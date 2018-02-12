Смартфон Sony Xperia XA2 Ultra32
Samsung QE55Q8CAMUXRU относится к классу продвинутых современных телевизоров, представляющих собой мультимедийный комбайн с расширенными сетевыми возможностями. Основными особенностями этого телевизора являются изогнутый условно безрамочный экран, элегантная подставка, аккуратный вид, как спереди, так и сзади, вынесенный модуль подключения, соединенный с блоком экрана тонким оптическим кабелем, и готовность к HDR-контенту.
Благодаря использованию технологии увеличения разрешения компании Texas Instruments проектор Acer V9800 поддерживает вывод в режиме эмуляции 4К при меньшем физическом разрешении DMD-матрицы. Для использования дома яркость проектора достаточно высокая, при этом даже на максимальной яркости шум от системы охлаждения сохраняется на низком уровне. Acer V9800 характеризуется большим значением контрастности по ANSI, что положительно влияет на качество изображения. Удобство установки повышает горизонтальный и вертикальный сдвиг объектива, а также трансфокатор 1,5×. По совокупности характеристик данную модель следует отнести к кинотеатральным проекторам высокого класса. Впрочем, не исключено его использование в качестве домашне-развлекательного, то есть для просмотра фотографий, видеосъемок и кино, а также для игр на большом экране.
Проектор BenQ W1050 относится к сегменту Full HD-моделей начального уровня, предназначенных для использования в составе домашнего кинотеатра. Проектор оснащен правильным светофильтром RGBRGB, имеет два HDMI-входа и поддерживает стереоскопический вывод совместно с затворными очками DLP-Link.
Сочетание нескольких особенностей привлекает внимание к данному проектору. Это светодиодный источник света, обеспечивающий относительно высокий световой поток, который, по данным производителя, достигает значения в 1000 ANSI лм, разрешение Full HD и сверхкороткофокусная оптическая система, позволяющая с близкого расстояния получать проекцию большого размера. В итоге потенциально проектор может иметь широкую сферу применения, от просмотра кино и игр на большом экране до проведения мобильных презентаций, в том числе с мобильных устройств в беспроводном режиме.
Технология OLED, с помощью которой формируется изображение на экране телевизора Sony Bravia KD-55A1, позволяет получить, пожалуй, самую качественную картинку с настоящим черным цветом, насыщенными яркими цветами и без каких-либо артефактов в динамике. Благодаря оригинальному дизайну выглядит телевизор весьма необычно, однако при просмотре зрителя ничто не отвлекает от контента, что способствует лучшему погружению в происходящее на экране. Звуковые приводы Acoustic Surface транслируют звук непосредственно с поверхности экрана, максимально приближая локализацию источников звука к их расположению на экране. По функциональному оснащению Sony Bravia KD-55A1 относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. При этом используемая платформа Android TV отличается удобным интерфейсом с поддержкой голосового ввода, а также внешних клавиатуры и мыши и мало чем ограничивает пользователя в выборе дополнительного программного обеспечения, что дает дополнительные преимущества в сравнении со специализированными решениями.
Компания Epson представила на выставке IFA 2017 новые кинотеатральные модели проекторов для дома, яркие универсальные проекторы для дома и офиса, а также ультракороткофокусный лазерный проектор для домашних развлечений.
Samsung QE65Q9FAMUXRU относится к классу продвинутых современных телевизоров, представляющих собой, по сути, мультимедийные комбайны с расширенными сетевыми возможностями. Основными особенностями этого телевизора являются строгий дизайн с узкой рамкой по периметру, штатная подставка из двух не бросающихся в глаза Т-образных ножек, система скрытой прокладки кабелей, аккуратный вид сзади, вынесенный модуль подключения, соединенный с блоком экрана оптическим кабелем, и готовность к контенту с HDR и широким цветовым охватом.
Проектор BenQ W11000 — это первый DLP-проектор из побывавших у нас на тестировании, который поддерживает вывод в режиме 4К. На его примере мы узнали, как работает технология компании Texas Instruments, позволяющая при физическом разрешении DMD-матрицы 2716×1528 получить изображение с разрешением, приближенным к 3840×2160. С точки зрения использования дома BenQ W11000 имеет некоторый запас по яркости, а по кинотеатральным критериям его ANSI-контрастность очень высокая. По совокупности характеристик данный проектор следует отнести к кинотеатральным проекторам высокого класса. Впрочем, не исключено его использование в качестве домашне-развлекательного, то есть для просмотра фотографий, видеосъемок и кино, а также для игр на большом экране в условиях обычной жилой комнаты, без специальной подготовки и затемнения.
Samsung QE55Q7CAMUXRU относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. Основные особенности этого телевизора включают изогнутый экран, стильную подставку и готовность к контенту с HDR и широким цветовым охватом. К достоинствам можно причислить хорошее качество изображения, отличные мультимедийные возможности, хорошее качество приема цифровых эфирных ТВ-программ, возможность записи цифровых ТВ-программ и режим приостановки просмотра, высокое качество встроенной акустической системы, удобный пульт ДУ и поддержку голосового управления.
Короткофокусная оптическая система проектора Canon Xeed WUX450ST позволяет получить изображение большого размера при размещении проектора близко к экрану. Это экономит рабочее пространство и почти исключает ситуации, когда докладчик, находящийся близко к экрану, ослепляется светом от проектора. В итоге этот проектор отлично подходит для использования совместно с интерактивной доской. Отметим наличие набора специальных функций, которые предназначены для создания многопроекторных конфигураций.
Samsung UE55KS8000U относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. К особенностям конструкции этого телевизора относятся элегантная подставка, безрамочный дизайн и использование выносного блока с разъемами. Среди достоинств Samsung UE55KS8000U отметим хорошее качество изображения, высокую контрастность, отличные мультимедийные возможности, высокое качество встроенной акустической системы, удобный пульт ДУ, поддержку голосового управления, наличие портов USB с повышенным током, отлично работающую функцию вставки промежуточных кадров, высокую скорость матрицы. Недостатков же у этой модели почти нет, если не считать отсутствие подробного руководства пользователя и выхода на наушники.
Loewe One 40 относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. К особенностям этого телевизора относятся строгий, но узнаваемый дизайн с круглым блоком индикатора и датчиков по центру внизу, анимированные и также оригинально оформленные экранное меню и заглавная страница и пульт ДУ с алюминиевой пластиной сверху и резиновыми ножками снизу.
Телевидение сверхвысокой четкости стремительно вошло в нашу жизнь. Сейчас уже не кажется чем-то нереальным ни видео с разрешением 3840 на 2160 пикселей, ни игры с поддержкой такого разрешения. В формате Ultra HD ведут вещание как онлайн-кинотеатры, так и операторы спутникового телевидения. Мониторы, телевизоры и проекторы с разрешением 4К (что обычно означает те самые 3840 на 2160 пикселей, или, реже, 4096 на 2160) представлены на рынке большим количеством моделей, при этом относительно дорогими пока остаются только проекторы, тогда как мониторы и телевизоры по цене уже доступны массовому покупателю. Следующим этапом развития индустрии, связанной с визуализацией, является внедрение поддержки широкого динамического диапазона, или HDR (от high dynamic range), который в сочетании со сверхвысоким разрешением и приводит к концепции 4K HDR. HDR — что это такое? Зачем нужен HDR в телевизоре или проекторе? Что получает пользователь от HDR? Постараемся дать ответы на эти вопросы.
Две особенности выделяют проектор ViewSonic LS830. Во-первых, это лазерный источник света, времени жизни которого с большой вероятностью хватит на весь срок службы проектора. Во-вторых, сверхкороткофокусная оптическая система, благодаря которой при размещении проектора практически впритык к экрану получается изображение большого размера. Это экономит рабочее пространство и почти исключает ситуации, когда докладчик, находящийся близко к экрану, ослепляется светом от проектора. Данное свойство исключительно полезно в случае использования проектора совместно с интерактивной доской.
Проектор Epson EH-TW9300 по дизайну и набору функций заметно отличается от предыдущей линейки моделей проекторов Epson аналогичного класса. К значимым новшествам можно отнести, прежде всего, функцию эмуляции разрешения 4К и поддержку входного сигнала 4К, возможность выравнивания цветового тона по площади, электромеханические приводы объектива и измененный набор интерфейсов. С точки зрения использования дома Epson EH-TW9300 имеет большой запас по яркости, а по кинотеатральным критериям его контрастность достаточно высокая. По совокупности характеристик данный проектор следует отнести к кинотеатральным проекторам высокого класса. Впрочем, не исключено использование его в качестве домашне-развлекательного, то есть для просмотра фотографий, видеосъемок и кино, а также для игр на большом экране в условиях обычной жилой комнаты, без специальной подготовки и затемнения.
Проектор Acer V7500 оснащен светофильтром с чередованием сегментов RGBRGB. Такой светофильтр в одночиповом DLP-проекторе позволяет получить сбалансированное соотношение яркости цветов и яркости белого с сохранением высокой контрастности и яркости изображения. В итоге проектор можно рекомендовать для применения в домашнем кинотеатре начального уровня, а относительно высокая яркость не исключает просмотр развлекательного контента и игр на большом экране в условиях неполного затемнения. При необходимости этот проектор допустимо использовать для проведения презентаций. Для просмотра стереоскопического изображения придется приобрести активные затворные очки, которых, к сожалению, в комплекте поставки нет. Проектор отличает необычная компоновка с разъемами на боку, которые закрывает кабельная крышка.
Проектор Epson EH-TW7300 (как и Epson EH-TW9300, который мы рассмотрим в следующей статье) по дизайну и набору функций заметно отличается от предыдущей линейки моделей проекторов Epson аналогичного класса. К значимым новшествам можно отнести, прежде всего, функцию эмуляции разрешения 4К и поддержку входного сигнала 4К, возможность выравнивания цветового тона по площади, электромеханические приводы объектива и измененный набор интерфейсов.
ViewSonic Pro7827HD оснащен правильным светофильтром с чередованием сегментов RGBRGB. Такой светофильтр в одночиповом DLP-проекторе позволяет получить сбалансированное соотношение яркости цветов и белого с сохранением высокой контрастности и яркости изображения. В итоге позиционирование устройства как проектора для домашнего кинотеатра выглядит вполне оправданным, и даже внешний вид — черный цвет корпуса — соответствует этой категории.
Проектор Epson EB-G7905U в самом ярком режиме обеспечивает световой поток более 7000 лм, что позволяет использовать его при проекции на большие по площади поверхности. Моторизированные приводы фокусировки, трансфокатора и сдвига объектива значительно облегчают настройку. Отметим наличие набора специальных функций, которые предназначены для создания многопроекторных конфигураций и для коррекции геометрии при проекции на неплоские поверхности. Проектор отличает высокое для данного класса значение нативной контрастности и относительно тихая работа. С нашей точки зрения, указанные особенности не исключают не совсем типичное применение этого инсталляционного проектора в составе небольшого кинотеатра.
На очередной международной выставке IFA, прошедшей в Берлине, компания Epson традиционно представила свои новинки в классе продукции для домашнего и индивидуального использования — проекторы для дома и носимую электронику.
Телевизор Sony KD-55XD9305 отличается стильным и аккуратным дизайном, хорошим набором интерфейсов, в том числе портом USB 3.0 с повышенным током, а также отличным качеством изображения. Реализовать «умную» функциональность помогает платформа Android TV, изначально ориентированная на установку в телевизорах, что, в частности, позволяет расширять мультимедийные возможности за счет установки сторонних программ.
Проектор Doogee Smart Cube P1 — это, скорее, игрушка, но игрушка забавная, в том числе из-за своего привлекающего внимание ярко-разноцветного внешнего вида. Всерьез утверждать, что с его помощью можно показывать презентации, очень сложно, так как трудно себе представить несколько деловых людей, сидящих в темноте в тесном кружке и рассматривающих картинку низкого разрешения на небольшом экране. Но вот посмотреть кино или видеоклипы в небольшой компании, показать фотографии со смартфона — почему бы и нет, тут главное справиться с подключением Smart Cube P1 к сети Wi-Fi. Вообще, мультимедийные устройства, работающие на распространенных программных платформах, например на Android, обладают ценным преимуществом, так как их функциональность можно расширять за счет установки сторонних приложений, что частично снижает зависимость от умения производителя разрабатывать ПО и поддерживать его актуальность.
Наше тестирование показало, что максимальный световой поток проектора BenQ CH100 если и отличается от заявленного, то незначительно, что для проекторов со светодиодным источником встречается не слишком часто. Яркости этого проектора достаточно для получения сносного изображения на экране шириной под 2 м даже в освещенном, пусть и не очень ярко, помещении. То есть презентация для небольшой аудитории вписывается в круг задач, которые BenQ CH100 по плечу. В домашней обстановке этот проектор можно использовать для игр и для просмотра ярких мультфильмов, спортивных трансляций и т. п., но в случае кино существенным ограничением станет не очень высокая контрастность.
ViewSonic PJD7830HDL — яркий и высокого разрешения универсальный проектор, лучше всего приспособленный для проведения презентаций, но с некоторыми оговорками его можно использовать и дома для просмотра развлекательного контента и игр на большом экране. При этом, благодаря достаточно высокой яркости, в полном затемнении нет особой необходимости. Функциональность проектора легко расширяется посредством приобретения активных затворных очков и Wi-Fi-адаптера.
Philips 55PUS8809/60 относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. Нам понравился стильный дизайн устройства, хотя с практической точки зрения у широко расставленных ножек есть недостатки. Не понравилось то, что ожидаемые преимущества от использования ОС Android так и остались ожидаемыми из-за невозможности установки приложений из Google Play Маркет.
Судя по заявленным и реальным характеристикам, функциональному оснащению и внешнему виду, Epson EH-TW5350 следует отнести к универсальным мультимедийным проекторам. Дома его можно использовать как домашне-развлекательный, то есть для просмотра фотографий, видеосъемок и кино, а также для игр на большом экране в условиях обычной жилой комнаты, без специальной подготовки и затемнения, с возможностью оперативного размещения, например, на журнальном столике. В офисе этот проектор подойдет для демонстрации презентаций, в том числе и по сети с ПК или с мобильного устройства, благо запас яркости имеется, как и встроенный Wi-Fi-адаптер.
Компания Auvix предлагает на российском рынке модельный ряд экранов марки Lumien, позиционируемых как относительно недорогое решение для корпоративного, образовательного и домашнего применения. Lumien Cinema Control — это семейство рулонных настенно-потолочных экранов для домашнего кинотеатра, оснащенных электромеханическим приводом. Формат рабочей области этих экранов — 16:9, размер — от 80 до 159 дюймов по диагонали, ширина черной области сверху — от 10 см для самого широкого и 70 см для самого узкого экрана.
По своему устройству ViewSonic PJD7822HDL является классическим одночиповым DLP-проектором, в котором в качестве источника света используется ртутная лампа высокого давления, а для формирования полноцветного изображения применяется вращающийся светофильтр с сегментами разных цветов. Производитель позиционирует PJD7822HDL в качестве проектора для домашних развлечений.
Осень. Большинство известных и множество не очень известных компаний представляют на очередной выставке IFA, традиционно проходящей в Берлине, новинки и текущие модели потребительской электроники. Расскажем, что же показала компания Epson в классе продукции для домашнего и индивидуального использования — проекторы для дома и носимую электронику.
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