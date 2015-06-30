  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 июня 2015

    Анонсированы умные часы Huawei Honor Zero: Huawei Honor Zero поступят в продажу в августе

    22:503

    Представлен смартфон Meizu MX5. Дактилоскоп, металлический корпус и платформа MediaTek Helio X10 за $290: Смартфон Meizu MX5 получил дисплей AMOLED

    21:5217

    Смартфон Oukitel с аккумуляторной батареей емкостью 10 000 мА·ч: новые фото и подробности: Oukitel K10000 построен на SoC MediaTek MT6735

    21:4025

    Qualcomm пока не планирует разделяться : Ситуация может измениться в будущем

    20:157

    Sony планирует привлечь почти 4 млрд долларов на расширение производства датчиков изображения : Sony выпустит акции впервые с 1989 года

    19:334

    Смартфон Samsung Galaxy A8 засветился на видео: Samsung Galaxy A8 работает под управлением ОС Android 5.1.1

    18:103

    Качественные фото смартфона Motorola Moto G третьего поколения: В технических характеристиках пока ясности нет

    17:584

    Источник протестировал производительность платформы Qualcomm Snapdragon 820: Для тестов использовалась утилита GeekBench

    16:5812

    Intel открыла лабораторию Интернета вещей в Москве: В лаборатории будут представлены новейшие разработки российских компаний

    16:372

    Новая технология позволит владельцам Apple Watch обмениваться информацией при помощи жестов приветствия: Достаточно будет просто поприветствовать друг друга рукопожатием, поклоном или же «дать пять»

    13:4041

    Емкость портативных зарядных устройств Silicon Power S102 и S82 составляет 12 000 и 8 000 мА·ч соответственно: Silicon Power S102 и S82 поддерживают одновременную зарядку двух мобильных устройств

    13:35

    Знаменитые лондонские двухэтажные автобусы станут электрическими: Новый автобус создается компанией BYD, он должен выехать на улицы города в октябре этого года

    13:1340

    Смартфон Samsung Galaxy J2 оснастят экраном диагональю 4,7 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy J2 получит не самый маленький дисплей

    12:581

    Toshiba добавляет в серию облачных жестких дисков MC04 модель объемом 6 ТБ: Представлен самый емкий HDD Toshiba для облачных хранилищ

    12:551

    Смартфон Lenovo Zuk Z1 получил новую систему U-Touch и АКБ ёмкостью 4000 мА·ч: Смартфон Lenovo Zuk Z1 появится примерно через два месяца

    12:471

    Google Планета Земля празднует 10 лет: Трудно поверить в то, что сервис Google Планета Земля (англ. Google Earth) празднует уже 10-й день рождения

    12:464

    Трансформируемый ноутбук HP Pro x360 310 G2 ориентирован на учащихся: В HP Pro x360 310 G2 используются процессоры Intel Braswell

    12:304

    Компактные 3D-карты Gigabyte GV-N960OC-2GD и GV-N960OC-4GD оснащены охладителями WindForce 2X : Длина 3D-карт Gigabyte GV-N960OC-2GD и GV-N960OC-4GD — 181 мм

    12:28

    Представлен мобильный компьютер HP Chromebook 11 G4: HP Chromebook 11 G4 за доплату может оснащаться экраном IPS

    11:504

    На Apple подали в суд за нарушение в смартфонах iPhone патентов на LTE: Иск подан в суд округа Нью-Касл штата Делавэр

    11:4531

    Tamron признает несовместимость ряда своих объективов с камерами Canon EOS 5Ds и EOS 5DsR: Обновление встроенного программного обеспечения объективов Tamron выполняется в сервисных центрах

    11:269

    Проектор NEC UM352W оснащен приемником интерактивного пера: Проектор NEC UM352W предназначен для учебных заведений

    11:10

    У планшета Microsoft Surface Pro 3 появилась третья модификация с процессором Intel Core i7: Теперь самый доступный вариант Microsoft Surface Pro 3 с процессором Intel Core i7 стоит $1300

    10:4010

    Microsoft приписывают интерес к покупке AMD: Покупка AMD важна для Microsoft стратегически и оправдана экономически

    09:5747

    Смартфону Motorola XT1585 Kinzie достанется платформа Snapdragon 810 и экран высокого разрешения: Смартфон Motorola XT1585 Kinzie получит дисплей WQHD

    09:302

    LG Chem начала поставки шестигранных аккумуляторов для умных часов: Новые аккумуляторы LG Chem имеют необычную форму

    09:004

    Xiaomi снизила стоимость смартфона Mi Note до $320: Смартфон Xiaomi Mi Note подешевел на $50

    08:352

    Смартфон, который может оказаться моделью Microsoft Lumia 940 XL, получит дисплей WQHD и SoC Snapdragon 810: Смартфон Microsoft Lumia 940 XL наделят платформой Snapdragon 810

    08:106

    Рынок смартфонов с Windows Phone ещё больше смещается в сторону бюджетных моделей: AdDuplex оценили рынок Windows Phone

    07:4023

    Бывший исполнительный директор Qualcomm приговорён к 18 месяцам лишения свободы: Бывший исполнительный директор Qualcomm признан виновным в инсайдерской торговле

    07:109

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018