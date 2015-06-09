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    9 июня 2015

    Представлена новая версия операционной системы Apple OS X — OS X El Capitan: В El Capitan используется фирменная графическая технология Metal

    21:3647

    Aumeo — миниатюрный портативный эквалайзер с возможностью настроить звук в зависимости от личных особенностей слуха : Устройство Aumeo оценивается в 100 долларов

    21:158

    Прототипы новых процессорных охладителей Noctua башенного типа основаны на существующих моделях NH-U12S и NH-U14S: Обе системы охлаждения снабжены фирменными вентиляторами Noctua

    20:41

    Третье поколение смартфона Motorola Moto G получит экран увеличенного разрешения и новую SoC: Диагональ экрана и габариты всего изделия не должны измениться

    20:30

    HGST Ultrastar Archive Ha10 — первый корпоративный HDD объемом 10 ТБ для архивного хранения информации: В HDD HGST Ultrastar Archive Ha10 нашли применение технологии HelioSeal и Shingled Magnetic Recording

    19:408

    Компания Akasa показала алюминиевый корпус для микрокомпьютера Raspberry Pi: Корпус называется Akasa Pi

    19:108

    Часы Apple Watch получат защитную функцию Activation Lock: После выхода WatchOS 2, который запланирован на эту осень, часы Apple Watch получат защитную функцию Activation Lock, такую же, как в iPhone

    18:5316

    Твердотельные накопители Angelbird Wings MX2 и Wings X2 выполнены в виде карт расширения PCIe: Когда накопители Angelbird Wings MX2 и Wings X2 появятся в продаже и сколько будут стоить — источник не сообщает

    18:354

    У компьютерного корпуса BitFenix Pandora появился старший брат: Новая модель компьютерного корпуса BitFenix Pandora рассчитана на платы типоразмера ATX и E-ATX

    17:171

    Samsung привезла на выставку Asia Expo 2015 прозрачные и зеркальные дисплеи OLED: Samsung показала зеркальные и прозрачные дисплеи OLED

    16:0336

    Lenovo готовит гигантский смартфон с дисплеем диагональю 6,8 дюйма : Смартфон Lenovo PB1-770N оснастят огромным экраном

    15:4223

    Facebook отказывается от планов запуска спутника для обеспечения доступом в интернет удалённых уголков Земли: Facebook передумала запускать интернет-спутник

    15:325

    LG представила очередной смартфон линейки Disney Mobile: Новый смартфон LG Disney Mobile обыгрывает тему Mickey Mouse

    15:041

    iOcean Z1 — флагманский смартфон на однокристальной системе MediaTek Helio X10: iOcean Z1 получит дисплей разрешением 2K

    14:554

    Смартфон LG G4 заработал у iFixit восемь баллов : Ремонтопригодность смартфона LG G4 лучше, чем у большинства конкурентов

    14:475

    MSI продемонстрировала концептуальную модификацию ноутбука GT72 с поддержкой технологии Tobii Tech : Новый ноутбук MSI GT72 поддерживает технологию отслеживания глаз Tobii Tech

    14:21

    DJI представила дрон M100 и систему предотвращения столкновений Guidance, предназначенные для разработчиков: Система DJI Guidance состоит из стереокамер и ультразвукового датчика

    13:57

    Here Active Listening — наушники, которые позволят вам отсеять посторонние шумы : Наушники Here Active Listening будут доступны за $200

    13:362

    3D-карту Colorful iGame980Ti-6GD5 Ymir-Top охлаждает тройка 100-миллиметровых вентиляторов: 3D-карта Colorful iGame980Ti-6GD5 Ymir-Top оснащена двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания PCIe

    13:062

    Практически все новые видеокарты AMD будут поддерживать технологию Virtual Super Resolution: AMD добавит поддержку VSR адаптерам R9 390, R9 380, R7 370 и R7 360

    12:462

    Беспроводная мышь Logitech MX Anywhere 2 поддерживает работу с ПК, планшетами и смартфонами: Logitech MX Anywhere 2 оснащена датчиком Darkfield

    12:207

    Сбор средств на выпуск микрокомпьютера CHIP стоимостью $9 завершился... грандиозным успехом!: CHIP входит в список наиболее успешно профинансированных проектов Kickstarter

    11:1510

    В новых умных часах Samsung будет реализована функция мобильных платежей: По предварительным данным, Samsung использует для мобильных платежей технологию NFC

    10:408

    Noctua показала прототип процессорного охладителя, напоминающий модель NH-L12: Конструкция низкопрофильного охладителя Noctua включает алюминиевый радиатор и четыре тепловые трубки

    10:28

    Появились дополнительные сведения о показанном AUO прототипе гибкого круглого дисплея AMOLED толщиной 0,25 мм: AUO выпускает одну круглую и четыре прямоугольных модели панелей AMOLED

    09:582

    Philips подружит умные лампы Hue с платформой Apple HomeKit осенью этого года: Лампы Philips Hue научат работать с платформой Apple HomeKit

    09:0014

    Asus надеется удвоить продажи корпоративных ПК в Китае в текущем году: Asus ожидает двукратного увеличения поставок корпоративных решений в текущем году

    08:30

    Корейские специалисты обеспокоены вредом, который наносят смартфоны детям: Специалисты рекомендуют родителям уделять больше времени своим детям, чтобы они не привязывались к смартфонам и планшетам

    08:068

    Sonder Desing также разрабатывает клавиатуру, клавиши которой оснащены дисплеями E Ink: Клавиатура Sonder Desing обойдётся покупателям в $300

    08:0014

    Новый сервис Apple Music заставил Spotify пересмотреть ценовую политику: У других музыкальных сервисов, таких как Spotify и Rdio, также есть семейные подписки, однако оно обходятся дороже

    07:435

    Lenovo представила новый бренд Zuk, который будет специализироваться на программном обеспечении: Суббренд Lenovo Zuk сконцентрируется на ПО

    07:302

    Apple представила сервис онлайн-радио Music и радиостанцию Beats 1: Потоковый музыкальный сервис Apple Music будет доступен за $10 в месяц

    00:0043

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