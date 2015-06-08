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    8 июня 2015

    Представлена операционная система Apple iOS 9: Apple представила iOS 9

    23:2275

    Apple представила watchOS 2 и новый SDK с возможностью создавать родные для умных часов компании приложения: Разработчики наконец-то получили возможность создавать «нативные» приложения для Apple Watch

    22:4050

    Официальная стоимость смартфона LG G4c в Европе составляет 250 евро: Смартфон LG G4c оценён в 250 евро

    21:185

    Миниатюрные корпуса Akasa Abel MT и Abel S могут выступать в роли радиаторов системы охлаждения: Миниатюрные корпуса Akasa Abel MT и Abel S оснащены парой портов USB 3.0

    18:584

    Проект HP The Machine пока вынужден обходиться без мемристоров: Прототип системы HP The Machine будет основан на обычной памяти DRAM

    18:2810

    Используя системную плату MSI X99A Godlike Gaming, энтузиасты разгона установили семь мировых рекордов: Система на плате MSI X99A XPower AC первой перешагнула барьер DDR4-4400 в разгоне памяти

    18:0143

    AT&T представила защищённый смартфон Samsung Galaxy S6 Active: Смартфон Samsung Galaxy S6 Active соответствует спецификациям Mil-STD-810G

    17:5338

    Intel и Alibaba Group создали партнёрскую программу Marketplace Alliance Program по продвижению облачных услуг: Программа Marketplace Alliance Program уже привлекла нескольких крупных игроков

    17:371

    Первое изображение видеокарты Radeon R7 370 показывает короткую печатную плату и длинную СО: Видеокарта AMD Radeon R7 370 будет обходиться одним разъёмом дополнительного питания

    16:501

    Стали известны цены новых видеокарт AMD: Новые адаптеры AMD получат достаточно агрессивные ценники

    16:2613

    Департамент транспорта США разработал систему DADSS, которая не позволит пьяному водителю завести авто: Система DADSS основана на классическом и инфракрасном алекотестерах

    15:5313

    MediaTek пока намерена придерживаться партнёрства с TSMC : MediaTek не работает над 16-ядерной платформой

    15:30

    D-Link намерена открыть в Индии исследовательский центр и учреждение по подготовке местных жителей: D-Link откроет в Индии центр НИОКР

    13:291

    Apple наконец-то одобрила новое приложение Pebble для часов Time спустя более чем месяц ожидания: Владельцы смартфонов iPhone наконец-то смогут использовать часы Pebble Time

    13:2115

    Согласно слухам, смартфон Meizu MX5 Pro оснастят шестидюймовым дисплеем: Смартфон Meizu MX5 Pro может получить SoC Exynos 7420

    13:07

    Wibtek Q7 — модульная система на базе мини-ПК: Система Wibtek Q7 позволяет подключить к ПК проектор и оптический привод с аккумулятором

    12:545

    Noctua Project Chromax — крепления для вентиляторов, нетипичные для этого австрийского производителя: О цене и сроке начала продаж пока данных нет

    12:452

    Появились «живые» фото планшета Samsung Galaxy Tab S2 8.0 толщиной 5,4 мм с восьмидюймовым дисплеем AMOLED разрешением 2048 x 1536 пикселей: Планшет Samsung Galaxy Tab S2 8.0 будет построен на SoC Exynos с 8-ядерным процессором

    12:2551

    Noctua будет бесплатно раздавать крепления для установки своих охладителей на процессоры Intel Skylake (LGA1151): Переходник носит обозначение NM-115x

    12:132

    Стало известно, когда смартфон LG G2 mini получит программное обновление: Основой LG G2 mini служит SoC Qualcomm Snapdragon 400

    12:004

    Тестирование технологии, позволяющей заряжать батареи через Wi-Fi без потери сигнала, идет полным ходом: Команда ученых из Университета Джорджа Вашингтона активно тестирует технологию, получившую название power over Wi-Fi

    11:2734

    Статистика CIPA свидетельствует, что сезонный спад на рынке камер завершен, но прошлогодние показатели были выше: Заметно выросли только продажи беззеркальных камер

    11:24

    Самый дешевый смартфон Xiaomi с поддержкой LTE стал еще дешевле: Основой смартфона Xiaomi Redmi 2A служит SoC Leadcore LC1860C

    10:401

    Слух: смартфон Microsoft Cityman (Lumia 940XL) получит кое-что посерьезней дактилоскопа: Смартфон Microsoft Cityman (Lumia 940XL) будет работать под управлением Windows 10

    10:209

    Толщина вентиляторов Noctua Slim A типоразмера 120 и 200 мм — всего 15 мм: О сроках появления новых вентиляторов Noctua в продаже и ценах данных пока нет

    09:555

    Процессоры Intel Celeron 3215U и 3765U (Broadwell) имеют TDP 10-15 Вт: Процессоры Intel Celeron 3215U и 3765U (Broadwell) стоят одинаково — $107

    09:448

    «Безрамочному» смартфону Doogee X1 приписывают новейшую SoC, ёмкую АКБ и очень малую стоимость: Смартфон Doogee X1 якобы будет стоить всего $100

    09:309

    На сайте XFX обнаружены изображения 3D-карты XFX Radeon R9 390X: От XFX Radeon R9 290X новая карта отличается повышенными частотами и увеличенным до 8 ГБ объемом памяти

    09:164

    Asus показала новый игровой монитор семейства ROG с изогнутой 34-дюймовой панелью: Asus показала изогнутый монитор с поддержкой G-Sync

    09:002

    Интерфейсная панель ASRock с портами USB 3.1 Type-A и Type-C подключается к порту SATA Express: Устройство называется «Front USB 3.1 Panel», оно войдет в комплект поставки некоторых системных плат на чипсетах Intel серии 100

    08:301

    Клавиатура Sho U KiBoJet оснащена пико-проектором: Клавиатура Sho U KiBoJet получила пико-проектор яркостью 150 люмен

    08:302

    Radeon R9 380X получит GPU Tonga XT и будет характеризоваться 384-разрядной шиной памяти: GPU Tonga XT всё-таки располагает 384-разрядным контроллером памяти

    08:0020

    Gionee готовит к выпуску смартфон Marathon M4 с аккумуляторной батареей емкостью 5000 мА·ч: Gionee Marathon M4 будет оснащен модемом LTE

    07:302

    Micromax Canvas Knight 2 — первый смартфон компании с поддержкой LTE: Смартфон Micromax Canvas Knight 2 обойдётся в $260

    07:20

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