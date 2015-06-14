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    14 июня 2015

    Специалист из Бингемтонского университета создал источник питания, объединив грязную воду, бактерий и оригами: К плюсам необычного источника питания относятся малые габариты, безвредность для окружающей среды и низкая стоимость

    12:167

    Futuremark начинает разработку теста для устройств виртуальной реальности VRMark : Тест VRMark позволит определять производительность, задержки и точность — три ключевые характеристики устройств виртуальной реальности

    11:352

    Intel выпускает новые графические драйверы и рекомендации по оптимизации игр: Новый драйвер поддерживает процессоры Intel Core пятого поколения с графической подсистемой Intel Iris Pro Graphics 6200

    10:3317

    До конца года LG Display рассчитывает увеличить процент выхода годных телевизионных панелей OLED разрешением 4K до 85%: Сейчас выход годных телевизионных панелей OLED разрешением 4K производства LG Display равен 65%

    10:2560

    Начались поставки объективов Voigtlander 10.5mm / F0.95 Nokton: Цена объектива Voigtlander 10.5mm / F0.95 Nokton для камер системы Micro Four Thirds равна $1250

    10:157

    Пользователи смартфонов Sony Xperia Z4 столкнулись с перегревом SoC Qualcomm Snapdragon 810 : Источником тепла служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 810

    10:0026

    LG также выпустит продукты с поддержкой платформы Apple HomeKit: LG выпустит решения с поддержкой Apple HomeKit

    08:008

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