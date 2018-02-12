Алексей Кудрявцев Информационные страницы

Телевидение сверхвысокой четкости стремительно вошло в нашу жизнь. Сейчас уже не кажется чем-то нереальным ни видео с разрешением 3840 на 2160 пикселей, ни игры с поддержкой такого разрешения. В формате Ultra HD ведут вещание как онлайн-кинотеатры, так и операторы спутникового телевидения. Мониторы, телевизоры и проекторы с разрешением 4К (что обычно означает те самые 3840 на 2160 пикселей, или, реже, 4096 на 2160) представлены на рынке большим количеством моделей, при этом относительно дорогими пока остаются только проекторы, тогда как мониторы и телевизоры по цене уже доступны массовому покупателю. Следующим этапом развития индустрии, связанной с визуализацией, является внедрение поддержки широкого динамического диапазона, или HDR (от high dynamic range), который в сочетании со сверхвысоким разрешением и приводит к концепции 4K HDR. HDR — что это такое? Зачем нужен HDR в телевизоре или проекторе? Что получает пользователь от HDR? Постараемся дать ответы на эти вопросы.