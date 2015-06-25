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    25 июня 2015

    Клавиатура EASARS Flare позволяет настраивать функцию каждой клавиши: Клавиша пробел своей подсветкой постоянно будет напоминать о названии производителя

    22:226

    Игровая мышь Tesoro Thyrsus располагает шестью боковыми кнопками: Игровая мышь Tesoro Thyrsus оценена в $70

    21:184

    В новой версии спецификации беспроводной зарядки Qi передаваемая мощность увеличена до 15 Вт: Аккумуляторы мобильных устройств смогут заряжаться быстрее

    18:349

    Бюджетный планшет Asus ZenPad C7.0 основан на новой платформе Intel Atom x3-C3230 (SoFIA): Бюджетный планшет Asus ZenPad C7.0 получил дисплей низкого разрешения

    18:1210

    Спутники OneWeb будут выводиться на орбиту российскими ракетами: Компания Arianespace планирует купить у России 21 ракету-носитель «Союз»

    18:0119

    ECS опровергает слухи об уходе с рынка системных плат : Информация об уходе ECS с рынка системных плат для самостоятельной сборки ПК не соответствует действительности

    17:246

    EK Water Blocks XRES DDC MX — помпа для СВО, объединенная с резервуаром: Емкость для охлаждающей жидкости изготовлена из пластика ABS и акрилового пластика

    16:473

    У системной платы Gigabyte P85-Gaming 3 из видеовыходов есть только HDMI : Системная плата Gigabyte P85-Gaming 3 построена на наборе системной логики Intel B85 Express

    16:3111

    Обновлённый смартфон JiaYu F2 получит современную платформу MediaTek MT6735: Обновлённый смартфон JiaYu F2 будет поддерживать все сети LTE

    16:02

    Gigabyte может прекратить выпуск смартфонов: Gigabyte может отказаться от выпуска смартфонов

    15:5112

    Новоиспечённая лаборатория Google Sidewalk Labs уже взялась за свой первый проект — Intersection: Лаборатория Google Sidewalk Labs займётся оснащением Нью-Йорка бесплатными точками доступа в Сеть

    14:544

    Адаптер Addonics AD2U31PX2 позволяет добавить в конфигурацию компьютера два порта USB 3.1: Адаптер Addonics AD2U31PX2 стоит $30

    14:3710

    Запасы видеокарт AMD Radeon R9 Fury X в США исчерпались за 24 часа: Первая партия видеокарт AMD Radeon R9 Fury X в США уже распродана

    14:3643

    Doogee DG700 Pro — смартфон с аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч и двумя дисплеями: Смартфон Doogee DG700 Pro оснастят SoC MediaTek Helio X10

    14:074

    BlackBerry намерена заняться «антибактериальными» мобильными устройствами: BlackBerry выпустит стерильный смартфон

    13:523

    Бюджетный смартфон Oppo Joy 3 получил платформу ColorOS 2.0, основанную на Android 4.4 : Смартфон Oppo Joy 3 располагает небольшим дисплеем

    13:212

    Новые блоки питания EVGA SuperNova P2 обеспечиваются десятилетней гарантией: EVGA представила три новых блока питания

    13:105

    Samsung занимает 44,7% рынка SSD: Intel занимает 8,9% рынка SSD, но быстро наращивает поставки

    13:0114

    Специалисты UNIST смогли повысить эффективность OLED в 30 раз: О сроках коммерциализации ученые не говорят

    12:2424

    Venus Optics Laowa 15mm F4 — самый широкоугольный объектив для макросъемки: Другой особенностью Venus Optics Laowa 15mm F4 является наличие функции сдвига

    11:1511

    Polaroid представила экшн-камеру Cube+: Polaroid Cube+ представляет собой кубик со сторонами 3,5 см и 8-мегапиксельным сенсором (оригинальная камера имела 6-мегапиксельный сенсор)

    10:107

    С водоблоком EK-FC R9 Fury X 3D-карта AMD Radeon R9 Fury X занимает всего один слот: Формальный анонс и начало поставок EK-FC R9 Fury X ожидаются в самое ближайшее время

    10:0114

    ZTE запускает в США новую торговую марку — Axon. Первый смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти : Смартфон ZTE Axon сможет похвастаться стереодинамиками

    10:0014

    Ford начала устанавливать на свои машины фронтальную камеру с углом обзора 180 градусов: Водителю необходимо нажать кнопку на приборной панели, после чего камера разрешением 1 Мп начинает транслировать изображение на 8-дюймовый сенсорный дисплей

    09:5019

    Huawei реализовала 50 млн смартфонов за первое полугодие 2015 года: За шесть месяце Huawei продала 50 млн смартфонов

    09:001

    Смартфон Lenovo Vibe S1 оснастят пятидюймовым экраном Full HD: Смартфон Lenovo Vibe S1 получит Android 5.0

    08:30

    Google Play частично начал работать в Севастополе [Обновлено]: Google Play отключили в Крыму 1 февраля этого года

    08:1718

    Необычная батарейка Roost Smart Battery превратит обычный детектор дыма в умное устройство: Умная батарейка Roost Smart Battery оценена в $35

    08:10

    Светодиодные лампы Silk by Saffron умеют регулировать цветовую температуру в соответствии с циркадным ритмом: Светодиодные лампы Silk by Saffron стоят $130 за комплект из трёх штук

    07:4030

    Смартфон UMi Iron получит какую-то технологию биометрической идентификации, но это будет не дактилоскоп: UMi оснастит смартфон Iron какой-то технологией биометрической идентификации

    07:102

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