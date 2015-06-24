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    24 июня 2015

    Американские ученые повысили проходимость робота, наблюдая за тараканами: Форма тела таракана способствует его выживанию

    23:559

    Платформа MetaWear Coin предназначена для носимой электроники и «умной бижутерии»: Новинка продолжает серию устройств MetaWear и совместима с ними программно

    22:344

    Liquidmetal Technologies и Apple продлили эксклюзивное лицензионное соглашение: Соглашение между Liquidmetal Technologies и Apple продлено всего на год

    22:3111

    Покупатель мини-ПК AMD Project Quantum сможет сам решить, какой процессор ему нравится больше : Компьютеры AMD Project Quantum будут предложены как на процессорах Intel, так и на процессорах AMD

    21:175

    ECS уходит с рынка системных плат для самостоятельной сборки ПК: Причиной ухода ECS названо сокращение спроса на системные платы на мировом рынке

    20:2423

    Микроконтроллеры Freescale S32K предназначены для автомобильной электроники: Основой Freescale S32K служит архитектура ARM Cortex

    19:311

    Три стенки корпуса DeepCool TriStellar SW изготовлены из закаленного стекла: О цене и сроке начала продаж TriStellar SW пока данных нет

    18:514

    Каждый владелец нового внешнего накопителя Seagate Backup Plus может бесплатно получить 200 ГБ места в облачном хранилище OneDrive на 2 года: Одновременно представлен новый накопитель Seagate Backup Plus на одном жестком диске объемом 4 ТБ

    18:3312

    Samsung заручилась поддержкой Red Hat для борьбы с альянсом IBM и Apple в корпоративном сегменте: Red Hat поможет Samsung в борьбе с Apple

    18:3222

    SMIC, Huawei, Qualcomm и Imec создадут совместное предприятие для продвижения в Китае 14-нанометрового производства: SMIC, Huawei, Qualcomm и Imec создадут совместное предприятие SMIC Advanced Technology Research & Development

    18:182

    IBM и Box объявили о глобальном партнёрстве : IBM будет сотрудничать с Box в продвижении собственных сервисов

    18:063

    Google запустила облачную платформу Genome Analysis Toolkit для сбора и анализа данных о геноме: Платформа Genome Analysis Toolkit будет доступна бесплатна для некоммерческого использования

    17:324

    TENAA подтверждает, что Samsung Galaxy A8 — самый тонкий смартфон Samsung на данный момент: Смартфон Samsung Galaxy A8 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615

    17:314

    Доходы FIH Mobile за первое полугодие значительно превысят прогнозы аналитиков благодаря Xiaomi и Huawei: Доходы FIH Mobile увеличатся из-за увеличения спроса на смартфоны Xiaomi и Huawei

    17:111

    Смартфон Meizu MX5 будет поддерживать технологию быстрой зарядки mCharge: Технология mCharge позволит зарядить смартфон Meizu MX5 на 25% за 10 минут

    16:223

    В микроконтроллерах Freescale Kinetis K8x для устройств интернета вещей используется процессорное ядро ARM Cortex-M : Производитель считает микроконтроллеры Freescale Kinetis K8x самой защищенной платформой на ядре ARM Cortex-M

    16:191

    Начались продажи 3D-карт AMD Radeon R9 Fury X: Рекомендованная производителем розничная цена 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X — $649

    15:5513

    Матричные коммутаторы Black Box AVS800 и AVS1600 позволяют коммутировать аналоговые и цифровые источники и приемники звука и изображения: Модель AVS800 имеет максимальную конфигурацию 8 x 8 (четыре модуля), AVS1600 — 16 x 16 (восемь модулей)

    15:31

    Слух: в 2018 году Apple может выпустить смартфон с гибким дисплеем OLED: Apple может использовать гибкие панели OLED для своих смартфонов

    15:2214

    Завтра смартфон Meizu MX4 Ubuntu Edition можно будет купить в Европе, но пока только по приглашениям: В Европе смартфон Meizu MX4 Ubuntu Edition можно будет купить только по инвайтам

    15:061

    Вице-президент Samsung принёс свои извинения и признался в неспособности клиники Medical Center остановить распространение вируса MERS: Сын главы Samsung признал вину корпорации в распространении вируса MERS в Южной Корее

    14:4617

    Infinera добавляет в облачные платформы Cloud Xpress поддержку 100 GbE : В новых решениях семейства Cloud Xpress используется фотонная микросхема Infinera oPIC-500

    14:302

    Производитель называет ILY семейным телефоном: Начат прием предварительных заказов на устройства ILY

    14:172

    Intel может отложить анонс процессоров Cannonlake, но выпустить промежуточные решения Kaby Lake: Ожидание CPU Cannonlake скрасят процессоры Kaby Lake

    14:1616

    Смартфон HTC One M9 продаётся в два раза хуже предшественника: HTC продала менее 5 млн смартфонов One M9

    13:4821

    Глава BlackBerry заявил, что компания создаст смартфон с Android, только если удастся сделать данную ОС безопасной: BlackBerry не собирается выпускать смартфон с Android

    13:409

    Подразделение Nokia Here взялось за создание универсального облачного сервиса для автономных автомобилей: Nokia Here нацелилось и на сегмент автономных авто

    13:26

    Специалисты Qualcomm создали принципиально новый цветной дисплей без субпикселей RGB: В новом дисплее используется отражение света

    12:3525

    Pavegen представила концепт экспериментального зарядного устройства для электромобилей Tesla: Технология Pavegen позволяет преобразовывать кинетическую энергию шагов в электричество

    11:5718

    Процессоры Freescale QorIQ следующего поколения будут 16-нанометровыми: Ознакомительные образцы 16-нанометровых однокристальных систем Freescale должны быть готовы в середине 2016 года

    11:44

    На выпуск «умной» бутылки Hydra уже собрано втрое больше средств, чем было запланировано: Hydra: бутылка, светильник, беспроводная акустическая система и мобильный аккумулятор в одном устройстве

    11:278

    Владельцы электромобилей Tesla Model S проехали более 1 млрд миль : Такой путь пришлось бы проделать в течение непрерывной поездки на машине со скоростью не менее 90 км/ч, которая растянулась бы на 2 тыс. лет

    11:2211

    Konica Minolta покупает компанию Radiant Vision Systems: Radiant Vision Systems выпускает тестовое и измерительное оборудование, используемое при производстве плоских панелей

    11:001

    Lexus делает свой ховерборд: Парящая доска от Lexus, как и прототипы от других компаний, нуждается в металлической поверхности

    10:529

    Камера Nikon D5 сможет снимать видео 4K: Появились предварительные сведения о полнокадровой зеркальной камере Nikon D5

    10:4211

    Ford представила новый концепт электрического велосипеда MoDe:Flex : Планировать маршрут поможет фирменное приложение MoDe:Link для смартфонов и умных часов

    10:2818

    LG патентует смартфон с экраном, загнутым за два края корпуса: У такого смартфона не будет аппаратной кнопки Home в привычном месте

    10:2426

    В ноутбуке Eurocom P5 Pro используется настольный процессор с возможностью замены: Цена базовой конфигурации Eurocom P5 Pro составляет $1545

    10:1712

    BlackBerry и Cisco заключили кросс-лицензионное соглашение: Cisco будет платить BlackBerry лицензионные отчисления

    09:401

    Samsung снижает стоимость памяти DDR4 с целью увеличения доли рынка: Благодаря Samsung оперативная память DDR4 может стать дешевле

    09:1027

    Микро-ПК Lenovo ideacentre Stick 300 оценили в $130: Lenovo представила микро-ПК ideacentre Stick 300

    08:459

    Очередной финансовый квартал принёс BlackBerry 68 млн долларов чистой прибыли: BlackBerry отчилалась за очередной квартал

    08:2011

    Производительность платформы Snapdragon 620 может оказаться очень высокой: Платформа Snapdragon 620 была протестирована в ПО GeekBench

    07:409

    За первое полугодие Xiaomi удалось реализовать 35 млн смартфонов: Рост продаж смартфонов Xiaomi в годовом выражении по итогам первых шести месяцев 2015 года составил 30%

    07:106

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