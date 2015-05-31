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    31 мая 2015

    По мнению Trendfocus, продажи HDD сокращаются, SSD — растут, хотя и медленно: На рынке SSD продажи в потребительском сегменте за квартал увеличились на 3,5%

    20:383

    QNAP TS-563 Turbo NAS — сетевое хранилище на платформе AMD, которое может быть оснащено двумя портами 10GbE : Продажи TS-563 Turbo NAS должны начаться в ближайшие недели

    20:162

    Стало известно, сколько будет стоить гарнитура виртуальной реальности Oculus Rift вместе с ПК, необходимым для ее работы: Примерно $1500

    19:1111

    Опубликовано изображение 3D-карты Colorful iGame GeForce GTX Titan X: 3D-карта Colorful iGame GeForce GTX Titan X оснащена водоблоком

    19:00

    Американка сдала на вторичную переработку компьютер стоимостью $200 000: Компьютеры Apple 1 давно стали предметом коллекционирования

    18:1836

    Начался сбор средств на выпуск «бескомпромиссного» дока для мобильных компьютеров Apple MacBook с портом USB Type-C: Продавать стыковочную станцию предполагается по $179

    17:5014

    EnvisionTEC Perfactory WaxEra — первый 3D-принтер, в котором используется технология DLP и отверждаемая паста E-Wax : По словам производителя, принтер и материалы для него открывают перед EnvisionTEC новые рынки

    17:322

    Компания Microsoft выбрала для Windows 10 технологию Dolby Audio: Выход ОС Microsoft Windows 10 ожидается этим летом

    16:2940

    IBM разрешила своим сотрудникам использовать ПК Apple: Сотрудники IBM теперь могут использовать компьютеры Apple

    16:218

    Lenovo показал концепт «умной» обуви Smart Shoes, способной определять настроение владельца: Обувь Lenovo Smart Shoes будет следить за пульсом владельца

    16:059

    Google продемонстрировала горячую замену модулей на смартфоне Project Ara: Google показала рабочую модификацию модульного смартфона

    15:5119

    На следующей неделе Intel может объявить о своем крупнейшем приобретении: Intel близка к покупке Altera за 15 млрд долларов

    14:529

    Команда Google Project Loon уверена, что коммерческий старт проекта произойдёт уже в следующем году: Команда Google Project Loon сумела добиться передачи данных между шарами

    14:273

    Один из стратосферных спутников Google разбился при взлёте: Google лишилась одного из стратосферных спутников Solara 50

    13:507

    Смартфон Micromax Unite 3 получил программную клавиатуру с функцией перевода на 10 индийских языков: Смартфон Micromax Unite 3 поможет перевести с английского на индийские языка

    13:261

    Google разрабатывает новый смартфон в рамках проекта Project Tango, основанный на платформе Qualcomm: Новый смартфон Project Tango получит SoC Snapdragon

    12:00

    Новый патент Samsung описывает полноценный шлем виртуальной реальности Gear VR с собственным экраном и датчиками: Samsung работает над полноценным шлемом виртуальной реальности

    10:005

    Проект вакуумного поезда Hyperloop может стать реальностью благодаря системе «краудфандинга»: Проект Hyperloop может быть реализован всего за 16 млрд долларов

    08:0011

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