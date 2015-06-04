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    4 июня 2015

    Создатели системы охлаждения 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 Ti Classified Kingpin Edition не пожалели меди: Это будет самый быстрый вариант GTX 980 Ti в ассортименте EVGA

    23:573

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S6 Plus: Samsung Galaxy S6 Plus — разновидность модели Galaxy S6 edge с увеличенным экраном

    22:568

    Acer показала на Computex умный подгузник на платформе Intel: В Acer DiaperPie используется крошечный ПК Intel Edison

    22:3519

    Модули памяти DDR4 Team Group Xtreem LE, Gaming OC и Dark показаны на Computex: Модули Team Xtreem LE, выпущенные по случаю 18-летия марки, изготавливаются из отборных микросхем памяти

    22:12

    Allwinner предложит производителям платформы для недорогих планшетов с поддержкой 4G LTE: Основой платформ Allwinner для планшетов начального уровня с поддержкой 4G LTE служат SoC Snapdragon 410 и 210

    21:562

    Intel покупает Altera за 16,7 млрд долларов: В Intel уверены, что смогут объединить собственную продукцию и технологии полупроводникового производства с разработками Altera

    21:409

    Удлинитель Key Digital KD-X400POHK поддерживает PoE: Удлинитель Key Digital 4K HDBaseT/HDMI Power over HDBaseT Extender KD-X400POHK пополнил серию Fat Cat

    19:56

    В серию Team Shows L3 EVO вошли твердотельные накопители объемом до 960 ГБ: В SSD Team Shows L3 EVO используется флэш-память типа TLC NAND

    19:42

    GEO выпускает процессоры для автомобильных видеосистем с поддержкой HDR и камер разрешением до 2 Мп (1080p): Процессоры GW4100, GW4200 и GW4300, а также примеры их применения уже доступны заказчикам

    19:321

    Смартфон Huawei P8 Lite с поддержкой LTE можно заказать всего за $207: Смартфон Huawei P8 Lite построен на однокристальной системе HiSilicon Kirin 620

    17:428

    Камера Xiaomi Yi Camera Night Vision Edition стоит $25 : В камере Xiaomi Yi Camera Night Vision Edition используется датчик производства Sony

    17:312

    Гибридный компьютер Asus Transformer Book (T100HA) оснащен разъемом USB Type-C: Гибридный компьютер Asus Transformer Book (T100HA) работает под управлением ОС Windows 10

    16:5340

    На Computex показаны 3D-карты Asus GTX 980 Ti DirectCU III Strix и ROG Poseidon GTX 980 Ti: Модель ROG Poseidon GeForce GTX 980 Ti оснащена гибридной системой охлаждения

    15:35

    Toshiba показала ноутбук Astrea с процессором Intel Skylake: Ноутбук Toshiba Astrea располагает портом USB Type-C

    15:319

    Смартфон HTC One ME на базе SoC MediaTek Helio X10 представлен официально : HTC One ME отличается от модели One M9+ исполнением основной камеры

    14:358

    Asus Pen Stick — микро-ПК на платформе Cherry Trail с габаритами ненамного превосходящими обычную флэшку: Микро-ПК Asus Pen Stick будет стоить $150

    14:331

    Робот AKAStudy Musio может поддержать разговор со своим хозяином: Предусмотрен выпуск нескольких вариантов Musio, различающихся как аппаратной конфигурацией, так и программным обеспечением

    14:305

    Фотогалерея дня: видеокарта PowerColor R9 390X 8GB Devil 13 с гибридной системой охлаждения: Видеокарта PowerColor R9 390X 8GB Devil 13 оснащена крупной гибридной СО

    13:4211

    Инструментарий, предложенный ARM, сокращает время на интеграцию IP-ядер в SoC «с месяцев до дней» : Инструменты для разработчиков Socrates DE и CoreSight Creator уже доступны для лицензирования

    13:311

    Планшет Micromax Canvas Tab P690 — тонкий металлический корпус и поддержка голосовых вызовов: Планшет Micromax Canvas Tab P690 оценён в $140

    13:23

    Рядом с новым кампусом Google будет построен объект Charleston East, также увенчанный стеклянным куполом : Объект Google Charleston East займёт площадь около 18,6 гектар

    13:103

    Представлены новые процессоры Intel Core пятого поколения и процессоры Intel Xeon E3-1200 v4: Процессоры изготавливаются по 14-нанометровой технологии

    12:5019

    Смартфон ZTE Star 3 могут оснастить системой из двух основных камер: Смартфон ZTE Star 3 получит достаточно крупный экран

    12:491

    Intel объявила о расширении семейства продукции Intel IoT Gateway: Шлюзы Intel IoT Gateway помогают извлекать пользу из данных, собранных устройствами интернета вещей

    12:21

    Kingston DataTraveler microDuo 3C — накопитель с разъёмами USB 3.1 и USB Type-C: Накопитель Kingston DataTraveler microDuo 3C не может похвастаться высокой скоростью записи

    12:214

    Colorful привезла на выставку Computex 2015 множество оригинальных видеокарт и системных плат: На стенде Colorful можно было увидеть множество новинок

    12:05

    Власти Лондона оснастят около 20 000 офицеров полиции системами видеозаписи: Полиция Лондона получит системы видеозаписи

    11:4811

    Специалисты Asus встроили в чехол для планшета акустическую систему 5.1: Чехол с сабвуфером предназначен для планшета Asus ZenPad 8.0

    11:403

    Facebook открывает лабораторию искусственного интеллекта: Facebook будет заниматься вопросами ИИ

    11:36

    Magic Leap готова выпустить SDK для работы со своей технологией: Magic Leap открыла раздел сайта для разработчиков

    11:27

    По словам производителя, вентиляторы Be Quiet! Silent Wings 3 «практически не слышно»: Лопасти вентиляторов Be Quiet! Silent Wings 3 покрыты канавками

    11:252

    Данные с ресурса TENAA подтверждают наличие у смартфона Huawei Honor 7 или Honor 7 Plus дактилоскопа: Смартфон Huawei Honor 7 или Honor 7 Plus получит металлический корпус

    11:00

    Камера GoPro Hero+ LCD оснащена сенсорным экраном : Камера GoPro Hero+ LCD поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi

    10:59

    Компания Patriot Memory представила игровые периферийные устройства семейства Viper: В семейство Viper вошла клавиатура, мыши и гарнитура

    10:39

    При участии «Лаборатории Касперского» задержаны мошенники, похитившие 12 млн рублей со счетов клиентов российских банков: Данные лица впервые были привлечены к ответственности в 2012 году по тому же поводу, однако в тот раз суд ограничился условным сроком

    10:25

    Карты памяти Patriot Memory EP Pro microSDHC/SDXC имеют маркировку Class 10 UHS-I U3 : По словам производителя, карты памяти Patriot Memory EP Pro microSDHC/SDXC подходят для записи видео 4К

    10:101

    Philips 276E6ADS — первый монитор с технологией квантовых точек: Монитор с дисплеем на квантовых точках Philips 276E6ADS поступил в продажу

    10:106

    Samsung сможет использовать все будущие GPU ARM Mali: AMD и Samsung подписали долгосрочное лицензионное соглашение

    09:5624

    В конфигурацию смартфона Oppo A51 войдёт 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Oppo A51 получит тонкий корпус и достаточно ёмкую АКБ

    09:30

    Однокристальная платформа Samsung Exynos 7580 содержит восемь процессорных ядер и GPU Mali-T720: Смартфон TCL P650M получит платформу Samsung Exynos 7580

    09:003

    Смартфон Gresso Regal покрыли 18-каратным золотом и оценили в $6000 : Смартфон Gresso Regal выпущен в количестве 999 экземпляров

    08:203

    Видеокарта Galax GTX 980 Ti HOF EX WC получила печатную плату с 19-фазной подсистемой питания: Galax показала на Computex 2015 две нереференсные карты GeForce GTX 980 Ti

    07:401

    Thync — носимое устройство, способное взбодрить или расслабить владельца посредством стимуляции мозга: Устройство Thync работает за счёт электрических импульсов

    07:1513

    Лаборатория iXBT.com готовит обзор пассивной акустической системы Creative E-MU XM7: Акустическая система Creative E-MU XM7 поступила в лабораторию iXBT

    01:3016

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