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    21 июня 2015

    В серию трансформируемых ноутбуков Toshiba Satellite Radius входит модель с экраном 4К: По мнению Toshiba, мобильный компьютер с экраном 4К может заинтересовать фотографов

    18:5423

    Ноутбук Toshiba Satellite Fusion может превратиться в планшет с экраном размером 15,6 дюйма: Разрешение экрана Toshiba Satellite Fusion — 1920 x 1080 пикселей

    18:118

    Toshiba Satellite С — японский производитель продолжает встраивать оптические приводы в ноутбуки «для решения повседневных задач»: В серию ноутбуков Toshiba Satellite С вошли модели с экранами размером 15,6 и 17,3 дюйма

    17:5231

    В серию ноутбуков Toshiba Satellite L вошли модели с экранами размером 15,6 и 17,3 дюйма: Толщина ноутбуков Satellite L Series не превышает 25 мм

    17:3013

    Графические процессоры AMD Fiji изготавливаются в Корее, но не компанией Samsung: Маркировка Made in Korea имеет другое объяснение

    16:0717

    Фронтальные камеры смартфонов Samsung Galaxy J7 и J5 оснащены вспышками: Цена Samsung Galaxy J5 примерно равна $225, Samsung Galaxy J7 — $290

    15:236

    VTX3D ограничилась лишь тремя новинками семейства Radeon R9 300 и R7 300: VTX3D представила только три новых 3D-карты

    15:02

    Смартфон UMi Iron с 3 ГБ ОЗУ и Android 5.1 представят 23 июня: Смартфон UMi Iron получит дисплей диагональю 5,5 дюйма

    14:45

    Смартфон Oppo Mirror 5 получит заднюю крышку в стиле модели R1C: Смартфон Oppo Mirror 5 оснастят 2 ГБ ОЗУ

    14:33

    Jaguar Land Rover хочет научить автомобили отслеживать уровень концентрации водителя: Jaguar Land Rover работает над проектами Sixth Sense для усиления безопасности движения

    14:254

    Смартфон Huawei Honor 7 может оказаться далеко не дешёвым устройством : Смартфон Huawei Honor 7 будет оценён в $600

    13:434

    Motorola выпускает обновление Android 5.1 для смартфона Moto X первого поколения: Обновление устанавливается стандартными методами ОС

    13:262

    Кадровую частоту 60 Гц при разрешении 4K GPU AMD Fiji поддерживает только при подключении монитора по интерфейсу DisplayPort: Выход HDMI соответствует требованиям спецификации 1.4a, а не 2.0

    12:0033

    Умные часы Moto 360 получили обновление Android Wear : Обновление Android Wear улучшило в Moto 360 поддержку Wi-Fi и добавило новые функции

    11:451

    Корпус Lian Li DK-03 в форме стола, рассчитанный на два компьютера, стоит $1490: В корпусе Lian Li DK-03 можно разместить до 30 накопителей

    11:1214

    В смартфонах Samsung выявлена уязвимость, производитель обещает устранить ее в ближайшие дни: Ошибка, делающая смартфон уязвимым, связана с виртуальной клавиатурой

    10:2111

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