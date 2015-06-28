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    28 июня 2015

    Японские исследователи создали чернила для печати эластичных проводников на тканях: Секрет чернил заключается в использовании поверхностно-активного вещества

    21:2610

    Foxconn рассчитывает по итогам 2015 года быть крупнейшим производителем смартфонов, планшетов и настольных систем на условиях ODM и OEM: Foxconn является основным производственным партнером Apple

    20:579

    Видео дня: смартфон Sony Xperia Z3+ ставит печальный рекорд: Перегреть за 35 с

    20:3127

    X-FAB сделала техпроцесс SOI экономически более привлекательным для автомобильной электроники, чем CMOS на монолитной подложке : Техпроцесс X-FAB XT018 предназначен для выпуска продукции по нормам 180 нм

    19:511

    На выпуск объектива Meyer Optik Trioplan f2.8/100 всего за несколько дней собрано вдвое больше средств, чем было намечено: Первые участники кампании могут получить объектив Meyer Optik Trioplan f2.8/100 за $600

    19:016

    Специализацию домашнего робота Flower Robotics Patin можно будет менять с помощью сменных функциональных блоков: Японская компания Flower Robotics показала прототип домашнего робота Patin

    17:368

    Смартфон LG Band Play на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 410 поставляется с ОС Android 5.1: Смартфон LG Band Play в Южной Корее стоит $356

    16:302

    ZTE Maven — самый доступный брендовый смартфон с Android 5.1 : За смартфоны ZTE Maven и Sonata 2 просят $60 и $30 соответственно

    12:164

    Смартфон Doogee F3 на платформе MediaTek MT6753 обойдётся покупателям в $150: Смартфон Doogee F3 не выглядит настолько выгодным приобретением, как старшая версия

    11:555

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