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    17 июня 2015

    Изображения, характеристики и цена внешней камеры DxO ONE для мобильных устройств Apple появились накануне анонса: Цена камеры DxO ONE названа равной $599

    23:3942

    Попытка Microsoft закрепиться на рынке смартфонов не удалась — компанию покидает бывший руководитель Nokia: Microsoft возвращает центр тяжести на разработку программного обеспечения

    23:1846

    Модуль памяти Adata XPG Z2 DDR4 с воздушным охлаждением разогнали до эффективной частоты 4222 МГц: Модуль был установлен в слот системной платы MSI X99A XPower AC

    22:281

    В клавиатуре Cherry MX Board 6.0 используются механические клавиши с ресурсом 50 млн срабатываний: К компьютеру клавиатура Cherry MX Board 6.0 подключается двухметровым кабелем USB

    21:415

    В Японии построена самая большая в мире плавающая солнечная электростанция: Мощность электростанции примерно равна 2,3 МВт

    21:2612

    Завтра Micromax представит флагманский смартфон: Предположительно, это будет модель Canvas 5

    19:113

    NEC MultiSync EA275UHD — 27-дюймовый монитор 4К стоимостью около $800: Монитор NEC MultiSync EA275UHD оснащен входами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и DVI-D

    19:0331

    За сутки на выпуск смартфона Saygus V Squared удалось собрать почти миллион долларов: Среди особенностей смартфона выделяется наличие двух слотов microSD

    18:3922

    JEDEC собирается обновить стандарт SSD: Новая версия JESD218 будет включать улучшения в методике тестирования

    18:183

    Серверы Silex Technology SD-300 и SD-310AN позволяют подключать к сети устройства с интерфейсом RS-232: Цена Silex SD-300 — $149, SD-310AN — $249

    17:556

    В следующем году LG приступит к массовому производству панелей OLED для вещательных мониторов: В следующем году на рынке появятся вещательные мониторы LG с дисплеями OLED

    16:0914

    Doogee F3 Ltd — смартфон с пятидюймовым экраном QHD и платформой Snapdragon 810, оценённый в $350: Смартфон Doogee F3 Ltd получит 4 ГБ ОЗУ

    15:493

    Сигнал HDMI 2.0 4К с частотой 60 к/с и цветовой субдискретизацией 4:4:4 впервые передан на расстояние более 300 м по одному оптоволокну: Переходник SH51-03A соответствует спецификации HDMI 2.0

    15:4510

    Fuhu nabi Pass Tab — подписка на планшет: Месяц пользования планшетом Fuhu nabi 2S стоит $10

    15:263

    Xiaomi может перестать комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами в целях защиты окружающей среды: Будущие смартфоны Xiaomi могут поставляться без ЗУ

    15:0320

    Japan Display рассчитывает в течение пяти лет занять 30-40% рынка панелей для дорогих смартфонов: За пять лет в Japan Display также планируют утроить доход от панелей, предназначенных не для смартфонов

    14:554

    Amazon требует запретить властям штатов в будущем корректировать законодательные нормы FAA касательно дронов: Amazon против того, чтобы власти штатов имели возможность корректировать законы FAA касательно дронов

    14:371

    Фото дня: печатная плата двухпроцессорной видеокарты AMD Radeon R9 Fury X2: Печатная плата карты AMD Radeon R9 Fury X2 также достаточно короткая

    14:1221

    Sckipio размещает модемы G.fast в модулях SFP: Анонсирован первый в мире референсный дизайн моста G.fast CPE с обратной подачей питания

    13:541

    Fairphone 2 — ещё один модульный смартфон, но с несколько иной концепцией: Модульный смартфон Fairphone 2 обойдётся в 525 евро

    13:296

    Новые акселерометры mCube оптимизированы для носимой электроники и «интернета движущихся вещей»: Энергопотребление и размеры акселерометров mCube MEMS удалось уменьшить втрое

    13:046

    В облачный сервис и мобильные приложения Eyefi добавлена поддержка камер GoPro и Olympus с интерфейсом Wi-Fi: Приложение Eyefi Mobi для Android уже доступно, версия для iOS появится позже в этом году

    12:42

    Политехнический университет Виргинии получил статус официального полигона для испытания дронов: Политехнический университет Виргинии может проводить на своей территории официальные испытания дронов

    12:26

    xG Technology и DirectView начинают бета-тест носимых камер и технологии частного широкополосного подключения xMax: Использование выделенной сети позволяет обеспечить постоянную доступность и защищенность канала передачи

    12:24

    Apple лишила Monster лицензий программы MFi. Возможно, из-за иска последней в сторону Beats Electronics: Apple устранила конкурента Beats Electronics в лице компании Monster

    12:1618

    IDT выпускает тактовые генераторы PCIe, работающие при 3,3 В и потребляющие минимальную мощность: Новые генераторы превосходят требования PCIe Gen3 по джиттеру и подойдут для продукции с поддержкой PCIe Gen4

    11:31

    Сетевое хранилище D-Link DNS-340L адресовано домашним пользователям и небольшим предприятиям: Хранилище D-Link DNS-340L рассчитано на четыре накопителя типоразмера 3,5 дюйма с интерфейсом SATA

    11:154

    Стали известны подробные спецификации 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X: Продажи AMD Radeon R9 Fury X должны начаться 24 июня по рекомендованной цене $649

    10:1019

    Микрокомпьютер Raspberry Pi обзавёлся фирменным корпусом стоимостью менее 10 долларов: Фирменный корпус для Raspberry Pi стоит всего 9 долларов

    09:30

    Intelligent Environments предлагает использовать пароли, состоящие из «смайлов» Emoji: Смайлы Emoji можно использовать для создания паролей

    08:501

    ZTE занимается разработкой гибких аккумуляторов с плотностью в 2-3 раза выше, чем у решений нынешнего поколения : Следующий флагман ZTE получит аккумулятор нового поколения

    08:204

    Sony Xperia Z4v — первый смартфон компании с экраном QHD, но эксклюзивно для оператора Verizon : Смартфон Sony Xperia Z4v получил экран разрешнием 2560 х 1440 точек

    07:5012

    Платформа виртуальной реальности OSVR обзавелась поддержкой Android : Вышел набор OSVR Hacker Dev Kit 1.2, включающий дополнительные датчики

    07:203

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