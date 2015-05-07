  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 мая 2015

    До конца года Xiaomi выпустит смартфоны Mi 4S, Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro и Mi 5: Флагманская модель Mi 5,согласно дорожной карте, выйдет в середине ноября

    19:453

    «Яндекс» отказывается от развития мобильной ОС «Яндекс.Кит»: Особенностью «Яндекс.Кит» стало то, что все стандартные сервисы и приложения Google были заменены решениями российской компании

    19:094

    Системная плата MSI 990FXA Gaming получила пару портов USB 3.1: Системная плата MSI 990FXA Gaming может разместить три видеокарты

    18:443

    За последний год доля iOS на мировом рынке несколько увеличилась: iOS отвоёвывает рынок у Android

    18:234

    Чехол mophie juice pack H2PRO защитит смартфон Apple iPhone 6 от воды и падений: Чехол mophie juice pack H2PRO стоит $130

    17:3414

    Apple совместно с учёными работает над проектом, связанным с информацией о ДНК человека: Apple хочет предоставить пользователям информацию об их ДНК

    17:1825

    Ремонтопригодность часов LG Watch Urbane выше, чем у многих конкурентов: Часы LG Watch Urbane заработали у iFixit семь баллов

    16:389

    Фото дня: 3D-карта AMD Radeon R9 390X и ее графический процессор: Если верить опубликованной информации, Radeon R9 390X будет выпускаться в двух вариантах

    15:2011

    Илон Маск хочет видеть Apple на рынке электромобилей. Электрокар Tesla Model 3 за $35 тыс. представят весной 2016: любом случае, Apple придется нелегко, потому как уже следующей весной Tesla представит свой более доступных желающим электрокар Model 3, цена на который стартует с отметки 35 тыс. долларов

    15:1841

    Nvidia закрывает подразделение, выпускавшее baseband-процессоры, и готова его продать: Однокристальные системы Nvidia Tegra и baseband-процессоры Icera не смогли конкурировать с продукцией Qualcomm и других производителей

    14:11

    В серию систем жидкостного охлаждения для процессоров Deepcool Maelstrom T вошли модели Maelstrom 120T и Maelstrom 240T: О цене Deepcool Maelstrom 120T и Maelstrom 240T данных пока нет

    13:14

    Глава Swatch пообещал умные часы с полугодовой автономностью: Swatch работает над новой аккумуляторной батареей для умных часов

    13:0524

    В будущем году на рынке появятся GPU AMD, выпускаемые по 14-нанометровой технологии FinFET: Переводя GPU на 14-нанометровую технологию FinFET, AMD рассчитывает на удвоение энергетической эффективности

    12:395

    Смартфон Huawei Honor 7 Plus получит дисплей разрешением 2К и АКБ емкостью 4000 мА·ч: По слухам, в основе аппаратной платформы Huawei Honor 7 Plus окажется SoC Kirin 930

    12:051

    Вице-президент Xiaomi утверждает, что карты памяти в смартфонах уйдут в прошлое: Главная причина заключается в том, что на рынке сегодня представлено слишком много некачественных карт памяти microSD, которые склонны к различным поломкам

    11:5855

    Микроархитектура AMD Zen по числу команд, выполняемых за цикл синхронизации, на 40% превосходит AMD Excavator : AMD планирует унифицировать CPU и APU на уровне процессорного разъема, который будет называться AM4

    11:2615

    Карточки Plastc Card могут заменить все привычные пластиковые карты в кармане владельца: Удобство и повышенная безопасность по немалой цене

    11:1120

    Fixstars анонсировала SSD типоразмера 2,5 дюйма объемом 6 ТБ: Предыдущий рекорд, также поставленный Fixstars, равнялся 3 ТБ

    11:103

    Обновление Aijanpaivanjarvi для Sailfish OS доступно для скачивания: В этом обновлении разработчики улучшили поддержку приложений Android, усилили безопасность и повысили общую стабильность работы системы, а также внесли ряд других нововведений

    10:554

    Еврокомиссия изучит целесообразность регулирования деятельности Google, Facebook, Amazon и других интернет-компаний: Ценообразование, сбор данных и прозрачность сделок станут предметом пристального изучения

    10:371

    Финальная версия шлема виртуальной реальности Oculus Rift выйдет в первом квартале 2016: Разработчики заявили, что в ближайшие недели они озвучат информацию о финальных технических характеристиках

    10:3514

    С Днем радио!: Традиция торжественно отмечать День радио зародилась в СССР в 1925 году

    09:4813

    APU AMD A для настольных систем подешевели: Снижение охватило как бюджетные модели начального уровня, так и более дорогие

    09:212

    Представлены APU серии AMD 7000 (Carrizo-L) и GPU серий AMD Radeon 300 и M300 : APU AMD 7000 относятся к массовому сегменту решений для ноутбуков и моноблочных настольных систем

    08:50

    Motorola Mobility выплатит Fujifilm 10,2 млн долларов за нарушение одного патента: Fujifilm выиграла дело против Motorola

    08:00

    Смартфон Moto X третьего поколения получит дисплей QHD: Смартфон Moto X третьего поколения получит дисплей QHD

    07:405

    Transcend отчиталась о падении выручки: Чистая прибыль Transcend по итогам квартала незначительно снизилась

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018