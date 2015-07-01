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    1 июля 2015

    Globalfoundries стала владельцем одного из крупнейших собраний патентов в области полупроводникового производства: Globalfoundries завершила поглощение микроэлектронного бизнеса IBM

    19:298

    Шансы, что Apple придется заплатить 450 млн долларов за ценовой сговор с торговцами электронными книгами, возросли: Апелляционный суд второго округа подтвердил решение судьи

    18:4510

    CTL H4 — ученический хромбук ценой $200 на платформе Rockchip: В основе CTL H4 лежит SoC Rockchip RK3288

    18:30

    Корпус DeepCool Wave типоразмера microATX поддерживает видеокарты длиной до 320 мм: Новинка получила «обтекаемый» дизайн передней панели

    18:084

    По прогнозу Gartner, в 2015 году общемировые расходы на информационные технологии сократятся: Причина — укрепление американской валюты

    18:03

    В мониторах iiyama ProLite XU2490HS-B1 и XU2590HS-B1 используются ЖК-панели AH-IPS: Стоимость iiyama ProLite XU2490HS-B1 и XU2590HS-B1 примерно одинакова — 220 евро за каждый

    17:405

    Опубликована спецификация P2PE V2, позволяющая сделать воровство данных платежных карт бессмысленным: Организация PCI SSC опубликована новую версию одного из восьми стандартов защиты

    17:137

    В накопителях Adata Premier SP600NS34 используется контроллер JMicron JMF670H: Новинки рассчитаны на слот M.2 2242

    16:59

    Фотогалерея дня: металлический корпус смартфона Apple iPhone 6S: Судя по снимкам, новая модель iPhone будет очень похожа на нынешнюю по форме и размерам

    14:2562

    Слух: Microsoft может полностью отказаться от своей мобильной операционной системы: Microsoft может перейти на сторону Google

    13:4030

    В Дубае планируют построить офисное здание методом 3D-печати: Проект является совместным детищем городских властей и китайской компании Winsun

    13:2214

    В ближайшее время HTC представит планшет с семидюймовым экраном и четырёхъядерной платформой: HTC готовит планшет Desire-T7 DS

    13:02

    Samsung бьёт рекорды продаж микросхем памяти DRAM: Samsung занимает 44,1% рынка микросхем памяти DRAM

    12:527

    Опубликованы изображения Jaunt NEO — первой профессиональной камеры для «кинематографичной» виртуальной реальности : Первая модель NEO будет доступна партнерам Jaunt, начиная с августа

    11:552

    Apple обещает менять аккумуляторные батареи в своих продуктах при снижении емкости на 20%: Данная политика распространяется на все устройства, которые были куплены после 10 апреля этого года

    11:3732

    Мобильные приложения YouTube для Android и iOS теперь поддерживают видео с частотой 60 кадров в секунду: Также команда разработчиков опубликовала видео, в котором рассказывается о грядущих нововведениях

    11:17

    Фото дня: объектив Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR: Ожидается, что продажи Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR в Японии начнутся 16 июля

    11:0730

    Линейка внешних накопителей Transcend StoreJet 35T3 теперь представлена моделями емкостью 3, 4 и 8 ТБ: Данная модель отличается наличием кнопки автоматического резервного копирования данных One Touch

    11:01

    Появление платформ Intel SoFIA с поддержкой LTE откладывается до начала следующего года : Intel выпустит на рынок SoC SoFIA с поддержкой 4G только в следующем году

    09:30

    Внешний аккумулятор Meizu ёмкостью 10 000 мА·ч поддерживает технологию быстрой зарядки mCharge: Meizu представила внешний аккумулятор стоиммостью $25

    09:001

    Foxconn поможет Nokia вернуться на рынок смартфонов: Первые смартфоны Nokia нового поколения появтяся в продаже в Европе

    08:3024

    Philips BDM3275UP — 32-дюймовый монитор 4K с 10-битной глубиной отображения цвета: Монитор Philips BDM3275UP предлагает множество портов, включая USB 3.0

    08:0013

    Смартфон OnePlus 2 оснастят сканером отпечатков пальцев: Смартфон OnePlus 2 получит дактилоскоп

    07:307

    Смартфон Huawei Honor 7 заключён в металлический корпус и основан на SoC HiSilicon Kirin 935: Смартфон Huawei Honor 7 оценён в $320

    07:00

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