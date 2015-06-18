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    18 июня 2015

    Компоненты 3D-карты MSI GeForce GTX 980 Ti V1 работают на рекомендованных частотах: Ассортимент MSI пополнила 3D-карта GeForce GTX 980 Ti V1

    21:402

    Компьютерный корпус Antec P50 Window внутри разделен на две зоны: Корпус Antec P50 Window рассчитан на системные платы типоразмера microATX и mini-ITX

    21:104

    Nokia снова займется сотовыми телефонами, как только в 2016 году истечет срок действия соглашения с Microsoft : В 2014 году компания Nokia продала компании Microsoft подразделение, занятое выпуском мобильных устройств

    20:4130

    Встраиваемые модули Sierra Wireless AirPrime WP предназначены для интернета вещей: Модули AirPrime WP радикально уменьшают сложность систем и сокращают время проектирования

    20:00

    В корпус Sharkoon S28 можно устанавливать видеокарты длиной до 415 мм: Корпус Sharkoon S28 оценён в 60 евро

    19:491

    Alibaba и Foxconn инвестируют в компанию SoftBank Robotics Holdings, занимающуюся роботами: Суммарно Alibaba и Foxconn будут владеть 40% SoftBank Robotics Holdings

    19:35

    Смартфон Meizu m2 получит 2 ГБ ОЗУ, поддержку большинства сетей LTE и механическую клавишу под экраном: Смартфон Meizu m2 оснастят платформой MediaTek MT6735

    19:28

    Однокристальная система Altierre IRIS предназначена для интернета вещей: Пилотный проект во Франции включает 65 000 устройств на SoC IRIS

    19:16

    Завершившийся финансовый год оказался для ECS удачным: ECS увеличила чистую прибыль на 22%

    19:03

    Процессоры Intel Purley будут существовать в виде трёх линеек: Стали известны подробности о процессорах Intel Purley

    18:5112

    Представлена камера Ricoh GR II: Продажи камеры Ricoh GR II начнутся в июле по цене $799

    18:421

    Micromax Canvas Sliver 5 — нефлагманский смартфон толщиной 5,1 мм и массой 97 г: Смартфон Micromax Canvas Sliver 5 получил платформу Snapdragon 410

    18:127

    Analog Devices интегрирует в однокристальные системы ADSP-SC58x процессорные ядра SHARC+ и ARM: Интеграция SHARC+ и ARM позволила многократно увеличить энергетическую эффективность

    18:02

    Второе поколение детектора дыма Nest Protect получило новый тип датчика и стало умнее: Новый датчик Nest Protect стоит $100

    17:521

    Аналитики IDC ожидают, что в этом году поставки носимой электроники вырастут на 173,3%: В 2015 году будет отгружено 72,1 млн устройств носимой электроники

    17:44

    Завтра ожидается анонс полнокадрового объектива Sigma с фокусным расстоянием 24-35 мм и постоянной максимальной диафрагмой F/2: О цене новинки Sigma данных пока нет

    17:156

    PowerColor представила четыре новых видеокарты AMD Radeon : Новые видеокарты PowerColor получили прибавку 10 МГц к частоте ядра

    16:56

    Основой референсного образца Project mangOH служит модуль AirPrime WP и ОС Legato на базе Linux: Использование Project mangOH сокращает время разработки решений IoT с месяцев до дней

    16:421

    Стали известны все характеристики видеокарт AMD Radeon R9 300 и R7 300: AMD рассекретила все параметры новых видеокарт

    16:254

    Электронная книга Amazon New Kindle Paperwhite стоимостью $120 получила дисплей плотностью 300 точек на дюйм: Электронная книга Amazon New Kindle Paperwhite попадёт в продажу в конце месяца

    15:5320

    Sierra Wireless надеется улучшить совместимость устройств IoT с помощью нового открытого интерфейса: Идею нового открытого стандарта поддержали компании Freescale, Linear Technology и Texas Instruments

    13:151

    Zotac Zbox EN970 — мини-ПК с видеокартой GeForce GTX 970M и процессором Intel Core i5-5200U: Мини-ПК Zotac Zbox EN970 оснастили четырьмя портами HDMI

    13:0332

    Nest Labs представила собственную камеру наблюдения Nest Cam стоимостью $200: Камера наблюдения Nest Cam оснащена датчиком формата 1/3 дюйма

    12:506

    Обновленная гарнитура виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition оптимизирована для смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 edge: Продажи новой версии Samsung Gear VR Innovator Edition в России начинаются сегодня

    12:283

    Корейский оператор KT запустил мобильную сеть Giga LTE со скоростью до 1,17 Гбит/с: Скорость мобильной связи Giga LTE превышает 1 Гбит/с

    12:277

    Сетевое хранилище QNAP TS-431U Turbo NAS рассчитано на четыре накопителя и стоечный монтаж: В хранилище QNAP TS-431U Turbo NAS используется процессор Freescale с двумя ядрами ARM Cortex-A9

    12:15

    Renesas Electronics предлагает новую платформу для IoT — Renesas Synergy Platform : Особенностью Renesas Synergy Platform является новаторский поход к проектированию

    12:001

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC970 GTX TFX предназначен для 3D-карт MSI GeForce GTX 970 Twin Frozr V с новой версией печатной платы: Водоблок EK Water Blocks EK-FC970 GTX TFX стоит 108 евро

    11:05

    В конфигурацию смартфона LG G4 Pro войдет SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ оперативной памяти: В оснащение смартфона LG G4 Pro войдут камеры разрешением 8 и 27 Мп

    10:447

    Под маркой Samsung представлены самые тонкие и легкие внешние HDD объемом 4 ТБ: Толщина Samsung M3 Portable и Samsung P3 Portable — 20 мм, масса — 230 г

    10:1228

    Compal будет выпускать телевизоры под брендом Toshiba: Toshiba лицензировала свою торговую марку компании Compal

    08:509

    LG представила проектор Minibeam Nano габаритами 108 х 103 х 44 мм: Проектор LG Minibeam Nano весит всего 270 г

    08:303

    Thunder Speed 120 — первый твердотельный накопитель в ассортименте Zotac: SSD Zotac Thunder Speed 120 нацелен на бюджетный сегмент

    07:452

    Законодательные нормы, регулирующие коммерческое использование дронов в США, будут готовы в течение 12 месяцев: FAA обещает закончить разработку законов по дронам в течение года

    07:351

    «Слайдер» BlackBerry Venice будет основан на платформе Snapdragon 808 и получит экран QHD : «Слайдер» BlackBerry Venice оснастят очень большим дисплеем

    07:1510

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