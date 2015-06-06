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    6 июня 2015

    У Hisense готов первый в мире телевизор с изогнутым экраном, в котором применена технология квантовых точек QD Vision Color IQ: Компания Hisense является крупнейшим китайским производителем телевизоров

    23:479

    ITRI и Orbotech вместе будут разрабатывать технологию производства гибких дисплеев для электронных устройств: Конкретные детали сотрудничества не раскрываются

    23:24

    Средства на выпуск цифровых фоторамок Look удалось собрать всего за несколько дней: Фоторамки Look будут выпускаться размером 24 и 40 дюймов по диагонали

    21:529

    Pro Design proFPGA — семейство систем для создания прототипов на базе FPGA Virtex UltraScale 440 : Семейство Pro Design proFPGA включает модели Uno, Duo и Quad

    21:39

    В заявке на патент, поданной Samsung, описано перо для смартфона, активируемое голосом: В обычном состоянии перо заблокировано в специальном углублении в корпусе смартфона

    21:2713

    Робот соперничает с человеком в искусстве владения самурайским мечом: Своеобразную дуэль с человеком провел робот Motoman-MH24

    20:2521

    Во втором полугодии дактилоскопические датчики подешевеют почти вдвое: Толчком к росту популярности встроенных дактилоскопов стал успех смартфона Apple iPhone 5s

    19:421

    EnSilica eSi-32X0MP — масштабируемый асимметричный многоядерный процессор для интернета вещей: Типовая конфигурация eSi-32X0MP включает два ядра, каждое из которых имеет свой круг задач

    19:341

    NASA и Verizon хотят следить за дронами с помощью вышек сотовых сетей: Verizon — крупнейший сотовый оператор в США

    19:151

    Компания Qualcomm представила первый гибридный «удлинитель», поддерживающий HomePlug AV2 MIMO и 802.11ac Wi-Fi: Ознакомительные образцы REH152 и наборы для разработчиков уже доступны

    19:06

    Allwinner представила платформы R8, R16 и R58, содержащие устаревшие компоненты: В конфигурацию SoC Allwinner R16 и R58 входят ядра Cortex-A7

    18:351

    Прототип микро-ПК Quanta NH6 с процессором Intel Core M ощутимо крупнее существующих устройств: Прототип микро-ПК Quanta NH6 с процессором Intel Core M располагает радиаотором с тепловой трубкой

    17:427

    Sony рассказала, какие аппараты получат Android 5.1: Sony обновит до Android 5.1 множество даже не самых новых смартфонов

    17:2331

    Инициатива Sony Green Management 2020 предполагает уменьшение потребления энергии на 30%: Sony анонсировала новую инциативу для защиты окружающей среды

    17:151

    Технология Synaptics SmartBar наделяет клавишу пробел способностью распознавать касания и жесты: Технология Synaptics SmartBar сделает пробел более функциональным

    16:543

    По мнению аналитиков, компании Lattice и Xilinx выиграют от поглощения Altera компанией Intel: Xilinx, выиграв в краткосрочной перспективе, позже может столкнуться с трудностями

    16:11

    Сетевое хранилище QNAP TVS-871T оснащено интерфейсами Gigabit Ethernet и Thunderbolt 2: Хранилище QNAP TVS-871T поддерживает три типа подключения — DAS, NAS и iSCSI SAN

    15:36

    Датчик изображения OmniVision OV9734 предназначен для ноутбуков и мобильных устройств: OmniVision OV9734 — самый маленький датчик изображения OmniVision, поддерживающий разрешение 720p

    14:15

    Компания Cryorig показала на Computex 2015 гибридные системы охлаждения и блоки питания с поддержкой IoT: Гибридные системы охлаждения Cryorig A должны появиться в продаже этим летом

    13:587

    По прогнозу Ericsson, к 2020 году 70% населения мира будет пользоваться смартфонами: К 2020 году на смартфоны будет приходиться 80% мобильного трафика

    13:243

    Lattice Semiconductor тоже готова продаться, но только за хорошую цену: Рыночная стоимость Lattice составляет примерно 740 млн долларов

    12:337

    Микросхема Qualcomm QCA9984 предназначена для домашних роутеров, Qualcomm QCA9994 — для корпоративных точек доступа: Микросхемы Qualcomm QCA9984 и Qualcomm QCA9994 поддерживают 802.11ac MU-MIMO

    12:15

    $1000 за карточку microSD: объем карты памяти Microdia Xtra Elite равен 512 ГБ: Производитель обещает начать продажи карт памяти Microdia Xtra Elite в июле

    12:0031

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