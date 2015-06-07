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    7 июня 2015

    Прототип симметричного корпуса Streacom изготовлен из алюминиевых панелей толщиной 4 мм: Корпус рассчитан на платы размером до ATX

    17:2719

    Контроллер infinite io NSC-110 позволяет незаметно интегрировать облачное хранилище в существующие приложения: Сейчас infinite io NSC-110 проходит тестирование

    17:093

    Legend Holdings готовится к первичному размещению акций на бирже: Legend Holdings готовится к IPO стоимостью 2 млрд долларов

    16:22

    Анонсирован старт продаж игровых гарнитур G.Skill Ripjaws SR910 и G.Skill Ripjaws SV710 7.1: Гарнитуры G.Skill Ripjaws SR910 и SV710 7.1 оснащены микрофонами с функцией шумоподавления

    16:111

    «Умная бутылка» Trago помогает потреблять оптимальное количество жидкости: Стоит Trago $49

    15:5718

    Трансформируемый ноутбук Asus Transformer Book Flip TP200 построен на платформе Intel Braswell: Asus Transformer Book Flip TP200 оснащен портом USB Type-C

    15:509

    Следующий флагман HTC получит новый дизайн: HTC представит в октябре какой-то «героический продукт»

    15:1312

    Corning представила новое поколение стекла Lotus NXT : Corning Lotus NXT — новое стекло для подложек

    14:57

    Системная плата ASRock Z170 Extreme4 оснащена разъемом USB 3.1 Type-C: ASRock Z170 Extreme4 имеет разъем Ultra M.2 и три порта SATA Express

    14:35

    Браслет Sony SmartBand 2 получит датчик ЧСС: Sony готовит браслет SmartBand 2

    14:317

    Смартфон Apple iPhone нового поколения поступит в продажу 25 сентября: Премьера смартфон Apple iPhone нового поколения состоится восьмого сентября

    14:3012

    В Корнельском университете создана программа, распознающая птиц на фотографиях: Сервис распознавания птиц доступен бесплатно всем желающим

    14:051

    SpaceX также хочет реализовать проект по «доставке» интернета посредством спутников: SpaceX хочет запустить два спутника для тестирования передающей аппаратуры

    14:03

    Мышь G.Skill Ripjaws MX780 RGB одинаково подходит для левой и правой руки: В мыши G.Skill Ripjaws MX780 RGB используется лазерный датчик Avago разрешением 8200 точек на дюйм

    13:54

    C5 Fuel — новый штамм дрожжей, способный преобразовывать практически весь сахар в топливо: Создан новый штамм дрожжей, ощутимо превосходящий существующие по производительности

    13:428

    Обновление прошивки улучшает работу адаптеров Metabones Canon EF Smart Adapter и Speed Booster: Исправление ошибок улучшает совместимость адаптеров Metabones Canon EF Smart Adapter и Speed Booster с камерами разных производителей

    13:36

    Apacer рассчитывает во втором полугодии увеличить поставки встраиваемых SSD на 10-15%: В выпуске SSD для серверов и промышленных компьютеров Apacer сотрудничает с компанией Phison Electronics

    13:17

    В игровых клавиатурах G.Skill Ripjaws KM780 RGB и KM780 MX используются механические клавиши Cherry MX : Различие между моделями G.Skill Ripjaws KM780 RGB и KM780 MX заключено в подсветке

    12:36

    Планшетный компьютер Cube i7 Stylus поддерживает работу с электронным пером Wacom: Cube i7 Stylus оценен в $322, но перо Wacom в эту сумму не включено

    11:551

    Сплав, используемый в Samsung Galaxy S6 и S6 Edge, на 70% прочнее «обычного алюминия», используемого в других смартфонах : Сплав 6013 Alcoa Power Plate используется в смартфонах Samsung Galaxy S впервые

    11:507

    Производителем твердотельного накопителя OCZ RevoDrive 400 обещана скорость передачи данных свыше 2 ГБ/с: OCZ RevoDrive 400 поступит в продажу только осенью

    11:491

    Новая версия фирменного ПО Storage Executive повышает производительность твердотельных накопителей Crucial: ПО Crucial Storage Executive позволяет следить за температурой и состоянием твердотельных накопителей

    11:352

    Seagate объединяет два подразделения, чтобы оптимизировать ассортимент: Временным президентом структуры, полученной в результате объединения, назначен Фил Брэйс

    11:22

    Кодек HD Audio Conexant CX8200 предназначен для мобильных ПК и планшетов: Среди достоинств кодека Conexant CX8200 производитель отмечает наличие фирменного интерфейса SoftAware

    11:15

    Все системные платы MSI на чипсетах Z97 и H97 поддерживают процессоры Intel Core пятого поколения (Broadwell): В указанных платах используется Click BIOS 4 (UEFI)

    11:021

    Анонсирован адаптер Metabones Speed Booster XL 0.64x для камеры Panasonic Lumix G DMC-GH4: Данных о цене и дате начала продаж адаптера Metabones Speed Booster XL 0.64x пока нет

    10:45

    GPU Nvidia Pascal GP100 подготовлен к передаче в производство: Выход GPU Nvidia Pascal GP100 ожидается во втором квартале 2016 года

    10:247

    Windows 10 Mobile будет поддерживать платформы Rockchip: Windows 10 Mobile будет поддерживать не только платформы Qualcomm

    09:007

    Shuttle предложила мини-ПК объёмом 0,57 литра с дискретным графическим адаптером AMD Radeon R7 M300: Мини-ПК Shuttle NS01 и NC01 заключены в корпуса высотой 29 мм

    08:0022

    Флэшка Integral Memory Fusion USB Type-C наделена разъемом USB Type-C: Корпус Fusion USB Type-C изготовлен из металла

    01:199

    Компания AMD показала, что FreeSync работает и по HDMI: Продемонстрирована принципиальная возможность реализации FreeSync средствами HDMI

    00:128

    Системные платы Gigabyte серии 100 станут первыми, в которых используется контроллер USB 3.1 производства Intel : Пропускная способность контроллера USB 3.1 производства Intel составляет 40 Гбит/с

    00:003

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