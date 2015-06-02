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    2 июня 2015

    HP перевела планшетный компьютер Pavilion x2 10 на платформу Intel Cherry Trail: HP Pavilion x2 10 оснащен разъемом USB Type-C

    21:306

    Звуковые карты Asus Strix Raid DLX, Strix Raid Pro и Strix Soar имеют общую основу: Звуковые карты Asus Strix Raid DLX и Strix Raid Pro будут комплектоваться внешним модулем

    21:059

    3D-карта MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G разогнана производителем: Карту MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G С отличает система охлаждения Twin Frozr V и наличие металлической пластины на тыльной стороне

    19:472

    Миниатюрный проектор Asus E1Z подключается к смартфонам по интерфейсу USB: Габариты Asus E1Z вполне позволяют положить устройство в карман

    19:307

    Asus EeeBook E202 — бюджетный ноутбук на платформе Intel Braswell, оснащенный разъемом USB Type-C: Asus EeeBook E202, скорее всего, выступит заменой моделям EeeBook X205 и X200

    19:2028

    Внутреннее пространство корпуса Antec Signature S10 поделено на три части: Продажи Antec Signature S10 начнутся в июле

    19:126

    Модули памяти Crucial Ballistix DDR4 объемом 16 ГБ пополнили серии Sport LT, Tactical и Elite : Модули Crucial Ballistix DDR4 поддерживают профили Intel XMP 2.0

    18:441

    Системная плата Asus X99M-WS типоразмера microATX предназначена для рабочих станций: Системная плата Asus X99M-WS рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 2011-v3

    18:33

    Монитор Asus PA329Q с 32-дюймовым экраном 4К охватывает 100% цветового пространства Adobe RGB: Новинка похожа на прошлогоднюю модель Asus ProArt PA328Q

    18:1230

    Crucial использует в серверных модулях памяти DDR4 компоненты памяти плотностью 8 Гбит: В доступных сейчас модулях DDR4 используются чипы плотностью 4 Гбит

    17:55

    Rockchip RKi6000 — Wi-Fi с энергопотреблением, как у Bluetooth 4.0 LE : Когда Rockchip RKi6000 можно будет встретить в серийных устройствах, производитель не говорит

    17:422

    Разрешение экрана планшета Asus ZenPad S 8.0 — 2048 x 1536 пикселей: Основой планшета служит 64-разрядный процессор Intel Atom Z3580

    17:197

    В серию 3D-карт EVGA GeForce GTX 980 Ti вошло восемь моделей: Модель EVGA GeForce GTX 980 Ti Hybrid (06G-P4-1996) оснащена гибридной системой охлаждения

    16:404

    Системы охлаждения Asetek будут использоваться в серверах CIARA High Frequency : Серверы High Frequency Trading предназначены для проведения финансовых транзакций

    16:142

    Появилась предварительная информация о 3D-картах Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming и Radeon R9 390X: Модель Gigabyte Radeon R9 380 будет иметь 4 ГБ памяти GDDR5

    15:5611

    Серию наборов модулей памяти DDR4 Patriot Viper 4 пополнили наборы суммарным объемом 64 и 128 ГБ: Входящие в наборы DDR4 Patriot Viper 4 модули объемом 8 ГБ работают на эффективной частоте 2400 МГц с задержками 14-16-16-31

    14:28

    Samsung Galaxy S6 Plus, увеличенная версия смартфона Galaxy S6 Edge, будет представлена в ближайшее время: По слухам, Samsung Galaxy S6 Plus будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 808

    13:5921

    Корпуса Fractal Design Node 202 и Node 202+ предназначены для сборки HTPC : Модель Node 202+ отличается тем, что в корпусе установлен блок питания Fractal Design Integra мощностью 450 Вт

    13:523

    Системные платы ASRock Z170 Extreme 7 и Z170 FATAL1TY Gaming K6 рассчитаны на процессоры Intel Skylake: ASRock Z170 Extreme 7 и Z170 FATAL1TY Gaming K6 должны появиться в продаже в третьем квартале

    12:593

    Смартфон Micromax Canvas A1 AQ4502 с ОС Android 5.1 Lollipop, выпущенный по программе Android One, стоит $95: Емкость аккумулятора Micromax Canvas A1 AQ4502 равна 1700 мА∙ч

    12:31

    Представлен компьютерный корпус Cooler Master MasterCase с настраиваемым экстерьером: Основой компьютерного корпуса Cooler Master MasterCase стала концепция, заложенная в корпусе MasterConcept

    12:111

    Прошивка с ОС Windows 10 для смартфона Xiaomi Mi4 стала доступна для всех желающих: Владельцы смартфона Xiaomi Mi4 получили возможность установить Windows 10

    12:005

    Цена смартфона Meizu m1 note 2 стала известна накануне анонса: Продажи Meizu m1 note 2 начнутся 18 июня

    11:57

    По прогнозу IHS, в этом году будет отгружено 34 млн дисплеев для умных часов: Двигателем роста рынка аналитики IHS считают устройство Apple Watch

    11:51

    Sony Mobile увольняет почти 1000 сотрудников в Швеции: Sony Mobile лишится почти 1000 сотрудников шведского отделения

    11:105

    Умные часы Asus ZenWatch 2 оснащены дисплеем AMOLED: Степень защиты часов Asus ZenWatch 2 — IP67

    10:5617

    MediaTek привезла на выставку Computex 2015 хромбук на основе платформы MT8173: MediaTek показала производителям, каким может быть хромбук на основе её платформ

    10:30

    Корпус Fractal Design Core 500 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: Цена Core 500 — $60

    10:179

    Asus показала смартфоны ZenFone 2 с шестидюймовыми экранами: Смартфон Asus ZenFone 2 получит модификацию с шестидюймовым дисплеем

    10:0012

    Nvidia готовит планшет Shield на основе платформы Tegra X1: Новый планшет Nvidia Shield Tablet получит SoC Tegra X1

    09:004

    Смартфон Xolo Black получит двойную камеру и Android 5.0 : Смартфон Xolo Black будут продавать по цене $235

    08:201

    Конструкция Corsair Lapdog позволяет установить клавиатуру и коврик для мышки: Центр управления Corsair Lapdog стоит $90 либо $200

    07:505

    AUO приступила к массовому производству круглых панелей AMOLED для умных часов: AUO продемонстрировала гибкую панель LCD

    07:1016

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