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    22 июня 2015

    Смартфон Acer Liquid Z630 на базе ОС Android 5.1 «засветился» в тесте GFXBench: Первое упоминание об устройстве, пока без изображений

    22:232

    Pantech нашла покупателя, но производителя оценили всего в 36 млн долларов: Pantech продадут компании Optis за 36 млн долларов

    20:2210

    Интерес разработчиков к часам Apple Watch выше, чем в своё время был к первым поколениям смартфонов и планшетов компании : Разработчики заинтересованы в Apple Watch

    19:5518

    BBC работает над устройством, которое позволит управлять телевизором «силой мысли»: BBC работает над гарнитурой для управления телевизором «силой мысли»

    19:2213

    Стоимость компонентов наушников Beats By Dre Solo примерно в 12 раз ниже, чем цена самого устройства: Стоимость компонентов Beats By Dre Solo не превышает 17 долларов

    18:3921

    Xolo Cube 5.0 — смартфон с дизайном Microsoft Lumia и Apple iPhone, но работающий под управлением Android 5.0: Смартфон Xolo Cube 5.0 оценён в $130

    17:537

    Apple может лишить следующее поколение смартфонов физической кнопки Home: Apple будет разрабатывать собственные микросхему TDDI

    17:3735

    Xiaomi начнёт выдавать кредиты пользователям своих смартфонов: Xiaomi хочет заняться кредитованием

    17:142

    LG инвестирует более 150 млн долларов в маркетинг и развитие НИОКР в Индии: LG вложит большие средства в индийский рынок

    16:502

    Беспроводные наушники Jabra Sport Coach проследят за пробежкой и поделятся подсказками во время тренировок: Беспроводные наушники Jabra Sport Coach стоят $150

    16:28

    Аналитики снижают прогнозы по продажам смартфонов Samsung Galaxy S6: Samsung может продать меньше новых флагманов, чем ожидалось

    16:0025

    Texas Instruments готовится к крупному поглощению: Texas Instruments ищет объект для поглощения

    15:4710

    Смартфон Moto G третьего поколения будет отличаться от предшественника в основном лишь более качественными камерами: Смартфон Moto G третьего поколения оснастят 13-мегапиксельной камерой

    15:317

    Amazon будет платить авторам книг за количество прочитанных пользователями страниц: Раньше авторы получали фиксированную плату

    15:294

    Фото дня: чехол для планшета Apple iPad mini 4: Судя по чехлу, новая версия планшета Apple iPad mini будет мало отличаться от своей предшественницы

    12:5825

    UMC будет отлаживать 14-нанометровый техпроцесс FinFET на процессоре ARM Cortex-A: UMC уже удалось получить приемлемый процент выхода годной продукции при изготовлении 14-нанометровой памяти SRAM

    12:392

    На системной плате Biostar N3150NH типоразмера mini-ITX установлен процессор Intel Celeron N3150: Плата Biostar N3150NH оснащена двумя слотами для модулей памяти SO-DIMM

    11:584

    В Японии разработана технология твердотельных накопителей, автоматически теряющих данные спустя заданное время: Исследователи воспользовались тем, что вероятность возникновения ошибок флэш-памяти можно прогнозировать

    11:2621

    Прототип игрового мини-ПК AMD Project Quantum был основан на процессоре Intel i7-4790K: AMD может использовать для игрового ПК Project Quantum компоненты Intel

    11:0035

    В AMD отрицают, что обращались за консультацией по поводу разделения компании: AMD придерживается долгосрочной стратегии, опубликованной в мае

    10:269

    Некоторые накопители в моноблоках iMac могут выйти из строя по невыясненным причинам. Apple предлагает бесплатную замену: Apple запустила программу замены накопителей в некоторых моноблоках iMac

    10:0065

    Apple патентует радиопрозрачные материалы, внешне похожие на анодированный металл: Такие материалы позволят сделать незаметными радиопрозрачные полоски на корпусах смартфонов iPhone

    09:5535

    Intel может отложить переход на 10-нанометровые нормы: 10-нанометровые процессоры Intel могут задержаться

    09:3028

    Смартфон Lenovo Zuk Z1 будет основан на платформе CyanogenMod: Смартфон Lenovo Zuk Z1 получит CyanogenMod

    08:50

    Планшет iPad mini первого поколения исчез из ассортимента Apple Store: Apple больше не продаёт планшет iPad mini первого поколения

    08:203

    После IPO стоимость акций Fitbit выросла в полтора раза: Fitbit успешно провела IPO

    07:50

    Snail Mobile W3D — игровой смартфон со всеми необходимыми аппаратными элементами управления: Игровой смартфон Snail Mobile W3D стоит $400

    07:402

    Google работает над потоковым сервисом, который избавит пользователей от необходимости устанавливать мобильные приложения: Google хочет заменить привычные приложения на онлайновые аналоги

    07:158

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