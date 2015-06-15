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    15 июня 2015

    Amazon предлагает использовать уши пользователя для его идентификации: Интересная альтернатива дактилоскопическим сенсорам

    23:0515

    Virgin America, в рамках обновления платформы Red, оснастит свои самолёты планшетами Panasonic: Планшеты Panasonic будут использоваться в самолётах Virgin America

    19:247

    Однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 810 продано меньше, чем ожидалось: Проблемы Snapdragon 810 могут нанести урон репутации Qualcomm

    19:0827

    Представлен планшет Samsung Galaxy Tab E: Планшет Samsung Galaxy Tab E получил бюджетные характеристики

    19:0415

    Razer приобрела Ouya, но детали сделки пока неизвестны: Razer купила Ouya

    18:47

    IdeaCentre Stick 300 — вариация на тему микро-ПК Intel Compute Stick в исполнении Lenovo: Микро-ПК Lenovo IdeaCentre Stick 300 будет основан на Atom Z3735

    18:373

    Представлена платформа для умных очков Six15 Technologies Infinity: Умные очки Six15 Technologies Infinity.1 внешне мало чем отличаются от обычных очков

    18:091

    Смартфон Micromax Canvas Hue 2 располагает пятидюймовым экраном AMOLED: Смартфон Micromax Canvas Hue 2 оценён в $180

    18:032

    Новый адаптер Asus GeForce GTX 960 получил массивную СО DirectCU III: Asus представила ускорител GeForce GTX 960 с СО DirectCU III

    17:485

    Создатели игры Brothers: A Tale of Two Sons работают над шлемом виртуальной реальности StarVR с 210-градусным обзором: StarVR — шлем виртуальной реальности с широким обзором и высоким разрашением

    16:548

    Разборка показала, что 3D-карта Radeon R9 390X повторяет модель Radeon R9 290X даже в мелочах: Radeon R9 390X — старая 3D-карта под новым названием

    16:4026

    В магазине приложений Google Play появилось бесплатное приложение недели: Отныне раз в неделю Google Play будет предлагать одно бесплатное приложение

    16:15

    Следующее поколение смартфонов Xiaomi Redmi получит однокристальную платформу собственной разработки: Xiaomi использует собственную платформу для смартфонов Redmi следующего поколения

    15:466

    Изображения и основные технические характеристики 3D-карт серии Sapphire Radeon 300 появились накануне анонса: Многие 3D-карты серии Sapphire Radeon 300 очень похожи на модели предыдущего поколения

    14:536

    Браслеты Xiaomi Mi Band разошлись в количестве 6 млн устройств, а тираж смартфонов Mi 4 достиг 10 млн единиц: Xiaomi отрапортовала об очередных достижениях

    14:32

    HTC категорически отрицает возможность сделки с Asus: HTC не намерена продавать себя Asus

    14:161

    Новый фирменный магазин Apple расположился в столетнем здании, в котором ранее находился банк: Новый фирменный магазин Apple может похвастаться банковской дверью

    14:079

    Серию блоков питания Evga SuperNova G2 пополнили модели Evga SuperNova 550 G2 и Evga SuperNova 650 G2: Блоки питания Evga SuperNova 550 G2 и Evga SuperNova 650 G2 имеют сертификат 80 Plus Gold

    13:515

    3D-карта Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream использует систему охлаждения младшего адаптера: 3D-карта Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream получила заводской разгон GPU

    13:49

    Сервис Motorola Moto Maker стал доступен в Индии: Motorola сделала доступным сервис Moto Maker для жителей Индии

    13:38

    Компания Razer представила улучшенную версию игровой гарнитуры Razer Kraken Pro: Новая версия игровой гарнитуры Razer Kraken Pro получила встроенный регулятор громкости

    13:30

    Появилось первое изображение смартфона Moto X образца 2015 года: По предварительным данным, смартфон Moto X (2015) будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 810

    13:154

    Известна официальная дата выпуска смартфона Huawei Honor 7: Информация о дактилоскопическом сенсоре подтвердилась

    13:12

    Объем твердотельных накопителей Kingmax SME Xvalue увеличен до 480 ГБ: Накопители Kingmax SME Xvalue объемом 480 ГБ демонстрируют скорость до 540 МБ/с в режиме последовательного чтения

    13:066

    Некоторые пользователи смартфонов LG G4 жалуются на плохую работу сенсорного экрана: Производитель пока не отреагировал на информацию о проблеме

    12:482

    Продажи 3D-карт XFX Radeon R9 380 и R7 360 начались до официального анонса: 3D-карты XFX Radeon R9 380 и R7 360 внешне очень похожи, поскольку в них используется одна и та же система охлаждения

    12:20

    Немецкими учеными создан новый класс синих люминофоров для дисплеев OLED: Новые материалы на основе графена не разрушаются под действием воздуха и влаги

    11:0810

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy J5: Дата анонса Samsung Galaxy J5 пока неизвестна

    10:4112

    Imation IronKey H350 — внешний накопитель, соответствующий спецификациям FIPS 140-2 Level 3: Накопитель Imation IronKey H350 оценён в $290

    09:00

    Allwinner присоединяется к Linux Foundation: Linux Foundation пополнилась несколькими новыми членами

    09:008

    Появились официальные изображения видеокарт Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming SOC, R9 380 и R7 360: Новые видеокарты Gigabyte не будут отличаться от старых

    08:104

    Лидерами 2015 года по количеству поданных патентных заявок и полученных патентов стали IBM и Samsung: Samsung и IBM лидириуют по количеству патентов

    08:005

    Стали известны характеристики всех новых видеокарт AMD в исполнении MSI: MSI может использовать для видеокарты R9 390 Gaming 8G графический процессор с 2816 потоковыми процессорами

    07:504

    Toshiba добавит клавиатурам своих новых ПК выделенную клавишу для запуска Cortana: Toshiba выделит для Cortana отдельную клавишу на клавиатурах ПК

    07:2032

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