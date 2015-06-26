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    26 июня 2015

    В ассортименте XSPC появился водоблок для 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X: Визуальной изюминкой изделия является деталь из прозрачного пластика

    23:559

    В США начат прием предварительных заказов на объектив Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX по цене $999: Сроком начала отгрузки заказов на Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX назван август

    23:308

    Через несколько дней в рамках проекта NASA Sidekick на МКС отправятся два шлема Microsoft HoloLens: NASA отправит на МКС шлемы Microsoft HoloLens

    19:2910

    Следующая версия хромбука HP Chromebook 11 получит модификацию с дисплеем IPS: Мобильный ПК HP Chromebook 11 новой модели обойдётся в $220

    19:032

    Google выпустила на дороги Маунтин-Вью первые прототипы автономных автомобилей: Первые беспилотные авто Google уже выехали на дороги

    17:3719

    OnePlus представит свой новый смартфон в «другой реальности»: Анонс смартфона OnePlus 2 состоится в июле

    17:2414

    PC Stick — вариант микро-ПК Intel Compute Stick в исполнении Archos, оценённый в $100: Микро-ПК Archos PC Stick основан на Atom Z3735F

    17:1212

    Карта SanDisk Ultra microSD емкостью 200 ГБ стоит дешевле, чем ожидалось: Удешевление коснулось не только карты максимального объема

    16:5234

    Sharp выпускает шесть моделей дюймовых датчиков изображения типа CCD: Датчики Sharp RJ3DT3AA0DT, RJ3DT4AA0DT, RJ3DT3AD0DT, RJ3DT4AD0DT, RJ3DT3AF0DT и RJ3DT4AF0DT имеют разрешение 6 Мп

    14:351

    Код OS X El Capitan указывает на появление 21-дюймового моноблока Apple iMac с экраном разрешением 4K: Новые устройства Apple получат видеокарты AMD Radeon R9 M300

    13:1817

    Слух: некоторые версии Windows 10 будут продаваться на USB-накопителях: В Microsoft заявили, что компания не комментирует слухи

    13:0419

    Диктофон Olympus VP-10 можно не доставать из кармана во время записи благодаря технологии Anti-Rustle: Диктофон Olympus VP-10 оценён в $100

    12:463

    С кибератаками сегодня сталкиваются 93% компаний в СЗФО : В 65% случаях угроза безопасности сети возникает в результате проникновения в нее вредоносного программного обеспечения

    11:4111

    Сетевое хранилище QNAP TVS-471U Turbo vNAS, рассчитанное на четыре накопителя, поддерживает технологию виртуализации QvPC: Поставки хранилищ QNAP TVS-471U Turbo vNAS уже начались

    10:52

    Сапфир для часов Apple Watch выпускается в России и Китае: Российское предприятие «Монокристалл» расширяет производство сапфира, рассчитывая к концу года занять 30% мирового рынка этой продукции

    10:0917

    Первый коммерческий персональный реактивный ранец Martin Jetpack станет доступен для покупки за 150 000 долларов в следующем году: Первый коммерческий персональный реактивный ранец Martin Jetpack можно будет купить в 2016 году

    10:0033

    Samsung Electro-Mechanics прекращает выпуск двигателей для накопителей на жестких дисках: Кому достанутся соответствующие активы Samsung Electro-Mechanics — неизвестно

    09:3711

    Юбилейная олимпиада по программированию KPI-OPEN 2015 начнется 29 июня : Олимпиада KPI-OPEN — одно из крупнейших соревнований по программированию в мире и самое крупное в Украине

    09:18

    Vertu Signature for Bentley — мобильный телефон стоимостью 20 000 евро: Vertu выпустила второй телефон для Bentley

    09:0013

    Samsung инвестирует средства в создателей шлема виртуальной реальности Fove VR, способного отслеживать движение глаз: Samsung вкладывает деньги в очередную технологию виртуальной реальности

    08:205

    Новый ЦОД Google будет построен на месте угольной электростанции: Google построит центр обработки данных на месте ТЭС

    07:456

    Google обновила платформу для видеоконференций Chromebox for meetings и удвоила её стоимость : Новая платформа Google Chromebox for meetings стоит $2000

    07:102

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