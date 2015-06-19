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    19 июня 2015

    Индийский смартфон Celkon Q5K Power получил аккумулятор емкостью 5000 мАч: Изделие нацелено на популярный начальный сегмент рынка

    23:459

    SK Hynix будет выплачивать Rambus по 12 млн долларов ежеквартально до 2024 года: Rambus и SK Hynix продлили лицензионное соглашение до 2024 года

    22:2817

    В тонких клиентах моноблочной компоновки Samsung TC222W и TC242W используются однокристальные системы AMD GX222 : Поставки тонких клиентов Samsung TC222W и TC242W с ОС Windows начнутся в следующем квартале

    20:44

    В Бристольском университете создан «умный материал» для камуфляжа, работающий по принципу, позаимствованному у кальмаров: Материал может выборочно менять цвет

    20:103

    Специалистами Toshiba разработана технология идентификации микросхемы по импульсному шуму: В коммерческой продукции уже используются две другие реализации PUF

    19:405

    Apple пытается запатентовать новый способ интеграции сенсорного экрана в дисплей: Новый вариант подходит для жидкокристаллических панелей и панелей OLED

    18:1218

    До конца лета Nikon выпустит объективы AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR, AF-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR и AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-3.5G ED VR : В оптические схемы телеобъективов Nikkor AF-S 500mm f/4E FL ED VR и Nikkor AF-S 600mm f/4E FL ED VR войдут элементы из флюорита

    17:1211

    Samsung выпускает новую серию изогнутых мониторов SE510C: Мониторы серии SE510C обеспечивают максимальное качество изображения при минимальной нагрузке на зрение и пониженном энергопотреблении

    16:15

    EK Water Blocks планирует выпустить водоблок для 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X: Водоблоки EK Water Blocks серии EK-FC R9-200 совместимы с «большинством» 3D-карт серий AMD Radeon R9 300 и R7 300

    16:1010

    Видеокарта Radeon R9 Fury X2 появится осенью, а адаптер R9 Fury Nano ограничится TDP 175 Вт : Уточняем спецификации карт AMD Fury

    16:074

    Часы Apple Watch 2 получат фронтальную камеру, но по времени автономной работы не будут отличаться от первой модели: Цена Apple Watch 2 превысит $1000 (речь идет о дорогих вариантах оформления)

    15:4677

    «Два глаза хорошо, а четыре — лучше». Смартфон IUNI U1 может получить четыре камеры: Смартфон IUNI U1 располагает 2 ГБ ОЗУ

    15:3012

    Государственная электронная почтовая система позволит ускорить сроки доставки и снизить затраты: Новый законопроект «О почтовой связи» поможет внедрить в отрасли современные правила

    15:2711

    Видеокарта Gigabyte GV-R736OC-2GD получила неплохую прибавку к частоте GPU: Gigabyte представила пять новых видеокарт на GPU AMD

    14:321

    Barebone-комплект Giada i58B предлагает процессор Intel Core i5-5200U и корпус высотой 25 мм: Мини-ПК Giada i58B располагает одним портом USB 3.0

    14:067

    Одноплатный ПК Inforce 6410Plus предназначен для разработчиков роботов, дронов и носимой электроники: Новинка является улучшенной версией базоворй модели на основе Snapdragon 600

    14:042

    IBM и ПОНКЦ намерены объединить возможности Watson Health и OncoFinder: IBM, фонд «Сколково» и ПОНКЦ планируют совместно развивать персонализированную медицину в России

    14:002

    Обновлённый хромбук CTL Education Chromebook получил более производительную SoC и изменения в конструкции: Обновлённый хромбук CTL Education Chromebook стоит $260

    13:48

    MSI представила сразу девять видеокарт AMD Radeon R9 300 и R7 300: MSI пополнила ассортимент на девять новых карт AMD

    13:37

    Планшет HP Pro Tablet 608 будет поставляться с Windows 10: Планшет HP Pro Tablet 608 оснащен восьмидюймовым экраном

    13:2129

    IBM может заключить сделку с Volvo на сумму около 500 млн долларов: IBM может стать партнёром Volvo

    13:154

    Mellanox Spectrum — первый в мире интегральный коммутатор 25/100 Gigabit Ethernet на архитектуре Open Ethernet : Неблокирующий коммутатор Spectrum предназначен для сетевого оборудования вычислительных центров

    12:44

    Первый смартфон Blackberry с ОС Android может выйти уже в августе: Смартфон BlackBerry Prague с ОС Android будет похож на модель BlackBerry Z3

    10:3026

    Названо время и место анонса первых настольных процессоров Intel Skylake: Для платформы Skylake характерно использование процессорного разъема LGA1151 и поддержка памяти DDR4

    09:3341

    Смартфон ZTE S2010 будет работать под управлением Android 5.1: Смартфон ZTE S2010 получит восьмиядерную платформу

    09:301

    Представлен первый полнокадровый объектив-трансфокатор с постоянной максимальной диафрагмой F/2 — Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art: Сроки начала продаж и цену Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art производитель обещает назвать позже

    09:1613

    Новые видеокарты Club3D Radeon R7 300 и Radeon R9 300 также не выделяются значительным разгоном: Club3D представила пять новых видеокарт

    09:00

    Sapphire представила множество новых видеокарт AMD, среди которых присутствует модель R9 380 с укороченной печатной платой: Все новые видеокарты Sapphire несколько разогнаны в заводских условиях

    08:40

    Mellanox ConnectX-4 Lx — адаптер 10/25/40/50 Gigabit Ethernet с поддержкой технологии Multi-Host: Адаптер Mellanox ConnectX-4 Lx предназначен для облаков, Web 2.0 и корпоративных вычислительных центров

    08:14

    HP представила новые мобильные ПК семейства Envy : Новые ПК HP Envy могут оснащаться процессорами AMD

    08:104

    Гибридный мобильный ПК HP Pavilion x2 предлагает экран IPS при стоимости $300: Планшет-трансформер HP Pavilion x2 основан на платформе Atom Bay Trail

    07:305

    Panasonic PT-RQ13KU — лазерный проектор с тремя матрицами DLP и разрешением 5120 х 3200 точек: Panasonic представила проектор 4K+ под названием PT-RQ13KU

    07:105

    Изображения полнокадрового объектива Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art появились накануне анонса: На объектив Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art можно будет устанавливать фильтры диаметром 82 мм

    01:184

    Каждый шестой покупатель часов Apple Watch покупает для них дополнительный ремешок: Себестоимость самого дешевого спортивного ремешка равна $2,05, розничная цена — $49

    00:5567

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