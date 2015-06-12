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    12 июня 2015

    Creative представила портативную акустическую систему Sound Blaster FRee с неодимовыми излучателями: Акустика Creative Sound Blaster FRee стоит $150

    21:4016

    Новая флагманская 3D-карта AMD будет называться AMD Radeon R9 Fury X: Анонс AMD Radeon R9 Fury X ожидается 16 июня

    20:2613

    Компьютерный корпус Lian Li PC-O8 оценен производителем в $395: Помимо прозрачных стенок корпус Lian Li PC-O8 интересен тем, что его внутреннее пространство разделено на два отсека

    20:1518

    OLEDWorks расширяет производство осветительных приборов OLED в Рочестере: На расширение производства осветительных приборов OLED в Рочестере компания OLEDWorks выделила 73,6 млн долларов

    19:53

    Число пользователей LTE к концу 2015 года достигнет 1,4 млрд человек, полагают в ABI Research : В 2020 году число пользователей LTE по всему миру превысит 3,5 млрд человек

    19:372

    Процессорный охладитель Thermalright Macho X2 оснащается двумя вентиляторами: Thermalright Macho X2 оценен в 48 евро

    19:305

    Начало продаж объектива HD Pentax-D FA* 70-200mm F2.8ED DC AW переносится на осень: Ricoh Imaging извиняется за задержку с началом продаж объектива HD Pentax-D FA* 70-200mm F2.8ED DC AW

    19:0510

    Parrot пополнила свой ассортимент сразу 13 дронами, среди которых есть катамаран: Parrot показала водоплавающие дроны Hydrofoil

    17:203

    Стали известны параметры встраиваемых SoC AMD GX-208VF, GX-216HC, GX-218PF, GX-222GC, GX-224PC и GX-410VC: AMD рассказала о новых встраиваемых платформах

    16:091

    Смартфон Coolpad ivvi Little i толщиной 4,9 мм оценён в $320: Coolpad представила смартфон ivvi Little i

    15:4810

    Twitter существенно повышает количество знаков в личных сообщениях: Размер твитов будет ограничиваться 10 тыс. знаков

    15:284

    В США камеру Sigma dp0 Quattro можно будет купить за $999, начиная с конца июля: Когда и почем камеру Sigma dp0 Quattro можно будет в России — пока неизвестно

    15:055

    Модульное сетевое хранилище Synology RC18015xs+, RXD1215sas поддерживает накопители общим объемом до 1440 ТБ: Стоимость готового комплекса меняется от внушительной до очень внушительной

    15:002

    Dyson CSYS — линейка настольных ламп стоимостью от $650, использующих тепловые трубки и способных прослужить 37 лет: Dyson представила настольные светильники CSYS

    14:4814

    Хедж-фонд Elliott пытается помешать слиянию двух компаний Samsung Group, оцениваемому в 8 млрд долларов: Сделка является жизненно важной для Samsung

    14:061

    Смартфон LG G4 Pro может получить металлический корпус: Выход модели LG G4 Pro ожидается во втором полугодии

    13:466

    Представлен потребительский вариант шлема виртуальной реальности Oculus Rift VR: Oculus представила окончательный вариант шлема Rift VR и контроллеры Oculus Touch

    13:4526

    У New Vision готов прототип очень гибкой панели AMOLED толщиной всего 0,01 мм: В New Vision рассчитывают на скорую коммерциализацию разработки

    12:559

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Value Edition : Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Value Edition будет предложен в нескольких цветовых вариантах по цене около 200 евро

    12:1220

    Чехол для iPhone 6 и Samsung Galaxy S6, который повышает время работы смартфона, оценен в $99: Стоит также понимать, что чехол заметно увеличит габариты вашего смартфона

    12:0813

    Taiyo Yuden прекращает выпуск оптических носителей: Производство оптических дисков являлось одним из ключевых направлений деятельности Taiyo Yuden

    11:0552

    Компания Asustek Computer не исключает, что купит компанию HTC: Компания HTC предупредила, что завершит текущий квартал со значительными убытками

    10:4610

    BlackBerry приписывают намерение использовать ОС Android в новом смартфоне: Выпуск смартфона BlackBerry с ОС Android может рассматриваться как шаг, призванный продемонстрировать универсальность системы BES12

    10:325

    ZTE Blade Qlux — 80-долларовый смартфон с платформой MediaTek MT6732M, поддержкой LTE и Android 5.0 в перспективе: Смартфон ZTE Blade Qlux получил очень мощную SoC

    07:454

    Life One, Life One XL и Life 8 XL — новые бюджетные смартфоны Blu: Blu представила три новых бюджетных смартфона

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