не может, но станет отличной альтернативой встроенным в телевизор динамикам. Его можно использовать и для воспроизведения музыки со стационарных компьютеров и мобильных устройств, причем варианты подключения разнообразные: проводные и беспроводные сети, а также Bluetooth.
Jotunheim — довольно крупный представитель ЦАПов Schiit Audio, особенно если сравнивать его с недорогими моделями начального уровня, такими как Schiit Fulla 2. Один только вес Jotunheim 2,7 кг (против 200 г у Fulla 2) чего стоит. Продукт получился оригинальным и очень интересным, американские инженеры хорошо постарались. Schiit Jotunheim — это настольный ЦАП, по цене тяготеющий к начальной ценовой категории, но с возможностями гораздо более высокого уровня. Он будет интересен для подключения к аппаратуре с балансными линейными XLR-разъемами или к балансным наушникам. Обычные наушники тоже поддерживаются, есть и RCA-входы, но в этом случае будет использоваться ровно половина электронной начинки. Вся суть устройства — в том, что внутри реализован полностью балансный дискретный тракт, нет преобразования в single ended на входе и обратно на выходе. На всем пути прохождения сигнала схема остается, что называется, true balanced. Главная гордость разработчиков — это модульная конструкция продукта. Пользователь может выбрать три варианта устройства: базовый (только режим аналоговых линейных входов и наушникового усилителя), в комплекте с платой фонокорректора или в комплекте с платой ЦАП dual mono AK4490. В обзоре мы рассмотрим именно последний вариант «ЦАП + наушниковый усилитель», как самый массовый и востребованный.
В сегодняшнем обзоре речь пойдет о самых старших и самых дорогих наушниках американской компании Campfire Audio. Обе модели, Vega и Andromeda, вышли сравнительно недавно, это новинки. Наушники можно смело назвать уникальными: они сильно отличаются от любых конкурентов, в первую очередь за счет использования производителем большого количества своих собственных технологий и различных новаторских материалов. Звучание наушников Campfire Vega очень интересное. В первую очередь обращает на себя внимание хороший динамичный бас, средние частоты тоже очень детальные и чистые. Высокие имеют какой-то свой фирменный характер. Возможно, сказывается алмазно-углеродный материал покрытия динамика, который делает звук слитным, четким, но без самых высоких частот. Звучание наушников Campfire Andromeda оказалось более ярким, чем у Vega. Слышен подъем в области высоких частот и особенный акцент на верхней середине. Искажений очень мало, поэтому записи звучат чисто и качественно. Наушники без проблем работают с маломощным выходом любого смартфона, ну а при подключении к качественному источнику звука способны гораздо лучше раскрыть его потенциал, чем недорогие чувствительные модели.
Китайская компания Shenzhen ShuangMuSanLin Electronics (сокращенно SMSL) работает с 2009 года и сейчас продает свои продукты по всему миру. SMSL M9 — это старшая модель линейки, с невероятной для такого бренда ценой чуть ниже 40 тысяч рублей. Если в предшествующей модели M8 (M8A) не было выхода на наушники, то есть это был чистый ЦАП, то тут появился мощный наушниковый усилитель и дополнительный балансный выход в дополнение к стандартному. SMSL A6 — это не совсем обычный USB ЦАП с усилителем для наушников: в его корпус производитель добавил готовую плату усилителя мощности IcePower 50ASX2 SE. Это известнейший усилитель в классе Д датского производителя Bang & Olufsen, с мощностью 2×50 Вт. Запаса усиления будет достаточно, чтобы подключить полочные Hi-Fi-колонки. Особенностью тестируемых моделей является достаточно высокая стоимость и претензия на топ-класс. Экранчик и выбор режимов работы фильтра ЦАП — это явно атрибут дорогих устройств. О звуке можно сказать, что потенциал электронной начинки раскрыт неплохо. Впрочем, звук AK4490 и TPA6120A, MAX9772A — всё это мы слышали уже много раз. Также мы уже много раз видели драйвера XMOS и C-Media. Словом, интрига в звуке для нас отсутствует. Разнообразит звучание возможность выбора типа фильтра ЦАП из меню устройства, а в случае усилителя A6 — возможность подстройки тембра или включения фирменной опции акцента на басах.
Внешний USB ЦАП Schiit Fulla 2 абсолютно не похож на своего предшественника. Изменилось очень многое, осталась лишь компактность и простота использования. Это единственная модель производителя, работающая в режиме UAC1 без драйверов. То есть Schiit Fulla 2 можно подключить к чему угодно, включая мобильный телефон и планшет, и сразу слушать музыку.
FiiO X5 III представляет собой третье поколение популярного плеера средней ценовой категории. Он перенял от флагмана FiiO X7 сенсорный экран и ОС Android и стал очень похож на X7 без подключенного снизу усилителя. Вся электронная начинка в X5 III при этом была полностью переделана. Фактически, инженеры не оставили от X5 ничего, кроме популярного названия, указывающего на относительно доступную цену. Что хорошего принесло обновление? По нашему мнению, звучание плеера FiiO X5 III высококачественное. Никаких искажений не слышно. Все передается очень натурально. Звук при этом довольно нейтральный, не имеет особого характера или трактовки. Стоящий внутри AK4490 — сам по себе довольно мягкий ЦАП. В плеере он звучит не вяло, а довольно динамично и детально. В этом заслуга и качественных ОУ TI, и общей высокой культуры разработчиков. Для мобильного устройства звук один из лучших. Плеер озвучивает любые дорогие полноразмерные наушники без проблем, не особенно уступая в этом качестве флагману X7 с усилителем на BUF634. Более того, производитель не стал играть в маркетинг и одарил X5 III балансным выходом на наушники. То есть потенциально плеером может заинтересоваться вообще любой владелец даже самых экзотических наушников с балансным кабелем.
Для любителей поиграть в ассортименте Microlab появилась первая акустическая система 2.1 с поддержкой интерфейса Bluetooth и неоновой подсветкой. Дизайн сателлитов и фронтальной панели сабвуфера выдержан в футуристическом стиле. Усилитель размещен в корпусе сабвуфера и обеспечивает выходную мощность по 16 Вт для двух каналов сателлитов и 24 Вт для низких частот. На тыльной стороне есть два аналоговых регулятора — уровня низких частот и яркости подсветки. У комплекта имеется проводной пульт управления в виде колеса. Наличие в акустической системе поддержки интерфейса Bluetooth позволяет воспроизводить музыку с мобильных устройств. Качество звучания 2.1-набора Microlab T-10 вполне соответствует сегменту недорогих наборов активной акустики. В целом звучание неплохое и лишено ярко выраженных недостатков, но хотелось бы большей детальности в работе среднечастотных динамиков, к тому же звучанию не хватает самых верхних частот.
Компанию MrSpeakers основал американский инженер Дэн Кларк (Dan Clark), который имеет более чем 20-летний опыт в мире Hi-End, включая разработку электронной аппаратуры, создание динамических головок Platinum Audio в 90-х годах XX века. Кларк потратил много лет на улучшение существующих планарно-магнитных наушников и пришел к созданию своих собственных моделей, где все разработано заново — что называется, с нуля. Так родились наушники Ether. Чуть позже по просьбам пользователей была выпущена закрытая модификация с приставкой C. В сердце наушников серии Ether — излучатели V-Planar и волноводы TrueFlow. MrSpeakers Ether и Ether C Flow — очень интересные, хотя и недешевые модели планарно-магнитных наушников. Подход производителя очень подкупает: все продумано до мелочей, а форма соответствует содержанию. Наушники попадают в середину между начальным уровнем и заматерелым Hi-End с большим числом нулей в ценнике, и чувствуют себя в своей нише вполне уверенно. Открытая модель нам понравилась чуть больше, так как звучит посвободнее. Зато закрытые звучат поровнее по тембру. Но разница между моделями по звуку не очень большая.
Плееры данной серии компания Hifiman разработала по пожеланиям своей аудитории, опросив ее на предмет того, какие именно функции пользователи бы хотели видеть в дорогом плеере. Большинство попросили емкий аккумулятор с высоким размахом напряжения, чтобы исключить высокочастотные преобразователи напряжения и возможные проблемы от этого. Попросили максимально простое механическое управление, отсутствие эквалайзеров и обработок. И, конечно, максимальное качество звука, какое только возможно в портативном устройстве. Пользователи готовы были потерпеть, даже если это приведет к увеличению габаритов и веса. Звучит плеер очень хорошо, для портативного устройства звук один из лучших. В звуке нет никакого особого характера, но если нужно, наоборот, добавить какой-то оттенок — пользователь может сменить платку усилителя.
Первое, о чем стоит сказать: хотя из корпуса Hifiman EF2C торчат лампы, это не ламповый усилитель. Это дискретный транзисторный усилитель с лампами в предварительном усилителе, то есть его схема является гибридной. Для того чтобы сделать качественный чистый ламповый усилитель, потребуются дорогие комплектующие, в первую очередь заказные трансформаторы и крупные высоковольтные элементы схемы. Все это ведет к росту габаритов и веса аппаратуры, а также к росту цены и снижению надежности. Поэтому инженеры Hifiman решили сделать гибридное компактное устройство: мощный транзисторный усилитель, но с ярко выраженным ламповым окрасом.
Сопоставляемые сегодня аппараты относятся к средней (для кого-то — высшей) ценовой категории. Они не имеют отношения к экстремально дешевым устройствам — всем этим бесчисленным Android-приставкам, миниатюрным медиаплеерам, вал которых идет со стороны Поднебесной через электронные магазины, а также благодаря отечественному ребрендингу. Справедливости ради, надо отметить: если включить в сравнение хотя бы одного представителя «грошовой микроэлектроники», результат статьи рискует оказаться крайне неожиданным. Но мы не станем корректировать планы редакции. Если уж сравнивать, то делать это нужно, опираясь хотя бы на один серьезный, ключевой фактор. В нашем случае таким фактором является стоимость продукта. Она, повторим, довольно высокая в обоих случаях, поскольку речь идет о продуктах премиального класса.
Наши читатели задавали в форуме вопросы: как соотносятся продукты из сравнительных тестирований внешних USB ЦАП для мобильных устройств и миниатюрных внешних USB ЦАП? Обычно мы отвечаем, что это устройства разных форм-факторов (колонки vs. наушники, велосипед vs. автомобиль). Однако сегодня мы узнаем точный ответ на этот вопрос, так как столкнем победителей обоих тестов. К настоящему времени поспела уже новая версия Oppo HA-2 с приставкой SE (Second Edition), где обновился ЦАП и усилитель для наушников — теперь это ES9028-Q2M с интегрированным усилителем, после которого стоит дополнительный транзисторный буфер для низкоомной нагрузки. Тем интереснее будет тестирование!
В линейку топовых мультимедийных акустических систем 2.0 компании Sven вошли два новых представителя — MC-10 и MC-20. Комплект MC-20 больше по габаритам и дополнительно оснащен оптическим цифровым входом. Оба варианта оснащены ЖК-дисплеем и предназначены для настольного размещения. Мы детально рассмотрели комплект MC-10, который немного дешевле старшей модели. Корпус колонки выполнен из MDF матового черного цвета. На лицевой стороне колонки расположены отверстия двух портов фазоинвертора и два динамика — низкочастотный и высокочастотный. Колонка с усилителем оснащена ЖК-экраном с белой неяркой подсветкой на фронтальной панели, гнездом под миниджек для подключения наушников, четырьмя кнопками управления, слотом для microSD-карт и разъемом USB. Кроме того, в колонку встроены контроллер Bluetooth 4.0 и FM-тюнер. В результате пользователь может слушать FM-радио, воспроизводить музыку с флэш-носителя с интерфейсом USB, с флеш-карты формата microSD, с устройства, подключенного по Bluetooth (например, со смартфона) или подключить акустическую систему к внешнему источнику звука с помощью разъемов RCA — например, к медиаплееру или компьютеру. Качество звучания стереоколонок Sven MC-10 находится на высоком уровне, это явная претензия на лидерство в своей ценовой категории.
В этой статье описаны как будто два разных устройства: замена программного обеспечения коренным образом преобразовывает поведение и функциональность аппарата. Кратно увеличивается скорость работы сетевых интерфейсов, снимаются ограничения на формат выводимого звука, появляется возможность удобного управления с помощью одного лишь пульта ДУ. Проще говоря, раскрывается весь возможный потенциал. Который, приходится констатировать, не столь уж высок: отсутствие гигабитного Ethernet все же вносит нотку незавершенности, какой-то неидеальности. Однако практическая ревизия показала, что имеющегося 100-мегабитного адаптера с успехом хватает для воспроизведения по сети практически любого современного видеоконтента. Особенно с новой прошивкой, лишенной намека на Android. Мультимедийная Rombica TV, работающая под Linux, изначально строилась для беспроблемного воспроизведения контента любого формата с любых носителей.
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